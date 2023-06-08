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Зеленський на Херсонщині провів нараду щодо ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський відправився із робочим візитом на Херсонщину.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Було проведено Координаційну нараду щодо ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС.

"Багато важливих питань: оперативна обстановка в області, яка склалася внаслідок катастрофи, евакуація населення з потенційних зон затоплення, ліквідація надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі, організація життєзабезпечення затоплених територій. Також перспективи відновлення екосистеми регіону й оперативна воєнна обстановка в зоні техногенної катастрофи", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кожна загибла на Херсонщині людина - це вирок міжнародній архітектурі та організаціям, які розучилися рятувати життя, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) Херсонська область (5795)


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Топ коментарі
+22
Правду кажуть! Злодій завжди повертається на місце злочину!
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08.06.2023 11:27
+22
Херсонці, спитайте у нього, хто здав Херсон москалям.
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08.06.2023 11:34
+19
А Баканова і Наумова на засідання запросив?
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08.06.2023 11:31
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Правду кажуть! Злодій завжди повертається на місце злочину!
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08.06.2023 11:27 Відповісти
Скажите а часовню тоже он развалил?
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08.06.2023 11:57 Відповісти
Тобто у Вас да слів "Скажите" і "развалил" питань нема? Такі слова мабуть є в украінській мові? Нащо Ви ті картинки повикладували? Ви думаєте вони додають солідності до ваших слів,
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08.06.2023 12:28 Відповісти
ви мені накажете до кожного вашого слова прискіпуватися .. .
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08.06.2023 12:29 Відповісти
Оскільки питання було не до Вас, Ви можете бути вільні!
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08.06.2023 12:30 Відповісти
питання до мене, тому відповідаю!шикарна аналогія з героєм фільму Шуриком!ні! часовню не він розвалив! він дав наказ розмінувати Чрнгар, що значно пришвидшило окупацію Херсонської області і в тому числі Каховську ГЕС!він дав путіну те, що той хотів- сухопутний коридор до Криму- запоріжську АЕС та дніпровську воду!ще питання будуть?
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08.06.2023 12:52 Відповісти
Зрозуміло! Тобто Ви були присутні коли він віддавав ці накази?
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08.06.2023 12:54 Відповісти
шановний! таке рішення як розмінування Чонгару приймалось в офісі президента а не в районному відділі СБУ-крім того зеля признав про вторгнення ще в жовтні про, що він сам в сказав!крім того- призначити головою СБУ конферансье- який ні дня не служив в силових структурах, тільки тому що вони виросли в одному дворі -повний крінж!наумова, який здав все, що зміг призначив саме баканов і не без дозволу зелі!якщо зеля такий недолугий і ні про, що не знав і нізащо не відповідаж то на *** нам такий президент!
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08.06.2023 13:03 Відповісти
Вибачте, будь ласка! Я просто не в темі а ви я бачу шарите. Мені просто цікаво як ви це все дізналися? Це виходить що у ОП утечка інформаціі чи у вас там своя людина??? Вибачте ще раз!
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08.06.2023 13:06 Відповісти
набирайте в гуглі- пряма мова президента про те, що він знав про війну ще в жовтні- набирайте у гуглі хто такий баканов- хто такий назаров- розмінування Чонгару!що тут вам не зрозуміло? зеля знав за вторгнення в жовтні і займався будівництвом доріг та розмінування наших рубежів!є інтервью Червінського який стверджує, що офіс президента заборонив підривати мости вже після вторгнення!
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08.06.2023 13:16 Відповісти
Ще раз прошу вибачення але яке відношення це має до мого питання про часовню? Вибачте якщо шо не так!
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08.06.2023 13:17 Відповісти
Злодій ризикує пілюлину отримати за міни заради відосика. Яке ж воно бридке, як зелене гівно!
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08.06.2023 12:57 Відповісти
приїхав полюбуватися на гаслідки здачі чонгара
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08.06.2023 13:26 Відповісти
А Баканова і Наумова на засідання запросив?
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08.06.2023 11:31 Відповісти
Бідося з роялем приїхав, чи без?
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08.06.2023 11:34 Відповісти
Херсонці, спитайте у нього, хто здав Херсон москалям.
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08.06.2023 11:34 Відповісти
Зеля повинин свої грощі с офшорів перевести на конпенсації херсонцям бо це його провина шо рашисти прийшли до херсонщіни за один день а його засідання та балочкі зовсім нікому не цікаві, я не здивуюсь як шо вони на засіданні дискутують коли ж асфальт на херсонщіні ложить, цеж для зели и його слуг найважливіше питання
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08.06.2023 11:44 Відповісти
Чому тільки херсонцям? Зе з поплічниками винен кожному українцю, що постраждав від його договорняків..він винен у загибелі українців і іноземців, що допомогали нам
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08.06.2023 11:53 Відповісти
Працювати йди а не на халяву рота роззявай!
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08.06.2023 13:01 Відповісти
Я про себе й не казала. А ти мабудь вже перепрацювало.
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08.06.2023 13:39 Відповісти
Тобто ти не постраждала від його договорняків? То чого бузіш?
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08.06.2023 13:44 Відповісти
"Как вам спіцца гаспадін прізідєнт? Пакойнікі вам ні сняцца?"
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08.06.2023 11:44 Відповісти
Як посадити Київ за стіл переговорів із кремлем та заморозити війну.

