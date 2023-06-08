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"Таке мале і таке вредне": волонтери збирають гроші на машинки-камікадзе моделі "Тарган". ВIДЕО

Волонтери збирають гроші на невеличкі машинки, які можуть завезти вибухівку в місця перебування росіян.

Збір оголосила волонтерка Ірина Білецька, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Не машинка, а краса. Вона маленька, прудка, одноразова, і ціна в неї невелика", - пише волонтерка.

Така машинка на дистанційному керуванні може непомітно привезти вибухівку в місце розташування противника і там здетонувати.

Дивіться: Спільнота Цензор.НЕТ профінансувала створення трьох десятків дронів-камікадзе, які знищили техніку та живу силу ворога. Долучайтесь до створення третьої партії FPV-дронів. ВIДЕО

"Дивіться, що це тарганідло робе! Оце, рашики, чекайте, скоро подарунки поїдуть. Тарганіще! Таке мале і таке вредне... Отута буде бадабум!" - каже на відео воїн, який демонструє переваги машинки.

Один "Тарган" коштує 20 тис. грн. Білецька хоче зібрати кошти на 5 таких машинок, отже, їй потрібно 100 тис. грн.

Долучитися до збору можна, переказавши гроші на карту ПриватБанку 4149 4378 7587 1475.

Автор: 

збір (338) волонтери (1336) Білецька Ірина (8)


