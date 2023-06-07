Воїни ГУР за допомогою дронів знищили ворожі ЗРК, радари та станції окупантів.. ВIДЕО
ГУР знищує техніку росіян дронами-камікадзе Warmate на найгарячіших ділянках фронту. Зокрема, наші захисники знищили: 2 зенітно-ракетних комплекси "Панцир-С1", станцію радіоперешкод "Житель", радіолокаційну станцію "Підліт-К1", три РЛС "Каста-2Е2".
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
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Дорогу штуку спалили...
У Warmate смішна бойова частина (0,8 кг). Там від прямого попадання не факт що будуть значні пошкодження. До того ж відео виглядає так ніби не застосовують бпла ретранслятори.
А вони на цих відео до всього ціляться кудись з боку так ніби це вони застосовують шахед що несе 50 кг щастя (які до того ж на шахеді хитрої конструкції із кумулятивними струями на 360 градусів).