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Полонений працівник "МНС" з окупованої Горлівки: Видали повістку, кинули як м’ясо проти танків. ВIДЕО

Примусово мобілізований ворогом рятувальник з окупованої Горлівки, який потрапив у полон, розповідає про те, як росіяни збирають людський ресурс на війну.

Відео оприлюднив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

Вердеш Сергій Сергійович (13.01.1991 р.н.) розповів, що "служив" у 269 стрілецькому батальйоні.

"Викликав начальник до себе і сказав звільнитися за власним бажанням, видали повістку, після чого був затриманий в комендантську годину та відправлений до частини 5 грудня 2022 року", - розповів полонений.

За його словами, у росіян бракує зброї, води.

Вони щомісяця скидувалися на "потреби роти" старшині, але він не знає, куди ці гроші йшли. Був кинутий на підсилення під час штурму ЗСУ на Бахмутському напрямку. Після того, як його "товариші" втекли, пробував відійти і підірвався на власній міні.

Пролежав з 5 ранку до 4 вечора, доки не потрапив у полон.

Також окупант розповів, що армія РФ використовує військових "як м'ясо".

"Виходить як м'ясо. Тому що, маючи автомат, проти БМП, танка... який сенс", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російським полоненим показали фільм про їхні воєнні злочини в Україні, - омбудсмен Лубінець. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17538) військовополонені (945)


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Топ коментарі
+30
мені так шкода, так шкода, сльози очі застилають, так мені шкода...що ця потвора не подохла.
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08.06.2023 11:11
+28
А якби дали птрк то він би з радістю воював. Не вірю жодному слову. Робити з таких дисбати і вперед відвойовувати рідний дім. Ну і по-совєцькому, позаду заградотряди
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08.06.2023 11:11
+22
Ви тільки подивіться - жодного жалю, що продав свою країну, жодних сумнівів з приводу продажу своєї країни, жодних моральних терзань - виключно жаліється, що не дали достатньо зброї, щоб нас вбивати. **** *****. Шкода що ти, гніда, не здох.
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08.06.2023 11:17
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мені так шкода, так шкода, сльози очі застилають, так мені шкода...що ця потвора не подохла.
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08.06.2023 11:11 Відповісти
А якби дали птрк то він би з радістю воював. Не вірю жодному слову. Робити з таких дисбати і вперед відвойовувати рідний дім. Ну і по-совєцькому, позаду заградотряди
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08.06.2023 11:11 Відповісти
Це зрадник.
Це жорстоко, але таких мабуть просто не треба брати в полон.
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08.06.2023 11:28 Відповісти
Немає більших ворогів України, ніж отака гидота!Смердюча свинокацапня повтікає у свої *****,а цим тікати нікуди,тому вони будуть воювати до останнього
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08.06.2023 11:53 Відповісти
Не дисбаты - воин из него как из говна пуля, а трудбаты. Лет 10 ударного труда - и на свободу с чистой совестью.
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08.06.2023 11:48 Відповісти
Тружєнік з нього такий самий, як і воїн, навіть ще гірше.
Краще б наші турнікет заощадили. А тепер ще годувати і лікувати. На обмін воно не годиться. Ще й Україну і українців ненавидить і буде ненавидіти.
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08.06.2023 12:26 Відповісти
Гарно співає гоблін , який спочатку вбивав наших хлопців , а наразі очутився в полоні !!😡
Не вірю цим тварюкам , які зрадили Украіну 😠
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08.06.2023 11:14 Відповісти
А ще той гоблін міг спокійно, щоб не йти на танки взяти всій калаш і розвернути на тих хто ним командує,але ні він шмаркає і розказує байки..Скот такий.
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08.06.2023 11:21 Відповісти
Це ж як? Він же з тих, що "расєя пріді, ми тібя ждьом". Він ненавидить Україну.
Він лише жалкує, що расєйські начальніки "плохо планіруют і один только калашніков далі протів танков".
Ото відірвало йому ногу, хай би здох.
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08.06.2023 12:29 Відповісти
Українці зрозумійте нарешті, що даунбасня і лугандони нас ненавидять і ненавидять усе українське, шкода що це падло живе
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08.06.2023 11:16 Відповісти
До цього його все влаштовувало. ****
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08.06.2023 11:16 Відповісти
А на початку війни кацапня казала що в укропів 1 танк і той іржавий.
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08.06.2023 11:16 Відповісти
Ви тільки подивіться - жодного жалю, що продав свою країну, жодних сумнівів з приводу продажу своєї країни, жодних моральних терзань - виключно жаліється, що не дали достатньо зброї, щоб нас вбивати. **** *****. Шкода що ти, гніда, не здох.
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08.06.2023 11:17 Відповісти
Типичный ждун сруськогомира, сейчас пошла волна с окуп.тер. гонят всех кто куриный паспорт получил.
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08.06.2023 11:18 Відповісти
Рік воювовав а як попав в полон '''прозрів''
20 років прнуділовки за харчі про відновлення Ук раїни
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08.06.2023 11:19 Відповісти
cih istot netreba brati v polon.
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08.06.2023 11:21 Відповісти
От шо цікаво - якби нормальна людина, не дай Боже, підірвалася б на міні, то померла б від втрати крові дуже швидко. А це падло вонюче 11 годин пролежало, і живе! Цих ****** навіть на той світ в пекло брати не хочуть, чорти гидують.
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08.06.2023 11:24 Відповісти
Лугандонец обыкновенный.
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08.06.2023 11:25 Відповісти
Горлівка - це Донецька обл.
Донбабве, сєпар - звичайний
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08.06.2023 11:37 Відповісти
Так це не Лу.., це гандонец звичайний!
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08.06.2023 12:15 Відповісти
І до нього і 1000 - нии після нього -- все як під копірку .
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08.06.2023 11:26 Відповісти
Дивно, що поряд з цим представником «народу дамбаса», відсутні борці ригоАнали за такий «нарот» єфремов, клюєві, льовочкіни, папієв та інші борці з набитими млрд у кишенях!!

