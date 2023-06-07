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Гості пропагандистської програми Соловйова не розуміють, для чого росіяни підірвали Каховську ГЕС. ВIДЕО

Навіть в студії пропагандиста Соловйова не розуміють, для чого росіяни підірвали Каховську ГЕС. Хоча сам Соловйов в ефірі своєї програми мріяв про руйнування греблі Київської ГЕС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на пропагандистському шоу Соловйова на росТВ гості обговорювали підрив Каховської ГЕС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "США дали добро на знищення Каховської ГЕС", - пропагандист Соловйов. ВIДЕО

Автор: 

пропаганда (2812) Соловйов Володимир (140) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+34
Какие же они ипанутые
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07.06.2023 21:34
+31
Все вони розуміють)
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07.06.2023 21:34
+21
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

В российских пабликах сейчас с невероятной интенсивностью форсят сообщение, что комплекс «Пэтриот» был уничтожен вблизи линии фронта дроном-камикадзе «Ланцет». Зачем «Пэтриот» был на линии фронта с его-то дальностью и зоной покрытия - не объясняют.

Стало быть, «Пэтриотов» больше не осталось - два «уничтожили» в Киеве вместе с «центрами принятия решений», последний вот на фронте добили «Ланцетом».

Впрочем, с учетом того, что у них комбайны канают за «Леопарды», допускаю, что дрон прилетел в какой-нибудь лесовоз, который вез бревна для строительства блиндажей.

- Чо там такое? Не знаю, на «Пэтриот» похоже.
- Ну давай отработаем.
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07.06.2023 21:42
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Все вони розуміють)
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07.06.2023 21:34 Відповісти
Озеро Комо стучит в сердце пропагандона, стучит!
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07.06.2023 22:14 Відповісти
Какие же они ипанутые
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07.06.2023 21:34 Відповісти
На екрані комуняка Кілінкаров з Луганська, бувший депутат Верховної Ради від КПУ, якщо хто не пам'ятає.
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07.06.2023 22:01 Відповісти
Охереть
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08.06.2023 00:03 Відповісти
Вони на своіи хвилі -- для чого нам іх роздибендуваня .
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07.06.2023 21:35 Відповісти
А нам що від цього?
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07.06.2023 21:36 Відповісти
Отупіння - прозріння...
Цих недоумків переграли, тож корчать вумні рила та дають совєти один одному...
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07.06.2023 21:38 Відповісти
Переграли нас, нажаль ,як завжди
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07.06.2023 22:05 Відповісти
Вас ис дас? кокого?
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07.06.2023 22:08 Відповісти
Та вже ''нікого''. Спи собі сам
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07.06.2023 22:23 Відповісти
Ізраїль відмовився визнати РФ організатором підриву Каховської ГЕС
https://bastion.tv/izrayil-vidmovivsya-viznati-rf-organizatorom-*******-kahovskoyi-ges_n55160
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07.06.2023 21:39 Відповісти
Так Соловьев и подтвердил.... а мы дебилы-- потому- что мы таки дебилы..
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07.06.2023 21:39 Відповісти
Що там "гості Соловйова", якщо найупоротіша з упоротих, біснувата Марго Боброєдка почала говорити, що війну треба закінчувати.
А ще рік тому:
- "Что там ту Украину захватывать? За два дня захватим"

"...Вот Индонезия предложила чудесный план. Я не просто подписываюсь под этим планом, я сама говорила об этом. Весь год об этом говорю, что как было бы замечательно остановить кровопролитие прямо сейчас. Остаться там, где все стоят, заморозить и дальше провести референдумы, как и предложила Индонезия. Референдумы на всех спорных территориях. И куда люди хотят, с кем они хотят остаться, с тем эта территория и остается. Это же справедливо. Ну хорошо же? Нужны нам территории, которые не хотят с нами жить? Не уверена я в этом. И мне почему-то кажется, что и президенту они не нужны".
"Было бы замечательно, но есть одна загвоздка: не будут они договариваться об этом никогда".
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07.06.2023 21:40 Відповісти
У своїй патетичній промові "Воно" забуло одну важливу річ.
15 місяців тому росія розпочала свою агресію жодним словом не згадаю про те - "де і хто хоче жити".
Цілі щодо України були чітко позначені:
1. Денацифікація.
2. Демілітаризація.
3. Нейтральний статус
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07.06.2023 22:01 Відповісти
Марго со свои носорогом должна висеть рядом.
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07.06.2023 22:16 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

В российских пабликах сейчас с невероятной интенсивностью форсят сообщение, что комплекс «Пэтриот» был уничтожен вблизи линии фронта дроном-камикадзе «Ланцет». Зачем «Пэтриот» был на линии фронта с его-то дальностью и зоной покрытия - не объясняют.

