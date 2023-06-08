Зеленський на Херсонщині провів нараду щодо ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський відправився із робочим візитом на Херсонщину.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Було проведено Координаційну нараду щодо ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС.
"Багато важливих питань: оперативна обстановка в області, яка склалася внаслідок катастрофи, евакуація населення з потенційних зон затоплення, ліквідація надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі, організація життєзабезпечення затоплених територій. Також перспективи відновлення екосистеми регіону й оперативна воєнна обстановка в зоні техногенної катастрофи", - йдеться в повідомленні.
За словами Зеленського, важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини.
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Підрив Кох ГЕС, це тест світу на зброю масового ураження і він його пройшов для кремля на ура в ЄС та США схавали, а турки повісивши на місяць двоголового голуба, запропонували створити комісію разом з кремлем.
але накуя цивільних починати евакуйовувати завчасно? краще ж потім "хероєм-рєшалой" бути, фільми нові з Комаровським знімати
the show must go on...
але, ні. треба, щоб буба піарнувся та здриснув. А ми не побачимо ні плану, ні відповідальних, ні виконання.