Кремлівські пропагандисти пропонують підірвати Київську ГЕС: "А чего мы добьемся?", - "А просто показать!". ВIДЕО

Кремлівські пропагандисти на росТВ пропонують атакувати та підірвати Київську ГЕС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку ідею запропонував професор Вищої Школи економіки Євгеній Бужинський в студії пропагандистського шоу "60 минут".

"Якщо вже справа дійшла до руйнування ГЕС, то чому не придивитися до Київської ГЕС... Вона трохи вище Києва. Я б подумав над цим", - сказав професор, але на питання військової доцільності такої атаки чіткої відповіді він не дав.

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