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Топ коментарі
+16
Доставку вызывали ?
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08.06.2023 08:35
+15
Красива "цяцька"! Але не більше! Швидкість невелика - значить легше противнику її відслідковувать Навколишній обзір обмежений - навіть тут оператор дивиться своїми очима (з висоти не менше півтора метри) А що він побачить очима "таргана"? З висоти півметра максимум? У траві! ТОбто - потрібен БПЛА в повітрі - щоб оператор бачив куди саме направлять "таргана" Так чи не простіше ту вибухівку причепить до літаючого БПЛА-"камікадзе"? У нього на шляху не буде ні канав, ні воронок, ні стінок, чи насипів І бачитиме він набагато далі І рухається набагато швидше Німці з "Голіафом" уже "експериментували" Найбільш ефективно діяв на рівному полігоні Але поле бою - не "полігон"
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08.06.2023 09:27
+13
Привезе кацапам бімбу.
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08.06.2023 08:38
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Доставку вызывали ?
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08.06.2023 08:35 Відповісти
Да этот "курьер" может оркам любезно доставить 9 кг взрывчатки, судя по количеству бутылок на видео
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08.06.2023 11:39 Відповісти
komu picu s trotilom prjama v okop ?
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08.06.2023 08:36 Відповісти
Горячие блюда, не обожгитесь !
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08.06.2023 08:39 Відповісти
kuka-kolu dostavljaem po vozduhu - butilkoi na golovu
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08.06.2023 08:43 Відповісти
Привезе кацапам бімбу.
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08.06.2023 08:38 Відповісти
Щось підірвати, що без нагляду...
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08.06.2023 08:40 Відповісти
vigledit kak optovaja dostavka sidra kacapam na peredovuju
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08.06.2023 08:50 Відповісти
сейчас могу ток 200 грн
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08.06.2023 09:09 Відповісти
Красива "цяцька"! Але не більше! Швидкість невелика - значить легше противнику її відслідковувать Навколишній обзір обмежений - навіть тут оператор дивиться своїми очима (з висоти не менше півтора метри) А що він побачить очима "таргана"? З висоти півметра максимум? У траві! ТОбто - потрібен БПЛА в повітрі - щоб оператор бачив куди саме направлять "таргана" Так чи не простіше ту вибухівку причепить до літаючого БПЛА-"камікадзе"? У нього на шляху не буде ні канав, ні воронок, ні стінок, чи насипів І бачитиме він набагато далі І рухається набагато швидше Німці з "Голіафом" уже "експериментували" Найбільш ефективно діяв на рівному полігоні Але поле бою - не "полігон"
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08.06.2023 09:27 Відповісти
Ним файно керувати, спостерігаючи з квадріка, файна штука, головне мала і непомітна в тій же траві )) Загнати під танк з кумулятивним зарядом або в бліндаж з фугасом саме те ))
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08.06.2023 10:14 Відповісти
Навіщо потрібен "додатковий елемент" у бойовій системі? Чи не простіше тим же "квадриком" вибухівку доставить?
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08.06.2023 10:24 Відповісти
По землі дешевше, не потрібен дорогий автопілот. Квадрік з хорошою камерою виступає в ролі універсальної платформи розвідки та наведення зброї, а тачанка, яких може бути багато, в ролі самої зброї, дешевого керуємого заряду, який не повинен взагалі мати ні якого автопілоту, джіпіесу, і камери, тобто бути максимально дешевим.
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08.06.2023 10:39 Відповісти
на платформе на видео 9 кг груза. Квадрик столько понесет ?
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08.06.2023 10:49 Відповісти
А не вигідніше туди покласти кілька мін? З міномету? Це буде набагато дешевше
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08.06.2023 10:57 Відповісти
есть применение подвоз бк на 0
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08.06.2023 11:00 Відповісти
Оце - "діло"! І не тільки б/к Вода, продукти чи медикаменти теж багато значать!
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08.06.2023 11:08 Відповісти
Вона може їхати та зупинятися, годинами їхати потрохи, підповзати. Її легко замаскувати. Вночі її не видно. Коптер чекають, а цю - ні. Багато цікавого можна зробити...
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08.06.2023 12:23 Відповісти
Скоріш спеціфична. Коло застосуваня - обмежене,але можуть стати в нагоді.
Хай хлопці попрацюють.
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08.06.2023 10:22 Відповісти
Хіба що у якості використання в населених пунктах - для диверсійних дій! "Вжикать" ним по полю бою (для відшукування найзручнішого маршруту для об"їзду перешкод) йому ніхто не дасть
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08.06.2023 10:32 Відповісти
Не тільки в населених. Все так,написав "специфічна"!
Как прикад - труба під дорогою.
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08.06.2023 10:48 Відповісти
А у нас дороги над суцільними трубами прокладені? А труби - суцільнобетонні? А можуть буть і металевими чи з армуванням металевою сіткою А це - завади радіозв"язку
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08.06.2023 12:08 Відповісти
Є,але небагато. В бетоних коробах,по яким йде дорога. То навіщо там така "іграшка"?!
В більшості суцільні і впоперек,для стоку води. Хіба не бачили?
Після заходу в трубу радіо не потрібне. На виході шороху наробить. Це приклад! "Може бути корисне,специфічне" не те саме що"універсальне"!
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08.06.2023 12:23 Відповісти
"Фантазувать" можна на дивані та у кімнаті Про "МЗП" чув що-небудь? Сталева "спіралька" у півметра висотою Розтягується на підступах до окопів Ноги й колеса спиняє на "раз" І що робить далі? А у повітрі "МЗП" немає!
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08.06.2023 10:50 Відповісти
Ммм! А це непогана ідея застосуваня! Як гадаєте,скільки м МЗП знесе вибухом?
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08.06.2023 12:29 Відповісти
Небагато Та й не порве практично нічого Може просто вбік відкине І її на місце повернуть можна
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08.06.2023 12:38 Відповісти
Так не гола "шашка",а нафарширована! Прохід зробить,а хто буде/не буде потім повертати - це потім.
А зараза (мзп)дійсно ще та.
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08.06.2023 13:05 Відповісти
А стоимость?!!
Вб'є у зародку. Хоча ідея "на розпил" бюджету - саме те!
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08.06.2023 10:51 Відповісти
Просто увеличив колеса,чтоб без разницы "верх/низ"!
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08.06.2023 12:26 Відповісти
ну да. Ну и предусмотреть багажник в центре для груза, допустим для пары гранат. Больше не влезет по обьему, зато она сможет переворачиваться при форсировании оврагов.
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08.06.2023 12:30 Відповісти
То може вже не машинка робити, а програма в оператора. Так дешевше буде її собівартість.
А десятки таких напів-автономних машинок з вибухівкою можуть дійсно за хвилини змінити картину бою. Ти їх заглушив - вони не впали, а просто чекають, і далі стартують за маршрутом. Прикольна ідея, елементна база з радіокерованих машинок - то копійки буде.
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08.06.2023 12:27 Відповісти
кстати да. При использовании "роя", наверняка не все доедут до цели , но вероятность поражения цели увеличивается..
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08.06.2023 12:43 Відповісти
Навіщо таке показувати???? каZапи не настільки тупі, такі відео повинні отримувати від рашистів при отриманні "цукерок", а вже потім можна похизуватись. балабол - знахідка для противника
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08.06.2023 09:50 Відповісти
Это подходит только для партизан - подкатывать выбуховку под авто колоборантов
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08.06.2023 10:07 Відповісти
Там лучше фирменные игрушки применять,пока сообразят - это ребенок или злой дядя - уже с Петром беседуют.
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08.06.2023 10:24 Відповісти
Машина смерті не по-дитячому.
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08.06.2023 10:07 Відповісти
ну тапер точно почнеться наступ
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08.06.2023 10:20 Відповісти
Хорошая штука. Но исключительно и только для подготовленных партизан в глубоком тылу врага. На фронте бесполезная игрушка.
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08.06.2023 10:23 Відповісти
Не бесполезная,а специфическая.
Конечно таскать весь комплекс на себе - идиотизм,но бросить в ротную машину "до востребования" не помешает.
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08.06.2023 10:29 Відповісти
Удобненько вы так описали процесс: "бросить в ротную машину"
Это как? Стоит себе такая "ротная машина" посреди поля и ждет. Причем на пути "робота" нет ни окопов, ни л/с, ни преград всяческих, короче хай вей к цели. А в воздухе наш дрон-корректировщик, который враг "естественно не замечает". И мощность радиосигнала такая, что хоть до Мариуполя езжай. И "глушилок" у врага нет. И взрывчатки эта блоха везет 10 кг. - ну так чтобы точно уже взорвать "ротную машину".

