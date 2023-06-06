УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9032 відвідувача онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
20 223 50

Росіяни знищили з ударного вертольота комбайн, а міноборони РФ назвало це "знищенням Леопарда". ВIДЕО

Міноборони РФ оприлюднило кадри знищення комбайну John Deere 4830 і видало це за знищення німецького танку Leopard.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному телеграмі російського міноборони.

Міноборони РФ зазначило: "Кадри знищення іноземної бронетехніки, у тому числі танків Leopard" та опублікувало такі кадри, на яких самі російські терористи самі не знають, що знищують: "Что за аппарат стоит":

Навіть російські пропагандисти визнали той факт, що міноборони РФ так примітивно фабрикує фейки.

Росіяни знищили з ударного вертольота комбайн, а міноборони РФ назвало це знищенням Леопарда 01

Росіяни знищили з ударного вертольота комбайн, а міноборони РФ назвало це знищенням Леопарда 02

Автор: 

Міноборони рф (708) фейк (744)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+43
показати весь коментар
06.06.2023 20:54
+40
Компанії John Deere треба зрозуміти, що в найближчі роки їм було би перспективно почати співпрацювати з компанією Raytheon.
показати весь коментар
06.06.2023 20:57
+23
Смешного мало эти ****** убили тракториста. Просто ради вонючей пропаганды. Каждому трактористу выдать по Игле.
показати весь коментар
06.06.2023 21:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Главное, что не Леопольда. А то в том замке Ахметка чилит
показати весь коментар
06.06.2023 20:54 Відповісти
Довбоьоби!,(,
показати весь коментар
06.06.2023 20:54 Відповісти
и оптика у них крутая
показати весь коментар
07.06.2023 10:44 Відповісти
показати весь коментар
06.06.2023 20:54 Відповісти
Кацапи, що поробиш...
показати весь коментар
06.06.2023 20:57 Відповісти
Компанії John Deere треба зрозуміти, що в найближчі роки їм було би перспективно почати співпрацювати з компанією Raytheon.
показати весь коментар
06.06.2023 20:57 Відповісти
It's a brilliant comment.
показати весь коментар
06.06.2023 21:06 Відповісти
І ця "держава" збиралась наЛондон, наБєрлін та наПаріж???
Дєди тралівалі, блд...
показати весь коментар
06.06.2023 20:59 Відповісти
Вони тільки й вміють срати в дирку в підлозі. Який Париж який Ла Манш ? Максимум Ябпхмут і то на декілька неділь.
показати весь коментар
06.06.2023 21:39 Відповісти
І ця "держава" збиралась наЛондон, наБєрлін та наПаріж???
Дєди тралівалі, блд...

«На московії є на озброєнні єдина високоточна зброя - це телевізор! Вражає мозок, навіть якщо його зовсім немає…»

