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Ми повинні зупинити російське зло, - Зеленський англійською звернувся до світової спільноти. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський англійською мовою звернувся до світової спільноти із закликом зупинити російське зло.

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомляється у телеграмі Зеленського.

Український прзидент заявив: "Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло.

Ми повинні зупинити російське зло. Всі інші терористи у світі повинні побачити, що терор карається світом".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми допоможемо Україні, - Байден прокоментував підрив Каховської ГЕС. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+25
ЗЄ спочатку своєю діяльністю та бездіяльністю фактично запросив це зло, а тепер просить його зупинити.
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07.06.2023 00:18
+15
Пафосно пане президент,але..На Чонгарі треба було зупиняти ворога ,чому ви не скористалися поданою вам інформацією та не прийняли відповідних рішень?,тоді б не було таких масштабів окупації, масових жертв цивільних захоплення за кілька днів Херсону , Маріуполя ГЕС,АЕС тощо..
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07.06.2023 00:33
+14
Як же без відосіка? Без відосіків війну не виграти!

PS: За антиукраїнську діяльність чи бездіяльність все рівно прийдеться рано чи пізно відповісти. І відосіки не допоможуть.
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07.06.2023 00:13
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****! А "французькою"?...
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07.06.2023 00:13 Відповісти
зебіл вважає себе розумним...
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07.06.2023 00:51 Відповісти
Продажна подоляківька гнида.
Сподівпюсь діти тобі згадають як ти продав за три срібних свою гідність.
Іди строчи і не обляпайся.
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07.06.2023 05:54 Відповісти
Так дай наказ підірвати кримський міст. Що ти його охороняєш від ЗСУ? Оман заважає?
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07.06.2023 01:05 Відповісти
Як же без відосіка? Без відосіків війну не виграти!

PS: За антиукраїнську діяльність чи бездіяльність все рівно прийдеться рано чи пізно відповісти. І відосіки не допоможуть.
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07.06.2023 00:13 Відповісти
"рукотворні катастрофи - це зло". Красноречив как Цицерон
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07.06.2023 00:17 Відповісти
Мамкін Спіноза.
Хоча скоріше воно заноза...
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07.06.2023 00:20 Відповісти
ЗЄ спочатку своєю діяльністю та бездіяльністю фактично запросив це зло, а тепер просить його зупинити.
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07.06.2023 00:18 Відповісти
https://youtube.com/shorts/ubcUs6awSmU?feature=share Зе, ти в Їрмака перепитав дозвіл, щоб таке базікати?

- бо завхоз Їрмак знов надає ****** найвеличнійєвшивому шлімазлу
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07.06.2023 00:18 Відповісти
Аж моторошно стає від побаченого.
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07.06.2023 00:35 Відповісти
100%
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07.06.2023 00:52 Відповісти
Сподіваюсь, з допомогою Ші. Там, пишуть, емоції мона передати
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07.06.2023 00:32 Відповісти
чувак , то что происходит сейчас в стране , єто последствия ТВОЕГО тупого присудствия на месте президента , и ***** скулить по вечерам и на цырлах умолять запад и весь мир нам помочь , все что от тебя требуется - свалить к ****** , и пусть умные и образованные люди заменят твой 95 квартал и всех теп ********* , которых ты приволок за собой.
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07.06.2023 00:32 Відповісти
Пафосно пане президент,але..На Чонгарі треба було зупиняти ворога ,чому ви не скористалися поданою вам інформацією та не прийняли відповідних рішень?,тоді б не було таких масштабів окупації, масових жертв цивільних захоплення за кілька днів Херсону , Маріуполя ГЕС,АЕС тощо..
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07.06.2023 00:33 Відповісти
там, на Чонгарі "керував" Друг баканафф....з кулінічами та демченками....все по -оманськму сценарію.....
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07.06.2023 00:39 Відповісти
З Діснейлендом у Зеленського не вийшло, але маємо тепер українську Венецію
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07.06.2023 00:40 Відповісти
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07.06.2023 00:41 Відповісти
А ще загинули у лісі тварини
ДЕ ЦЕЙ ГРИН ПИС ? Теж кацапи купили ?
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07.06.2023 00:42 Відповісти
"артыст"(с) - надiюсь йому переклали цю пафосну промову.
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07.06.2023 00:57 Відповісти
Нам потрібно було не розміновувати, відводити, та закривати розробки, а готуватись і зустріти на кордоні, та не пустити вглиб території. Щоденне зачитування текстів з суфлера з депресивною мімікою вже не допоможе.
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07.06.2023 00:59 Відповісти
Вас, гнид, попереджали про вторгнення - ви ні хєра не зробили, вас, гнид, попереджали про атаку на енергоструктуру - ви ні хєра не зробили, вас, гнид, попереджали про підрив Каховської ГЕС - і знову ви, тварюки і зрадники, ні хєра не зробили! Так на хєра ви взагалі при владі, дегенерати брехливі?!
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07.06.2023 01:16 Відповісти
"...ви ні хєра не зробили"

