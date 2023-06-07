Масовий мор риби через підрив греблі Каховської ГЕС у селі Мар’янське на Дніпропетровщині. ВIДЕО
У селі Мар’янське на Дніпропетровщині масовий мор риби через підрив греблі Каховської ГЕС.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, тамтешні мешканці публікують відео екологічної катастрофи. На записі видно, що вода у різко відступила і на оголеному дні лишилося дуже багато риби.
Топ коментарі
+42 Олег Каз
показати весь коментар07.06.2023 12:23
+35 Drunken Monkey
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+30 Підлога Маккартні
показати весь коментар07.06.2023 12:37
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Хай здохне рашистів пів-сотні...
Не відповідай мені на це... не сприйму...
це Фофік підірвав споруду ?!
А може то він приймав кортежи мертветчука у ночі на Банковій .
Може то він робив гешефти по дизелепроводу з кумом ***** ?!
Може то Фофан був в уряді геперзради бімби-азірова міністром ...
На жаль тут не в особистостях причина , а тому , що авторітарний анохронічний гетьманат взгагалом це 18 століття й йому нема місця в 21 столітті .
На банковій вже 6-й "гетьман" й жоден не був гідний того , що б його переобрали . Кожен з них прагнув бути таким як ***** тільки на українському контексті .
Боріс Кауфман
Олександр Грановський .
Обидва -- бізнес партнери Порошенка ...
Давайте будьмо оцінувати усе по крітерію максумуму конфлікту інтересів ...
Ну тоді ... йой , бо по Порошенку за вашою логікою слід брати інфу з "1+1" , де він "вбив свого брата й потім його з"їв" !!!
Ви згодні з плюсами ?!
2016 Власник Business Radio Group Анатолій Євтухов заплатив Борису Кауфману за "Фокус медіа" 2 мільйони гривень.
"В даному випадку, основна ідея покупки - сам бренд. На медійному ринку у нас не так багато брендів, і у "Фокуса" - хороша репутація", - говорить він.
Як відомо, Євтухов є власником Business Radio Group, до якого входить кілька київських радіостанцій: Шансон, DJFM, Бізнес ФМ, "Любимое".
Засудження можливе тільки при наявності певних законодавчіх норм про "конфлікт інтересі" .
В таких країнах де є таке законодавство сиділи б вже давно не тільки Свинарчуки , але й сам Пєтя :
Хоча б за те , що поєднував перебування в політичних лідерах й керивництво власними активами .
За політичну корупцію покарання - те ж політичне , що вже давно відбулося й кловун до його має слабке відношення , бо й без його участі в 2019 році в виборах Петро Олексійович мав примарні шанси на другий термін !
Чому при 100%-во своїх людях, жодна криминальна справа не дійшла до логічного кінця?
Свинарчуки - слово яке вас чітко ідентифікує.
Проблема в іншому, скільки риби і тваринного світу загине... Оце трагедія. Щоб ті кацапи здохли, як та нещасна риба!
А кацапи це вірус в кубі(треті степені), вони всі повинні щезнуть із біосфери!
В заторах зовсім кабиця буде - вода заражена трупними ядами.