Ваеный парат 9 мая паказал, што мириканцам капец! Втарая Армия в Мире привратит сваими ракетами «кеншалами» и иранскими дранами «Рахит 136» в радиаактифный пепел омерику, за час сатрет польшу, расбомбит гирманию, акупирует францию и затрофеит стиральные машины, кавры и бумаху для сартира.
показати весь коментар
07.06.2023 11:15 Відповісти
Це походу ще з минулого літа.
показати весь коментар
06.06.2023 21:00 Відповісти
з чого такий висновок ? якраз зараз поля і оприскують !
показати весь коментар
06.06.2023 21:21 Відповісти
Та ніби зараз недуже їх вертольоти через лінію фронта літають, недумаю що хтось обробляє поля десь в 20 км від фронту.
показати весь коментар
06.06.2023 21:40 Відповісти
дуже не дуже, а Ка якийсь там їхній сьогодні збили, була інфа.
показати весь коментар
06.06.2023 22:05 Відповісти
Царство небесное трактористу. Кацапы, горите в аду.
показати весь коментар
06.06.2023 21:01 Відповісти
оприскувач вроді просто стояв, можливо нікого не було за кермом , бо ця штука їздить швидко
показати весь коментар
06.06.2023 21:22 Відповісти
аленьи вояки болот мацковии убили опрыскиватель.... Разве Вас удивляет дикость мокшанских??? Бей трактора в детстве,они в Леопарды вырастают....
показати весь коментар
07.06.2023 07:05 Відповісти
Кацпи , ви кончені ідіоти і
мерз5нні дикуни ,
яких потрібно вбивати повсюди 😡
показати весь коментар
06.06.2023 21:01 Відповісти
ордена на грудь вся сущность быдла *****
показати весь коментар
06.06.2023 21:02 Відповісти
Смешного мало эти ****** убили тракториста. Просто ради вонючей пропаганды. Каждому трактористу выдать по Игле.
показати весь коментар
06.06.2023 21:03 Відповісти
Механізатора.
показати весь коментар
06.06.2023 21:05 Відповісти
оприскувач у складеному стані - або приїхав або збирався їхати , може нікого і не було в кабіні
показати весь коментар
06.06.2023 21:25 Відповісти
скорее всего тракторист услышав вертолеты, побежал в посадку.
показати весь коментар
06.06.2023 21:32 Відповісти
Надеюсь людей там не было. 🤞
показати весь коментар
06.06.2023 21:05 Відповісти
Та, то всьо херня, а український комбайнер, мабуть загинув. Уйобки кацапські.
показати весь коментар
06.06.2023 21:06 Відповісти
Які вояки такі й перемоги 😆
показати весь коментар
06.06.2023 21:07 Відповісти
Видео старое и да.....поливочная машина в поле)))))Но для кацапов +леопард.Не дивно...вони вже наших самальотов назбивали кучу....яких не було.Не удивлюсь если скажут,цели выполнены мы уходим.......
показати весь коментар
06.06.2023 21:15 Відповісти
Беспросветно-тупые и примитивные дикари
показати весь коментар
06.06.2023 21:15 Відповісти
150 мільйонів сарани.ru схавали? Схавали!
показати весь коментар
06.06.2023 21:19 Відповісти
показати весь коментар
06.06.2023 21:20 Відповісти
Все равно обидно. Буряты летают, как у себя дома. Он еще и дорогой.
показати весь коментар
06.06.2023 21:27 Відповісти
показати весь коментар
06.06.2023 21:36 Відповісти
Ета бил амєріканскій камбайн і у нєво в априсківатєлє нахаділась біалагіческає аружиє разработаннає НАТО протів русскава міра, а значіт ета била законная цель.
показати весь коментар
06.06.2023 21:36 Відповісти
Ілі бандєрамабіль
показати весь коментар
06.06.2023 21:41 Відповісти
националистический трактёр,переростающий в танк....
показати весь коментар
07.06.2023 07:09 Відповісти
Орда!
показати весь коментар
06.06.2023 21:41 Відповісти
От суки!! Тепер прийдеться нам ще й дерев'яні комбайни розставляти!!
показати весь коментар
06.06.2023 21:43 Відповісти
Ну прямо один в один танк Леопард
показати весь коментар
06.06.2023 21:47 Відповісти
нэт. это нэ Леопарда, эта Абрамс. !!!
мамай клянус. да
показати весь коментар
06.06.2023 21:53 Відповісти
А чому ми їхні гівнольоти не нищимо?
показати весь коментар
06.06.2023 22:00 Відповісти
бо неможливо під кожним кущем посадити воїна з ПЗРК
показати весь коментар
06.06.2023 22:13 Відповісти
треба программу яка буде за допомогою аналiзу шуму сповiщати людину що поблизу русня
показати весь коментар
07.06.2023 00:20 Відповісти
Те що з цивільними мразотні нелюди рашисти "герої воювати" то всім відомо вже у світі.
показати весь коментар
06.06.2023 22:36 Відповісти
Нічого. Наступного разу з такого комбайну їм стінгер вилетить. Долітаються.
показати весь коментар
06.06.2023 22:49 Відповісти
Для касапів головне пропаганда. Незважаючи на те, що це відео минулого року і замість танка комбайн, один доволі відомий на рососії говноблохер вже встиг зарахувати на рахунок своїх блохольотів одного Леопарда. Московитам подобається варитися у власному гівні, головне щоб кипіло і булькало
показати весь коментар
06.06.2023 23:01 Відповісти
Искренне надеюсь , летная карьера этих двух 3.14дорасов закончится уже в ближайшие дни, когда они таки действительно выйдут на Леопарды и прикрывающее их войсковое ПВО.
показати весь коментар
06.06.2023 23:42 Відповісти
а можна створити якусь систему сповiщення для трактористiв, будь ласка? Щоб вони знали що поряд гелiкоптер
показати весь коментар
07.06.2023 00:17 Відповісти
Комбайн хоть был застрахован?
показати весь коментар
07.06.2023 10:16 Відповісти
 
 