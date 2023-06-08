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Кремлівські пропагандисти пропонують підірвати Київську ГЕС: "А чего мы добьемся?", - "А просто показать!". ВIДЕО

Кремлівські пропагандисти на росТВ пропонують атакувати та підірвати Київську ГЕС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку ідею запропонував професор Вищої Школи економіки Євгеній Бужинський в студії пропагандистського шоу "60 минут".

"Якщо вже справа дійшла до руйнування ГЕС, то чому не придивитися до Київської ГЕС... Вона  трохи вище Києва. Я б подумав над цим", - сказав професор, але на питання військової доцільності такої атаки чіткої відповіді він не дав.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гості пропагандистської програми Соловйова не розуміють, для чого росіяни підірвали Каховську ГЕС. ВIДЕО

Автор: 

пропаганда (2812) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+41
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08.06.2023 09:44
+38
Кончений кацапський під@рас назвав себе святим. Цікаво він себе таким вважає в дійсності? Клініка
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08.06.2023 09:46
+32
****🤬 etih vseh treba RAZSTRELJATJ - shob nevonjali bolshe . urodi.
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08.06.2023 09:40
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****🤬 etih vseh treba RAZSTRELJATJ - shob nevonjali bolshe . urodi.
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08.06.2023 09:40 Відповісти
Кончений кацапський під@рас назвав себе святим. Цікаво він себе таким вважає в дійсності? Клініка
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08.06.2023 09:46 Відповісти
Воно себе називає проффесором - інтелегенція русні
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08.06.2023 10:40 Відповісти
Нещастлива територія. Там ще є академік Кадиров
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08.06.2023 11:58 Відповісти
Та і в нас проффесорів як собак нерізаних
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08.06.2023 13:20 Відповісти
Вони всі там кончені,недоімперія 404...
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08.06.2023 13:04 Відповісти
Цікаво як цей професор заскиглить коли його Москва провалиться під землю, якщо виживе
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08.06.2023 10:22 Відповісти
ja bi zaplatil - shob podivitsa na ce .
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08.06.2023 10:26 Відповісти
І усатий чорт десь там залишив динаміту щоб затопити Москву якщо німці взяли б місто у 41. До речі, якійсь росіянин говорив що бачив у сні як буде проходити провал Москви, він втік в село подалі.
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08.06.2023 13:23 Відповісти
У 1941 комуністи підірвали Дніпрогес, а нацисти його відбудували.
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08.06.2023 09:43 Відповісти
І потім самі підірвали...
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08.06.2023 09:46 Відповісти
Хто потім сам підірвав?
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08.06.2023 09:55 Відповісти
Німці при відступі в 1943, що підтверджує просту думку: комуністи=нацисти=рашисти...
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08.06.2023 10:02 Відповісти
Дай посилання, бо я такого не знайшов.
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08.06.2023 10:13 Відповісти
Ну ось, наприклад
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4596361-vzhe-vse-bulo-yak-*********-dniprohes
Чи ось
https://babel.ua/texts/68397-80-rokiv-tomu-chekisti-pidirvali-greblyu-dniprogesu-shchob-zupiniti-nimciv-ale-zamist-cogo-vbili-tisyachi-radyanskih-soldativ-yak-ruynuvali-i-vidnovlyuvali-stanciyu-pid-chas-drugoji-svitovoji-fotoisto
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08.06.2023 11:05 Відповісти
