"Вагнерівець" грабує квітковий магазин у Санкт-Петербурзі: "ЧВК "Вагнер" слышала? Я в тебя шмальну сейчас". ВIДЕО камер спостереження

У російському Санкт-Петербурзі найманець ПВК "Вагнер" пограбував квітковий магазин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис камери спостереження магазину опублікований у соцмережах. На записі видно, що достроково звільнений злочинець спочатку залякує продавця, а потім забирає з каси гроші.

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