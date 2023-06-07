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У пропагандистки Скабєєвої знайшли "винних" у підриві Каховської ГЕС: "Явный британский след. Теракт спланирован в Лондоне и Вашингтоне". ВIДЕО

У знищенні Каховської ГЕС, що була під контролем російських окупантів винні британці та американці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме так пояснили росіянам знищення греблі на пропагандистському шоу Скабєєвої на росТВ. Таке звинувачення озвучив, зокрема, один із гостей передачі Ігор Коротченко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ підірвали Каховську ГЕС, - ОК "Південь". ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

пропаганда (2807) Скабєєва Ольга (51) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+51
Фото: Байден відмовляє Сунака робити теракт
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07.06.2023 11:28
+39
кого мнение єтих клоунов интересует,пускай свою вату дальше кормят.там и комбайн за леопард сойдет
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07.06.2023 11:26
+39
історія ще не знала настільки жалюгідного фашизму, як рашизм!
навіть террористи і ті визнавали свої злочини, а це, бляха, якісь наймерзенніші мерзопакісні потвори, які лякаються навіть своєнного своїми ж руками, які потім ховаються в якійсь норі, з якої блєють що то зробили не вони - оце, так звана, россія і "русская культура"!!!
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07.06.2023 11:33
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кого мнение єтих клоунов интересует,пускай свою вату дальше кормят.там и комбайн за леопард сойдет
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07.06.2023 11:26 Відповісти
історія ще не знала настільки жалюгідного фашизму, як рашизм!
навіть террористи і ті визнавали свої злочини, а це, бляха, якісь наймерзенніші мерзопакісні потвори, які лякаються навіть своєнного своїми ж руками, які потім ховаються в якійсь норі, з якої блєють що то зробили не вони - оце, так звана, россія і "русская культура"!!!
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07.06.2023 11:33 Відповісти
Що можна очікувати від особин, які народжені шлюхами і під@расами
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07.06.2023 14:43 Відповісти
Ми вже 9 років чуїм репортаж з цього дурдому про збиття украми малазійсьго пасажирського літака де загинуло 296 людей.Суд визнав вину рашки і гіркина і інших причетних до цього осіб.Но вони не визнають своєї провини.Так буде і цього разу.
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07.06.2023 12:00 Відповісти
дивуєшся? запитай любого зека на зоні - чи він винен? 100% скажуть - що нівчому не винні.
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07.06.2023 15:24 Відповісти
комбайн жалко
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07.06.2023 15:23 Відповісти
Іпанутим нема спокою..
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07.06.2023 11:26 Відповісти
Ось і відповідь на питання чому пропагандисти є віцськовими злочинцями.
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07.06.2023 11:28 Відповісти
Прямі репортажі з дурдому спочатку були цікавими, але поступово починають набридати.
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07.06.2023 11:28 Відповісти
Фото: Байден відмовляє Сунака робити теракт
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07.06.2023 11:28 Відповісти
А може й навпаки )
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07.06.2023 11:38 Відповісти
А, може, й вмовляє
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07.06.2023 11:42 Відповісти
посміхається і каже: "... і по саму рукоятку встромили швайца в тушку рускій свині"
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07.06.2023 15:27 Відповісти
Та я сам бачив як над ГЕС літав В-52, а потім з нього диверсанти висадилися. зелей клянуся.
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07.06.2023 11:28 Відповісти
Абама насрал в машинном зале ГЭС?
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07.06.2023 11:28 Відповісти
Ne evo poherk, on tolko roSSijskix podjezdah, liftah eto delal...
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07.06.2023 12:07 Відповісти
Чого тільки "мозговой"? З Лондона та Вашингтону завезли десятки тон вибухівки на Каховську ГЕС, під носом у тупорило-сліпо-глухо-німих окупантів.
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07.06.2023 11:29 Відповісти
Так завозили вибухівку підземним тонелем, спеціально проритим
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07.06.2023 11:51 Відповісти
Ну нарешті. А то я вже почав хвилюватись за кацапів, що вони до цього США та Британію не приплітають.
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07.06.2023 11:29 Відповісти
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07.06.2023 11:30 Відповісти
Ці так звані експерти це щось типу пенсійних тик-токерів з елеменами вангування, я б їх аналогічно і заборонив.
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07.06.2023 11:46 Відповісти
тих "експердів" повно на ютюбі.. пенсії мало ,то кожен всяку дурню несе по різних каналах..
але ще цікавіше ,що в цю дурню вірять
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07.06.2023 11:53 Відповісти
Жданов - трандабол, невже його ще хтось слухає?
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07.06.2023 12:29 Відповісти
кто вам виноват что вы считаете кто кто-то умеет предсказывать будущее.
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07.06.2023 13:44 Відповісти
"Les Britanniques et les Américains sont responsables de la destruction de la centrale hydroélectrique de Kakhovskaya, qui était sous le contrôle russe. "
Cette intervention est grotesque et d'une stupidité sidérante
Les russes avaient le contrôle de la centrale et malgré cela elle est détruite......efficace le contrôle russe.
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07.06.2023 11:30 Відповісти
Скабєєву будуть шмагати розгами революції...
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07.06.2023 11:31 Відповісти
Це якщо їй повезе, усатий чорт перед смертю хотів вбити свою гвардію.Путін мабуть повторить спробу.
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07.06.2023 16:30 Відповісти
a she tam reptiloidi zameshani...
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07.06.2023 11:31 Відповісти
Новости Мордора

"Разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области дает военно-тактическое преимущество Вооруженных силам России, считает врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире «Соловьев Live».

«У наших Вооруженных сил открывается, наоборот, простор - будет видно, кто и как попытается пересечь водную гладь...<...> С точки зрения военной, ситуация сейчас сложилась оперативно-тактическая в пользу наших сил, Вооруженных сил Российской Федерации», - сказал Сальдо, отвечая на вопрос ведущего."
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07.06.2023 11:32 Відповісти
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07.06.2023 11:32 Відповісти
Кацапы заложили вовнутрь до 10 тонн тротилла. Снаружи такой вес прилететь не может.
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07.06.2023 11:34 Відповісти
Достаточно вспомнить от факт, что британцы для подрыва плотин а Германии даже специальный боеприпас изготовили в 5 тонн. Да "Ланкастер" под эту гросс - бимбу переделали.
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07.06.2023 12:05 Відповісти
ну от, і "британскій слєд"
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07.06.2023 12:30 Відповісти
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07.06.2023 11:32 Відповісти
а вибухівку байдарками підвозили та надувними рибальськими човниками...
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07.06.2023 11:32 Відповісти
Та нє. з його слів виходить. що *руськіє* в співпраці з Британськими та Амеріканськими *мозговими центрами* це зробили.
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07.06.2023 12:30 Відповісти
Кацапи як завжди живуть у своєму окремому всесвіті де все навпаки
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07.06.2023 11:32 Відповісти
Сук...ну як? Як Україна притягла двадцять тон вибухівки замінувала і підірвала це все в присутності російських військ на станції? Якими олігофренами треба вважати свою аудиторію несучи подібне...
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07.06.2023 11:34 Відповісти
Не аудиторія у них раби , а вони їхні раби. Зворотня селекція цього потребує.
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07.06.2023 11:39 Відповісти
і населення вірить...тому що каже телевізор
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07.06.2023 11:42 Відповісти
Телепорт спрятанный в карпатских пещерах.
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07.06.2023 11:44 Відповісти
ну сша с англ. разведкой в этом сомневаются ((
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08.06.2023 00:15 Відповісти
А підрив ДніпроГЕСа у 41-му був спланований у Берліні з Хельсінкі.
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07.06.2023 11:34 Відповісти
Опять брешут. Это были рептилоиды с Нубиру
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07.06.2023 11:35 Відповісти
Вони там на кацапії британськоо сліду ще не бачили. І навряд, чи побачать без дзеркала, бо слід чобота на власній сраці можна побачити лише у такий спосіб.
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07.06.2023 11:35 Відповісти
Накуя це лайно ще й тут? Най шо хочуть видумують, нам нашо ця новина? Небензя вже сказав в оон.
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07.06.2023 11:36 Відповісти
У зв'язку з тим що ООН виявилась організацією неспроможною ні на що окрім пустих заяв, Небензя дозволяє собі кожен раз оголошувати чергову нісенітницю яка більше личить пацієнту психічної лікарні ніж дипломатичній особі. До того ж й керівництво МЗС рашистів кожен день надає такі ж фантазії маразматичного розуму, що не мають меж, а тому нескінченні!
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07.06.2023 11:59 Відповісти
то були інопланетяни... з сиктивкара
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07.06.2023 11:36 Відповісти
Так звичайно, ще то британці та американці передали плани та дали добро напасти на Україну 24 лютого, а ще їх генерали керували в Бучі та Ірпіні! Кляті виродки!
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07.06.2023 11:36 Відповісти
Этот нескончаемый прямой репортаж из дурдома на болотах
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07.06.2023 11:39 Відповісти
было бы все ничего, если бы пьяные родитили не уронили в децтве скабееву вниз головой. с 15 этажа. а теперь последствия этого вся кацапляндия па тиливизару смотрит
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07.06.2023 11:40 Відповісти
по глазам Скабеевой видно, что она довольна враньем...глаза зеркало души и все видно, даже у такой твари..
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07.06.2023 11:40 Відповісти
Звісно ж задоволена , хоча й сама чудово ж розуміє що - бреше як собака .
За те бабло яке їй відвалюють за брехню , вона й матір рідну задавить .
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07.06.2023 11:47 Відповісти
Це нам підходить. Чекаємо на оголошення кацапією війни США та Британії. Інакше хто буде відповідати за базар.
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07.06.2023 11:41 Відповісти
Когда Скабеева меняет свои несвежие трусы, от них пахнет англосаксами.
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07.06.2023 11:43 Відповісти
Від отруєння напоєм "Містер Сидр" у кількох регіонах Росії померли вже 30 осіб, ще понад 70 людей госпіталізували. Ще зранку повідомляли про 28 загиблих, а вчора - про одинадцятьох.