гониш...

вони розміновували і відводили і розукомплектовували війська на ключових напрямах.

"Так на хєра ви взагалі при владі..."

вони виконують завдання.
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07.06.2023 07:36 Відповісти
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07.06.2023 01:16 Відповісти
А как перевести на английский язык слова зеленского, - МЫ ПАХАЛИ, Я , и трактор?
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07.06.2023 05:39 Відповісти
We a plowed,I'm a tractor..
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07.06.2023 08:59 Відповісти
Будь ти проклятий ї-ний клоун.
Тобі з рук не зійде сотні тисяч угроблених життів маріупольців і всєї УКРАЇНИ.
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07.06.2023 05:47 Відповісти
Ти гнида будеш гірше сраліна і ***** і гітлера в історії України. Бо вони були тиранами країни і ніхто так не виставляв себе патріотом як ти ******. Сподіваюсь будеш горіти в пеклі, якщо воно є.
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07.06.2023 05:51 Відповісти
Поки цей пітор розповідає про рашистке зло, зло яке засіло на банковій, тотально узурпує владу і грабує безнаказанно країну на мільярди. Якого вам зла ще не вистачає?
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07.06.2023 06:05 Відповісти
Одна из главных задач состоит в том чтобы понять кто за ним стоит и руководит (руководил) его действиями.
По моему мнению, он или настолько тупой, что его использовали на посту презедента в темную, или он был агентом, выполняя задачи. В последний момент может он понял что его использовали. Возможно там целый квартал кишил фсбэшной агентурой.
Кто то же этот цирк "растил" многие годы... Вот например, кличка до сих пор пытаются сместить, но ведь квартал песочил его много лет... Совпадение?
Основная тематика квартала - политика в Украине. И Зе постоянно обсирал украинских политиков. Было смешно и весело, но с другой стороны, человек, декларирующий заученные тексты со сцены, выглядел человеком, разбирающимся в политике. И народ ему поверил...
Короче говоря, думаю что после войны персона Зе и его шоблы будет очень интересна для разного рода расследователей.
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07.06.2023 07:58 Відповісти
..как вариант..
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07.06.2023 08:55 Відповісти
Ми повинні зупинити російське зло, - Зеленський
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А как же шашлыки?
Накануне 24.02 зло не надо было останавливать?
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07.06.2023 08:10 Відповісти
...зло мокшанское,надо не останавливать,а Искоренять и Уничтожать....
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07.06.2023 08:54 Відповісти
А весь світ сидить і дивиться ТГ каналов Зеленського..
Пшик у калюжу.
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07.06.2023 09:49 Відповісти
Чем больших успехов добивается Президент Зеленский, тем ярче пердаки кацапсинов полыхают адским огнём!
Чем выше международный авторитет Зеленского, тем гуще потоки испражнений из верхних проходных отверстий ************** заливают сайт!!!
Молодец Володимер!
Слава Украине!
Слава Президенту!
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07.06.2023 10:49 Відповісти
"Как вам спіцца гаспадін прізідєнт? Пакойнікі вам ні сняцца?"
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07.06.2023 10:58 Відповісти
 
 