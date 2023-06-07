Ми повинні зупинити російське зло, - Зеленський англійською звернувся до світової спільноти. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський англійською мовою звернувся до світової спільноти із закликом зупинити російське зло.
Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомляється у телеграмі Зеленського.
Український прзидент заявив: "Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло.
Ми повинні зупинити російське зло. Всі інші терористи у світі повинні побачити, що терор карається світом".
Топ коментарі
+25 Герхард
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+15 Dima30
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+14 Kucher
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Сподівпюсь діти тобі згадають як ти продав за три срібних свою гідність.
Іди строчи і не обляпайся.
PS: За антиукраїнську діяльність чи бездіяльність все рівно прийдеться рано чи пізно відповісти. І відосіки не допоможуть.
Хоча скоріше воно заноза...
- бо завхоз Їрмак знов надає ****** найвеличнійєвшивому шлімазлу
ДЕ ЦЕЙ ГРИН ПИС ? Теж кацапи купили ?
гониш...
вони розміновували і відводили і розукомплектовували війська на ключових напрямах.
"Так на хєра ви взагалі при владі..."
вони виконують завдання.
Тобі з рук не зійде сотні тисяч угроблених життів маріупольців і всєї УКРАЇНИ.
По моему мнению, он или настолько тупой, что его использовали на посту презедента в темную, или он был агентом, выполняя задачи. В последний момент может он понял что его использовали. Возможно там целый квартал кишил фсбэшной агентурой.
Кто то же этот цирк "растил" многие годы... Вот например, кличка до сих пор пытаются сместить, но ведь квартал песочил его много лет... Совпадение?
Основная тематика квартала - политика в Украине. И Зе постоянно обсирал украинских политиков. Было смешно и весело, но с другой стороны, человек, декларирующий заученные тексты со сцены, выглядел человеком, разбирающимся в политике. И народ ему поверил...
Короче говоря, думаю что после войны персона Зе и его шоблы будет очень интересна для разного рода расследователей.
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А как же шашлыки?
Накануне 24.02 зло не надо было останавливать?
Пшик у калюжу.
Чем выше международный авторитет Зеленского, тем гуще потоки испражнений из верхних проходных отверстий ************** заливают сайт!!!
Молодец Володимер!
Слава Украине!
Слава Президенту!