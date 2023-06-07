УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8919 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
16 588 32

Український дрон доставив пляшку води заблокованій паводком на даху сім’ї на окупованій частині Херсонщини. ВIДЕО

Українські військові за допомогою дрона змогли передати воду заблокованій паводком сім’ї на окупованій частині Херсонщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис роботи українського оператора дрона опублікований у соцмережах.

"Українським військовим із 406-ї бригади вдалося дроном передати жінці з дітьми пляшку з водою на тимчасово окупований лівий берег", - зазначає автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міцної статури тероборонівець на рожевому дитячому надувному крузі рятує собаку поблизу підтопленого будинку на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 

підтоплення (196) порятунок (119) дрони (4751) Каховська ГЕС (566)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+43
Головне - людина за моніторм...
Рашисту - вибухівку в окоп..
Людині - воду, та добре слово...
показати весь коментар
07.06.2023 13:48
+29
красунчики!!
показати весь коментар
07.06.2023 13:46
+27
Круто!
показати весь коментар
07.06.2023 13:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Одразу видно шанувальника 95 кварталу.
показати весь коментар
07.06.2023 13:45 Відповісти
Давай ще тупих жартиків.
показати весь коментар
07.06.2023 13:56 Відповісти
Круто!
показати весь коментар
07.06.2023 13:44 Відповісти
красунчики!!
показати весь коментар
07.06.2023 13:46 Відповісти
Головне - людина за моніторм...
Рашисту - вибухівку в окоп..
Людині - воду, та добре слово...
показати весь коментар
07.06.2023 13:48 Відповісти
Людина за монітором і роботу після війни матиме. Доставку піцци чи суші прямо у кватирку зможе, або через віддушину прямо на стіл!
показати весь коментар
07.06.2023 14:13 Відповісти
Жаль у тебя в лахте после войны работы больше не будет.
показати весь коментар
07.06.2023 15:20 Відповісти
Чого це "нє будєт"? Нікалай Іванкоф, когда тебя уже давно не будєт, а наша лахта - будєт!
показати весь коментар
07.06.2023 17:36 Відповісти
Ваша - это чья? Финская или китайская?
показати весь коментар
07.06.2023 17:51 Відповісти
Нікалай, Ви далжны лучше мєня знать чья лахта.
показати весь коментар
07.06.2023 17:59 Відповісти
Откуда ж мне, немцу, разбираться в вашей георгафии?

Впрочем, если вспомнить историю, то была ведь когда-то Северная Ингрия. Так что...

Свободу ИНР! Доколе Ингерманбас будет кормить санкт-ленинбург? Ниистё, введи!
показати весь коментар
07.06.2023 18:34 Відповісти
Нікалай Іванков, ще той нємєць.
показати весь коментар
07.06.2023 19:56 Відповісти
вивчи українську репатріант хренів
показати весь коментар
07.06.2023 20:14 Відповісти
Помиляєтесь, бо я ще й не репатріант.
показати весь коментар
07.06.2023 20:57 Відповісти
Хоть догадались написать, что вода от Украины?

А то может они "своим ребятам" машут и пьют ту воду проклиная хохлов.
Ну то не очень важно вообщем-то, там же дети - они не виноваты, что взрослые - идиоты.
показати весь коментар
07.06.2023 14:08 Відповісти
Кто сказал, что они были против Украины, обоснуй?
показати весь коментар
07.06.2023 14:45 Відповісти
Кто сказал, что они были против Украины...

83.02% виборців у Херсонській області негативно ставилися до п'ятого президента України, тому десять років поспіль віддавали свої голоси на виборах мера Херсона з 2002 по 2012 роки за ворога України, колаборанта Володимира Сальдо, сподіваючись, що «Русский мир»» принесе їм щастя та благополуччя.

Цей проросійський чиновник свого часу на російських телеканалах різко критикував учасників Євромайдану, активно захищав двічі судимого шапкокрада білоруса Віктора Януковича та публічно закликав Володимира Люциферовича «навести лад у Києві». Він був також серед тих депутатів, які голосували за так звані ганебні «диктаторські закони» 16 січня 2014 року.

І «Русский мир» прийшов на танках у Херсонську область. Після окупації Херсона бурятами, якутами, калмиками та тувинцями зрадника було призначено Головою окупаційної адміністрації обласного центру.

