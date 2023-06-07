Бійці легіону "Свобода Росії" на Бєлгородщині полонили військослужбовця армії РФ із військової частини №29298. ВIДЕО

Бійці легіону "Свобода Росії" полонили військовослужбовця армії РФ із військової частини 29298.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис розмови з полоненим російські добровольці опублікували на своїй сторінці у соцмережі.

"Розмова із військовослужбовцем ЗС РФ, захопленим у бою у Бєлгородській області. Андрєєв Михайло Володимирович, м. Псков. Відповіді на запитання "за що ви воюєте" не надійшло, як, втім, і мотивації вбивати мирних у чужій країні. Можливо, коротка лекція від легіонерів допоможе їм зрозуміти, "що таке добре і що таке погано" - зазначається у коментарі до відео.

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