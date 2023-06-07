"Вагнерівець" грабує квітковий магазин у Санкт-Петербурзі: "ЧВК "Вагнер" слышала? Я в тебя шмальну сейчас". ВIДЕО камер спостереження
У російському Санкт-Петербурзі найманець ПВК "Вагнер" пограбував квітковий магазин.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис камери спостереження магазину опублікований у соцмережах. На записі видно, що достроково звільнений злочинець спочатку залякує продавця, а потім забирає з каси гроші.
Топ коментарі
+50 Алекс Скела
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+49 Харьков Сумской
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+44 Деніс Войцеховський
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з іншого боку - то якісь 2-долларові шльондри знімають кіно до тік-тока
Ги...
"гойда-а-а!" ще попереду
За словами Пригожина, вчора весь світ спостерігав, як туристи Путіна знищують два танки Leopard, які пересувалися полем «у дивному тактичному маневрі назустріч один одному».Київ вирішив замаскувати іноземні танки під комбайни і для цього навіть загнув униз дуло.Однак таке маскування не завадило російським птуристам розглянути у сільгосптехніці танки.Фінансист ПВК «Вагнер» було зупинитися, продовжуючи тролити МО РФ.Він заявив, що особисто його обурив той факт, що Київ навчився дуже добре маскувати танки під комбайни, а танкістів - під комбайнерів.Наприкінці він подякував ЗС РФ за виконану роботу. Також Пригожин заявив, що з сьогоднішнього дня необхідно знищувати в Україні все, що має загнуте дуло: раптом насправді це танки.
Зазвичай триває десятиліття після війни
20-ті роки після громадянської, 40-50-і після Другої Світової, 90-і після афганської. Що з погляду судової психології цілком зрозуміло - якщо в людини на війні розбудили всі його темні інстинкти, то сама вона вже не зупиниться. Така зламана людина до мирної праці та творення не здатна, її можна лише ізолювати чи винищити.
Так що дорогі росіяни не розуміють того, що це не ягідки і навіть ще не квіточки. Усі попереду - основна маса вбивць, ґвалтівників та мародерів додому поки що не повернулася
Представляете, чтобы с ней сделал солдат НАТО ?
Ужасть....
це ж все таки щоб спасти бидло з даунбаса. Можна і потерпіти там всяких вагнерів
Там хоч хтось адекватний є?
А зараз ті зеки - в фаворі.