Стало быть, «Пэтриотов» больше не осталось - два «уничтожили» в Киеве вместе с «центрами принятия решений», последний вот на фронте добили «Ланцетом».

Впрочем, с учетом того, что у них комбайны канают за «Леопарды», допускаю, что дрон прилетел в какой-нибудь лесовоз, который вез бревна для строительства блиндажей.

- Чо там такое? Не знаю, на «Пэтриот» похоже.
- Ну давай отработаем.
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07.06.2023 21:42 Відповісти
ублюдки
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07.06.2023 21:45 Відповісти
Мабуть, Каховську ГЕС підривали ті самі (схожі) довбо#оби, що збили MH17.
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07.06.2023 21:50 Відповісти
І для чого виривати з контексту?
Воно ж тринділо, що це не вони зірвали, бо їм це нашкодить.
Прирівнюємо себе до кацапів по рівню журналістики?
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07.06.2023 21:51 Відповісти
"Любой сомневающийся в нашей пропаганде - предатель."
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07.06.2023 21:56 Відповісти
В мене теж таке питання виникло. Але якщо поміркувати трохи далі, то московитам прийдеться залишити і Крим, тому їм вже насрати, чи буде там вода, чи ні. Вони намагаються завдати максимальних збитків, та якось відтермінувати свою поразку
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07.06.2023 22:45 Відповісти
"Оркі ето сдєлалі, патаму что маглі слєлать" - соловйов хотів прикольнутися, а вийшло, що чи не вперше в житті сказав правду.
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08.06.2023 08:21 Відповісти
Ого).....Тому що є Господь Бог. Вони думали що вони боги але всевишній їхню глупоту на поверхню витягує. Людська мудрість в очах Бога глупота. Армія Оркостану буде сипатись на деяких ділянках фронту. Паніка буде зростати. Керівництво недоімперії входить в затяжний ступор. І що вони б не робили будуть робити неправильно і нелогічно для себе це буде поглиблювати їхній крах.
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07.06.2023 21:53 Відповісти
Для чого підірвали?А просто так,з перепою.Так завжди у Підорашці робиться,бо мозгова діяльність у них відсутня і все робиться через сраку,бо вони підорашки.
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07.06.2023 21:54 Відповісти
росіяни довели черговий раз, що вони #обнуті створіння! Але у мене закралося питання не з розряду усепропало, але усе ж таки. А що якщо ці моральні уроди вирішать підірвати ЗАЕС , ну наслідки зрозумілі сотні тисяч загиблих, 4 області на років сто непридатні для життя, я не лякаю, але по закритих бомбосховищах, навіть по цій катастрофі видно, що ми не готувалися і не були готові до такого. Не хочеться навіть уявляти цей жахливий сценарій, але усе ж таки, на такий варіант заходи які небудь проводяться, інформування населення, звичайним йодом усі забезпечені, служби знають як реагувати???? Це не паніка, просто треба бути готовим до усього.
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07.06.2023 21:56 Відповісти
на ВЦА які призначає Зе надії не покладайте ,тому людям потрібно самим подбати про заходи в разі аварії на атомній станції ви слушно зауважили що кацапи нелюди і ймовірність теракту на ЗАЕС є велика.
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07.06.2023 23:12 Відповісти
Я помітила,що наші біженці за кордоном панікують більше,ніж ті,хто залишились вдома. )) І чесно кажучи,від вашої паніки вже око сіпається. Сказали ж американці чітко і ясно: підрив ЗАЕС прирівнюється до застосування ЯЗ. А отже кірдик всьому кацапському флоту в Чорному морі одразу. Спіть спокійно. Поки що.
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08.06.2023 00:29 Відповісти
Я не біженець і не панікую, а оціннюю чи ми готові до різних сценаріїв, бо від цих ******** кацапів можна очікувати усього.
І до таких варіантів треба готуватися, а не реагувати на катастрофу, таким чином можна врятувати багато життів.
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08.06.2023 00:42 Відповісти
Тим не менш за кордоном. Тобто треба панікувати і боятись? Ні.
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08.06.2023 00:56 Відповісти
Na etat raz saglashus s solobeikinom....
