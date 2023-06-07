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Міцної статури тероборонівець на рожевому дитячому надувному крузі рятує собаку поблизу підтопленого будинку на Херсонщині. ВIДЕО

В одному з підтоплених населених пунктів воїни 126-ї бригади ТрО врятували собаку, який застряг біля покинутого будинку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис рятувальної операції. На ньому міцної статури тероборонівець за допомогою надувного рожевого дитячого круга допливає до собаки і успішно повертається з нею на берег.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Продовжують евакуйовувати тварин - на Херсонщині волонтери витягають собак з-під затоплених будинків. ВIДЕО

Автор: 

тварини (465) порятунок (119) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+32
Це так мило: рожевий круг і врятована собачка🥰
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07.06.2023 09:38
+26
Даже сложно представить сколько животных, птиц, в т.ч. краснокнижных, и рыбы, погибло и погибнет из-за действий кацапских ублюдков. Боль..
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07.06.2023 09:48
+19
Молодець!...
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07.06.2023 09:39
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Це так мило: рожевий круг і врятована собачка🥰
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07.06.2023 09:38 Відповісти
на мій смак мило було б побачити пиню на рожевому крузі десь посеред Льодовитого океану
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07.06.2023 09:53 Відповісти
мило чи не мило, можна було б не заморачуватися, але дохла тварина потім би воняла, отруювала воду, тому для запобігання цього треба усіх тварин по можливості виловлювати.
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07.06.2023 10:34 Відповісти
от обожнюю практичних людей!! громада, накидайте цій бєгємотіхі лайків
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07.06.2023 11:11 Відповісти
Кинув лайк і що?
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07.06.2023 13:54 Відповісти
🫂🫂🫂🤝
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07.06.2023 09:38 Відповісти
Молодець!...
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07.06.2023 09:39 Відповісти
До слез.....
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07.06.2023 09:40 Відповісти
Даже сложно представить сколько животных, птиц, в т.ч. краснокнижных, и рыбы, погибло и погибнет из-за действий кацапских ублюдков. Боль..
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07.06.2023 09:48 Відповісти
А літніх людей, інвалідів, маленьких дітей...
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07.06.2023 09:54 Відповісти
вони не краснокнижні
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07.06.2023 15:15 Відповісти
https://tyzhden.ua/tom-kuper-moskva-ne-poperedyla-pro-******-damby-navit-hauliajtera-novoi-kakhovky/ Том Купер: «Москва не попередила про підрив дамби навіть гауляйтера Нової Каховки»
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07.06.2023 09:50 Відповісти
Все тримали в тайні 😠
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07.06.2023 09:58 Відповісти
Типу вони в 1941 генералів попереджали, коли ДніпроГЕС взривали? Там ж купа своїх солдатів загинули...
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07.06.2023 10:01 Відповісти
і цивільних також.
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07.06.2023 10:44 Відповісти
підари - нищать, люди - рятують.
так і має бути, бо якщо нікому та нікого буде рятувати, то значить на Землі лишилися тільки руzzкіє.
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07.06.2023 09:50 Відповісти
Это мило, но что за собака которая не умеет плавать.
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07.06.2023 09:54 Відповісти
Собачка заплуталась , можливо , в смітті і не змогла випливти 🙁
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07.06.2023 10:28 Відповісти
в мене взагалі собака води боїться, він живе у дворі, у вол"єрі, як тільки до нього підходиш чи з кружкою, чи з пляшкою води, він тікає у будку, навіть побризкати на себе не дає, коли дууууже спекотно навулиці. Собаки як і люди, різні бувають.
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07.06.2023 10:43 Відповісти
скоріш за все вона заїпалась бескінечно плисти і відпочивала, а ж поки цей дебелий хлопчина з рожевим батутом її не врятував
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07.06.2023 11:13 Відповісти
Ми відрізняємося від кацапні тим , що рятуємо все живе на землі ,
а рюСьке бидло кидає своіх поранених побратимів на полі бою😡
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07.06.2023 09:57 Відповісти
👍
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07.06.2023 10:01 Відповісти
Наші люди - завжди люди. Рсня - завжди п_дари
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07.06.2023 10:20 Відповісти
Хто небудь може сказати, коли та вода почне спадати?
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07.06.2023 10:20 Відповісти
через четыре дня Днепр вернется в свои берега
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07.06.2023 10:25 Відповісти
до 1941 г
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07.06.2023 10:29 Відповісти
У русни подрыв ГЭС произошел не по плану ,план был взорвать когда ВСУ зайдут на левый берег , а получилось что насрали сами себе -

все оборонительные сооружения русни коту под хвост

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07.06.2023 10:27 Відповісти
покурили там где надо на ящиках со взрывчаткой
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07.06.2023 10:28 Відповісти
Якби це трапилось зимою жертв від переохолодження було б тисячі
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07.06.2023 10:33 Відповісти
Классс! ))) Як зворушливо! Хлопчики наші! Бережи вас Господь!
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07.06.2023 10:40 Відповісти
підари гнойні кацапи, такої біди нам в країні всюди накоїли..(((( Хай будуть прокляті!
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07.06.2023 10:45 Відповісти
А відповіді на просте першопричинне питання до цього часу немає; чому кацапськаа армія дійшла з Криму до Каховки без жодного пострілу. А могла б і не дійти і тисячі людей жили б на цім світі.
Тільки зрадники можуть волати, що розслідувати не на часі, потім розберемося, бо самі тишком-нишком працюють на москву
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07.06.2023 10:58 Відповісти
Силу духу людини видно по її вчинкам. Гармонії, здоров'я та людського щастя цьому хлопчині!!!
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07.06.2023 11:57 Відповісти
 
 