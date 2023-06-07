Кожна загибла на Херсонщині людина - це вирок міжнародній архітектурі та організаціям, які розучилися рятувати життя, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський закликав міжнародні організації, зокрема Червоний Хрест, долучитися до рятувальної операції на Херсонщині.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз потрібна чітка і швидка реакція світу на те, що відбувається. Навіть неможливо встановити достеменно – скільки людей на окупованій тимчасово території Херсонщини можуть загинути без порятунку, без питної води, без їжі, без медичної допомоги.



Наші військові та спецслужби настільки, наскільки це можливо, попри обстріли – рятують людей. Але потрібні масштабні зусилля.

Потрібно, щоб міжнародні організації – такі, як Міжнародний Червоний Хрест, – негайно долучилися до рятувальної операції та допомогли людям саме на окупованій частині Херсонщини.



Кожна загибла людини там – це вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя. Якщо зараз міжнародної організації немає в зоні цієї катастрофи – значить, її взагалі немає, значить, вона недієздатна. Усі відповідні звернення України, нашого уряду – є.



Багато лідерів світу, керівників держав, урядів, міждержавних об’єднань – висловили свою підтримку Україні та чітке засудження російського злочину екоциду. Я дякую за цю принциповість!



Разом маємо і притягти до відповідальності окупантів. Зараз ми маємо сконцентрувати увагу світу для ліквідації наслідків чергової катастрофи з вини Росії, маємо не допустити подальшу руйнівну активність окупантів", - наголосив він.

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