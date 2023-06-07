Воїни ГУР за допомогою дронів знищили ворожі ЗРК, радари та станції окупантів.. ВIДЕО

ГУР знищує техніку росіян дронами-камікадзе Warmate на найгарячіших ділянках фронту. Зокрема, наші захисники знищили: 2 зенітно-ракетних комплекси "Панцир-С1", станцію радіоперешкод "Житель", радіолокаційну станцію "Підліт-К1", три РЛС "Каста-2Е2".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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