Ясно...а за окремим запитом не дає...
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08.06.2023 11:52 Відповісти
Німці намагались підірвати при відступі, але червоні перерізали кабель на 19 бичку. Він і досі стоїть подзьобаний кулями як пам"ятник.
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08.06.2023 10:40 Відповісти
Вони підірвали, але лише частину... Я історик і свого часу спілкувався із запорізьким колегою на цю тему дуже довго, то він детально розповідав про це.
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08.06.2023 11:07 Відповісти
На початку 1942 року Дніпрогес вже давав струм. Також підірвали мости з Хортиці на лівий берег, а німці швидко їх відновили.
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08.06.2023 09:50 Відповісти
Дніпрогес побудувала американська фірма Cooper Engineering Company і німецька компанія Siemens. За особливо видатну роботу на будівництві Дніпрогесу були нагороджені орденами Трудового Червоного Прапора американські інженери Франк Фейфер, Вільгельм Меффі, Фрідріх Вінтер, Георг Біндер та інженери «General Electric» Чарльз Джон Томсон, Г'ю Купер.
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08.06.2023 10:12 Відповісти
Я не сумніваюся, що вони це спробують зробити. Тому що після Каховської ГЕС ніякої відповідальності не було.
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08.06.2023 09:43 Відповісти
Пап, а слон з'їсть сто кілограмів шоколаду? - З'їсти-то він з'їсть, синку, та хто ж йому дасть, короче киевскую ГЕС им не взорвать, не смогут. А вот соловьева и его семью нужно уничтожить, скабееву и боброедку тоже и они должны об этом знать и ссаться. Они должны знать как гитлер что уничтожат даже внуков !!!
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08.06.2023 10:14 Відповісти
200 тищ дохлих кацапів вже показали кузькину мать.
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08.06.2023 09:43 Відповісти
Та за цей час їх від сурогатного алкоголю більше вихзихало і нічого. Для мордора 200 000 дохлих організмів це статистична похибка. Патерьнет.
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08.06.2023 09:49 Відповісти
все это из-за безнаказанности
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08.06.2023 09:43 Відповісти
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08.06.2023 09:44 Відповісти
При СССР бытовало устойчивое словосочетание - злодеяния немецко- фашистких оккупантов. С учётом что творили и творят россияне вполне уместно сочетание злодеяния русско-фашистких оккупантов.
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08.06.2023 11:48 Відповісти
Черговий доказ тупості та кровожерливості...в Гаазі це відмітять...
Також це сигнал світовій спільноті ...
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08.06.2023 09:45 Відповісти
всім плювати на Україну! ніякої потужної реакції від Заходу руйнування каховської грес не дало! а було стіки слів і слюнєй - "та ми, та як зберемося, та як вдаримо"!! а на ділі - жодної реакції, крім "буль-буль-буль"
що заважатиме так званій россії запустити 20-40-50 ракет по Вишгородській дамбі? чи скинути тактичну ядерну бімбу туди ж?
що цьому може протиставити наше "геніальне" військово-політичне керівництво?
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08.06.2023 09:45 Відповісти
Не хочуть чітко називати речі своїми іменами, бо тоді доведеться визнати ********* державою-агресором.
То буде лише розпливчате мичання від перших осіб Заходу...
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08.06.2023 10:12 Відповісти
Навіть 100 ракет не зруйнують Київське ГЕС. Згадайте Антонівський міст який тижнями лупили Хаймарсами. І що? Декілька дір в дорожньому полотні. А ГЕС це тисячі тон монолітного бетону. Навіть тактична ядерна зброя не відомо чи зруйнує. Ракеті ще потрібно долетіти до кінцевої точки. А ще про наше ППО не забули?