P.S.
Именно поэтому в новости нет ни единого упоминания ТТХ этого "робота". Любому специалисту понятно, что на фронте, в условиях активных боевых действий, любой дивайс с модным названием "радиоуправляемый, необитаемый, робот и т.п." - это распил бабла и не более того. Исключение - БПЛА.
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08.06.2023 10:46 Відповісти
Ну и фантазия! Продолжай - я напишу "выборы".
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08.06.2023 10:53 Відповісти
Весь мой комментарий - четко, конкретно и по существу (хоть и шуточной форме). И все что ты можешь на это ответить - "ну и фантазия".
"Продолжать" не буду. Воспользуюсь мудрым советом Марка Твена: "Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом."
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08.06.2023 11:03 Відповісти
кстати у моих друзей была схожая идея, дешевой, легкой, маленькой платформы для дистанционного минирования, подсматривания/подслушивания и т.д.

Но к сожалению до ее реализации у них так и не дошло. Рад что подобное делают другие.
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08.06.2023 10:26 Відповісти
мне интересно, куда делись 800 тайваньских дронов "Револьвер", несущих по 8 бомб
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08.06.2023 10:30 Відповісти
А ти з якою метою цікавишся?
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08.06.2023 10:38 Відповісти
просто об них нифига не слышно с момента поставки... Байрактары сразу себя показали, а за "Револьверы" не слышно от слова СОВСЕМ
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08.06.2023 10:43 Відповісти
ти відправ запит в СБУ, чи в контрозвідку Буданову ...отримаешь звіт років на 8 , потім поговорим
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08.06.2023 10:56 Відповісти
а разве я, как Гражданин, не имею права знать?
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08.06.2023 10:59 Відповісти
Упаковка води важить 9 кіло. Не всякий дрон таке потяне.
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08.06.2023 10:35 Відповісти
Кожна річ гарна там, де необхідна. Важливо щоб був вибір.
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08.06.2023 10:43 Відповісти
Хлопці, вам вже союзники скільки зброї надали, що може краще нею почати кацапів бити?
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08.06.2023 10:57 Відповісти
+200 гр
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08.06.2023 11:45 Відповісти
А скид не могли придумати щоб зробити багаторазовою машинку?

