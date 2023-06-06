Українські воїни з 92 ОМБр за допомогою "весільних" дронів повністю знищили роту окупантів. ВIДЕО

Воїни ЗСУ із 92-ї бригади за допомогою дронів знищили цілу роту російських окупантів, яка складалася із колишніх в’язнів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті на телемарафоні "Єдині новини".

Зазначається, що росіяни відпрвили на позиції роту колишніх ув'язнених, але ЗСУ в цей час просунулися вперед та зайняли її. За допомогою "весільних дронів" ця рота була винищена майде повністю. Чотирьох окупантів взяли у полон.

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