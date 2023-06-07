Український дрон доставив пляшку води заблокованій паводком на даху сім’ї на окупованій частині Херсонщини. ВIДЕО
Українські військові за допомогою дрона змогли передати воду заблокованій паводком сім’ї на окупованій частині Херсонщини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис роботи українського оператора дрона опублікований у соцмережах.
"Українським військовим із 406-ї бригади вдалося дроном передати жінці з дітьми пляшку з водою на тимчасово окупований лівий берег", - зазначає автор публікації.
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Топ коментарі
+43 Олег Каз
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Рашисту - вибухівку в окоп..
Людині - воду, та добре слово...
Впрочем, если вспомнить историю, то была ведь когда-то Северная Ингрия. Так что...
Свободу ИНР! Доколе Ингерманбас будет кормить санкт-ленинбург? Ниистё, введи!
А то может они "своим ребятам" машут и пьют ту воду проклиная хохлов.
Ну то не очень важно вообщем-то, там же дети - они не виноваты, что взрослые - идиоты.
83.02% виборців у Херсонській області негативно ставилися до п'ятого президента України, тому десять років поспіль віддавали свої голоси на виборах мера Херсона з 2002 по 2012 роки за ворога України, колаборанта Володимира Сальдо, сподіваючись, що «Русский мир»» принесе їм щастя та благополуччя.
Цей проросійський чиновник свого часу на російських телеканалах різко критикував учасників Євромайдану, активно захищав двічі судимого шапкокрада білоруса Віктора Януковича та публічно закликав Володимира Люциферовича «навести лад у Києві». Він був також серед тих депутатів, які голосували за так звані ганебні «диктаторські закони» 16 січня 2014 року.
І «Русский мир» прийшов на танках у Херсонську область. Після окупації Херсона бурятами, якутами, калмиками та тувинцями зрадника було призначено Головою окупаційної адміністрації обласного центру.
Бідосік допоміг обнульонишу виконати його восьмирічну мрію: пробити сухопутний коридор до окупованого Криму, забезпечити кримську ядерну базу дніпровською водою та заблокувати прохід суден до українських портів на Азові і в Одесу. За провал підготовки до вторгнення ворога 24 лютого 2022 року ніхто з відповідальних осіб за безпеку країни не покараний,
Ви всі дуже наївні, якщо думаєте, що пуйло напав через мову. В Грузії і Чечні була інша мова, врятувало це їх від вторгнення? Коли ракети летять на Хмельницький або по Луцьку, сильно рятує людей інша мова? Основні причини нападу РФ інші: українська територія, рідкісні природні копалини і особиста ненависть пуйла до України. По-друге це називається звинувачення жертви.
В Україні правоохоронці затримали та відправили під суд подружжя, які зрадили Україну, отримали російські паспорти та допомагали їм під час окупації Херсона.
Про це повідомили в пресслужбі ДБР.
Як стало відомо, правоохоронці викрили двох молодших інспекторів держустанови "Дар'ївська виправна колонія №10". Вони добровільно перейшли на бік окупантів та надавали спецслужбам РФ інформацію про місцевих патріотів, зокрема учасників АТО та ООС.
"Під час обшуків за їх місцем проживання, правоохоронці виявили присяги громадянина рф, службові посвідчення, символіку рф тощо. Фігуранти встигли отримати паспорта країни-агресора, але після звільнення Херсону спалили їх, сподіваючись уникнути покарання. Подружжя намагалося переховуватися, але їх викрили та затримали. Наразі вони перебувають під вартою в очікуванні суду", - розповіли в ДБР.
Источник: https://tsn.ua/ato/v-hersoni-podruzhzhya-zradnikiv-otrimali-rosiyski-pasporti-ta-dopomagali-okupantam-2345332.html tsn.ua
"Мало хто який руський мір хоче! Я, можливо, хочу до Великобританії приєднатися. Але це не дає права Великій Британії нападати силою на Україну та силою її приєднувати, бо я так хочу. Він Орбан на Закарпатті скільки десятків тисяч угорських паспортів роздав, і що? А скільки у Чернівцях українців із румунським паспортом, багато тисяч. і що? Географічна близькість завжди створює сімейні та бізнес зв'язки, так у всьому світі, не тільки у нас. Ну і що? Поки зі зброєю в руках сусіди не прийдуть, це лише вологі мрії колаборантів. У цій війні винна виключно Росія та Путін та ніхто інший."
Слава ЗСУ!