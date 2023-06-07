УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8970 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
20 429 34

Бійці легіону "Свобода Росії" на Бєлгородщині полонили військослужбовця армії РФ із військової частини №29298. ВIДЕО

Бійці легіону "Свобода Росії" полонили військовослужбовця армії РФ із військової частини 29298.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис розмови з полоненим російські добровольці опублікували на своїй сторінці у соцмережі.

"Розмова із військовослужбовцем ЗС РФ, захопленим у бою у Бєлгородській області. Андрєєв Михайло Володимирович, м. Псков. Відповіді на запитання "за що ви воюєте" не надійшло, як, втім, і мотивації вбивати мирних у чужій країні. Можливо, коротка лекція від легіонерів допоможе їм зрозуміти, "що таке добре і що таке погано" - зазначається у коментарі до відео.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Бєлгородщині Росія залишила деякі населені пункти та тримає їх під вогневим контролем, - ГУР МО

Автор: 

бойові дії (3869) полонені (2267) Бєлгород (508)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+32
БІЛИЙ ДІМ феєрично попустив ЛАВРОВА / Нарешті ПОСТАВИЛИ на МІСЦЕ!

У Білому домі відреагували на заяву очільника МЗС РФ Сергія Лаврова. Він говорив, що передача винищувачів F-16 для України призведе до ескалації і що одна з модифікацій винищувачів здатна нести ядерну зброю. Джон Кірбі відповів міністру РФ, що якщо їм страшно, то вони можуть вивести війська з території України. А на закиди про ядерну зброю Кірбі заявив, що це не Сполучені Штати Америки розкидаються безрозсудною ядерною риторикою, а такі люди, як Лавров, Путін та Пєсков.
відео - https://www.youtube.com/watch?v=fd7o4q4nu9U https://www.youtube.com/watch?v=fd7o4q4nu9U

показати весь коментар
07.06.2023 14:51
+20
Відріжте голову.
показати весь коментар
07.06.2023 14:27
+20
вода "Миргородська"... творить дива білгородські...

не реклама...
показати весь коментар
07.06.2023 14:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Відріжте голову.
показати весь коментар
07.06.2023 14:27 Відповісти
Не треба. Не треба. Це всього лише кашовар. Відріжемо вагнерам і русичам. Русич це угруповання з ЛНР, це вони різали голову солдату. Навіть не кацапи. Я між іншим на їх телеграм підписаний і читаю що вони пишуть.
показати весь коментар
07.06.2023 19:46 Відповісти
Миргородська Лагідна?
показати весь коментар
07.06.2023 14:28 Відповісти
Угу, найкращі стандарти НАТО.
показати весь коментар
07.06.2023 14:34 Відповісти
І нахрена вони його полонили? Тепер мороч з ним голову.
показати весь коментар
07.06.2023 14:33 Відповісти
в обменный фонд
показати весь коментар
07.06.2023 15:11 Відповісти
Забезпечте будь ласка білу ладу батькам етава пацриота!
показати весь коментар
07.06.2023 14:34 Відповісти
Колышком по головушке. Может дойдет. Да и то вряд ли
показати весь коментар
07.06.2023 14:35 Відповісти
вода "Миргородська"... творить дива білгородські...

не реклама...
показати весь коментар
07.06.2023 14:38 Відповісти
Миргородська і Моршинська дійсно робить дива
показати весь коментар
07.06.2023 16:09 Відповісти
вербовка.. початок
показати весь коментар
07.06.2023 14:42 Відповісти
Відправте в Н.Каховку, хай поплаває п........
показати весь коментар
07.06.2023 14:42 Відповісти
"Так свезло мне, так свезло, - думал он, попивая "Миргородскую", - просто неописуемо свезло... Окончательно уверен я, что в моём происхождении нечисто. Тут не без водолаза. Потаскуха была моя бабушка, царство ей небесное, старушке..."
показати весь коментар
07.06.2023 14:42 Відповісти
Точно, треба було, як пращуру "ліверну" запропонувати.
показати весь коментар
07.06.2023 14:44 Відповісти
".. не знаю.., не разбираюсь.., не лезу..." Офігенна позиція!
показати весь коментар
07.06.2023 14:48 Відповісти
БІЛИЙ ДІМ феєрично попустив ЛАВРОВА / Нарешті ПОСТАВИЛИ на МІСЦЕ!

У Білому домі відреагували на заяву очільника МЗС РФ Сергія Лаврова. Він говорив, що передача винищувачів F-16 для України призведе до ескалації і що одна з модифікацій винищувачів здатна нести ядерну зброю. Джон Кірбі відповів міністру РФ, що якщо їм страшно, то вони можуть вивести війська з території України. А на закиди про ядерну зброю Кірбі заявив, що це не Сполучені Штати Америки розкидаються безрозсудною ядерною риторикою, а такі люди, як Лавров, Путін та Пєсков.
відео - https://www.youtube.com/watch?v=fd7o4q4nu9U https://www.youtube.com/watch?v=fd7o4q4nu9U

показати весь коментар
07.06.2023 14:51 Відповісти
Та цим підарам хоч сцяй в очі, а їм божа роса....
показати весь коментар
07.06.2023 15:13 Відповісти
Пощастило мордорчонку, жити буде.
показати весь коментар
07.06.2023 14:58 Відповісти
там вся сімейка цього покидька чекає на бєлую ладу, а ви з ним розмови розмовляєте...
показати весь коментар
07.06.2023 15:07 Відповісти
Сенат Швейцарії (верхня палата парламенту) погодив поправку до закону про військові матеріали, яка може розблокувати реекспорт зброї у треті країни, зокрема в Україну.

Рішення про реекспорт зброї не ухвалено остаточно, тепер нижня палата парламенту Швейцарії повинна проголосувати за цю ініціативу.
показати весь коментар
07.06.2023 15:10 Відповісти
псковскіє ми, не местниє, єхалі на ученія, заблуділісь
показати весь коментар
07.06.2023 15:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wRJ4o51GFUI
показати весь коментар
07.06.2023 15:58 Відповісти
і в палітікє нє разбіраємся.
показати весь коментар
07.06.2023 19:17 Відповісти
Лапоть попался тупой и ни в чем не разбирается, или включил дурочка.
показати весь коментар
07.06.2023 15:16 Відповісти
Я ні вчом не розбираюся, штани вдягаю через голову, ложку несу до вуха, голова для того, щоб шапку носити….
Це і є ЗАГРОЗА ЗАХІДНІЙ ЦИВІЛІЗОВАЦІЇ З МОСКОВІЇ!!
Такий і в РадБезі ООН сидить…
Це і є загроза для НАТИ!,
показати весь коментар
07.06.2023 16:09 Відповісти
А в чому може розбиратися повар? Його діло суп варити.
показати весь коментар
07.06.2023 19:48 Відповісти
Надо было сидром напоить!
показати весь коментар
07.06.2023 16:24 Відповісти
Таку ***** не тре показувати. Міша переляканий в смерть... Навіщо це транслювати?
показати весь коментар
07.06.2023 17:00 Відповісти
Сидить, як так і треба, а у той же час бєдниє папа і мама на псковщінє пєшком ходят, Лади - каліни у ніх нєт.
показати весь коментар
07.06.2023 18:15 Відповісти
Кацапи беруть кацапів у полон.
показати весь коментар
07.06.2023 19:35 Відповісти
Вони задають йому такі питання наче він не повар, а замполіт.
показати весь коментар
07.06.2023 19:50 Відповісти
Просто реклама - Скоро у всіх в кінотеатрах 👍
показати весь коментар
08.06.2023 02:53 Відповісти
 
 