У знищенні Каховської ГЕС, що була під контролем російських окупантів винні британці та американці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме так пояснили росіянам знищення греблі на пропагандистському шоу Скабєєвої на росТВ. Таке звинувачення озвучив, зокрема, один із гостей передачі Ігор Коротченко.

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