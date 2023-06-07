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"Вагнерівець" грабує квітковий магазин у Санкт-Петербурзі: "ЧВК "Вагнер" слышала? Я в тебя шмальну сейчас". ВIДЕО камер спостереження

У російському Санкт-Петербурзі найманець ПВК "Вагнер" пограбував квітковий магазин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис камери спостереження магазину опублікований у соцмережах. На записі видно, що достроково звільнений злочинець спочатку залякує продавця, а потім забирає з каси гроші.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Вагнерівець" після повернення з війни зґвалтував двох школярок у російському Новосибірську, - Baza (оновлено)

Автор: 

пограбування (576) росія (65336) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+50
Думалі, ето вам фсьо цвєточкі???
Ги...
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07.06.2023 10:52
+49
Чекаємо, коли почнуть шмаляти...
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07.06.2023 10:52
+44
"Опора дєржави" прийшла, не можна відмовляти - інакше стаття. Спасибі скажи, що ноги не змусив розсунути на решту.
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07.06.2023 10:52
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Чекаємо, коли почнуть шмаляти...
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07.06.2023 10:52 Відповісти
з одного боку - це все політика! яке нам діло до їх, московського режиму, політики? ми політикою не цікавимося!
з іншого боку - то якісь 2-долларові шльондри знімають кіно до тік-тока
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07.06.2023 11:06 Відповісти
какой однако маладец !!! не за водкой .. а цвети.. как мило...
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07.06.2023 11:44 Відповісти
"Опора дєржави" прийшла, не можна відмовляти - інакше стаття. Спасибі скажи, що ноги не змусив розсунути на решту.
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07.06.2023 10:52 Відповісти
Думалі, ето вам фсьо цвєточкі???
Ги...
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07.06.2023 10:52 Відповісти
Це поки що гойдалки (качєлі па-скрєпному)
"гойда-а-а!" ще попереду
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07.06.2023 12:09 Відповісти
Це вам покарання на роки.. звісно якщо перемогу нашу переживете..
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07.06.2023 10:53 Відповісти
так.це буде на роки..і не тільки від найманців-вагнерівців а і тих хто повернеться зі зброєю..тих хто ісконно руске ,понапиваються водяри...згадати навіть минулі купання в фонтанах...так звані вдв... а це вже буде без всякого купання ...Прогнозую ,що будуть утворюватись цілі банди з грабунками і вбивствами.
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07.06.2023 11:03 Відповісти
Це за відсутністю унітазів хоч квіти красти.
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07.06.2023 10:53 Відповісти
Квіточок обнюхався...
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07.06.2023 10:55 Відповісти
жаль что так всё получилось,без кровищи
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07.06.2023 10:56 Відповісти
Она против СВО, стреляй!
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07.06.2023 10:56 Відповісти
всьо по плану спєцопєрації...
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07.06.2023 10:56 Відповісти
Пригожин потролив Шойгу за «знищені Леопарди»

