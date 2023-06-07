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Кожна загибла на Херсонщині людина - це вирок міжнародній архітектурі та організаціям, які розучилися рятувати життя, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський закликав міжнародні організації, зокрема Червоний Хрест, долучитися до рятувальної операції на Херсонщині.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз потрібна чітка і швидка реакція світу на те, що відбувається. Навіть неможливо встановити достеменно – скільки людей на окупованій тимчасово території Херсонщини можуть загинути без порятунку, без питної води, без їжі, без медичної допомоги.

Наші військові та спецслужби настільки, наскільки це можливо, попри обстріли – рятують людей. Але потрібні масштабні зусилля.
Потрібно, щоб міжнародні організації – такі, як Міжнародний Червоний Хрест, – негайно долучилися до рятувальної операції та допомогли людям саме на окупованій частині Херсонщини.

Кожна загибла людини там – це вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя. Якщо зараз міжнародної організації немає в зоні цієї катастрофи – значить, її взагалі немає, значить, вона недієздатна. Усі відповідні звернення України, нашого уряду – є.

Багато лідерів світу, керівників держав, урядів, міждержавних об’єднань – висловили свою підтримку Україні та чітке засудження російського злочину екоциду. Я дякую за цю принциповість!

Разом маємо і притягти до відповідальності окупантів. Зараз ми маємо сконцентрувати увагу світу для ліквідації наслідків чергової катастрофи з вини Росії, маємо не допустити подальшу руйнівну активність окупантів", - наголосив він.

Також читайте: Підрив Каховської ГЕС не полегшує контрнаступ ЗСУ, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23946)


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Топ коментарі
+57
Та ти шо? А як рашисти дісталися Херсонщини за лічені години, не хочеш розповісти?
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07.06.2023 22:45
+57
Это приговор тебе, чмо. Человеку, отказавшемуся готовить к страну к обороне от врага, человеку, просравшему юг и предавшему жителей юга. Которых ты теперь так картинно оплакиваешь.
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07.06.2023 22:48
+50
Приговором для многих оказался ты, Зеленский. Что сейчас там может сделать красный крест? Ничего. Что мог сделать ты? Оставаться на сцене. Многим бы сохранил жизнь.
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07.06.2023 22:48
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Сторінка 2 з 2
Я не історик, але можу з упевненістю стверджувати, що в ******** історії ще не було такого прецеденту, коли завезений до країни агент ворожої держави внаслідок вільних демократичних виборів став на чолі країни, до якої він був спрямований для здійснення підривної діяльності та знищення національної ідентичності та свідомості населення цієї країни. Напевно, історики могли б навести кілька прикладів, коли військові чи політичні лідери змінювали свою лояльність або переходили на іншу сторону внаслідок певних політичних змін у країні. Однак, відомих прикладів, коли відкритий публічний агент впливу ворожої країни в результаті виборів стає керманичем та верховним головнокомандувачем країни, яка перебуває у стані війни з імперією, яка інспірувала цього агента у суспільне життя, а потім і у політикум - мабуть, в історії такого ще не було.
Ціну, яку заплатило суспільство за перетворення цього персонажа, зможуть оцінити історики лише через багато десятиліть. Єдине, що можно стверджувати напевно, це те що народ цієї країни або вкрай креативний вихователь, здатний перетворити посереднього стендапера у політика, якого приймають з дипломатичною демонстрацією поваги очільники інших держав, або дивлячись на демографію країни за період правління цього персонажа, є просто суспільством, яке в своій більшості ігнорує здоровий глузд.
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07.06.2023 23:15 Відповісти
...або якось так, нажаль:
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07.06.2023 23:19 Відповісти
влітку 19-го на вибори припхалися всі контужені телевізором в голову, тобто дУрні, які тягнули за собою і тих, хто ніколи не ходив на вибори - і сліпих, і глухих, і безногих .... Як сказав Карлін: не смійте недооцінювати тупих людей, які збираються у великі групи. А ще одна розумна людина майже двісті років тому сказала, що думка більшості завжди помилкова, бо більшість людей - ідіоти. Хоча це визначення не точне, бо взагалі-то ідіотами називали тих, хто не приймає участі в суспільному житті соціуму, а у нас тоді таких набралося мільйонів дев'ять. Для решти тринадцяти мільйонів дефініцію виберіть самі, бо мені це складно при такому широкому виборі.