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07.06.2023 21:58 Відповісти
Гость Соловьева - Килинкаров Спиридон Павлович. Депутат Верховной Рады VII созыва от коммунистической партии. Родился 14 сентября 1968 года в Луганске. В 1992 году окончил Луганский машиностроительный институт. С декабря 2007-го избран секретарем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции. Мразь и предатель.
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07.06.2023 22:07 Відповісти
Соловйов правий 100%
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07.06.2023 22:12 Відповісти
Мо і хворі. Два, три місяці гавкати про контрнаступ, дати підірвати грес, буданов, ау, ''розвідка щось робить'' , шоб запобігти контрнаступу. Але, прошу військові гелікоптери, і ніяких плотів. Гнида оманське робить
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07.06.2023 22:13 Відповісти
Кто может понять,что делается в головах недоумков...
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07.06.2023 22:14 Відповісти
Дуже навіть ''доумки''
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07.06.2023 22:21 Відповісти
Коментів нема. Самій лячно, але так воно є. Ізраєль настучав, щоб умань не чіпали, і все. Залужного пов'язали по руках і ногах. Здають нас, як азовців
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07.06.2023 22:18 Відповісти
Анжей b106d7a9 А що тут вже поробиш ? Як що взорвуть ЗАЕС то взорвуть , як цьому перешкодиш ? До цього не можливо бути готовим, ***** є ***** . На 90 відсотків що спробує підірвати , або застосувати ЯЗ . Гальма в нього давно відмовили . Щоб він здох.
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07.06.2023 22:57 Відповісти
Так Умань вже чіпають . Та й по Дніпру б'ють Ссукі Вы взагалі про що.
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07.06.2023 23:00 Відповісти
Oxanka ти сама себе здаєш) зачасто і за голосно кричиш «всё пропало» хоча для вас кацапів таки так))
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07.06.2023 23:01 Відповісти
Курва
Яке воно дурне
Два дурне
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07.06.2023 23:17 Відповісти
Мудозвон прав на 100%.
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08.06.2023 00:33 Відповісти
Це у русні сталася передчасна діарея перед контрнаступом.Але цей козирь вони вже засвітили,чим ще більше послабили свою позицію
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08.06.2023 00:41 Відповісти
Я можу допустити що підірвали вони її випадково.Замінували заздалогіть,на всяк виподок.А ось підірвав якийсь криворукий ванька випадково.Хто там ціх дебілів знає.
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08.06.2023 07:02 Відповісти
Что то мне кажется что Соловьёва пристрелят в прямом эфире
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08.06.2023 08:31 Відповісти
Причина підриву одна- московітський кацапізм.
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08.06.2023 09:05 Відповісти
Запізнились!
Того Кілінкарова треба було як Бузину!
А скільки їх ще таких в московських болотах сидить!
Де Табачник міністр освіти!?
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08.06.2023 09:06 Відповісти
...самое смешное в этом,что утопили 3 дивизии с болот мацковии и несут бред,что мокши остановили ВСУ... какой прекрасный план у ********* аленьих....жги мокшанских(своих) чтобы другие боялись
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08.06.2023 10:37 Відповісти
Дурак похуже чем бандит и потому весьма опасен, какую глупость не творит, найдутся те, кто с ним согласен. И. Губерман.



Умом Россию не понять, да и не стоит напрягаться , у ней особенная стать , везде насрать и не признаться. И. Губерман!
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08.06.2023 12:21 Відповісти
Этот типок напоминает загримированного Фантомаса под комиссара Жюфа. 🤢
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08.06.2023 13:36 Відповісти
У#*****.
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08.06.2023 16:37 Відповісти
Теж не розумію - для чого вони існують?
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08.06.2023 22:31 Відповісти
Умом рассею не понять, а задницей не все могут думать…(С)
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12.06.2023 14:59 Відповісти
 
 