Гості пропагандистської програми Соловйова не розуміють, для чого росіяни підірвали Каховську ГЕС. ВIДЕО
Навіть в студії пропагандиста Соловйова не розуміють, для чого росіяни підірвали Каховську ГЕС. Хоча сам Соловйов в ефірі своєї програми мріяв про руйнування греблі Київської ГЕС.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на пропагандистському шоу Соловйова на росТВ гості обговорювали підрив Каховської ГЕС.
Топ коментарі
+34 Олег Мандрівник #569779
показати весь коментар07.06.2023 21:34
+31 Сергій Шешеня
показати весь коментар07.06.2023 21:34
+21 Виталий #548501
показати весь коментар07.06.2023 21:42
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цих недоумків переграли, тож корчать вумні рила та дають совєти один одному...
https://bastion.tv/izrayil-vidmovivsya-viznati-rf-organizatorom-*******-kahovskoyi-ges_n55160
А ще рік тому:
- "Что там ту Украину захватывать? За два дня захватим"
"...Вот Индонезия предложила чудесный план. Я не просто подписываюсь под этим планом, я сама говорила об этом. Весь год об этом говорю, что как было бы замечательно остановить кровопролитие прямо сейчас. Остаться там, где все стоят, заморозить и дальше провести референдумы, как и предложила Индонезия. Референдумы на всех спорных территориях. И куда люди хотят, с кем они хотят остаться, с тем эта территория и остается. Это же справедливо. Ну хорошо же? Нужны нам территории, которые не хотят с нами жить? Не уверена я в этом. И мне почему-то кажется, что и президенту они не нужны".
"Было бы замечательно, но есть одна загвоздка: не будут они договариваться об этом никогда".
15 місяців тому росія розпочала свою агресію жодним словом не згадаю про те - "де і хто хоче жити".
Цілі щодо України були чітко позначені:
1. Денацифікація.
2. Демілітаризація.
3. Нейтральний статус
В российских пабликах сейчас с невероятной интенсивностью форсят сообщение, что комплекс «Пэтриот» был уничтожен вблизи линии фронта дроном-камикадзе «Ланцет». Зачем «Пэтриот» был на линии фронта с его-то дальностью и зоной покрытия - не объясняют.
Стало быть, «Пэтриотов» больше не осталось - два «уничтожили» в Киеве вместе с «центрами принятия решений», последний вот на фронте добили «Ланцетом».
Впрочем, с учетом того, что у них комбайны канают за «Леопарды», допускаю, что дрон прилетел в какой-нибудь лесовоз, который вез бревна для строительства блиндажей.
- Чо там такое? Не знаю, на «Пэтриот» похоже.
- Ну давай отработаем.
Воно ж тринділо, що це не вони зірвали, бо їм це нашкодить.
Прирівнюємо себе до кацапів по рівню журналістики?
І до таких варіантів треба готуватися, а не реагувати на катастрофу, таким чином можна врятувати багато життів.
Яке воно дурне
Два дурне
Того Кілінкарова треба було як Бузину!
А скільки їх ще таких в московських болотах сидить!
Де Табачник міністр освіти!?
Умом Россию не понять, да и не стоит напрягаться , у ней особенная стать , везде насрать и не признаться. И. Губерман!