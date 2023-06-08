Врятований в затоплених Олешках підліток та пілот БПЛА зустрілися після евакуації: "Це ти пляшку з водою ловив?", - "Санта?! Дякую!". ВIДЕО
Пілот БПЛА з позивним Санта та підліток, сім’ю якого врятували із заблокованого водою будинку в Олешках, зустрілися після евакуації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме цей підліток спіймав пляшку води, яку оператор українського дрона доставив та скинув заблокованим на даху людям.
"Це ти пляшку з водою ловив?", - запитав військовий у хлопчика. "Санта?! Дякую!", - кинувся малий в обійми до українського воїна.
У Держприкордонслужбі уточнили, що хлопчик помилився і військовим, який скинув йому пляшку з водою був інший оператор БПЛА. Прикордонник з позивним Санта до підриву окупантами дамби Каховської ГЕС здійснював аеророзвідку та доставляв "подарунки" поганим хлопцям. Коли на затопленій території, яка ще й перебувала під контролем ворога, аеророзвідники помітили цивільних українців у пастці, пріоритети змінилися. Розвідувальний дрон Санти, так само, як і інших колег з Сил оборони України, ніс людям воду, їжу, повідомлення.
"Евакуація буде. "Санта", - таку записку доставив з водою прикордонник людям, яких висока вода загнала на горище. Згодом його безпілотник забезпечував супровід евакуаційної команди. Саме через це підліток і називає свого рятівника Сантою.
"На даний час люди знаходяться в безпечному місці, особливо радий, що вдалося врятувати життя дітям. Все буде Україна!", - підсумовує задоволений результатами своєї роботи Санта. Та зауважує, що з радістю готовий обійняти врятованих людей.
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Ердоган вже запропонував провести міжнародне розслідування.
На час розслідування вони (********* і її друзі в ООН) запропонують зупинити вогонь, аби міжнародні розслідувачі могли там працювати. Припинити бойові дії.
Ну ось і вся задумка кацапів...
То який сенс у цьому спільному розслідуванні, якщо вони будуть блокувати всі результати, які будуть відмінні від їхньої офіційної версії?
А тобі, расово чиста падлюка, шаровари не тиснуть? Чи під шароварами одягнуті "ЛАПТІ"?!
Була вже одна, расово чиста **** --- Фаріон, завдяки якій зникла "Свобода" та в Україні з'явився якийсь мільйон - другий рашистів!
Випадково, не твоя коханка??
В доречі, в деяких частинах України кажуть "Спасибі", це Подільський діалект, як мінімум, назви подоляків руснью і тобі голову відірвуть...
Я тут вже з дитинства, займаюсь првозахистною справою на боці міжнародних інституцій, в тому числі допомагаю біженцям з України і протидію таким як ти гнидам, що ненавидять українців.
чути від нього про якесь розслідування !
Невже не ясно , що це дуже страшний злочин від кремлівського
фашиста і кривавого вбивці , в нашій країні ? 😠
Рахамія з герусом та яценком, в курсі теми….
Україна дала їм заробити, то тепер, мабуть, і вони зобов'язані допомогти Україні! Це ж не ООН, яка, ну дуже «глибоко схвильована»…, одразу цю схильваність ООН і не видно…!!
Старість та немічь, це переддень наступного за цим… закінчення…існування…
Пильнуймо та боронимо Україну від ворога!!