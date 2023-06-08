Зеленський на Херсонщині провів нараду щодо ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський відправився із робочим візитом на Херсонщину.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Було проведено Координаційну нараду щодо ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС.

"Багато важливих питань: оперативна обстановка в області, яка склалася внаслідок катастрофи, евакуація населення з потенційних зон затоплення, ліквідація надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі, організація життєзабезпечення затоплених територій. Також перспективи відновлення екосистеми регіону й оперативна воєнна обстановка в зоні техногенної катастрофи", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини.

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