Й так проблеми з логістикою і доставкою запчастин для подібної техніки, дронів і тп...
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08.06.2023 12:11 Відповісти
Полная детская фигня. Копейки не дам.
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08.06.2023 12:23 Відповісти
Це для диверсантів. І по асфальту. Для регулярних бойових на пересіченій місцевості не підійде.
От якби "крикунів" зробитили, то я б задонатив
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08.06.2023 12:48 Відповісти
Так це вже було! )

https://defence-ua.com/news/zsu_vikoristovujut_nazemni_droni_kamikadze_nimetskij_goliaf_na_novih_tehnologijah_video-10998.html ЗСУ використовують наземні дрони-камікадзе: німецький "Голіаф" на нових технологіях
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08.06.2023 12:57 Відповісти
Чем бы хлопцы не тешились - лишь бы кацапы дохли!
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08.06.2023 13:02 Відповісти
"20 тис. грн." - занадто дорого бо це нарівні fpv.

"Білецька хоче зібрати кошти на 5 таких машинок" - занадто мало і по факту ні про що.

Нам більше треба наземних дронів розмінування. Просто подивіться на проблеми наших теперішніх і попередніх контрнаступів. Пояснюю наземний дрон розмінування це такий великий дрон на основі справжнього максимально дешевого авто (євробляхи, саморобного трактора з села і т.п. гівна) на яке ставлять дешеву автоматику і стандартний дешевий зв'язок із fpv. З переду до неї прикріплюється протимінний трал. Чи заду на прицеп причіплюється установку розмінування типу як M58 MICLIC (що є дешевим пречепом із вибухівкою).

Для чого воно все треба? Щоб не робити біомусорні розвідки боєм та не отримувати даунізм типу росіян під Вугледаром що бувало і у нас (та є прямо зараз)...

👨‍🏫Такий наземний дрон відправляється в сторону противника. Ідуть ці дрони групами під контролем-наглядом з бпла. І перший з них тралом підриває міни чи підривається сам (пофіг як головне піхота та дорога техніка уціліє). Завдання цього дрони не уціліти, а бути камікадзе який спасе наших людей та дорогу техніку від цієї долі. Далі якийсь наступний дрон з групи коли стає зрозуміло що впереді цілі поля мін то вистрілює лінію розмінування з M58 MICLIC чи з чогось подібного дешевого нашого. Потім знову інший дрон з тралом. Якщо прилітає птур, то по точці пуску відпрацьовує fpv чи гірше артилерія. Якщо працює арта противника, то її в контрбатарейній боротьбі знищує хімарс. І так аж поки один з дронів лінією розмінування не накриє укріп противника. Далі починається все як ми привикли. Просто штурмова група по зачищеному коридору під контролем бпла штурмує і займає позиції.

Саме так воюється 👆 з використанням ******** технологій. А не той позор що ми регулярно бачимо 🤬. І що головне це цілком під силу бюджету країни та не є дорого. (дешева євробляха за тисячу доларів, плюс нехай тисяча на автоматику, зв'язок і пульт, плюс ще елементарний трал чи причіп лінії розмінування) І виходить що сотні таких дронів це ціна пари танків. А тепер рахуємо скільки ми втрачаємо танків і техніки через відсутність таких дронів? А скільки втрачаємо людей...
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08.06.2023 14:31 Відповісти
 
 