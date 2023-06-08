Кремлівські пропагандисти пропонують підірвати Київську ГЕС: "А чего мы добьемся?", - "А просто показать!". ВIДЕО
Кремлівські пропагандисти на росТВ пропонують атакувати та підірвати Київську ГЕС.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку ідею запропонував професор Вищої Школи економіки Євгеній Бужинський в студії пропагандистського шоу "60 минут".
"Якщо вже справа дійшла до руйнування ГЕС, то чому не придивитися до Київської ГЕС... Вона трохи вище Києва. Я б подумав над цим", - сказав професор, але на питання військової доцільності такої атаки чіткої відповіді він не дав.
Топ коментарі
+41 Прощай немытая раССея
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+38 Злий Укр
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+32 nav svargi
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https://ua.korrespondent.net/ukraine/4596361-vzhe-vse-bulo-yak-*********-dniprohes
Чи ось
https://babel.ua/texts/68397-80-rokiv-tomu-chekisti-pidirvali-greblyu-dniprogesu-shchob-zupiniti-nimciv-ale-zamist-cogo-vbili-tisyachi-radyanskih-soldativ-yak-ruynuvali-i-vidnovlyuvali-stanciyu-pid-chas-drugoji-svitovoji-fotoisto
Також це сигнал світовій спільноті ...
що заважатиме так званій россії запустити 20-40-50 ракет по Вишгородській дамбі? чи скинути тактичну ядерну бімбу туди ж?
що цьому може протиставити наше "геніальне" військово-політичне керівництво?
То буде лише розпливчате мичання від перших осіб Заходу...
Тому скоріше всього за ГЕС біля Києва не потрібно переживати. А от реакція західного світу надто слабка... Хоча ще подивимося. Вони довго запрягають...
по-друге, якщо нашей "геніальне" військове керівництво просто розраховує, що та ****** міцна, то це фініш
Безмозкий дегенерате, ****** в ігнор, де тобі як раз і місце.
Фашисты всегда бомбят Киев и взрывают плотины на Днепре.
Так що це все із серії *********...
Ненавиджу цю мразоту 🤬
Нехай світ чує що вони мелють , нехай дивиться і бачить - що таке справжній нацизм .. І хто на самім ділі - створює геноцид .
Кацапня на свою пропаганду ( з тим щоб показати світу , українців - нацистами ) , витрачає мільярди , але отакі довбой.и як ця стара придуркувата кацапська чмоня , подібними заявами - всі старання руснявих пропагандонів нівелює . Це яскравий приклад - корисного ідіотизма .
А получишь ведь.
С переломом челюстей...
Не воюють з народом, але про втрати серед цивільних, які навіть сліпі стурбовані в ООН підтвердили, ні слова та 20 тисяч цивільних в рашистському полоні.
ГЕС не підірвали, але потрібно ще.
Тварини!
русня - рукожопий нарот гній, вони це знають, віками змінити нічого не можуть, вимирають (85% це тюрк+кавказ) і тягнуть сусідів за собою....
і ніколи вже не поставлять , досить 😡
"Мимо тёщиного дома
Я без шуток не хожу:
То ей х*й в окно засуну,
То её ЖОПУ ПОКАЖУ!"
Воно , і всі інші імбецили в студії , чудово розуміють що - підірвати київську ГЕС у них руки короткі , але вперто гнуть своє .
Для того щоб це зробити треба її спочатку - контролювати ( як у випадку з каховською ) . В іншому випадку - крім ядерної зброї це їм зробити більш нічим .
Кацапський лох таке звісно ж - проковтне залюбки , але - лише кацапський , у якого від тотальної брехні на ТБ , мізки вже зовсім поплавились ,, а на нього - пох .
Без знищення московії діла не буде. Імперські ілюзії лікуються тільки силовими методами. Україна самотужки не потягне, і, на мій погляд, потребує вступу в ангосаксонький союз.