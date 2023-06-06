Українські воїни з 92 ОМБр за допомогою "весільних" дронів повністю знищили роту окупантів. ВIДЕО
Воїни ЗСУ із 92-ї бригади за допомогою дронів знищили цілу роту російських окупантів, яка складалася із колишніх в’язнів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті на телемарафоні "Єдині новини".
Зазначається, що росіяни відпрвили на позиції роту колишніх ув'язнених, але ЗСУ в цей час просунулися вперед та зайняли її. За допомогою "весільних дронів" ця рота була винищена майде повністю. Чотирьох окупантів взяли у полон.
Топ коментарі
+17 And And #508079
показати весь коментар06.06.2023 23:28
+16 Центр 820
показати весь коментар06.06.2023 23:28
+8 Oleksii Pilevych #551217
показати весь коментар07.06.2023 00:09
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У нас багато чого веселого є щоб робити хороших росіян - навіть літаюча табуретка що кидає важкі міни.
Одне запитання, а яйця рЄзнікова, "весільним дроном" на істеріческую годіну, можливо скинути?
Слава Захисникам України-героям Слава!
Навіть продажні журналізди з телемарафону пинають то чмо, яке сидить на посаді очільника МО.
Може, в ірмака з'явилася ще більш воровата кандидатура на цю посаду?
Якщо що, Буданов йому перепустку до Монако підпише?