Росіяни знищили з ударного вертольота комбайн, а міноборони РФ назвало це "знищенням Леопарда". ВIДЕО
Міноборони РФ оприлюднило кадри знищення комбайну John Deere 4830 і видало це за знищення німецького танку Leopard.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному телеграмі російського міноборони.
Міноборони РФ зазначило: "Кадри знищення іноземної бронетехніки, у тому числі танків Leopard" та опублікувало такі кадри, на яких самі російські терористи самі не знають, що знищують: "Что за аппарат стоит":
Навіть російські пропагандисти визнали той факт, що міноборони РФ так примітивно фабрикує фейки.
Топ коментарі
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Дєди тралівалі, блд...
Дєди тралівалі, блд...
«На московії є на озброєнні єдина високоточна зброя - це телевізор! Вражає мозок, навіть якщо його зовсім немає…»
Ваеный парат 9 мая паказал, што мириканцам капец! Втарая Армия в Мире привратит сваими ракетами «кеншалами» и иранскими дранами «Рахит 136» в радиаактифный пепел омерику, за час сатрет польшу, расбомбит гирманию, акупирует францию и затрофеит стиральные машины, кавры и бумаху для сартира.
мерз5нні дикуни ,
яких потрібно вбивати повсюди 😡
мамай клянус. да