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У мережі показали, який вигляд має тимчасово окупована Гола Пристань з висоти. ВIДЕО

Майже всі будинки під водою: Голу Пристань на Херсонщині затоплює, а росіяни не випускають людей із міста. Про це розповідають місцеві жителі. Загарбники поставили блокпости, які не випускають місцевих за межі міста.

Через підрив Каховської ГЕС місто Гола Пристань йде під воду. Рівень води невпинно зростає, передає Цензор.НЕТ

Деякі приватні будинки повністю затопило-видніється лише дах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рівень води у тимчасово окупованій Голій Пристані перевищує 3,5 метри. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Каховська ГЕС (566) Херсонська область (5789)


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Топ коментарі
+45
Росіян треба вбивати , а якщо нема патронів, ТО ВІШАТИ НА ГИЛЯКАХ
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07.06.2023 23:54
+37
Эту ******** ООН, этих тварей надо привезти вот на эти острова и поселить для выживания, шоб потом могли давать рекомендации по выживанию в эксьремальных условиях, ...если выживут... в чем я сомневаюсь.
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07.06.2023 23:58
+28
Все це зробили ви разом ще у 2019
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08.06.2023 00:03
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Росіян треба вбивати , а якщо нема патронів, ТО ВІШАТИ НА ГИЛЯКАХ
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07.06.2023 23:54 Відповісти
нащо на них ще набої витрачати?
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08.06.2023 06:17 Відповісти
Шось мені підсказує що жертв дуже багато...
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07.06.2023 23:54 Відповісти
😢😠
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08.06.2023 10:05 Відповісти
Кажуть,що там багато загиблих людей.
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07.06.2023 23:55 Відповісти
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08.06.2023 00:38 Відповісти
😥😡
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08.06.2023 10:07 Відповісти
Жахіття , яке спричинила нам кремлівська банда , має повернутись
бумерангом на московію , тільки так , можливо ці гади щось зрозуміють 😡
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07.06.2023 23:56 Відповісти
та якось похер зрозуміють вони чи ні. Їх просто не має бути на планеті...
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08.06.2023 00:43 Відповісти
Відбувається тотальне знищення місцевого населення, щоб розчистити територію
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07.06.2023 23:57 Відповісти
Эту ******** ООН, этих тварей надо привезти вот на эти острова и поселить для выживания, шоб потом могли давать рекомендации по выживанию в эксьремальных условиях, ...если выживут... в чем я сомневаюсь.
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07.06.2023 23:58 Відповісти
А ці мразі хоч засудили чи проявлили стурбованність, а то навіть цього я не чув
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08.06.2023 00:00 Відповісти
вони саме в цей день відзначали свято "день кацапської мови".
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08.06.2023 00:44 Відповісти
ООН куплена путиным. Байден закрывает глаза на этот факт
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08.06.2023 00:03 Відповісти
Все це зробили ви разом ще у 2019
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08.06.2023 00:03 Відповісти
а ви? ви в лісі гуляли?
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08.06.2023 00:15 Відповісти
Забули промо Зе "зробимо їх разом"?

Все це зробили ви разом ще у 2019
- це ті, хто привів Зе
- це ті, хто голосував за Зе

