"Таке мале і таке вредне": волонтери збирають гроші на машинки-камікадзе моделі "Тарган". ВIДЕО

Волонтери збирають гроші на невеличкі машинки, які можуть завезти вибухівку в місця перебування росіян.

Збір оголосила волонтерка Ірина Білецька, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Не машинка, а краса. Вона маленька, прудка, одноразова, і ціна в неї невелика", - пише волонтерка.

Така машинка на дистанційному керуванні може непомітно привезти вибухівку в місце розташування противника і там здетонувати.

Дивіться: Спільнота Цензор.НЕТ профінансувала створення трьох десятків дронів-камікадзе, які знищили техніку та живу силу ворога. Долучайтесь до створення третьої партії FPV-дронів. ВIДЕО

"Дивіться, що це тарганідло робе! Оце, рашики, чекайте, скоро подарунки поїдуть. Тарганіще! Таке мале і таке вредне... Отута буде бадабум!" - каже на відео воїн, який демонструє переваги машинки.

Один "Тарган" коштує 20 тис. грн. Білецька хоче зібрати кошти на 5 таких машинок, отже, їй потрібно 100 тис. грн.

Долучитися до збору можна, переказавши гроші на карту ПриватБанку 4149 4378 7587 1475.