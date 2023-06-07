Масовий мор риби через підрив греблі Каховської ГЕС у селі Мар’янське на Дніпропетровщині. ВIДЕО

У селі Мар’янське на Дніпропетровщині масовий мор риби через підрив греблі Каховської ГЕС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, тамтешні мешканці публікують відео екологічної катастрофи. На записі видно, що вода у різко відступила і на оголеному дні лишилося дуже багато риби.

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