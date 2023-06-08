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Врятований в затоплених Олешках підліток та пілот БПЛА зустрілися після евакуації: "Це ти пляшку з водою ловив?", - "Санта?! Дякую!". ВIДЕО

Пілот БПЛА з позивним Санта та підліток, сім’ю якого врятували із заблокованого водою будинку в Олешках, зустрілися після евакуації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме цей підліток спіймав пляшку води, яку оператор українського дрона доставив та скинув заблокованим на даху людям.

"Це ти пляшку з водою ловив?", - запитав військовий у хлопчика. "Санта?! Дякую!", - кинувся малий в обійми до українського воїна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український дрон доставив пляшку води заблокованій паводком на даху сім’ї на окупованій частині Херсонщини. ВIДЕО

У Держприкордонслужбі уточнили, що хлопчик помилився і військовим, який скинув йому пляшку з водою був інший оператор БПЛА. Прикордонник з позивним Санта до підриву окупантами дамби Каховської ГЕС здійснював аеророзвідку та доставляв "подарунки" поганим хлопцям. Коли на затопленій території, яка ще й перебувала під контролем ворога, аеророзвідники помітили цивільних українців у пастці, пріоритети змінилися. Розвідувальний дрон Санти, так само, як і інших колег з Сил оборони України, ніс людям воду, їжу, повідомлення.

"Евакуація буде. "Санта", - таку записку доставив з водою прикордонник людям, яких висока вода загнала на горище. Згодом його безпілотник забезпечував супровід евакуаційної команди. Саме через це підліток і називає свого рятівника Сантою.

Врятований в затоплених Олешках підліток та пілот БПЛА зустрілися після евакуації: Це ти пляшку з водою ловив?, - Санта?! Дякую! 01

"На даний час люди знаходяться в безпечному місці, особливо радий, що вдалося врятувати життя дітям. Все буде Україна!", - підсумовує задоволений результатами своєї роботи Санта. Та зауважує, що з радістю готовий обійняти врятованих людей.

Автор: 

безпілотник (4214) порятунок (119) Олешки (59) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+41
Врятовані люди забрали з собою у човен і кошенят, і собак... Це неймовірно, українці з великим серцем.
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08.06.2023 10:16
+19
Я серцем продивилася відео, як сім'я була уже у човні повних собак, а мати розмовляла з ними,як з людьми, просунутися потрібно, щоб ще одну собачку прийняти. І собаки слухалися. Навіть собаки зрозуміли хто ворог,а хто друг. Дівчина Марія.
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08.06.2023 10:39
+18
eta naverno byla samaja vkusnaja voda v zhini dlja spasennih😋
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08.06.2023 10:19
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Врятовані люди забрали з собою у човен і кошенят, і собак... Це неймовірно, українці з великим серцем.
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08.06.2023 10:16 Відповісти
eta naverno byla samaja vkusnaja voda v zhini dlja spasennih😋
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08.06.2023 10:19 Відповісти
А тепер аналізуємо, навіщо кацапи підірвали КахГЕС:
Ердоган вже запропонував провести міжнародне розслідування.
На час розслідування вони (********* і її друзі в ООН) запропонують зупинити вогонь, аби міжнародні розслідувачі могли там працювати. Припинити бойові дії.
Ну ось і вся задумка кацапів...
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08.06.2023 10:20 Відповісти
Версія нікчемна. Кацапи не погодяться ні на яке розслідування.
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08.06.2023 10:26 Відповісти
Згадайте ЯК САМЕ рашисти "розслідували" збиття рейсу МН-17, висуваючи "версії" одна іншої кращі, і можете заспокоїтись із впевненістю розуміння як буде проведено ними "розслідування" й підриву Каховської греблі!
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08.06.2023 11:17 Відповісти
Русня вже висунула свою версію, звинувачуючи Українську сторону, інших версій вони не сприймуть. Получиться рівно так само, як зі збитим Боінгом - попри рішення Міжнародного суду, вони й досі не визнають своєї вини.

