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Зрадник Сальдо на фоні затопленої Нової Каховки: "Люди спокійно пересуваються вулицями". ВIДЕО

Зрадник України, "тво голови Херсонської області" Володимир Сальдо запевняє, що у затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС населених пунктах "люди спокійно пересуваються вулицями".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю російським пропагандистам.

"Нова Каховка та всі міста, які знаходяться нижче за течією, це і Олешки, і Гола Пристань, і Херсон, та інші населені пункти, живуть. Люди спокійно пересуваються вулицями. Тільки що проїжджав, люди спокійно працюють", - сказав зрадник.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

За даними "Укргідроенерго", Каховську ГЕС повністю зруйновано внаслідок підриву машинної зали зсередини. Станція відновленню не підлягає. За фактом підриву Каховської ГЕС Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за статтею "екоцид".

Президент України Володимир Зеленський вже провів термінове засідання РНБО у зв’язку із підривом окупантами Каховської ГЕС.

Дивіться: 71 будинок підтоплено на Херсонщині внаслідок підриву Каховської ГЕС, - ОВА. ВIДЕО

Автор: 

Сальдо Володимир (81) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+49
а шлем он ***** одел, чтоб вода в голову не ударила?
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06.06.2023 16:53
+26
Лижі ще нехай одягне, ****** ****
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06.06.2023 16:55
+18
Щоб сеча з мозгів не вийшла на поверхню
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06.06.2023 16:56
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зашел на соловьев лайф, сейчас его смотрять 2к болдабов, вот это пропаганда рулит
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06.06.2023 16:51 Відповісти
всего 2к?
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06.06.2023 16:56 Відповісти
2 калеки
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06.06.2023 17:27 Відповісти
че туда заходишь то? - ти дятел болотяной - сдрисьни
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06.06.2023 17:48 Відповісти
ахаха
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07.06.2023 00:07 Відповісти
В Багдаде Каховке все спокойно, работают заправки..... и лебеди по улицам спокойно передвигаются, вплавь.

коли кажуть що Господь посилає кару людям за їх гріхи, то це вірно кажуть.
бо оця сальдо і є гріх херсонців, як вільно обраний ними міський голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD Херсона з 2002 до 2012 року (три каденції).
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06.06.2023 19:41 Відповісти
а шлем он ***** одел, чтоб вода в голову не ударила?
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06.06.2023 16:53 Відповісти
Щоб сеча з мозгів не вийшла на поверхню
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06.06.2023 16:56 Відповісти
это панамка от солнца
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06.06.2023 16:57 Відповісти
Він думає, щоб коли партизани підірвуть його автівку, шоб головою больно не вдарицця
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06.06.2023 17:08 Відповісти
Куда там ударяться, если оно ею только кушает
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06.06.2023 17:13 Відповісти
Так єслі вдарицця чим кушать буде?
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06.06.2023 17:32 Відповісти
Щоб мізки вкупі трималися і таргани не розбіглися.
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06.06.2023 17:19 Відповісти
Що ж -- сеча теж з якоїсь точки зору те ж вода !
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06.06.2023 17:38 Відповісти
Щоб голова в гробу була не покоцана і гарно виглядала, коли його підірвуть
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06.06.2023 17:48 Відповісти
Де*іл мля!
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06.06.2023 16:54 Відповісти
В усі часи--зрадників знищують. Чому цей виродок ще живий?
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06.06.2023 16:55 Відповісти
Пробували приспати. Відпетляв, живучий.
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06.06.2023 17:08 Відповісти
І в ОПі ще усі живі.
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06.06.2023 19:39 Відповісти
"Тільки що проїжджав, люди спокійно працюють" - удачі в посадці картоплі
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06.06.2023 16:55 Відповісти
Лижі ще нехай одягне, ****** ****
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06.06.2023 16:55 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2023/06/6/7405588/ У Росії "Містер сидр" убив уже 30 людей
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06.06.2023 16:55 Відповісти
Терміново нагородити пан Сідр героєм України
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06.06.2023 17:11 Відповісти
Воно ще живе??
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06.06.2023 16:56 Відповісти
А зачем ему шлем - он же в окопе никогда не воевал.
Наверное, щи хлебать, или воду из Херсона вычёрпывать.
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06.06.2023 16:57 Відповісти
*****, скажите ему, что в данных условиях нужно не шлем надевать, а спасательный круг
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06.06.2023 17:05 Відповісти
Навіщо ?хай ще бронік натягне
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06.06.2023 17:10 Відповісти
Нє-нє. Рождьонний вмерти від підрива свого авта, втонути не може!
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06.06.2023 17:10 Відповісти
У вікно все добре видно, здається, що те на чому він проїжджав, вже упливло. Але дивно, чому він сам сидить десь на горищі, а не "вільно пересувається вулицями"?
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06.06.2023 17:08 Відповісти
Він не уточнив, що люди вільно пересуваються по вулицях разом з домами.
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06.06.2023 17:13 Відповісти
Во дебіл, він в списку дегенератів на першому місці від тепер
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06.06.2023 17:08 Відповісти
Статуетку этому джентльмену!
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06.06.2023 17:10 Відповісти
Бл..дь, утопите это чмо в каске
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06.06.2023 17:12 Відповісти
Млять,и кто-то же из херсонцев голосовал за него.
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06.06.2023 17:12 Відповісти
татьяна