Людське життя занадто коротке, щоб займатися дослідженням причини, чому люди ігнорують здоровий глузд - з якогось принципового переконання, чи можливо з особистої неприязні. Як на мене, то простіше та безпечніше не допускати їх до виборів центральної влади. Але в умовах демократичного суспільства це неможливо.
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07.06.2023 23:32 Відповісти
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07.06.2023 23:43 Відповісти
Чего тут извиняться, мы все *****
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08.06.2023 08:19 Відповісти
у цьому немає нічого дивного,якщо врахувати,що 73% населення цієї країни клінічні....бабуїни.яким так голосувати по пріколу. багато з них вже в могилах або біженці,деякі сидять на дахах будинків...але схоже нічому так і не навчилися і не зрозуміли....
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08.06.2023 01:29 Відповісти
ми намагаємося будувати суспільство на демократичних засадах, а демократія така влаштована, що вона не зобов'язана перетворювати громадян на розумних і освічених. Якщо хтось хоче бути ідіотом, має право їм залишитися. Але майте на увазі, що наступні революції відбуватимуться внаслідок великого розриву не між багатими та бідними, а між розумними та тупими. Причому останніх у соціумі завжди більшість.
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08.06.2023 02:33 Відповісти
Операція ломехуза...
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08.06.2023 09:13 Відповісти
Саме так. Це точна аналогія.
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08.06.2023 17:25 Відповісти
Яке ж воно десятилічне падло
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07.06.2023 23:06 Відповісти
оон, червоний хрест, женевські конвенції та інші міжнародні контори - це клуби по-інтересах, по відмиванню грошей...
в останній раз я в цьому переконався, коли "руSSкій посол" нєбєнзя " розповідав" про бойових комарів...а всі присутні " уважно" слухали...
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07.06.2023 23:07 Відповісти
Як ти сам готувався до цього акту геноциду рашистів?
Твоя ж розвідка і МО вже заявили, що кацапи готувались до нього давно і ретельно.
А люди знову втратили все і вигрібаються самі, як можуть.
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07.06.2023 23:13 Відповісти
головне, що він не лох, а значить не при ділах, він як завжди не винен...
ой не по сєнькє шапку одягну, ой не по сєнькє
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07.06.2023 23:14 Відповісти
Знову всі навкруги винні, окрім самого себе і свого оточення. "Міжнародна архітектура" не сліпа і все бачить, як у період війни одні гинуть, а інші керманичі влади нарощують свої статки. Зброю дали, гроші виділяють, що ще треба?
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07.06.2023 23:17 Відповісти
Справжній голуб миру - сире всім на голови, всі в нього винуваті, а він герой "боневтік" весь білий та пухнастий. Як вже цей поц остогид, скільки горя він приніс Україні!
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07.06.2023 23:18 Відповісти
адекватна відповідь міжнародної спільноти на підрив Херсонської ГЕС?
- ввід в Чорне море кораблів 6 флоту США та НАТО і початок МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦОПЕРАЦІЇ з порятунку людей і довкілля
далі думайте самі
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07.06.2023 23:24 Відповісти
ну, есть еще миротворцы оон (где кацапня до сих пор даже член)
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07.06.2023 23:43 Відповісти
​«Если бы мир терроризировал обладающий сверхразумом

злой гений, это ещё можно было бы понять.

Но когда угрозой для мира становится мелкое, примитивное, необразованное ничтожество, то проблема с миром
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08.06.2023 03:01 Відповісти
Да це ты вирок и виродок України! *****, вирок архітектурі, фу ******** нема вже таких матів! Це ти залишив людей сам на сам с рашистами, розмінувавши чонгар! Це ти винен в кожній трагедії, в кожной загибелі українців!!!!
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07.06.2023 23:30 Відповісти
Никого не хочу обвинить, но раньше был Марченко, теперь Залужный. Боюсь уже представить кто следующий. Как-то быстро забыли Марченко. Прошла любовь или что-то случилось?
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07.06.2023 23:55 Відповісти
Перший президент СВIТУ В.В.Зеленський потужно роздає всім міжнародним організаціям стусана та потиличника
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08.06.2023 01:07 Відповісти
Те що 00н та мкчх імпотентні організації, яких кацапія купила то тут навіть мови немає...
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08.06.2023 01:31 Відповісти
Пильнуймо Україну і пам'ятаймо Героїв, які поклали ЖИТТЯ за Україну!!
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08.06.2023 01:38 Відповісти
Пробивають чортів
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08.06.2023 08:46 Відповісти
Каждый погибший на Херсонщине человек - это приговор 3.14болам , разминировавшим Чонгар, и все -то им - мудакам, виноваты кроме их самих
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08.06.2023 01:58 Відповісти
Зе-тварь перекидывает вину.Зе-тварь виновата в каждой жертве в Украине вместе с пуйлом
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08.06.2023 02:41 Відповісти
та що ви все на ЗЕ! ЗЕ! простий провінціальний артист-гуморист, читаючий написане сценаристом.
Але так вирішив "мудрий нарід". Тепер вигрібає і ржот.

"Зри в корень"(С)
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08.06.2023 07:01 Відповісти
Государство-террорист продолжает в накрахмаленном пиджачке заседать в Организации Объединенных Наций, с удовольствием вытирая ноги о всех присутствующих.

Представители объединенных наций, видимо, объединились по принципу отсутствия позвоночника и самоуважения. Эдакий клуб терпил и мазохистов.

Ведь именно для этого должна существования эта незатейливая организация? Чтобы подавать кофе в окровавленные лапы людоеда, заискивающе глядя ему в глазёнки? И учтиво спрашивать: «Достаточно ли вам сливок украинской крови или желаете откушать еще немножко?».
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08.06.2023 02:59 Відповісти
ну звісно, винен хто завгодно, тільки не "гідрант". Продовжує виносити усім вироки "віслюк апокалірсіса"
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08.06.2023 07:11 Відповісти
"Как вам спіцца гаспадін прізідєнт? Пакойнікі вам ні сняцца?"
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08.06.2023 07:57 Відповісти
таваріщь падаляк а здесь паплюжат таваріща всєлєнскага
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08.06.2023 08:27 Відповісти
Ти подивсь, керманич "прозрів"! А коли він продавав укараїнців (проти їх волі) на медичні опити ВООЗ за кредит все ж було ок! Нагадаю, що ВООЗ це ООН.
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08.06.2023 08:48 Відповісти
зечмо & co - це вирок Україні
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08.06.2023 09:19 Відповісти
Ублюдочные *********** уже раз дцать переплюнули гитлеровцев, "рашизм" должен уже мир принять на официальном уровне как форма общественного строя, объявить преступной организацией и ********* исключить из всех международных организаций, и конечно всем миром надо помочь справится с этой катастрофой.
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08.06.2023 11:00 Відповісти
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