То який сенс у цьому спільному розслідуванні, якщо вони будуть блокувати всі результати, які будуть відмінні від їхньої офіційної версії?
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08.06.2023 10:44 Відповісти
Кацапів ***** з України і будь ласка - розслідуйте на здоров'я
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08.06.2023 10:48 Відповісти
Я серцем продивилася відео, як сім'я була уже у човні повних собак, а мати розмовляла з ними,як з людьми, просунутися потрібно, щоб ще одну собачку прийняти. І собаки слухалися. Навіть собаки зрозуміли хто ворог,а хто друг. Дівчина Марія.
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08.06.2023 10:39 Відповісти
Так! Як Ноєв ковчег: люди, котики, собачки. Всі одне одного розуміють і підтримують.
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08.06.2023 11:32 Відповісти
в умілих рука мозок дитини як пластелин... надати можна будь-яку форму... і його вилікують
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08.06.2023 10:47 Відповісти
А хто вилікує тебе "Arbeit Nehmen" від підігравання рашистським наративам про "геноцид" роССійськомовних?! Ти так наполегливо розповсюджуєш на сайтв "Цензор.нет" саме це, що в мене не має сумніву у тому, що ти кремлядський тролль!!!
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08.06.2023 12:05 Відповісти
Ви людина чи ні? Пропонуєте робити, як казала та телегнида - "Тапіть дєтєй, тапіть, тапіть!". Український хлопець повернувся до рідної країни, до нормальних людей. Не його провина, що опинився на тій стороні.
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08.06.2023 10:57 Відповісти
його провина, що з 2014 року не вивчив українську. це саме найменше і саме найлегше, що він мусив зробити
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08.06.2023 11:50 Відповісти
Він більше року живе під россійським террором. Де за укарїнське слово можна заплатити життям. Не зрозуміло? Поїхав би ти туди та повчив його української. Чи диван заважає?
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08.06.2023 13:08 Відповісти
Дубль: Познайомтесь з особою маскуючою себе під ніком "Arbeit Nehmen", що з німецької перекладається як "робочі брати", як з людиною яка за кремлядським замовленням працює на сайті "Цензор.нет", та не тільки, провокатором із завданням внесення розбрату та міжнаціональної ворожнечі серед громадян України під будь яким приводом, який він шукає будь у чому, навіть просто висмоктуючи з пальця! Чому його терплять модератори сайту я не знаю, але те що він кремлядський тролль - є беззаперечним!
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08.06.2023 12:01 Відповісти
Дубль: А з чого ти "Arbeit Nehmen" взяв що хлопчина не знає українську?! Він же спокійно спілкується і добре розуміє питання журналіста українською. Тож заткни пельку і припиняй вже виконувати завдання )(уйла по розпалу міжнаціональної ворожнечі серед громадян України які у побуті ВІЛЬНО спілкуються БУДЬ ЯКОЮ мовою всупереч рашистським наративам про "геноцид" роССійськомовних! А от саме ті хто найгучніше волають про ВИМОГУ до усіх розмовляти лише українською, ЦЕ І Є АБО КОЛАБОРАНТИ, маскуючись під "патріотів", або кремлядські троллі працюючі на ворога та його брехливу пропаганду. ТИ КОТРИЙ З НИХ???!!!
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08.06.2023 12:03 Відповісти
Так виходить, хлопчина расово не чистий --- не знає укранської ...

А тобі, расово чиста падлюка, шаровари не тиснуть? Чи під шароварами одягнуті "ЛАПТІ"?!

