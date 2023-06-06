Зрадник Сальдо на фоні затопленої Нової Каховки: "Люди спокійно пересуваються вулицями". ВIДЕО

Зрадник України, "тво голови Херсонської області" Володимир Сальдо запевняє, що у затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС населених пунктах "люди спокійно пересуваються вулицями".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю російським пропагандистам.

"Нова Каховка та всі міста, які знаходяться нижче за течією, це і Олешки, і Гола Пристань, і Херсон, та інші населені пункти, живуть. Люди спокійно пересуваються вулицями. Тільки що проїжджав, люди спокійно працюють", - сказав зрадник.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

За даними "Укргідроенерго", Каховську ГЕС повністю зруйновано внаслідок підриву машинної зали зсередини. Станція відновленню не підлягає. За фактом підриву Каховської ГЕС Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за статтею "екоцид".

Президент України Володимир Зеленський вже провів термінове засідання РНБО у зв’язку із підривом окупантами Каховської ГЕС.

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