Бідосік допоміг обнульонишу виконати його восьмирічну мрію: пробити сухопутний коридор до окупованого Криму, забезпечити кримську ядерну базу дніпровською водою та заблокувати прохід суден до українських портів на Азові і в Одесу. За провал підготовки до вторгнення ворога 24 лютого 2022 року ніхто з відповідальних осіб за безпеку країни не покараний,



показати весь коментар
07.06.2023 16:27 Відповісти
Во-первых , ссылку можно, пожалуйста? Откуда эти данные, первый раз вижу. До 2014 не считается. Во-вторых, самое главное, мало ли кто какой мир хочет! Я может хочу к Великобритании присоединиться. Но это не дает права Великобритании нападать силой на Украину и силой ее присоединять, потому что я так хочу. Он Орбан в Закарпатье сколько десятков тысяч паспортов венгерских раздал, и что? А сколько в Черновцах украинцев с румынским паспортом, много тысяч. и что? Географическая близость всегда создает семейные и бизнес связи, так во всем мире, не только у нас. Ну и что? Пока с оружием в руках соседи не придут, это все лишь влажные мечты колаборантов. В этой войне виновата исключительно Россия и Путин и никто другой.
показати весь коментар
07.06.2023 16:43 Відповісти
Винуватий і ти теж бо користуючись у спілкуванні расєйськім ізіком ти підтвержуєш путінську тезу про необхідність твого захисту з боку расєї. От коли б так звані русскаізічні користувалися рюцкім ізіком тільки в сімейному колі і ніяк на публіці у ***** не було б причини верещати про атін нарот і рюцкій мір
показати весь коментар
07.06.2023 17:28 Відповісти
Боже ,які ви наївні))

Ви всі дуже наївні, якщо думаєте, що пуйло напав через мову. В Грузії і Чечні була інша мова, врятувало це їх від вторгнення? Коли ракети летять на Хмельницький або по Луцьку, сильно рятує людей інша мова? Основні причини нападу РФ інші: українська територія, рідкісні природні копалини і особиста ненависть пуйла до України. По-друге це називається звинувачення жертви.
показати весь коментар
07.06.2023 18:59 Відповісти
Я не розумію кацапську мову.

В Україні правоохоронці затримали та відправили під суд подружжя, які зрадили Україну, отримали російські паспорти та допомагали їм під час окупації Херсона.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Як стало відомо, правоохоронці викрили двох молодших інспекторів держустанови "Дар'ївська виправна колонія №10". Вони добровільно перейшли на бік окупантів та надавали спецслужбам РФ інформацію про місцевих патріотів, зокрема учасників АТО та ООС.

"Під час обшуків за їх місцем проживання, правоохоронці виявили присяги громадянина рф, службові посвідчення, символіку рф тощо. Фігуранти встигли отримати паспорта країни-агресора, але після звільнення Херсону спалили їх, сподіваючись уникнути покарання. Подружжя намагалося переховуватися, але їх викрили та затримали. Наразі вони перебувають під вартою в очікуванні суду", - розповіли в ДБР.

Источник: https://tsn.ua/ato/v-hersoni-podruzhzhya-zradnikiv-otrimali-rosiyski-pasporti-ta-dopomagali-okupantam-2345332.html tsn.ua
показати весь коментар
07.06.2023 21:24 Відповісти
Ой не піздіть ) Якщо ви відповіли на мій допис російською вище, значить все ви розумієте.

"Мало хто який руський мір хоче! Я, можливо, хочу до Великобританії приєднатися. Але це не дає права Великій Британії нападати силою на Україну та силою її приєднувати, бо я так хочу. Він Орбан на Закарпатті скільки десятків тисяч угорських паспортів роздав, і що? А скільки у Чернівцях українців із румунським паспортом, багато тисяч. і що? Географічна близькість завжди створює сімейні та бізнес зв'язки, так у всьому світі, не тільки у нас. Ну і що? Поки зі зброєю в руках сусіди не прийдуть, це лише вологі мрії колаборантів. У цій війні винна виключно Росія та Путін та ніхто інший."
показати весь коментар
07.06.2023 21:30 Відповісти
обоснуй обратное
показати весь коментар
07.06.2023 16:41 Відповісти
Во-вторых прочитай мой ответ Лещу выше
показати весь коментар
07.06.2023 16:47 Відповісти
Ви навіщо таке пишете? Це наш український Херсон і наші рідні херсонці, вони знають, хто їх водою напоїть, а хто бомбу скине. А ви, якщо не розумієте різницю, мабуть з раші.
показати весь коментар
07.06.2023 14:55 Відповісти
Ти так і не зрозумів що у свинособак з маленьких свинособак виростають великі свинособаки
показати весь коментар
07.06.2023 17:23 Відповісти
Респект! Респектище!
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
07.06.2023 14:42 Відповісти
Молодці!!!
показати весь коментар
07.06.2023 14:45 Відповісти
замість того щоб гранати кидати в люки до свинособак, хлопці мають відволікатися на порятунок людей... бо як їх кинеш в біді вони ж наші.
показати весь коментар
07.06.2023 16:42 Відповісти
 
 