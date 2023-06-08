"Таке мале і таке вредне": волонтери збирають гроші на машинки-камікадзе моделі "Тарган". ВIДЕО
Волонтери збирають гроші на невеличкі машинки, які можуть завезти вибухівку в місця перебування росіян.
Збір оголосила волонтерка Ірина Білецька, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Не машинка, а краса. Вона маленька, прудка, одноразова, і ціна в неї невелика", - пише волонтерка.
Така машинка на дистанційному керуванні може непомітно привезти вибухівку в місце розташування противника і там здетонувати.
"Дивіться, що це тарганідло робе! Оце, рашики, чекайте, скоро подарунки поїдуть. Тарганіще! Таке мале і таке вредне... Отута буде бадабум!" - каже на відео воїн, який демонструє переваги машинки.
Один "Тарган" коштує 20 тис. грн. Білецька хоче зібрати кошти на 5 таких машинок, отже, їй потрібно 100 тис. грн.
Долучитися до збору можна, переказавши гроші на карту ПриватБанку 4149 4378 7587 1475.
Будь ласка, зачекайте...
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Хай хлопці попрацюють.
Как прикад - труба під дорогою.
В більшості суцільні і впоперек,для стоку води. Хіба не бачили?
Після заходу в трубу радіо не потрібне. На виході шороху наробить. Це приклад! "Може бути корисне,специфічне" не те саме що"універсальне"!
А зараза (мзп)дійсно ще та.
Вб'є у зародку. Хоча ідея "на розпил" бюджету - саме те!
А десятки таких напів-автономних машинок з вибухівкою можуть дійсно за хвилини змінити картину бою. Ти їх заглушив - вони не впали, а просто чекають, і далі стартують за маршрутом. Прикольна ідея, елементна база з радіокерованих машинок - то копійки буде.
Конечно таскать весь комплекс на себе - идиотизм,но бросить в ротную машину "до востребования" не помешает.
Это как? Стоит себе такая "ротная машина" посреди поля и ждет. Причем на пути "робота" нет ни окопов, ни л/с, ни преград всяческих, короче хай вей к цели. А в воздухе наш дрон-корректировщик, который враг "естественно не замечает". И мощность радиосигнала такая, что хоть до Мариуполя езжай. И "глушилок" у врага нет. И взрывчатки эта блоха везет 10 кг. - ну так чтобы точно уже взорвать "ротную машину".
P.S.
Именно поэтому в новости нет ни единого упоминания ТТХ этого "робота". Любому специалисту понятно, что на фронте, в условиях активных боевых действий, любой дивайс с модным названием "радиоуправляемый, необитаемый, робот и т.п." - это распил бабла и не более того. Исключение - БПЛА.
"Продолжать" не буду. Воспользуюсь мудрым советом Марка Твена: "Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом."
Но к сожалению до ее реализации у них так и не дошло. Рад что подобное делают другие.
Й так проблеми з логістикою і доставкою запчастин для подібної техніки, дронів і тп...
От якби "крикунів" зробитили, то я б задонатив
https://defence-ua.com/news/zsu_vikoristovujut_nazemni_droni_kamikadze_nimetskij_goliaf_na_novih_tehnologijah_video-10998.html ЗСУ використовують наземні дрони-камікадзе: німецький "Голіаф" на нових технологіях
"Білецька хоче зібрати кошти на 5 таких машинок" - занадто мало і по факту ні про що.
Нам більше треба наземних дронів розмінування. Просто подивіться на проблеми наших теперішніх і попередніх контрнаступів. Пояснюю наземний дрон розмінування це такий великий дрон на основі справжнього максимально дешевого авто (євробляхи, саморобного трактора з села і т.п. гівна) на яке ставлять дешеву автоматику і стандартний дешевий зв'язок із fpv. З переду до неї прикріплюється протимінний трал. Чи заду на прицеп причіплюється установку розмінування типу як M58 MICLIC (що є дешевим пречепом із вибухівкою).
Для чого воно все треба? Щоб не робити біомусорні розвідки боєм та не отримувати даунізм типу росіян під Вугледаром що бувало і у нас (та є прямо зараз)...
👨🏫Такий наземний дрон відправляється в сторону противника. Ідуть ці дрони групами під контролем-наглядом з бпла. І перший з них тралом підриває міни чи підривається сам (пофіг як головне піхота та дорога техніка уціліє). Завдання цього дрони не уціліти, а бути камікадзе який спасе наших людей та дорогу техніку від цієї долі. Далі якийсь наступний дрон з групи коли стає зрозуміло що впереді цілі поля мін то вистрілює лінію розмінування з M58 MICLIC чи з чогось подібного дешевого нашого. Потім знову інший дрон з тралом. Якщо прилітає птур, то по точці пуску відпрацьовує fpv чи гірше артилерія. Якщо працює арта противника, то її в контрбатарейній боротьбі знищує хімарс. І так аж поки один з дронів лінією розмінування не накриє укріп противника. Далі починається все як ми привикли. Просто штурмова група по зачищеному коридору під контролем бпла штурмує і займає позиції.
Саме так воюється 👆 з використанням ******** технологій. А не той позор що ми регулярно бачимо 🤬. І що головне це цілком під силу бюджету країни та не є дорого. (дешева євробляха за тисячу доларів, плюс нехай тисяча на автоматику, зв'язок і пульт, плюс ще елементарний трал чи причіп лінії розмінування) І виходить що сотні таких дронів це ціна пари танків. А тепер рахуємо скільки ми втрачаємо танків і техніки через відсутність таких дронів? А скільки втрачаємо людей...