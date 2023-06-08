Окуповане село Кардашинка повністю затоплене, рашисти не надають жодної допомоги та не проводять евакуацію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В окупованому селі Кардашинка опинилися заблокованими щонайменше 50 людей.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

"Допоможіть! Родина з дитиною та дві бабусі сидять на горі у селі Кардашинка. Село повністю затоплене. Нам потрібно хоч щось, вода прибуває, вони помирають. Люди просять хоча б питної води"

"Там моя родина з п'яти осіб. Дві літні бабусі, одна хвора на рак, мій дядя з дружиною та їх 13-річний син. Але на тій горі вже багато людей, близько 50. Говорять, що вже є загиблі", - розповідають родичі людей, які залишилися у Кардашинці.

Вони просять допомоги у всіх місцевих чатах, дзвонять та пишуть у всі інстанції окупаційної влади - жодних результатів третю добу.

Про допомогу благають і мешканці інших окупованих сіл Херсонщини.

"На Робочій, 19 жінка третю добу сидить на горищі, їй дуже погано. Польова, 61 - три особи. Врятуйте будь-ласка. Дахи, на яких люди сидять, руйнуються, вода прибуває, люди у смертельній пастці", - такі повідомлення пишуть у чатах волонтерів Олешок.

"Повільно, але впевнено тонемо, ніхто не рятує", - пише жінка з населеного пункту Верхні Солонці.

У Telegram-каналі ASTRA зазначають, що перестав виходити на зв'язок чоловік, який зранку 7 червня разом з родиною сидів на даху будинку в Забариному та прохав допомоги.

"Ми не можемо з'ясувати його долю. Волонтерів з правого берега на лівий не пропускають", - пишуть журналісти.

Зазначається, що окупаційна влада почала займатися допомогою лише вдень 7 червня. Проте мешканці Кардашинки говорять, що МНС немає і зранку 8 червня.

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