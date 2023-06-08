Врятований в затоплених Олешках підліток та пілот БПЛА зустрілися після евакуації: "Це ти пляшку з водою ловив?", - "Санта?! Дякую!". ВIДЕО

Пілот БПЛА з позивним Санта та підліток, сім’ю якого врятували із заблокованого водою будинку в Олешках, зустрілися після евакуації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме цей підліток спіймав пляшку води, яку оператор українського дрона доставив та скинув заблокованим на даху людям.

"Це ти пляшку з водою ловив?", - запитав військовий у хлопчика. "Санта?! Дякую!", - кинувся малий в обійми до українського воїна.

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У Держприкордонслужбі уточнили, що хлопчик помилився і військовим, який скинув йому пляшку з водою був інший оператор БПЛА. Прикордонник з позивним Санта до підриву окупантами дамби Каховської ГЕС здійснював аеророзвідку та доставляв "подарунки" поганим хлопцям. Коли на затопленій території, яка ще й перебувала під контролем ворога, аеророзвідники помітили цивільних українців у пастці, пріоритети змінилися. Розвідувальний дрон Санти, так само, як і інших колег з Сил оборони України, ніс людям воду, їжу, повідомлення.

"Евакуація буде. "Санта", - таку записку доставив з водою прикордонник людям, яких висока вода загнала на горище. Згодом його безпілотник забезпечував супровід евакуаційної команди. Саме через це підліток і називає свого рятівника Сантою.

"На даний час люди знаходяться в безпечному місці, особливо радий, що вдалося врятувати життя дітям. Все буде Україна!", - підсумовує задоволений результатами своєї роботи Санта. Та зауважує, що з радістю готовий обійняти врятованих людей.