Тому скоріше всього за ГЕС біля Києва не потрібно переживати. А от реакція західного світу надто слабка... Хоча ще подивимося. Вони довго запрягають...
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08.06.2023 10:27 Відповісти
... і повільно їдуть.
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08.06.2023 10:37 Відповісти
ну, по-перше, це УМОВНО! головний акцент в тому, що захід не реагує обіцяними рефлексіями!
по-друге, якщо нашей "геніальне" військове керівництво просто розраховує, що та ****** міцна, то це фініш
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08.06.2023 13:41 Відповісти
Без втручання міжнародної військової коаліції з залученням військ НАТО війна буде тривати довго.
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08.06.2023 09:46 Відповісти
Безкінечно.
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08.06.2023 09:51 Відповісти
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08.06.2023 09:47 Відповісти
коментар відмічено як спам
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08.06.2023 09:55 Відповісти
Заслужив - https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70 https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70

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08.06.2023 10:00 Відповісти
Ооо, zомбі підтянувсь на світло. Сьелбрата, ліпєцк, рашенка, свінарчукі абир-валг, абир-валг!
Безмозкий дегенерате, ****** в ігнор, де тобі як раз і місце.
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08.06.2023 10:02 Відповісти
Це бот подоляка , який чатує на ,, порохоботів "
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08.06.2023 10:18 Відповісти
Хай краще пляшку побільше собі готує, скоро знадобиться.
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08.06.2023 10:19 Відповісти
это честь для меня когда придурки как ты за правду меня игнорят ))
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08.06.2023 10:26 Відповісти
Ziu, як там зараз погода у Вологді?
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08.06.2023 10:14 Відповісти
Признак фашизма номер один:
Фашисты всегда бомбят Киев и взрывают плотины на Днепре.
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08.06.2023 09:50 Відповісти
не за горами период, когда этот (и подобные) кацапский придурок-учОный-людоед первым будет стонать: я не знал, произошла чудовищная Ашибка, дэньги давай, "ножки Буша" давай, путен-*****....
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08.06.2023 09:52 Відповісти
які наші подальші дії? сидимо, чекаємо?
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08.06.2023 09:52 Відповісти
Леночка, якби вони могли, вони вже підірвали б. Але це тільки із середини машзалу можна зробити, натягавши туди тони вибухівки. Як вони і зробили на КахГЕС. Греблі робились так, що ніякими ракетами чи бомбами ззовні її не візьмеш.
Так що це все із серії *********...
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08.06.2023 10:01 Відповісти
заспокоїли....
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08.06.2023 10:02 Відповісти
Не розумію одного чому цих підерів не ліквідовує СБУ, варіантів масса від пластиду під машиною, до снайперів і т.д.
Ненавиджу цю мразоту 🤬
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08.06.2023 09:55 Відповісти
На таке гівно навіть вибухівки жаль .
Нехай світ чує що вони мелють , нехай дивиться і бачить - що таке справжній нацизм .. І хто на самім ділі - створює геноцид .
Кацапня на свою пропаганду ( з тим щоб показати світу , українців - нацистами ) , витрачає мільярди , але отакі довбой.и як ця стара придуркувата кацапська чмоня , подібними заявами - всі старання руснявих пропагандонів нівелює . Це яскравий приклад - корисного ідіотизма .
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08.06.2023 10:11 Відповісти
вони із своїм літінантом розібратися не можуть, а тут такі завдання ставите
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08.06.2023 10:25 Відповісти
А що воно дасть корисного? На їх місце прийдуть інші А загиблих кацапи проголосять "мучениками за русский мир"! Ми від "рідні" чули ще 23 лютого 2022 року - "Вы сами во всём винаваты!" "В чём?!" "В том что нам сдаваться не хатите!!!" І це сказала жінка, батьки якої народилися та виросли на Черкащині!!! І чоловік її - звідти ж родом! А син - "герой СВО"! Підполковник РФ!
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09.06.2023 03:30 Відповісти
А по ипалу прикладом автомата, профессор Евгений, по зубам?
А получишь ведь.
С переломом челюстей...
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08.06.2023 09:56 Відповісти
,,, до основанья ми разрушим...... Зайва хромосома -посилена агресія і самоїдство, бо андрофаги.
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08.06.2023 09:58 Відповісти
Я бы удивился, если бы на этом сборище фашистских дегенератов кто-то напомнил бы об уголовной ответственности за такие высказывания согласно законов их же недоимперии
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08.06.2023 09:58 Відповісти
Шебекіно, як виправдання російської агресії...
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08.06.2023 10:00 Відповісти
Убогий соловйов-шапіро - поганий актор, попри всі його істеричні верески і вскукуріки. А решта - реальні фріки з дурдому, вони дійсно вірять в те, що верзуть. Аkt найгірше те, що їх дивиться тутешня ватна публіка і подекуди на людях повторює їхній брэд.
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08.06.2023 10:43 Відповісти
Фантасти , око хоче, а зуб неймє
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08.06.2023 10:11 Відповісти
Лицемірність зашкалює.
Не воюють з народом, але про втрати серед цивільних, які навіть сліпі стурбовані в ООН підтвердили, ні слова та 20 тисяч цивільних в рашистському полоні.

ГЕС не підірвали, але потрібно ще.

