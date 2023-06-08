Полонений працівник "МНС" з окупованої Горлівки: Видали повістку, кинули як м’ясо проти танків. ВIДЕО
Примусово мобілізований ворогом рятувальник з окупованої Горлівки, який потрапив у полон, розповідає про те, як росіяни збирають людський ресурс на війну.
Відео оприлюднив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.
Вердеш Сергій Сергійович (13.01.1991 р.н.) розповів, що "служив" у 269 стрілецькому батальйоні.
"Викликав начальник до себе і сказав звільнитися за власним бажанням, видали повістку, після чого був затриманий в комендантську годину та відправлений до частини 5 грудня 2022 року", - розповів полонений.
За його словами, у росіян бракує зброї, води.
Вони щомісяця скидувалися на "потреби роти" старшині, але він не знає, куди ці гроші йшли. Був кинутий на підсилення під час штурму ЗСУ на Бахмутському напрямку. Після того, як його "товариші" втекли, пробував відійти і підірвався на власній міні.
Пролежав з 5 ранку до 4 вечора, доки не потрапив у полон.
Також окупант розповів, що армія РФ використовує військових "як м'ясо".
"Виходить як м'ясо. Тому що, маючи автомат, проти БМП, танка... який сенс", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
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Це жорстоко, але таких мабуть просто не треба брати в полон.
Краще б наші турнікет заощадили. А тепер ще годувати і лікувати. На обмін воно не годиться. Ще й Україну і українців ненавидить і буде ненавидіти.
Не вірю цим тварюкам , які зрадили Украіну 😠
Він лише жалкує, що расєйські начальніки "плохо планіруют і один только калашніков далі протів танков".
Ото відірвало йому ногу, хай би здох.
20 років прнуділовки за харчі про відновлення Ук раїни
Донбабве, сєпар - звичайний
Ці гниди ригоАнальні та комуняки потікали на московію, кинувши дурний нарід з хоругвами від ФСБ, як живий щит, перед військами московського агресора…
У Мирній Україні їм «важко було жити», а зараз набагато легше…
Убивать это чмо не против, но хотелось бы с комфортом.....
Говорит, что не били.
Зря его не отрехтовали, ой зря !!!
цей кацап викладати відосики вже приловичвся?
свято місце Аристовича манить ласих...
Підоросія вирішила утилізувати усю наволоч кацапомордих підоросів та манкуртів, стукачів, сексотів, зеків та алкашів (тупорилий пролетаріат робочих і крєстьян) і їх потомків котрих завозила з усяких холодних та голодних мухосранськів підоросії на (лучшую жізнь) та для імплементації та інфікування українців цією кацапомордою тупою наволоччю, ешелонами 70 років на анексовані УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ...!!!
УКРАЇНА ТА ВОЛЯ У ЦИВІЛІЗОВАНОМУ СВІТІ ПОНАД УСЕ...!!!
P/s...."Подарунки від російського народу". Хто і як перекроював карту СРСР
https://www.radiosvoboda.org/a/30688647.html
Паризька мирна конференція 1919 року: на мапі України були Крим і Кубань
https://www.radiosvoboda.org/a/28457626.html
Перепис населення Російської імперії 1897: де було найбільше українців
https://24tv.ua/perepis-naselennya-rosiyi-1897-de-bulo-naybilshe-ukrayintsiv_n2099584
Кубанські козаки / Документальний фільм • Режисер Валентин Сперкач // 1992
https://www.youtube.com/watch?v=j8x0sgGPInM