Найбільше постраждала Ульяновська область, де від отруєння з 4 червня померли 20 осіб, а ще понад 50 у лікарні. Влада області каже, що стан людей тяжкий і середній.

У Самарській області від отруєння сидром померли семеро, ще двоє в Нижньогородський, одна людина - в Удмуртії.

Всі вони пили неякісний розливний алкогольний напій, куди домішували небезпечні спирти.
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07.06.2023 11:44 Відповісти
це винен Містер
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07.06.2023 12:00 Відповісти
"брітанскій слєд"
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07.06.2023 12:32 Відповісти
У пропагандистки Скабєєвої знайшли "винних" у підриві Каховської ГЕС: "Явный британский след. Теракт спланирован в Лондоне и Вашингтоне".

Даже самого Пу пытается переврать...

Это уже покушение на соперничество с патологическим лжецом великим ПУ.
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07.06.2023 11:51 Відповісти
спланіраван імі, а підірвали кацапи.......
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07.06.2023 11:51 Відповісти
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07.06.2023 12:26 Відповісти
Рашистів на тв-шоу брехні слухають в світі зараз лише заради розваг та зайвого підтвердження впевненості у їх недолугості і наявності усіх ознак маразматичного стану, бо "аргументи" які там оприлюднюють так же далекі від можливого як спроможність пінгвіна стати горним орлем!
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07.06.2023 11:54 Відповісти
Для свинособак пойдет.
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07.06.2023 11:57 Відповісти
рашисти вже рік вимагають "ровнять, уничтожать инфраструктуру" - це явка з повинною, світ розуміє хто винен в катастрофі (звичайно окрім кремлівських посіпак)
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07.06.2023 11:57 Відповісти
А де ж ви бачили маньяка, або іншого злочинця котрий не сприймав би свої злочини як щось невірне?! Навпаки, зворотнє це нонсенс! А звинувачувати ворога у власних злочинах то заповіт і Гітлера і Геббельса які є прикладом для рашистів! Хоч вони це й заперечують але їх вчинки та висловлювання кажуть самі за себе, а у ідентичності дій роССійських нацистів з німецькими може переконатись кожен хто згадає перебіг історії приходу до влади соціал-націоналістів Німеччини та їх подальші кроки включаючи 2-у світову війну!!!
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07.06.2023 12:06 Відповісти
А ***** часом не чіпований? Вочевидь ним дистанційно керують "ворожі сили", щоб розвалити расею
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07.06.2023 12:05 Відповісти
сукубейеёва, а когда свинособакостан, переименовали в "Британию"???
Или, это начало требования "Ножек Байдена"?
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07.06.2023 12:15 Відповісти
Лондон і Вашингтон ладно, а Рейкявік приймав участь таку операцію мутити против рашки?
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07.06.2023 12:18 Відповісти
що воно верзе??!!!! І хавають же ж кацапорилі істоти.. (((
