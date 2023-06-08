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Підполковник армії РФ Веневітін про "напряженность" співпраці з ПВК "Вагнер": "Украли два танка Т-80, 4 пушки, КамАЗ и БМП. Не отдают. Считают своими трофеями". ВIДЕО

Підполковник та колишній командир 72-ї бригади армії РФ Роман Веневітін, який наче-то обстріляв автомобіль з "вагнерівцями" поблизу Бахмуту та віддавав накази про мінування тилів ПВК "Вагнер", опублікував відеозапис, у якому розповів про "напряженность" співпраці з найманцями у Бахмуті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Веневітін розповів про численні погрози "вагнерівців" на його адресу та адресу військослужбовців армії РФ. Окрім того, російський підполковник заявив, що найманці вкрали у військових два танки, чотори гармати, вантажівку та БМП і повертати військову техніку відмовляються, бо вважають її своїм трофеєм.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": П’яним обстріляв машину ПВК "Вагнер", - вагнерівці взяли у полон командира 72-ї бригади армії РФ підполковника Веневітіна. ВIДЕО

"У цьому відеозверненні мені б хотілося розповісти про своє бачення резонансного відео, у якому йдеться про співпрацю мого підрозділу з ПВК "Вагнер". На питання чи маю я особисті мотиви для непрязних стосунків з "вагнерівцями" відповім так - напруженість "вагнерами" у мене і моєї бригади почалися з моменту прибуття мого підрозділу на артемівський напрямок. Це було пов'язано не тільки з провокуванням наших бійців на конфлікти зухвалою поведінкою і постійними погрозами убивством, але і з конкретними діями. Зокрема, "вагнерівці" вкрали два танка Т-80, 4 гармати, КамАЗ і БМП. До цього часу ця військова техніка не повернута Міністерству оборони РФ. ПВК "Вагнер" вважає вкрадену техніку трофеями", - каже Веневітін.

Повна версія відеозвернення Веневітіна.

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Автор: 

армія рф (17538) Бахмут (1561) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+44
Ета гражданская вайна!
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08.06.2023 11:24
+39
Пох...ты с ними в одной могиле должен лежать...нам разницы между вами нет...
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08.06.2023 11:31
+24
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08.06.2023 12:24
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Ета гражданская вайна!
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08.06.2023 11:24 Відповісти
Погано, що на нашій території
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08.06.2023 11:29 Відповісти
- Полковник Шрёдер сидел в ресторане среди офицеров и слушал, как вернувшийся из Сербии поручик Кречман, раненный в ногу (его боднула корова), рассказывал об атаке на сербские позиции. Он наблюдал это из штаба, к которому был прикомандирован…
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08.06.2023 11:49 Відповісти
єто шо,єто шо такоє,ві жє брат"я, шлях би вас трафив
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08.06.2023 13:02 Відповісти
Це доречі перекладання вини з агресора на жертву. Приходилось з таким стикатись в армії особливо часто таке можна почути від молодих офіцерів, які повинні виконати якісь дії але через те що розуміють що вони невитянуть починають перекладати вину на жертву.
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08.06.2023 11:47 Відповісти
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08.06.2023 11:25 Відповісти
i vot eto - armija ? im blja tanki ugnali - neotdajut ponimaete ?
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08.06.2023 11:26 Відповісти
🤣 це типу рапорт вишестоящєму руковводству?
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08.06.2023 11:26 Відповісти
Не, рапорт - в Тіктоці
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08.06.2023 12:17 Відповісти
накройте подлецов артой, вызовите авиацию, на крайняк плотину взорвите. Не знаете что делать?
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08.06.2023 11:29 Відповісти
Так арту цигани вкрали😁
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08.06.2023 11:31 Відповісти
А авіації в западло опубщеним помагать...
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08.06.2023 11:32 Відповісти
Пох...ты с ними в одной могиле должен лежать...нам разницы между вами нет...
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08.06.2023 11:31 Відповісти
Вони навіть не уявляють, наскільки всім пох їхні раазборкі! Курви свинособачі, чим більше їх ляже, тим чистіше буде світ!
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08.06.2023 17:49 Відповісти
Гени...Пох. що красти, або красти
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08.06.2023 11:32 Відповісти
Свій, до свого, по своє!!
Це і є, зріз ******** мацковії!!!

