У мережі показали, який вигляд має тимчасово окупована Гола Пристань з висоти. ВIДЕО

Майже всі будинки під водою: Голу Пристань на Херсонщині затоплює, а росіяни не випускають людей із міста. Про це розповідають місцеві жителі. Загарбники поставили блокпости, які не випускають місцевих за межі міста.

Через підрив Каховської ГЕС місто Гола Пристань йде під воду. Рівень води невпинно зростає, передає Цензор.НЕТ.

Деякі приватні будинки повністю затопило-видніється лише дах.

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