Підрив Кох ГЕС, це тест світу на зброю масового ураження і він його пройшов для кремля на ура в ЄС та США схавали, а турки повісивши на місяць двоголового голуба, запропонували створити комісію разом з кремлем.
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08.06.2023 11:44 Відповісти
Впевнений і думаю,що в наш час такі "наради" потрібно проводити за допомогою інтернету. Це трата марно коштів і часу,Але для піару --все можна.
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08.06.2023 11:56 Відповісти
цинічно на фоні його ж заяви що "ми ще з жовтня 2022 знали, що буде підрив дамби"

але накуя цивільних починати евакуйовувати завчасно? краще ж потім "хероєм-рєшалой" бути, фільми нові з Комаровським знімати

the show must go on...
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08.06.2023 12:07 Відповісти
Все чого торкається Зелений виродок обертається українцям горем та сльозами
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08.06.2023 12:11 Відповісти
створити штаб, план, призначити відповідальних. виділи матзасоби та гроші.
але, ні. треба, щоб буба піарнувся та здриснув. А ми не побачимо ні плану, ні відповідальних, ні виконання.
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08.06.2023 12:19 Відповісти
Щоб ти шашлик з'їв, та краще б не 3,14здів!
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08.06.2023 12:22 Відповісти
Тупа сволота!
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08.06.2023 12:25 Відповісти
Почему они раньше не готовились к такому? с Ядерной будет тоже самое, но последствия хуже, и опять же они будут думать как решить проблему уже по факту!
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08.06.2023 12:28 Відповісти
Раєвська мосійчук теж уже пііариться в м.Снігурівці , але як же не нагнітайте?
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08.06.2023 12:29 Відповісти
Хто ж до нього херсонців пустить Воно ж боїться людей тільки відосики ото усе спілкування
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08.06.2023 13:02 Відповісти
чєпушила зелена, хто чонгар розмінував, ****** квартальний?
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08.06.2023 14:18 Відповісти
З фото видно що у декого сушнях бо пляшка майже порожня.
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08.06.2023 14:22 Відповісти
Не люблю цю людину. Але лайно кидати, не стану. Бажаю, щоб так мужньо і оперативно зайнявся кадрами в своєму оточенні і держапараті.
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08.06.2023 18:29 Відповісти
А шо те чмо там робило - піарилось. Здається 12.02.2022р. цей безтолковий вилупок також там був. І який результат? Відємний.
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08.06.2023 21:21 Відповісти
 
 