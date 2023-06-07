У мережі показали, який вигляд має тимчасово окупована Гола Пристань з висоти. ВIДЕО
Майже всі будинки під водою: Голу Пристань на Херсонщині затоплює, а росіяни не випускають людей із міста. Про це розповідають місцеві жителі. Загарбники поставили блокпости, які не випускають місцевих за межі міста.
Через підрив Каховської ГЕС місто Гола Пристань йде під воду. Рівень води невпинно зростає, передає Цензор.НЕТ.
Деякі приватні будинки повністю затопило-видніється лише дах.
Топ коментарі
+45 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар07.06.2023 23:54
+37 Wlad West
показати весь коментар07.06.2023 23:58
+28 Kan Kan #518965
показати весь коментар08.06.2023 00:03
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бумерангом на московію , тільки так , можливо ці гади щось зрозуміють 😡
Все це зробили ви разом ще у 2019
- це ті, хто привів Зе
- це ті, хто голосував за Зе
Це ті, хто тоді обрав поіржати.
Це ті, хто тоді вже втомився від війни і зараз нарешті відпочиває.
- особисто наказав розмінувати азовське узберіжжя Маріуполя;
- призначив керівниками СБУ співробітників російских спецслужб за вказівками колеги ***** у кгб/фсб Сивковича;
- знищив виробнитство далекобійних арт- та ракетних систем (програм "Богдана", "Вільха", "Грім"...);
- ігнорував особисті попередження голови ЦРУ про неминуче вторгнення на Київ через Гостомель-Бучу;
- розмінував шляхи з Криму/ Чонгар;
- відкрив оркам двері країни для швидкого захоплення півдня та півночі;
- "закончіл вайну в сваєй галавє" та відвів війска з укріплених позицій просто 'в полє';
- знищив дердоборонзаказ та систему якісного харчування військових ЗСУ;
- зрізав фінансування та кількість військ ЗСУ;
- заборонив розвідку, аеророзвідку;
- знищив танкову бригаду, що захищала Київ з півночі;
- ліквідував дивізіони "шилок" пво вздовж Київского водосховища;
- роззброїв комплекси пво на півдні та півночі - витяг блоки ('клістрони');
- зфабрикував кримінальні справи та заарештував бойових командирів (Марченка, Павловського);
- віддав ***** операції українських розвідок (вагнерів, 'авеню' та, фактично, ліквідував розвідку, призначив її керівником відеоблогера та поплічника радника депутата держдуми рф).....
.....
та інше, інше, інше...
https://youtube.com/shorts/ubcUs6awSmU?feature=share - руzzкий завхоз Ермак управляет Зеленским и даёт ****** найвеличнейвшивому шлимазлу
пс: я би на місці нашого генштабу відправив якісь рятівні команди, мо на бронекатерах, все одно там точно немає орків дуже далеко, там плоскотинь аж до соше, по інший бік якого лиш - піщані горки в сосняках. Інакше люди відверто гинутимуть! 😬
Знову можливе поширення тривог за вектором руху ворожих БПЛА, у тому числі і на Київщину.
Слідкуйте за сигналом тривоги.🙁
Але зауваження щодо відосіка: БЛІН, припиніть вставляти музику у трагічні і бойові ролики! Недоречно воно у 99,99% випадків виходить!
https://www.ukr.net/source/nv-2347.html (NV)