Ми повинні зупинити російське зло, - Зеленський англійською звернувся до світової спільноти. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський англійською мовою звернувся до світової спільноти із закликом зупинити російське зло.

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомляється у телеграмі Зеленського.

Український прзидент заявив: "Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло.

Ми повинні зупинити російське зло. Всі інші терористи у світі повинні побачити, що терор карається світом".

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