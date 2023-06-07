Міцної статури тероборонівець на рожевому дитячому надувному крузі рятує собаку поблизу підтопленого будинку на Херсонщині. ВIДЕО
В одному з підтоплених населених пунктів воїни 126-ї бригади ТрО врятували собаку, який застряг біля покинутого будинку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис рятувальної операції. На ньому міцної статури тероборонівець за допомогою надувного рожевого дитячого круга допливає до собаки і успішно повертається з нею на берег.
Топ коментарі
+32 Super Gut
показати весь коментар07.06.2023 09:38
+26 Vasya Kirpych #484960
показати весь коментар07.06.2023 09:48
+19 Прощай немытая раССея
показати весь коментар07.06.2023 09:39
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так і має бути, бо якщо нікому та нікого буде рятувати, то значить на Землі лишилися тільки руzzкіє.
а рюСьке бидло кидає своіх поранених побратимів на полі бою😡
все оборонительные сооружения русни коту под хвост
Тільки зрадники можуть волати, що розслідувати не на часі, потім розберемося, бо самі тишком-нишком працюють на москву