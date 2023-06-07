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Масовий мор риби через підрив греблі Каховської ГЕС у селі Мар’янське на Дніпропетровщині. ВIДЕО

У селі Мар’янське на Дніпропетровщині масовий мор риби через підрив греблі Каховської ГЕС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, тамтешні мешканці публікують відео екологічної катастрофи. На записі видно, що вода у різко відступила і на оголеному дні лишилося дуже багато риби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прокуратура відкрила провадження за фактом масової загибелі риби у Дніпрі внаслідок обстрілу греблі Каховської ГЕС

Автор: 

Миколаївська область (2279) риба (224) рибалки (104) екологія (1354) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+42
За кожного дніпровського окуня-
Хай здохне рашистів пів-сотні...

Не відповідай мені на це... не сприйму...
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07.06.2023 12:23
+35
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07.06.2023 12:22
+30
А кто разминировал Чонгар и сдал юг? Кто сдал Мариуполь? Все на вине зебила и КО. Все эти последствия на их совести. Кто хотел заглянуть в шеколадный глаз *****?
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07.06.2023 12:37
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07.06.2023 12:22 Відповісти
Фил, как всегда, предельно точен.
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07.06.2023 12:37 Відповісти
За кожного дніпровського окуня-
Хай здохне рашистів пів-сотні...

Не відповідай мені на це... не сприйму...
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07.06.2023 12:23 Відповісти
та то порошенко крав рибу і торба порвалась по дорозі...фсьо нормас
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07.06.2023 12:27 Відповісти
То Зеля на юшку своїм касабам наловив,а вони втекли.
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07.06.2023 12:29 Відповісти
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07.06.2023 12:31 Відповісти
Так це ви солідарні з вусами Пєскова й стверджуєте , що ...
це Фофік підірвав споруду ?!
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07.06.2023 12:35 Відповісти
А кто разминировал Чонгар и сдал юг? Кто сдал Мариуполь? Все на вине зебила и КО. Все эти последствия на их совести. Кто хотел заглянуть в шеколадный глаз *****?
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07.06.2023 12:37 Відповісти
Її підірвали 73% громадян України власним вибором.
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07.06.2023 12:39 Відповісти
ні, це фофік призначив кацапських агентів усюди, де кацапам було потрібно, завдяки чому кацапи змогли швидко й майже безболісно захопити південь країни. ось, власне, й результат. так би мовити, "ефект метелика"...
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07.06.2023 12:41 Відповісти
Демченка теж витягнув с політичної помийки кловун ?!
А може то він приймав кортежи мертветчука у ночі на Банковій .
Може то він робив гешефти по дизелепроводу з кумом ***** ?!

Може то Фофан був в уряді геперзради бімби-азірова міністром ...

На жаль тут не в особистостях причина , а тому , що авторітарний анохронічний гетьманат взгагалом це 18 століття й йому нема місця в 21 столітті .
На банковій вже 6-й "гетьман" й жоден не був гідний того , що б його переобрали . Кожен з них прагнув бути таким як ***** тільки на українському контексті .
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07.06.2023 14:12 Відповісти
тут я з вами не сперечаюся, просто фофік - це просто апогей (перігей?) деградації посади президента. й, думаю, ви погодитеся - іще ніхто на посаді президента не був настільки от просто банально тупим і відбитим, як фофік. й, повертаючись до трагедії на півдні - це винятково рішення (й злочин!!) фофіка.
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07.06.2023 14:32 Відповісти
Ні , не погоджуюся (з "апогеєм") -- в часи Ібуковича країну грабувала зграя упирів . Й на їх фоні навіть Єрмак великий патріот України !
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07.06.2023 16:24 Відповісти
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07.06.2023 15:12 Відповісти
Основні властники "Фокусу" :
Боріс Кауфман
Олександр Грановський .

Обидва -- бізнес партнери Порошенка ...

Давайте будьмо оцінувати усе по крітерію максумуму конфлікту інтересів ...

Ну тоді ... йой , бо по Порошенку за вашою логікою слід брати інфу з "1+1" , де він "вбив свого брата й потім його з"їв" !!!
Ви згодні з плюсами ?!
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07.06.2023 16:21 Відповісти
Ні, не так.

