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Окуповане село Кардашинка повністю затоплене, рашисти не надають жодної допомоги та не проводять евакуацію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В окупованому селі Кардашинка опинилися заблокованими щонайменше 50 людей. 

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

"Допоможіть! Родина з дитиною та дві бабусі сидять на горі у селі Кардашинка. Село повністю затоплене. Нам потрібно хоч щось, вода прибуває, вони помирають. Люди просять хоча б  питної води"

"Там моя родина з п'яти осіб. Дві літні бабусі, одна хвора на рак, мій дядя з дружиною та їх 13-річний син. Але на тій горі вже багато людей, близько 50. Говорять, що вже є загиблі", -  розповідають родичі людей, які залишилися у Кардашинці.

 Вони просять допомоги у всіх місцевих чатах, дзвонять та пишуть у всі інстанції окупаційної влади - жодних результатів третю добу.

Окуповане село Кардашинка повністю затоплене, рашисти не надають жодної допомоги та не проводять евакуацію 01

Про допомогу благають і мешканці інших окупованих сіл Херсонщини.

"На Робочій, 19 жінка третю добу сидить на горищі, їй дуже погано. Польова, 61 - три особи. Врятуйте будь-ласка. Дахи, на яких люди сидять, руйнуються, вода прибуває, люди у смертельній пастці", - такі повідомлення пишуть у чатах волонтерів Олешок.

"Повільно, але впевнено тонемо, ніхто не рятує", - пише жінка з населеного пункту Верхні Солонці.

У Telegram-каналі ASTRA зазначають, що перестав виходити на зв'язок чоловік, який зранку 7 червня разом з родиною сидів  на даху будинку в Забариному та прохав допомоги. 

"Ми не можемо з'ясувати його долю. Волонтерів з правого берега на лівий не пропускають", - пишуть журналісти.

Зазначається, що окупаційна влада почала займатися  допомогою лише вдень 7 червня. Проте мешканці Кардашинки говорять, що МНС немає і зранку 8 червня. 

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Окуповане село Кардашинка повністю затоплене, рашисти не надають жодної допомоги та не проводять евакуацію 02
Окуповане село Кардашинка повністю затоплене, рашисти не надають жодної допомоги та не проводять евакуацію 03
Окуповане село Кардашинка повністю затоплене, рашисти не надають жодної допомоги та не проводять евакуацію 04
Окуповане село Кардашинка повністю затоплене, рашисти не надають жодної допомоги та не проводять евакуацію 05
Окуповане село Кардашинка повністю затоплене, рашисти не надають жодної допомоги та не проводять евакуацію 06
Окуповане село Кардашинка повністю затоплене, рашисти не надають жодної допомоги та не проводять евакуацію 07
Окуповане село Кардашинка повністю затоплене, рашисти не надають жодної допомоги та не проводять евакуацію 08

Автор: 

підтоплення (196) Каховська ГЕС (566) Херсонська область (5795)


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Топ коментарі
+12
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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08.06.2023 09:32
+12
валютним хвойдам: гамнестіінтердєвочкам-гретамтумбергам-криснимхрестам, ОНО, грінпісям... , полум'яний, блдь, привіт
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08.06.2023 09:33
+11
жалко животных. инвалидов неходячих. стариков за 80
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08.06.2023 09:30
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Их позиция мне напоминает действия других, 24,2,2022.
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08.06.2023 09:29 Відповісти
Оце за своє Ізікання маскалі карають рюцкоізічноє населення України. Прийшли ваші захисники і вас же вбивають. То маєте відповідь на КАКАЯ РАЖНІЦА
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08.06.2023 11:47 Відповісти
Дурачки вважають що питання в мові.
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08.06.2023 14:39 Відповісти
жалко животных. инвалидов неходячих. стариков за 80
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08.06.2023 09:30 Відповісти
в першу чергу людей шкода.
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08.06.2023 09:39 Відповісти
инвалиды и старики для вас не люди?
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08.06.2023 09:41 Відповісти
зніми ручніка)) ти згадав тварин, а не згадав дітей, ось у чому суть. Тому, щоб виправити твій дегенеративний пост, я написав про людей: а це і старики і діти і загалом всі українці на тій території.
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08.06.2023 09:45 Відповісти
успокойся. у детей есть родители которые сделали выбор остаться в оккупации вполне здоровые взрослые люди. Насчет животных. да жалко они не предают.
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08.06.2023 09:50 Відповісти
"у детей есть родители" , а у собаки є хазяїн.. і? Лишився чоловік, разом з ним лишилися діти. Яке твоє собаче діло, чого вони лишилися?! Є люди і людське життя українців - це наша найвища цінність... І є решта - тварини різні: кролі, їжаки, пси, коти, щурі. Також майно різне, дерева... Ну тварин теж шкода, але тут вже як вийде, хоча бажано виловити. Є загальноприйнята теза: діти, жінки та люди похилого віку. А твій кейс "собаки и старики" - викривають в тобі якогось тупого придурашня...
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08.06.2023 09:59 Відповісти
не тебе сепару указывать что кому говорить. Твои ценности с 2014 г понятны.
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08.06.2023 10:03 Відповісти
це ти мені пишеш рашистським "язиком" ?)) ти ще тупіший, ніж більшість кацапів =)))
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08.06.2023 10:49 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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08.06.2023 09:32 Відповісти
валютним хвойдам: гамнестіінтердєвочкам-гретамтумбергам-криснимхрестам, ОНО, грінпісям... , полум'яний, блдь, привіт
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08.06.2023 09:33 Відповісти
Їх поведінка може бути прелюдією до великої катастрофи.
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08.06.2023 10:09 Відповісти
ЕС и ООН как всегда выразил глубокую озабоченность.
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08.06.2023 09:40 Відповісти
а був вже випадок коли підірвали дамбу в кривому розі і що всі промовчали ні хто не зробив висновків про наміри кацапів вони прийшли на ці землі нищити і убивати
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08.06.2023 09:45 Відповісти
Тому що так і було задумано с самого початку цієї війни - знищення України і її народу.
Це сама суть Московії і її народу.
"Народ, що ненавидить волю, обожнює рабство, любить ланцюги на своїх руках і ногах, брудний фізично і морально... готовий будь-якої миті пригнічувати все і вся". © І. Шмельов
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08.06.2023 10:17 Відповісти
падлі...уркі.... не вистачає матюків, щоб висловитись на цих покидків, шкода і маленьких і виликих, що ми зробили що бог дав нам таких сусідів, у яких нема нічого людського..., всі вам тварюки повернеться і сторіцей ...
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08.06.2023 10:26 Відповісти
***** будет гореть в Аду в месте с холопами.
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08.06.2023 11:10 Відповісти
До поки українці будуть ізікать какть і штокать на рюцком до тих пір в Україну будуть сунути зайди щоб захистити рюцкоізічних українців від України
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08.06.2023 11:52 Відповісти
На слові ПАЛЯНИЦЯ спіймали не одного рюцкого окупанта. Маскаль не може правильно вимовити це слово
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08.06.2023 11:55 Відповісти
 
 