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07.06.2023 12:25 Відповісти
взрослий мужчина и такой тупой. даже российское бидло не поверит этих сказек
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07.06.2023 12:29 Відповісти
"Винна" Британія, а відшкодовувати все ж таки доведеться росії, суки
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07.06.2023 12:42 Відповісти
Я только успел вернуться кролем с задания на правый берег Темзы и отдышаться, как плотина рванула!
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07.06.2023 13:00 Відповісти
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07.06.2023 13:56 Відповісти
********* , закрий є@ альнік , бо щось залетить 😡
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07.06.2023 14:12 Відповісти
"Владимир Высоцкий.

"Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное - невероятное" из сумасшедшего дома, с Канатчиковой дачи" (мовою оригіналу), геолокація "Болота".

"...

Мы не сделали скандала -

Нам вождя недоставало:

Настоящих буйных мало -

Вот и нету вожаков.

...

Сети есть у нас и бредни -

И не испортят нам обедни

Злые происки врагов!

Это их худые черти

Мутят воду во пруду,

Это всё придумал Черчилль

В восемнадцатом году!

Мы про взрывы, про пожары

Сочинили ноту ТАСС...

Но примчались санитары

И зафиксировали нас.

..." (мовою оригіналу).

Цю пісню Висоцький написав ще в далекому 1977 році.
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07.06.2023 14:45 Відповісти
Бачок злив секретну інфу!!!!
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07.06.2023 15:01 Відповісти
здохни *******!
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07.06.2023 15:32 Відповісти
Про рептилоїдів з планети Нібіру забув ще сказати цей кацапський підор.
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07.06.2023 15:36 Відповісти
Я тут зашел на один ихний, пропагандонский сайт. И - да, они на полном серьезе обсуждают, что они воюют с Британией. Уж не знаю, почему они выбрали Британию объектом своего военного соперничества, но - это так
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07.06.2023 16:38 Відповісти
Они уже переиначивают историю ВМВ,их одебиленая молодая поросль впрям уже начинает верить,что в сталинграде россияне воевали...с британцами и американцами..
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07.06.2023 17:07 Відповісти
у них 2 фантомные боли - бриты и американцы. Ну и мы
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08.06.2023 00:16 Відповісти
у москалей концепция была и остается одна - это концепция выжженой земли
- начиная от сжигания московы и до подрыва Крещатика и Днепрогэс
новое - давно забытое старое. к гадалке не ходи
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07.06.2023 18:04 Відповісти
Теоретично амери могли б організувать. Загрузили б двадцять тон, чта б навєрняка хватіла, своїх грошиків у номіналі, припустимо, сотня, у любязно надані командуванням 205ї бригади вантажівки, і діло в капелюсі. План коварний, нічого сказати.
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07.06.2023 22:29 Відповісти
 
 