Це ті, хто тоді обрав поіржати.
Це ті, хто тоді вже втомився від війни і зараз нарешті відпочиває.
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08.06.2023 01:07 Відповісти
ну то їм і пишіть. А то за хамство можна матюків назбирати
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08.06.2023 01:15 Відповісти
А чого це ми так рефлекесуємо? Підсвідомість? Совість свербить? Якщо я не голосував за ВаЗелинового то і не сприймаю докори на свою адресу.
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08.06.2023 06:08 Відповісти
+100500
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08.06.2023 06:42 Відповісти
👍🤝
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08.06.2023 10:09 Відповісти
Якщо ви не голосували та не підтримуєте Зе - ви не повинні метушитися та стрибати на людей. Всі наявні матюки та прокльони без вагань спрямуйте до Зе, бо це він:
- особисто наказав розмінувати азовське узберіжжя Маріуполя;
- призначив керівниками СБУ співробітників російских спецслужб за вказівками колеги ***** у кгб/фсб Сивковича;
- знищив виробнитство далекобійних арт- та ракетних систем (програм "Богдана", "Вільха", "Грім"...);
- ігнорував особисті попередження голови ЦРУ про неминуче вторгнення на Київ через Гостомель-Бучу;
- розмінував шляхи з Криму/ Чонгар;
- відкрив оркам двері країни для швидкого захоплення півдня та півночі;
- "закончіл вайну в сваєй галавє" та відвів війска з укріплених позицій просто 'в полє';
- знищив дердоборонзаказ та систему якісного харчування військових ЗСУ;
- зрізав фінансування та кількість військ ЗСУ;
- заборонив розвідку, аеророзвідку;
- знищив танкову бригаду, що захищала Київ з півночі;
- ліквідував дивізіони "шилок" пво вздовж Київского водосховища;
- роззброїв комплекси пво на півдні та півночі - витяг блоки ('клістрони');
- зфабрикував кримінальні справи та заарештував бойових командирів (Марченка, Павловського);
- віддав ***** операції українських розвідок (вагнерів, 'авеню' та, фактично, ліквідував розвідку, призначив її керівником відеоблогера та поплічника радника депутата держдуми рф).....
.....
та інше, інше, інше...
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08.06.2023 08:09 Відповісти
Знає кітка, чиє сало з'їла... Напевно в19 р. теж поржати хотілося.
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08.06.2023 08:46 Відповісти
Это чисто рашистская манера упрекать всех задним числом, кроме себя родных.
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08.06.2023 02:17 Відповісти
Бери день сегодняшний
https://youtube.com/shorts/ubcUs6awSmU?feature=share - руzzкий завхоз Ермак управляет Зеленским и даёт ****** найвеличнейвшивому шлимазлу
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08.06.2023 06:40 Відповісти
З оману
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08.06.2023 00:07 Відповісти
Сейчас Зе записал очередной видосик и народу станет легче
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08.06.2023 00:10 Відповісти
Дивлюсі на відео+ згадуючи Голу Пристань (абсолютно плАску, їздив двічі там, веломандру)... в мене сумнів щодо "орки поставили блокпости і нікого не випускають з міста"... 😳 Де, на дахах будинків поставили блокпости??? 🙄
пс: я би на місці нашого генштабу відправив якісь рятівні команди, мо на бронекатерах, все одно там точно немає орків дуже далеко, там плоскотинь аж до соше, по інший бік якого лиш - піщані горки в сосняках. Інакше люди відверто гинутимуть! 😬
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08.06.2023 00:25 Відповісти
Генштабу зв'язали руки. Оман
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08.06.2023 00:35 Відповісти
А все, кто недавно зарегистрировался говорят про Оман? Это такая фишка. Проходной билет не в бан)
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08.06.2023 01:03 Відповісти
Збирайте полуницю і не , як це донт ворі
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08.06.2023 01:17 Відповісти
Би хепи) умное
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08.06.2023 01:23 Відповісти
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08.06.2023 00:40 Відповісти
ясно... просто жудь... 🤕
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08.06.2023 02:03 Відповісти
Загроза атаки ШАХЕДІВ🛸 з півночі.

Знову можливе поширення тривог за вектором руху ворожих БПЛА, у тому числі і на Київщину.

Слідкуйте за сигналом тривоги.🙁
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08.06.2023 00:36 Відповісти
Авторів цієї катастрофи варто просто розп'ясти. Жах з самого початку і ще надовго за багатьма наслідками.
Але зауваження щодо відосіка: БЛІН, припиніть вставляти музику у трагічні і бойові ролики! Недоречно воно у 99,99% випадків виходить!
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08.06.2023 01:30 Відповісти
Абсолютно підтримаю щодо недоречності МУЗИКИ.
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08.06.2023 02:23 Відповісти
чтобы у Вас, россияне дорогие, каждый день был "Беслан" и дети ваши рождались с пороком сердца, аутизмом и раком, до 2123 года! аминь
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08.06.2023 02:25 Відповісти
віримо ЗСУ!Слава ЗСУ!помста буде безпошадною
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08.06.2023 07:09 Відповісти
Наводнение разрушило много российских позиций на левом берегу Херсонщины - ISW
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08.06.2023 07:11 Відповісти
утопили 3 дивизии с болот мацковии....
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08.06.2023 08:35 Відповісти
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/kontrnastup-zsu-bahmut-uzyato-v-napivotochennya-sili-oboroni-ydut-vpered-zayavilo-minoboroni-50330309.html Бахмут у напівоточенні, Сили оборони просуваються вперед - Міноборони

https://www.ukr.net/source/nv-2347.html (NV)
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08.06.2023 07:20 Відповісти
Цікаво, а де було наше ГУР МО? Чому не попередили населення, що росіяни хочуть підірвати дамбу? Звісно, простіше казочки на ніч розповідати про звільнення Криму до кінця весни.
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08.06.2023 07:28 Відповісти
проснись ты ........ , с прошлого года предупреждали
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08.06.2023 07:35 Відповісти
ЗСУ попереджують: виїзджайте з лінії вогневого протистояння. А ті придурки дітей переховують, аби не вивезли на контрольовану нами територію. Те ж саме й тут: ну як я поїду, як у мене кошечки із собачками і повна хата срачу з пустих бутилок, пакетів. В інших город посаджений, кури, кози - куди їх діти? Я он переїзджав із більшої хати в меншу, аби легше було опалювати взимку і то ледь не плакав - нахрена було будувати, коли тепер жити там не можеш? І продати толком в провінції під час війни не зможеш...
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08.06.2023 08:15 Відповісти
Це ж окупована територія. Евакуюватися люди не могли, кацапи не випускали, дуже ризиковано було. Кацапи повідбирали автівки, а потім і човни.
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08.06.2023 08:21 Відповісти
..там где был народ марадер-людоед с болот мацковии все выглядит плохо
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08.06.2023 08:34 Відповісти
таке враження що міжнародних структур типу червоний хрест, ООН, Магате і врешті решт НАТО не існує
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08.06.2023 09:30 Відповісти
 
 