За словами Пригожина, вчора весь світ спостерігав, як туристи Путіна знищують два танки Leopard, які пересувалися полем «у дивному тактичному маневрі назустріч один одному».Київ вирішив замаскувати іноземні танки під комбайни і для цього навіть загнув униз дуло.Однак таке маскування не завадило російським птуристам розглянути у сільгосптехніці танки.Фінансист ПВК «Вагнер» було зупинитися, продовжуючи тролити МО РФ.Він заявив, що особисто його обурив той факт, що Київ навчився дуже добре маскувати танки під комбайни, а танкістів - під комбайнерів.Наприкінці він подякував ЗС РФ за виконану роботу. Також Пригожин заявив, що з сьогоднішнього дня необхідно знищувати в Україні все, що має загнуте дуло: раптом насправді це танки.
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07.06.2023 10:57 Відповісти
вагнера, вагнера в эти майские дни всюду ходят они
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07.06.2023 10:57 Відповісти
Й це тільки початок.... Розплата за зло прийде, головне щоб до тих хто його посіяв а не дівчини якоїсь.
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07.06.2023 10:58 Відповісти
Яка країна- такі герої!
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07.06.2023 11:00 Відповісти
Раптом прокинувся потяг до прекрасного.....
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07.06.2023 11:00 Відповісти
Той випадок коли починаєш вболівати за вагінерів.
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07.06.2023 11:00 Відповісти
Знайшов за що вболівати.Дивуюся,що хазяїн магазину не провів собі тривожну кнопку.Пожлобився,а могли б відправити "героя" на знищення...
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07.06.2023 19:09 Відповісти
Тема сисек не раскрыта.
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07.06.2023 11:00 Відповісти
Є такий вислів - "сплеск повоєнної злочинності".
Зазвичай триває десятиліття після війни
20-ті роки після громадянської, 40-50-і після Другої Світової, 90-і після афганської. Що з погляду судової психології цілком зрозуміло - якщо в людини на війні розбудили всі його темні інстинкти, то сама вона вже не зупиниться. Така зламана людина до мирної праці та творення не здатна, її можна лише ізолювати чи винищити.
Так що дорогі росіяни не розуміють того, що це не ягідки і навіть ще не квіточки. Усі попереду - основна маса вбивць, ґвалтівників та мародерів додому поки що не повернулася
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07.06.2023 11:02 Відповісти
Є простий вихід: запропонувати вступити в нову ПВК і відправити на нову війну.
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07.06.2023 11:29 Відповісти
Не зупиняйся, шмаляй своїх, усіх до єдиного!
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07.06.2023 11:04 Відповісти
Жаль что они там еще не стреляют
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07.06.2023 11:04 Відповісти
Не тільки стріляють а вже й вбивають. На кубані кілька тижднів тому банда очолювана амністованим " пєтуховагнером" вбила і зарила аніматора з напарницею. за якихось кілька десятків тисяч дерев"яних.Було на кацапоресурсі блокнот.краснодар.
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07.06.2023 11:37 Відповісти
Московія мене не цікавить. Продивилася відео від Фонду Порошенко про передачу нової хвилі допомоги,реальної,актуальної. А як там безмозгла? Ще хоче мочити порохоботів,бо Порошенко зміцнює свою Партію.
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07.06.2023 11:05 Відповісти
Безмозга вся у своєму репертуарі-продукує безмозгі ідеї!
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07.06.2023 11:18 Відповісти
дуже добре. скоро підтянуться і колеги... щоб ви всі суки пережили те, що наші цивільні в Бучі та Ірпені
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07.06.2023 11:06 Відповісти
Правильно. Не хоче віддавати гроші з каси - отже, не підтримує СВО. "Мачіть єйо"!
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07.06.2023 11:08 Відповісти
получите-распишитесь.
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07.06.2023 11:09 Відповісти
шикарне відео, більше б таких
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07.06.2023 11:09 Відповісти
Это ей ещё повезло, что вагнеровец ограбил!
Представляете, чтобы с ней сделал солдат НАТО ?
Ужасть....
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07.06.2023 11:11 Відповісти
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07.06.2023 11:34 Відповісти
бумеранг вернулся к кацапам!
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07.06.2023 11:12 Відповісти
Постановка
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07.06.2023 11:15 Відповісти
Ні, блін, бандит-вагнерівець зайшов у квітковий магазин, щоб купити квіти! 🤣🤣🤣🤣🤣
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07.06.2023 11:17 Відповісти
На честь "героя" незабаром назвуть конкурс флористів
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07.06.2023 11:19 Відповісти
Захлебнитесь собственной кровью рюзьке курвы!
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07.06.2023 11:19 Відповісти
Всім продавчиням видати по пістолету! Хай відстрілюють отіх "вагнерівців". )
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07.06.2023 11:19 Відповісти
Це той випадок, коли вболівати потрібно за обидві команди
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07.06.2023 12:12 Відповісти
нехай краще вагнери відстрілюють продавчинь. і чим більше, тим краще.
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07.06.2023 11:31 Відповісти
Pobbedila druzba: odnom magazine otstrelivat vagnerov, torom pradavstic vagnerci...
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07.06.2023 11:37 Відповісти
У справжніх "вагнерів" зброя може бути в наявності, то потрібно зрівняти можливості мешканців "Дикої Півночі" і хай переможе найспритніший!

