Росіяни знищили з ударного вертольота комбайн, а міноборони РФ назвало це "знищенням Леопарда". ВIДЕО

Міноборони РФ оприлюднило кадри знищення комбайну John Deere 4830 і видало це за знищення німецького танку Leopard.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному телеграмі російського міноборони.

Міноборони РФ зазначило: "Кадри знищення іноземної бронетехніки, у тому числі танків Leopard" та опублікувало такі кадри, на яких самі російські терористи самі не знають, що знищують: "Что за аппарат стоит":

Навіть російські пропагандисти визнали той факт, що міноборони РФ так примітивно фабрикує фейки.