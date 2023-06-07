У пропагандистки Скабєєвої знайшли "винних" у підриві Каховської ГЕС: "Явный британский след. Теракт спланирован в Лондоне и Вашингтоне". ВIДЕО
У знищенні Каховської ГЕС, що була під контролем російських окупантів винні британці та американці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме так пояснили росіянам знищення греблі на пропагандистському шоу Скабєєвої на росТВ. Таке звинувачення озвучив, зокрема, один із гостей передачі Ігор Коротченко.
Топ коментарі
+51 Михайло Сергієнко #551872
показати весь коментар07.06.2023 11:28
+39 chelsea man
показати весь коментар07.06.2023 11:26
+39 Борменталь Незабаром #551775
показати весь коментар07.06.2023 11:33
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навіть террористи і ті визнавали свої злочини, а це, бляха, якісь наймерзенніші мерзопакісні потвори, які лякаються навіть своєнного своїми ж руками, які потім ховаються в якійсь норі, з якої блєють що то зробили не вони - оце, так звана, россія і "русская культура"!!!
але ще цікавіше ,що в цю дурню вірять
Cette intervention est grotesque et d'une stupidité sidérante
Les russes avaient le contrôle de la centrale et malgré cela elle est détruite......efficace le contrôle russe.
"Разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области дает военно-тактическое преимущество Вооруженных силам России, считает врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире «Соловьев Live».
«У наших Вооруженных сил открывается, наоборот, простор - будет видно, кто и как попытается пересечь водную гладь...<...> С точки зрения военной, ситуация сейчас сложилась оперативно-тактическая в пользу наших сил, Вооруженных сил Российской Федерации», - сказал Сальдо, отвечая на вопрос ведущего."
За те бабло яке їй відвалюють за брехню , вона й матір рідну задавить .
Найбільше постраждала Ульяновська область, де від отруєння з 4 червня померли 20 осіб, а ще понад 50 у лікарні. Влада області каже, що стан людей тяжкий і середній.
У Самарській області від отруєння сидром померли семеро, ще двоє в Нижньогородський, одна людина - в Удмуртії.
Всі вони пили неякісний розливний алкогольний напій, куди домішували небезпечні спирти.
Даже самого Пу пытается переврать...
Это уже покушение на соперничество с патологическим лжецом великим ПУ.
Или, это начало требования "Ножек Байдена"?
"Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное - невероятное" из сумасшедшего дома, с Канатчиковой дачи" (мовою оригіналу), геолокація "Болота".
"...
Мы не сделали скандала -
Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало -
Вот и нету вожаков.
...
Сети есть у нас и бредни -
И не испортят нам обедни
Злые происки врагов!
Это их худые черти
Мутят воду во пруду,
Это всё придумал Черчилль
В восемнадцатом году!
Мы про взрывы, про пожары
Сочинили ноту ТАСС...
Но примчались санитары
И зафиксировали нас.
..." (мовою оригіналу).
Цю пісню Висоцький написав ще в далекому 1977 році.
- начиная от сжигания московы и до подрыва Крещатика и Днепрогэс
новое - давно забытое старое. к гадалке не ходи