Тварини!
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08.06.2023 10:12 Відповісти
мета війни не змінна - тотальне винищення української нації.
русня - рукожопий нарот гній, вони це знають, віками змінити нічого не можуть, вимирають (85% це тюрк+кавказ) і тягнуть сусідів за собою....
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08.06.2023 10:13 Відповісти
Пора наведаться к семье этого старого ****** и поставить всех на ножи.
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08.06.2023 10:22 Відповісти
Ці кацапи такі жалюгідні
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08.06.2023 10:24 Відповісти
Кончені ********! Ненавиджу! Здохніть усі!
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08.06.2023 10:31 Відповісти
Все ж таки сподіваюсь , що якийсь добрі люди підірвуть Саяно- Шушенську ГЕС.
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08.06.2023 10:32 Відповісти
Навіщо? Тайгу полити?
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08.06.2023 10:46 Відповісти
Для рівноваги
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08.06.2023 10:47 Відповісти
Рівноваги? Полити тайгу і спустошити с/г угіддя, вбити людей - це рівновага? Уйді, противний кракадил
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08.06.2023 11:05 Відповісти
то ж не люди, то русіше швайне. вони перші українців почали вбивати. тому всю русню треба знищити разом з тайгою
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08.06.2023 11:08 Відповісти
Дитя з сірниками і поганим родоводом
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08.06.2023 11:20 Відповісти
думаєте , що ви екстрасенс . дуже смішно
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08.06.2023 11:24 Відповісти
Старий заробітчанин.
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08.06.2023 11:36 Відповісти
ось про що я і кажу((: лахудра
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08.06.2023 11:40 Відповісти
Якби ж то. Лахудри, як Ви,гарно харчуєтесь. В мене не получається, чи геном, чи виховання.
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08.06.2023 13:03 Відповісти
під інтелигенцію ні треба косити. тайга вам потрібна
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08.06.2023 20:13 Відповісти
Ну мо білки енд ведмеді . І решті на ойлкі лізти
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08.06.2023 13:14 Відповісти
Лютують кацапи від того , що не змогли поставити нас на коліна
і ніколи вже не поставлять , досить 😡
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08.06.2023 10:32 Відповісти
Все про то же. Момент очередной просто отличный для этого. Подрыв ГЭС и затопление городов и сел нам даёт и моральное и юридическое право восстановить статус страны с ЯО. Мы очень скоро пожалеем, если упустим и этот момент. Для начала сделать заявление. Дальше вопрос технарей. Пока есть такие и живы. Слишком много потеряно--- что ждать!?
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08.06.2023 10:36 Відповісти
для этого у руководства должны быть яйца
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09.06.2023 01:18 Відповісти
пекла вийшли в пекло і поверніться, оркі з чертями, і коли застогнете чому така божа кара, то відповідь буде за всю годину війни з народами всього світу
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08.06.2023 10:46 Відповісти
Мля-а-а-а... Воно професор!!
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08.06.2023 10:48 Відповісти
Палестинці сильно закіпєшують. Деякі обізнані люди розповідали свого часу, що саме палестинці руками пєдофіла клінтОна забирали у нас ядрьону зброю та інщі ніщакові штуки, щоби до Палестини не долетіло. У Палестинців Б. Хмельницький і досі другий після Гітлера найбільший злодєй.
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08.06.2023 10:48 Відповісти
У тебе "з головою - порядок"?
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09.06.2023 03:34 Відповісти
При підриві греблі змиє атомну станцію в Енергодарі, тоді пиСда всьому чорному морю разом з Кримом, Краснодаром і тд..
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08.06.2023 10:49 Відповісти
Де той Крим з краснодаром, і де те київське водосховище? Воно, до речі, дуже мілке і особливої шкоди, хіба що для лівобережжя, не заподіє. До того ж, ну, це точно зроблять рашисти, а не ми, як вони це намагаються зробити з каховським.
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08.06.2023 11:11 Відповісти
І знову якась #идяра пропонує щось підірвати - ну, бл@дь, може адольф таки був правий? І знову за принципом "око за око", але хтось правильно прокоментував цей принцип - ми усі врешті решт виявимось сліпими.
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08.06.2023 11:08 Відповісти
"А просто показать!" - всё как у этих у*бков в их частушках:
"Мимо тёщиного дома
Я без шуток не хожу:
То ей х*й в окно засуну,
То её ЖОПУ ПОКАЖУ!"
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08.06.2023 11:28 Відповісти
Ей чи её - щось про жопу не те якось
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08.06.2023 11:57 Відповісти
ще живе кацап гуано. з диркою видавать фашистські звуки.
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08.06.2023 11:44 Відповісти
Всі ці їхні заяви - від безсилля . Така собі - гра на публіку . Чергова жалюгідна спроба полякати українців .
Воно , і всі інші імбецили в студії , чудово розуміють що - підірвати київську ГЕС у них руки короткі , але вперто гнуть своє .
Для того щоб це зробити треба її спочатку - контролювати ( як у випадку з каховською ) . В іншому випадку - крім ядерної зброї це їм зробити більш нічим .
Кацапський лох таке звісно ж - проковтне залюбки , але - лише кацапський , у якого від тотальної брехні на ТБ , мізки вже зовсім поплавились ,, а на нього - пох .
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08.06.2023 11:50 Відповісти
Падло. Вже Альцгеймер стукає, а воно таке типу агресивне.
Без знищення московії діла не буде. Імперські ілюзії лікуються тільки силовими методами. Україна самотужки не потягне, і, на мій погляд, потребує вступу в ангосаксонький союз.
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08.06.2023 12:08 Відповісти
Факт, що Англія підтримувала Польщу...а чому?.. золото Полуботка міфічне, чи не міфічне, але в Англії...
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08.06.2023 13:09 Відповісти
Хер тобі в рота та за дві щоки!
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08.06.2023 13:03 Відповісти
Кремлівські пропагандисти пропонують підірвати Київську ГЕС: Джерело: А ми - фашысты.
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08.06.2023 13:13 Відповісти
вони там всі *******!
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08.06.2023 13:30 Відповісти
а вы, свонособаки, созидаете?? Третью часть страны-соседа разрушили, сожгли и утопили! Созидаете?? Всю вашу блохастую пьяную тьмутаракань нужно превратить в Марьинку !!
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08.06.2023 13:34 Відповісти
предлагаю взорвать их вместе с кремлём и госдурой!
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08.06.2023 13:35 Відповісти
В дурдоме выпускнои бал.
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08.06.2023 14:54 Відповісти
У рашистов есть нижненовгородская гес по прямой 1200 км ее можно бахнуть в отместку так как есть чем
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08.06.2023 15:05 Відповісти
Суки кацапські, краще б вас народжували мертвими! От нечиста сила на планеті Земля...
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08.06.2023 15:58 Відповісти
 
 