Була вже одна, расово чиста **** --- Фаріон, завдяки якій зникла "Свобода" та в Україні з'явився якийсь мільйон - другий рашистів!
Випадково, не твоя коханка??
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08.06.2023 14:14 Відповісти
А чи ти знав, що вагома частина ваших солдат спілкується російською та вмирають за Україну з останніми словами на російській мові?
В доречі, в деяких частинах України кажуть "Спасибі", це Подільський діалект, як мінімум, назви подоляків руснью і тобі голову відірвуть...
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08.06.2023 11:04 Відповісти
Пане , бот -це кацапський провокатор , не звертайте уваги.
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08.06.2023 11:15 Відповісти
Чуєш братела робоча "Arbeit Nehmen", що ти так голосиш ніби Пригожин тобі особисто "вставив" швабру до ануса за погану роботу?! Сподіваєшся на премію від )(уйла за розбрат українців по мовному питанню?! Йди вже за своїм крейсером "Москва", бо все одно твоя Рашка буде в дупі і нічого кращого їй не світить!!!
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08.06.2023 12:09 Відповісти
В Молдові.
Я тут вже з дитинства, займаюсь првозахистною справою на боці міжнародних інституцій, в тому числі допомагаю біженцям з України і протидію таким як ти гнидам, що ненавидять українців.
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08.06.2023 12:01 Відповісти
пасть захлопни мудило, тебе уроду не приходило в голову что русскоязычные могут быть большими патриотами Украины чем некоторые украиномовные рагули?
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08.06.2023 11:12 Відповісти
Це тому ти склав собі нік використовуючи німецьку мову єдину з іноземних відому )(уйлу (він же путін), бо кремлядська моль твій кумир???!!!
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08.06.2023 11:50 Відповісти
Тоді "Arbeit Nehmen" тобі б казати - Я німецьку би вивчив лише за те, що на ній розмовляє )(уйло!
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08.06.2023 11:52 Відповісти
Якщо так, то біжи отримувати Шнобелівську премію за це відкриття, що позичені слова або міжнародні наукові терміни то й є "рідна мова"! Я бачу в твоїх постах ту ж школу що й в Солдов'йова, Кисельова, Скабєєвої, Сімон'ян.... коли беремо ЩОСЬ висмоктане з пальця, називаємо це "фактом", ну а далі несемо це у маси як "аксіому". Тоді УСІ мови світу, які запозичили термінологію у фізиці, хімії, математиці, або назви якихось предметів, страв, продуктів харчування.... в якихось народів, стали "спорідненими"! Клоун ти "Arbeit Nehmen" кремлядський!!!
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08.06.2023 12:17 Відповісти
Так що Russisches Schwein "Arbeit Nehmen" йди за крейсером "Москва"!
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08.06.2023 12:19 Відповісти
куда и зачем я "втик" не твоего свинячего ума. В спам тролль
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08.06.2023 12:01 Відповісти
Познайомтесь з особою маскуючою себе під ніком "Arbeit Nehmen", що з німецької перекладається як "робочі брати", як з людиною яка за кремлядським замовленням працює на сайті "Цензор.нет", та не тільки, провокатором із завданням внесення розбрату та міжнаціональної ворожнечі серед громадян України під будь яким приводом, який він шукає будь у чому, навіть просто висмоктуючи з пальця! Чому його терплять модератори сайту я не знаю, але те що він кремлядський тролль - є беззаперечним!
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08.06.2023 11:49 Відповісти
Russisches Schwein "Arbeit Nehmen" йди за крейсером "Москва"!
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08.06.2023 12:20 Відповісти
Єрдоган продовжує сидіти на двух стільцях і якось дуже гидко
чути від нього про якесь розслідування !
Невже не ясно , що це дуже страшний злочин від кремлівського
фашиста і кривавого вбивці , в нашій країні ? 😠
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08.06.2023 10:45 Відповісти
евреи сказали что это русня взорвала , а с евреями не поспоришь
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08.06.2023 11:03 Відповісти
Міліардери та міліонери з України, МАБУТЬ, стоять в черзі, щоб НЕВІДКЛАДНО запропонувати та надати дієву допомогу Україні, але щоб до неї немали ніякого відношення служки, майбахи та опозажопники з ВРУ!!
Рахамія з герусом та яценком, в курсі теми….
Україна дала їм заробити, то тепер, мабуть, і вони зобов'язані допомогти Україні! Це ж не ООН, яка, ну дуже «глибоко схвильована»…, одразу цю схильваність ООН і не видно…!!
Старість та немічь, це переддень наступного за цим… закінчення…існування…
Пильнуймо та боронимо Україну від ворога!!
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08.06.2023 11:11 Відповісти
Колобков, который от дедушки ушел, попросит у мамы пару лимонов и перечислит.
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08.06.2023 11:32 Відповісти
Сподіватись на те що саме можновладці, що заробили гроші завдяки перебування на своїх посадах, будуть першими у черзі для допомоги постраждалим марна справа у будь якій країні, а от деякі підприємці ВЖЕ допомогли, як ото "бариги" Ахметов та Порошенко, допомога від підприємств та організацій яких ВЖЕ НАДІЙШЛА на Херсонщину та надходила ще до цієї катастрофи скоєної рашистами!
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08.06.2023 11:34 Відповісти
Олешки - на левом берегу. Эвакуация была из Олешек на правый берег?
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08.06.2023 12:43 Відповісти
Так.
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09.06.2023 09:01 Відповісти
Одне з найкращих позитивних відео за останні дні
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08.06.2023 12:45 Відповісти
 
 