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07.06.2023 11:40 Відповісти
нахєр така рівність? нехай вагінери безкарно косять кацапів та кацапіх. якщо це буде відбуватися в промисловому масштабі - взагалі чудово.
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07.06.2023 11:45 Відповісти
Якби він її не пограбував, то пограбували б солдати НАТО!
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07.06.2023 11:20 Відповісти
замечательно 👍👍👍
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07.06.2023 11:21 Відповісти
Не бзди татарочка, сваи пришли, это тебе не НАТО.
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07.06.2023 11:21 Відповісти
О, це добре! Побільше такого в пітєрє і мацкві.
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07.06.2023 11:24 Відповісти
******** кацапський "красноамєєц сухов" :"Катя! Кассу покажи! *****!"
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07.06.2023 11:24 Відповісти
Будущее для человека "русской культуры" - это всегда пространство чудесных сюрпризов.
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07.06.2023 11:25 Відповісти
"Процесс пошёл. Надо углубить и расширить" (М.Горбачов)
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07.06.2023 11:25 Відповісти
Это фсё НАТО!
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07.06.2023 11:26 Відповісти
дуже шкода, що не почав шмаляти.
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07.06.2023 11:30 Відповісти
Це ще квіточки тільки, ягідки будуть незабаром.
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07.06.2023 11:31 Відповісти
Ягодки будут в продуктовом магазине.
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07.06.2023 13:06 Відповісти
Навряд чи вона буде жалітись

це ж все таки щоб спасти бидло з даунбаса. Можна і потерпіти там всяких вагнерів
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07.06.2023 11:31 Відповісти
Надо было все деньги выгрести, а потом галантно преподнести цветы: "ЭТО ВАМ!"
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07.06.2023 11:48 Відповісти
Шаріков таки дав потомство. "на колчаковских фронтах воевал!" Спочатку вони закликають до героїзму, з обіцянкою, що потім "как героя все будут уважать". Тільки от уважение у них по понятиям.
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07.06.2023 11:56 Відповісти
А есть видео, где ее ****?(с)
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07.06.2023 12:10 Відповісти
Есть, но это только для подписчиков вагиновской телеги.
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07.06.2023 13:07 Відповісти
а просто могла б сказати що "ана внэ палітікі"
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07.06.2023 12:32 Відповісти
ЗА ипетесь каzzапы тревожные кнопки ставить. Ибо по делам свинаСобакам воздастся.....
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07.06.2023 12:40 Відповісти
Це, між іншим, дуже романтичний петербуржець! Він купує квіти кохан-ій-ому! Катя до такого звикла, а касу він вимагав відкрити ,що б докласти туди гроші! "Щаз шмальну" з пітерського саме так і перекладається.
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07.06.2023 13:10 Відповісти
Гойда!
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07.06.2023 13:41 Відповісти
Та там (на московії) ніхто і не вважатиме такі випадки чимось поганим, панове, не будемо плекати марних надій на якесь , навіть не знаю, суспільне збурення, чи що. Ні , у тих терпіл це , на жаль, вважається нормою, халоднає лєта 53-ва у них з позитивними емоціями асоціюється, те суспільство всупереч приходу нового часу, глобалізаціїї, загальної грамотності населення, доступності знань в будь-якій царині, завдяки інтернету, породило шансонну культуру(яка є маркером людської темноти в нашому суспільстві). Просто огидна і потворна популяція схожих на людей істот заселяє ті території, всупереч всім соціо-культурним законам розвитку цивілізації.
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07.06.2023 15:19 Відповісти
І доки кацапи терпітимуть?
Там хоч хтось адекватний є?
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07.06.2023 17:06 Відповісти
Дозволивши служити зекам в армії - отримали дідівщину.
А зараз ті зеки - в фаворі.
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07.06.2023 17:08 Відповісти
 
 