2016 Власник Business Radio Group Анатолій Євтухов заплатив Борису Кауфману за "Фокус медіа" 2 мільйони гривень.
"В даному випадку, основна ідея покупки - сам бренд. На медійному ринку у нас не так багато брендів, і у "Фокуса" - хороша репутація", - говорить він.
Як відомо, Євтухов є власником Business Radio Group, до якого входить кілька київських радіостанцій: Шансон, DJFM, Бізнес ФМ, "Любимое".
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07.06.2023 17:20 Відповісти
Ні, я буду вірити Бігусу, що тоді піарив Коломойського і жодної справи по його " матеріалам" (навіть при 100%-ково своїх людях Зелі) не відкрив жоден суд.
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07.06.2023 18:38 Відповісти
Політична корупція не припускає обов"язкового кримінального засудження . Бо вона дії "на межі фолу" де питання є в ціні закупівель й відповідання тих цін оптімальним .
Засудження можливе тільки при наявності певних законодавчіх норм про "конфлікт інтересі" .
В таких країнах де є таке законодавство сиділи б вже давно не тільки Свинарчуки , але й сам Пєтя :
Хоча б за те , що поєднував перебування в політичних лідерах й керивництво власними активами .

За політичну корупцію покарання - те ж політичне , що вже давно відбулося й кловун до його має слабке відношення , бо й без його участі в 2019 році в виборах Петро Олексійович мав примарні шанси на другий термін !
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07.06.2023 19:32 Відповісти
Облиш цю лірику.
Чому при 100%-во своїх людях, жодна криминальна справа не дійшла до логічного кінця?
Свинарчуки - слово яке вас чітко ідентифікує.
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07.06.2023 19:48 Відповісти
а іменно підор завів мертвечука в ВР.смодєліровал сітуацію так сказать....
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07.06.2023 15:24 Відповісти
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07.06.2023 12:36 Відповісти
Это только начало. Будет хуже когда начнет сохнуть все дно водохранилища.
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07.06.2023 12:38 Відповісти
а що буде?
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07.06.2023 12:44 Відповісти
Дерьмо будет, гнить вся органика будет. Ил сохнуть и разлагаться будет, а там органика за 70 лет и отложения после Чернобыля и отложения канализационных стоков.
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07.06.2023 12:52 Відповісти
Після чорнобиля відкладення у київському водосховищі
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07.06.2023 12:56 Відповісти
Каховское было крайним отстойником на Днепре с практически нулевым течением. Там дохрена всякого токсичного дерьма в иле. Были исследования экологов за пару-тройку лет перед большой войной.
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07.06.2023 13:00 Відповісти
Органика - это неплохо как раз - ценные удобрения...вот только и с Чернобыля и с промышленных предприятий сбросы нивелируют всю ценность...
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07.06.2023 12:58 Відповісти
Когда эти миллионы тонн начнут гнить - будет очень "неплохо".
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07.06.2023 13:01 Відповісти
Коли мільйони тон органіки вноситься в поля, там теж "не дуже пахне", але недовго, поки не виорають . Але коли там виросте кукурудза 🌽, получається зелене море .
Проблема в іншому, скільки риби і тваринного світу загине... Оце трагедія. Щоб ті кацапи здохли, як та нещасна риба!
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07.06.2023 13:11 Відповісти
Вся эта рыба и эти животные тоже будут разлагаться.
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07.06.2023 17:16 Відповісти
Спочатку гніль, і сморід на десятки км. Інфекція. Відсутність води. А потім перетвориться на пустелю і будуть курні бурі на сотні км. І втратимо 20% агросектору, бо південь України без води не зможе вирощувати сількохпродукцію, насправді в нас досить жаркий клімат там.
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07.06.2023 15:12 Відповісти
+++++++++++!!!
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07.06.2023 12:45 Відповісти
Людина це вірус, їй немає місця на Землі!
А кацапи це вірус в кубі(треті степені), вони всі повинні щезнуть із біосфери!
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07.06.2023 12:44 Відповісти
Це , повідомлення від ***** , дивитися, що я можу, а є ще АЕС, і її зможу це не питання, а ще є атомна зброя . Я можу все , я як бог . Тому Запад зобов'язан зараз, допомогти ,Україні швидко його приборкати, танки та літакі, потрібні вже с екіпажами. Та багато, щоб не мазати кашу по тарілці
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07.06.2023 13:03 Відповісти
Для рыбаков украины штраф за перелов одой плотвы или краснопёрки составляет 1564гр.Россия должна всё оплатить в двойном размере!!
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07.06.2023 13:28 Відповісти
приречені карасі, це приречені кацапи... кацапів повинно бути ще й більше...
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07.06.2023 13:49 Відповісти
Почне риба розкладатись - вонізма на кілометри.
В заторах зовсім кабиця буде - вода заражена трупними ядами.
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07.06.2023 15:03 Відповісти
Там над срочно семян набросать! На дне высохших прудов хорошо берёза растёт.
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07.06.2023 15:37 Відповісти
Зелений PZDC.
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07.06.2023 19:58 Відповісти
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07.06.2023 19:59 Відповісти
 
 