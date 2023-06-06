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Українські воїни з 92 ОМБр за допомогою "весільних" дронів повністю знищили роту окупантів. ВIДЕО

Воїни ЗСУ із 92-ї бригади за допомогою дронів знищили цілу роту російських окупантів, яка складалася із колишніх в’язнів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті на телемарафоні "Єдині новини". 

Зазначається, що росіяни відпрвили на позиції роту колишніх ув'язнених, але ЗСУ в цей час просунулися вперед та зайняли її. За допомогою "весільних дронів" ця рота була винищена майде повністю. Чотирьох окупантів взяли у полон. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 92 ОМБр знищили 7 вантажівок, 2 САУ, МТЛБ, ЗРК та склад БК окупантів. ВIДЕО

Автор: 

92 окрема штурмова бригада (252) ЗСУ (7577) дрони (4751)


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Топ коментарі
+17
Весільні дрони вінчають кацапів, но рєзнікофф протіф (
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06.06.2023 23:28
+16
Фабержеголовий молодожон пристаркуватого віку цього не оцінить. Інша річ, як раніше президент по фонтанчикам, цей по абрамсам та леопардам проскаче, шаурму йому в дупу!
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06.06.2023 23:28
+8
Уявіть як може наерувати міністр Оборони котрий повний профан на своїй посаді..... й це під час війни.
Слава Захисникам України-героям Слава!
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07.06.2023 00:09
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Фабержеголовий молодожон пристаркуватого віку цього не оцінить. Інша річ, як раніше президент по фонтанчикам, цей по абрамсам та леопардам проскаче, шаурму йому в дупу!
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06.06.2023 23:28 Відповісти
Весільні дрони вінчають кацапів, но рєзнікофф протіф (
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06.06.2023 23:28 Відповісти
🤮
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06.06.2023 23:29 Відповісти
Якісь москальські народні казки "баба яга та івани дурні".
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06.06.2023 23:32 Відповісти
Почему сказки? Крупные дроны, несущие по 8 боеприпасов.
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06.06.2023 23:52 Відповісти
Ну цю назву не просто так взяли...

У нас багато чого веселого є щоб робити хороших росіян - навіть літаюча табуретка що кидає важкі міни.
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07.06.2023 00:16 Відповісти
Чудовий тролінг від "Цензора"...
Одне запитання, а яйця рЄзнікова, "весільним дроном" на істеріческую годіну, можливо скинути?
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06.06.2023 23:54 Відповісти
Уявіть як може наерувати міністр Оборони котрий повний профан на своїй посаді..... й це під час війни.
Слава Захисникам України-героям Слава!
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07.06.2023 00:09 Відповісти
та перестаньте, титульна нація, що окупувала Україну у 2019, не може бути профанами ні в чому... Гешефт і нічого особистого.
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07.06.2023 00:25 Відповісти
они чего суки все подмигиват, условные сигналы передают?
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07.06.2023 01:01 Відповісти
Кстати, веселый дедулька Резников уже увидел признаки вторжения. Раньше ему нехороший Путин запрещал, но таперича можно. Главное изображать шута, по-нашему, по-квартальному, тогда под трибунал не отдадут - что с шизика взять.
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07.06.2023 06:36 Відповісти
Вінчання зі смертю,продовження у наступній серії.
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07.06.2023 07:06 Відповісти
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07.06.2023 08:19 Відповісти
Цікавий момент.
Навіть продажні журналізди з телемарафону пинають то чмо, яке сидить на посаді очільника МО.
Може, в ірмака з'явилася ще більш воровата кандидатура на цю посаду?
Якщо що, Буданов йому перепустку до Монако підпише?
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07.06.2023 09:25 Відповісти
Це не дрон весільний, це міністер оборони був весільний, курва очкаста...
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23.09.2023 01:03 Відповісти
 
 