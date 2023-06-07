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Бійці Сил оборони України знищили протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра" та бойовий комплект до неї. ВIДЕО

Сили оборони знищили ворожу протитанкову гармату "Рапіра". Зазначається, що у результаті влучного попадання наші воїни знищили не тільки ворожу техніку, але й бойовий комплект до неї.

Про це повідомили у телеграм-каналі Центру стратегічних комунікацій Стратком ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На одному з напрямків фронту бійці Сил оборони України вдало відпрацювали по російській протитанковій гарматі МТ-12 "Рапіра"", – йдеться в повідомленні.

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Автор: 

знищення (7342) ЗСУ (7590)


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Бородьба з артилерією орків дуже важлива! Вирішальна , можна сказати...
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07.06.2023 22:43 Відповісти
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх.... хороший кацап - дохлий кацап!
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07.06.2023 23:03 Відповісти
Молодці хлопці!
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08.06.2023 00:24 Відповісти
 
 