Кожна загибла на Херсонщині людина - це вирок міжнародній архітектурі та організаціям, які розучилися рятувати життя, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський закликав міжнародні організації, зокрема Червоний Хрест, долучитися до рятувальної операції на Херсонщині.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз потрібна чітка і швидка реакція світу на те, що відбувається. Навіть неможливо встановити достеменно – скільки людей на окупованій тимчасово території Херсонщини можуть загинути без порятунку, без питної води, без їжі, без медичної допомоги.
Наші військові та спецслужби настільки, наскільки це можливо, попри обстріли – рятують людей. Але потрібні масштабні зусилля.
Потрібно, щоб міжнародні організації – такі, як Міжнародний Червоний Хрест, – негайно долучилися до рятувальної операції та допомогли людям саме на окупованій частині Херсонщини.
Кожна загибла людини там – це вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя. Якщо зараз міжнародної організації немає в зоні цієї катастрофи – значить, її взагалі немає, значить, вона недієздатна. Усі відповідні звернення України, нашого уряду – є.
Багато лідерів світу, керівників держав, урядів, міждержавних об’єднань – висловили свою підтримку Україні та чітке засудження російського злочину екоциду. Я дякую за цю принциповість!
Разом маємо і притягти до відповідальності окупантів. Зараз ми маємо сконцентрувати увагу світу для ліквідації наслідків чергової катастрофи з вини Росії, маємо не допустити подальшу руйнівну активність окупантів", - наголосив він.
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Ціну, яку заплатило суспільство за перетворення цього персонажа, зможуть оцінити історики лише через багато десятиліть. Єдине, що можно стверджувати напевно, це те що народ цієї країни або вкрай креативний вихователь, здатний перетворити посереднього стендапера у політика, якого приймають з дипломатичною демонстрацією поваги очільники інших держав, або дивлячись на демографію країни за період правління цього персонажа, є просто суспільством, яке в своій більшості ігнорує здоровий глузд.
Людське життя занадто коротке, щоб займатися дослідженням причини, чому люди ігнорують здоровий глузд - з якогось принципового переконання, чи можливо з особистої неприязні. Як на мене, то простіше та безпечніше не допускати їх до виборів центральної влади. Але в умовах демократичного суспільства це неможливо.
в останній раз я в цьому переконався, коли "руSSкій посол" нєбєнзя " розповідав" про бойових комарів...а всі присутні " уважно" слухали...
Твоя ж розвідка і МО вже заявили, що кацапи готувались до нього давно і ретельно.
А люди знову втратили все і вигрібаються самі, як можуть.
ой не по сєнькє шапку одягну, ой не по сєнькє
- ввід в Чорне море кораблів 6 флоту США та НАТО і початок МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦОПЕРАЦІЇ з порятунку людей і довкілля
далі думайте самі
злой гений, это ещё можно было бы понять.
Но когда угрозой для мира становится мелкое, примитивное, необразованное ничтожество, то проблема с миром
Але так вирішив "мудрий нарід". Тепер вигрібає і ржот.
"Зри в корень"(С)
Представители объединенных наций, видимо, объединились по принципу отсутствия позвоночника и самоуважения. Эдакий клуб терпил и мазохистов.
Ведь именно для этого должна существования эта незатейливая организация? Чтобы подавать кофе в окровавленные лапы людоеда, заискивающе глядя ему в глазёнки? И учтиво спрашивать: «Достаточно ли вам сливок украинской крови или желаете откушать еще немножко?».