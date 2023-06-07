Бійці Сил оборони України знищили протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра" та бойовий комплект до неї. ВIДЕО
Сили оборони знищили ворожу протитанкову гармату "Рапіра". Зазначається, що у результаті влучного попадання наші воїни знищили не тільки ворожу техніку, але й бойовий комплект до неї.
Про це повідомили у телеграм-каналі Центру стратегічних комунікацій Стратком ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"На одному з напрямків фронту бійці Сил оборони України вдало відпрацювали по російській протитанковій гарматі МТ-12 "Рапіра"", – йдеться в повідомленні.
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Олег Каз
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