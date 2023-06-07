УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8983 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
6 833 7

Воїни ГУР за допомогою дронів знищили ворожі ЗРК, радари та станції окупантів.. ВIДЕО

ГУР знищує техніку росіян дронами-камікадзе Warmate на найгарячіших ділянках фронту. Зокрема, наші захисники знищили: 2 зенітно-ракетних комплекси "Панцир-С1", станцію радіоперешкод "Житель", радіолокаційну станцію "Підліт-К1", три РЛС "Каста-2Е2".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці легіону "Свобода Росії" на Бєлгородщині полонили військослужбовця армії РФ із військової частини №29298. ВIДЕО

Автор: 

розвідка (3866) знищення (7313) ЗРК (207)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хлопці та бийте а апаратну машину, не в антену. В апартці вся начинка, персонал....
показати весь коментар
07.06.2023 16:49 Відповісти
показати весь коментар
07.06.2023 16:50 Відповісти
А це постріл на "мільйон"! Супер рентабельно!
Дорогу штуку спалили...
показати весь коментар
07.06.2023 16:51 Відповісти
В Щебекино Бавовна - https://www.youtube.com/watch?v=akOBU34p7Sc
показати весь коментар
07.06.2023 16:52 Відповісти
Масове знищення РЕР-РЕБ непрозоро так натякає... 😎
показати весь коментар
07.06.2023 16:52 Відповісти
Це вже якійсь конвейер. Респект !!!
показати весь коментар
07.06.2023 17:13 Відповісти
Щось воно мене взагалі не вражає.

У Warmate смішна бойова частина (0,8 кг). Там від прямого попадання не факт що будуть значні пошкодження. До того ж відео виглядає так ніби не застосовують бпла ретранслятори.

А вони на цих відео до всього ціляться кудись з боку так ніби це вони застосовують шахед що несе 50 кг щастя (які до того ж на шахеді хитрої конструкції із кумулятивними струями на 360 градусів).
показати весь коментар
07.06.2023 17:24 Відповісти
 
 