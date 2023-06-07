Бійці легіону "Свобода Росії" на Бєлгородщині полонили військослужбовця армії РФ із військової частини №29298. ВIДЕО
Бійці легіону "Свобода Росії" полонили військовослужбовця армії РФ із військової частини 29298.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис розмови з полоненим російські добровольці опублікували на своїй сторінці у соцмережі.
"Розмова із військовослужбовцем ЗС РФ, захопленим у бою у Бєлгородській області. Андрєєв Михайло Володимирович, м. Псков. Відповіді на запитання "за що ви воюєте" не надійшло, як, втім, і мотивації вбивати мирних у чужій країні. Можливо, коротка лекція від легіонерів допоможе їм зрозуміти, "що таке добре і що таке погано" - зазначається у коментарі до відео.
Топ коментарі
+32 Маркиз
показати весь коментар07.06.2023 14:51
+20 Oleksa Tomakh
показати весь коментар07.06.2023 14:27
+20 Олег Каз
показати весь коментар07.06.2023 14:38
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
не реклама...
У Білому домі відреагували на заяву очільника МЗС РФ Сергія Лаврова. Він говорив, що передача винищувачів F-16 для України призведе до ескалації і що одна з модифікацій винищувачів здатна нести ядерну зброю. Джон Кірбі відповів міністру РФ, що якщо їм страшно, то вони можуть вивести війська з території України. А на закиди про ядерну зброю Кірбі заявив, що це не Сполучені Штати Америки розкидаються безрозсудною ядерною риторикою, а такі люди, як Лавров, Путін та Пєсков.
відео - https://www.youtube.com/watch?v=fd7o4q4nu9U https://www.youtube.com/watch?v=fd7o4q4nu9U
Рішення про реекспорт зброї не ухвалено остаточно, тепер нижня палата парламенту Швейцарії повинна проголосувати за цю ініціативу.
Це і є ЗАГРОЗА ЗАХІДНІЙ ЦИВІЛІЗОВАЦІЇ З МОСКОВІЇ!!
Такий і в РадБезі ООН сидить…
Це і є загроза для НАТИ!,