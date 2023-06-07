Гості пропагандистської програми Соловйова не розуміють, для чого росіяни підірвали Каховську ГЕС. ВIДЕО

Навіть в студії пропагандиста Соловйова не розуміють, для чого росіяни підірвали Каховську ГЕС. Хоча сам Соловйов в ефірі своєї програми мріяв про руйнування греблі Київської ГЕС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на пропагандистському шоу Соловйова на росТВ гості обговорювали підрив Каховської ГЕС.

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