@Tatana00776516

·

https://twitter.com/Tatana00776516/status/1666020278378328064 4 ч

Страна мерзость .За двадцать лет опустилась до страны террориста ,до военного преступника,до президента признанного военным преступником с ордером на арест.Страна убивающая саму себя и соседей .Разрушабшая свои города и уничтожая чужие .Страна ублюдок в глазах всего мира .
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06.06.2023 17:15 Відповісти
За 20 ть лет? Вы вообще с историей раиси хоть косвенно знакомы?
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06.06.2023 17:36 Відповісти
А пірнати він не пробував , там де глибше?!
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06.06.2023 17:22 Відповісти
I pledge to send money for a drone when I see the pictures of his dead body (or body parts) posted.
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06.06.2023 17:23 Відповісти
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06.06.2023 17:23 Відповісти
Ця гнида мала бути вже дохла! ну чому воно ще землю топче?
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06.06.2023 17:24 Відповісти
А в окне воды по шею. Ппц, кацапы конченые дебилы
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06.06.2023 17:25 Відповісти
Херсон он проезжал... Xep сосал, а не Херсон проезжал!
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06.06.2023 17:25 Відповісти
"І тєбя вилєчат кончат!" (с)
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06.06.2023 17:27 Відповісти
Ну да, вільно пересуваються, може пливають?
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06.06.2023 17:29 Відповісти
Судя по виду сзади, этого утырка , уровень воды возле здания напротив- примерно 2 метра. Гугл карты говорят нам , что это место - Дворец культуры в Новой Каховке. Оно находилось - метрах в 120 от тогдашнего берега, при этом, если посмотреть по фоткам, в тех же гугл картах, можно понять, что - уровень земли , возле этого дворца кльтуры был , навскидку - метров 6-7. То есть, если прибавить еще 2 метра, то будет подъем воды в районе Новой Каховки - метров 8
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06.06.2023 17:32 Відповісти
Немає слів,,, таких Уїбанов,неповинно бути на Землі!!!!!
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06.06.2023 17:34 Відповісти
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06.06.2023 17:36 Відповісти
А к Херсону ты, гнида, каким боком?????
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06.06.2023 17:41 Відповісти
міський голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD Херсона з 2002 до 2012 року (три каденції).

херсонці самі вільно його обирали
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06.06.2023 19:44 Відповісти
Та хай і звіздує в той 2012 рік.
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06.06.2023 20:31 Відповісти
шкода що цього під@ра ще не замочили
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06.06.2023 17:42 Відповісти
"-Работают заправки."... Эта мразь по ходу издевается.
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06.06.2023 17:48 Відповісти
І тепер хлопчині амба, хоча він про це іще незнає...а може й знає. Мрець, одним словом.
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06.06.2023 18:17 Відповісти
**********
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06.06.2023 18:29 Відповісти
На відео якесь задзеркалля, сюр...
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06.06.2023 18:38 Відповісти
Треба було в водолазному костюмі з ластами це розказувати
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06.06.2023 18:55 Відповісти
иуда поганая
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06.06.2023 20:21 Відповісти
Шлєм від сонця, бронік ві вітру, ще ласти не видно у кадрі, від зливи.
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06.06.2023 20:22 Відповісти
Сальдо, ми з тебе зробимо бульдо незабаром.
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06.06.2023 20:32 Відповісти
тварь сальдо военный преступник...
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07.06.2023 07:15 Відповісти
 
 