Український дрон доставив пляшку води заблокованій паводком на даху сім’ї на окупованій частині Херсонщини. ВIДЕО

Українські військові за допомогою дрона змогли передати воду заблокованій паводком сім’ї на окупованій частині Херсонщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис роботи українського оператора дрона опублікований у соцмережах.

"Українським військовим із 406-ї бригади вдалося дроном передати жінці з дітьми пляшку з водою на тимчасово окупований лівий берег", - зазначає автор публікації.

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