Ці гниди ригоАнальні та комуняки потікали на московію, кинувши дурний нарід з хоругвами від ФСБ, як живий щит, перед військами московського агресора…
У Мирній Україні їм «важко було жити», а зараз набагато легше…
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08.06.2023 11:28 Відповісти
І отаке "воно" вважалося громадянином України.І таких "воно" там переважаюча більшість. Якщо там у випадку деокупації не буде зроблена повна зачистка то толку з того "насєлєнія" все одно не буде.В любий момент жди удара в спину.
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08.06.2023 11:30 Відповісти
Сльози... Сльози заважають мені писати. Сміятися до сліз мене змушує той недолуий неборака. 🤣🤣🤣🤣 Йому дали автомат? Дали! Звичайно, не для того, шоб проти танків чи БПМ воювпти. Авиомат йому дали, щоб міг вчасно застрелитися. Бо іншоо логіка не підказує. І численні відео з кчцапами, які стріляються мали б натиснути цього дибіла зробити правильний крок.
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08.06.2023 11:31 Відповісти
Примусово не примусово, а в тюрмі сидіти доведеться
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08.06.2023 11:34 Відповісти
Короче, проблема не в том, что он решил воевать против своих сограждан, а в том, что не дали воды, оружия, экипировки, не подготовили....
Убивать это чмо не против, но хотелось бы с комфортом.....
Говорит, что не били.
Зря его не отрехтовали, ой зря !!!
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08.06.2023 11:34 Відповісти
піздіт зрадник,ні який він ні єфрейтор, так як він будує пропозиції, тварюка має вищу освіту, думаю як мінімум взводний офіцер, який готовий воювати з нами і далі
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08.06.2023 11:42 Відповісти
У питора было 8 лет для того , что бы выехать из того дурдома на территорию Украины. Не выехал , значит все устраивало . Послушно пошел убивать украинцев , а теперь сопли пускает. Мразь сепарская.
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08.06.2023 11:45 Відповісти
"Відео https://t.me/osirskiy/104 оприлюднив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський"

цей кацап викладати відосики вже приловичвся?

свято місце Аристовича манить ласих...
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08.06.2023 12:19 Відповісти
Супер...!!!
Підоросія вирішила утилізувати усю наволоч кацапомордих підоросів та манкуртів, стукачів, сексотів, зеків та алкашів (тупорилий пролетаріат робочих і крєстьян) і їх потомків котрих завозила з усяких холодних та голодних мухосранськів підоросії на (лучшую жізнь) та для імплементації та інфікування українців цією кацапомордою тупою наволоччю, ешелонами 70 років на анексовані УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ...!!!

УКРАЇНА ТА ВОЛЯ У ЦИВІЛІЗОВАНОМУ СВІТІ ПОНАД УСЕ...!!!

P/s...."Подарунки від російського народу". Хто і як перекроював карту СРСР

https://www.radiosvoboda.org/a/30688647.html

Паризька мирна конференція 1919 року: на мапі України були Крим і Кубань

https://www.radiosvoboda.org/a/28457626.html

Перепис населення Російської імперії 1897: де було найбільше українців
https://24tv.ua/perepis-naselennya-rosiyi-1897-de-bulo-naybilshe-ukrayintsiv_n2099584

Кубанські козаки / Документальний фільм • Режисер Валентин Сперкач // 1992

https://www.youtube.com/watch?v=j8x0sgGPInM
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08.06.2023 12:24 Відповісти
 
 