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Воїни 109-ї бригади тероборони знищують fpv дроном російське кулеметне гніздо. ВIДЕО

109 бригада тероборони опановує новий вид зброї - fpv дрони-камікадзе. Знищена позиція росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі бригади. 

У повідомленні зазначається: "Покровський батальйон нашої бригади успішно застосовує нашу новітню зброю - fpv дрони-камікадзе.

Вороже кулеметне гніздо знищено разом з групою орків. Як кажуть хлопці з підрозділу - це тільки початок!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе "Пегас" ліквідував групу окупантів. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4751) тероборона (386)


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красівоє .... бажано ще ..
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06.06.2023 22:00 Відповісти
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06.06.2023 22:07 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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06.06.2023 22:08 Відповісти
Як би Ви знали Паничі,
Горять як гарно "Масквічі" !
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06.06.2023 22:30 Відповісти
майже в кожному вiдео той дрон за 2 метри вiд окопа чи люка смикайеться та летить вбiк... Як спецом. Лети ж ти прямо
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07.06.2023 00:00 Відповісти
 
 