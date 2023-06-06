Воїни 109-ї бригади тероборони знищують fpv дроном російське кулеметне гніздо. ВIДЕО

109 бригада тероборони опановує новий вид зброї - fpv дрони-камікадзе. Знищена позиція росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі бригади.

У повідомленні зазначається: "Покровський батальйон нашої бригади успішно застосовує нашу новітню зброю - fpv дрони-камікадзе.

Вороже кулеметне гніздо знищено разом з групою орків. Як кажуть хлопці з підрозділу - це тільки початок!

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