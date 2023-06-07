Міцної статури тероборонівець на рожевому дитячому надувному крузі рятує собаку поблизу підтопленого будинку на Херсонщині. ВIДЕО

В одному з підтоплених населених пунктів воїни 126-ї бригади ТрО врятували собаку, який застряг біля покинутого будинку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис рятувальної операції. На ньому міцної статури тероборонівець за допомогою надувного рожевого дитячого круга допливає до собаки і успішно повертається з нею на берег.

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