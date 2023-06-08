Полонений працівник "МНС" з окупованої Горлівки: Видали повістку, кинули як м’ясо проти танків. ВIДЕО

Примусово мобілізований ворогом рятувальник з окупованої Горлівки, який потрапив у полон, розповідає про те, як росіяни збирають людський ресурс на війну.

Відео оприлюднив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

Вердеш Сергій Сергійович (13.01.1991 р.н.) розповів, що "служив" у 269 стрілецькому батальйоні.

"Викликав начальник до себе і сказав звільнитися за власним бажанням, видали повістку, після чого був затриманий в комендантську годину та відправлений до частини 5 грудня 2022 року", - розповів полонений.

За його словами, у росіян бракує зброї, води.

Вони щомісяця скидувалися на "потреби роти" старшині, але він не знає, куди ці гроші йшли. Був кинутий на підсилення під час штурму ЗСУ на Бахмутському напрямку. Після того, як його "товариші" втекли, пробував відійти і підірвався на власній міні.

Пролежав з 5 ранку до 4 вечора, доки не потрапив у полон.

Також окупант розповів, що армія РФ використовує військових "як м'ясо".

"Виходить як м'ясо. Тому що, маючи автомат, проти БМП, танка... який сенс", - сказав він.

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