Це та сама срюськая «ваєнная загроза» для ЗАПАДУ і НАТО!!

Тримайте мене семеро …
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08.06.2023 11:34 Відповісти
Вах-вах-вах... Как Корошоооо...
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08.06.2023 11:35 Відповісти
опущенный полковник уже не полковник
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08.06.2023 11:37 Відповісти
А потом єщьо і огулялі.
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08.06.2023 11:40 Відповісти
Это у них там по кальке гражданской войны 1920-21 уже всё Махновщина по российски.
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08.06.2023 11:48 Відповісти
Та фиг с этими танка, пушками, камазами и минными полями.....
Вагнера тебя трахнули или пожалели, как жертву аборта ?
Колись, фраерок....
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08.06.2023 11:49 Відповісти
пипец вор у вора дубинку украл
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08.06.2023 11:49 Відповісти
Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три...

І насрали в генеральский самовар!
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08.06.2023 11:54 Відповісти
Тю, а що вони хотіли? Понабирали зеків-ворюг у те пвк, а потім скаржаться, що ті усе с3,14здили. А взагалі, позорище та "втарая армія"
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08.06.2023 11:54 Відповісти
Так забери силою. Чи слабо. А взагалі навіщо оте тут друкувати. От як би вони одне одного там поклали з арти оце да - цікаво.
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08.06.2023 11:55 Відповісти
побільше би їм таких напруженостей! тужтесь далі, мосКАЛі!
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08.06.2023 12:00 Відповісти
Вагнерівці відпустили - дивись, як осмілів. На попередньому відео таким хоробрим не був.
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08.06.2023 12:09 Відповісти
Во время гражданской войны лицом не щелкают а Попандопуло в своё время променял пулемет на шаровары
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08.06.2023 12:20 Відповісти
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08.06.2023 12:24 Відповісти
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08.06.2023 12:37 Відповісти
Питання змінило юрисдикцію
Тепер тобі света до народної міліції Білгородської Народної Республіки.
Вчись поважати суверенітет сусідніх держав та шукай земляків-волонтерів
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08.06.2023 12:37 Відповісти
Отволонтерили по полной!
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08.06.2023 12:42 Відповісти
Супер!
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08.06.2023 15:35 Відповісти
"Эта Рассия!!!"
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08.06.2023 18:01 Відповісти
До" Фонду помсти" ані лорак приєднується Легіон влада ями! Це він проплатив крадіжку танків!
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08.06.2023 12:35 Відповісти
повбивайте вже там один одного !!!!
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08.06.2023 12:42 Відповісти
Эта дискредитация красной армии!
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08.06.2023 12:45 Відповісти
Судячи по його запухшому рилу, взятіє в плєн і отжим техніки відбулися за кілька ящиків бухла
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08.06.2023 12:55 Відповісти
Настоящий полковник!
Со времен совка изменений нет.
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08.06.2023 13:22 Відповісти
Армію мародерів зеки дрючать. Це так скрепно....
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08.06.2023 13:28 Відповісти
Без сомнении - армия полного быдла.
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08.06.2023 14:36 Відповісти
Я нечего не понял, что он там прокукарекал?
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08.06.2023 14:44 Відповісти
Дивно, що полковник не знає совкову армійську мудрість " в арміє нє варуют, в арміє прой обивают "
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08.06.2023 14:47 Відповісти
А от і нє падерьотесь,казли.
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08.06.2023 15:39 Відповісти
Нормальний "подполковнік" після такого вже б застрелився..
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08.06.2023 18:11 Відповісти
Це як в том анекдоте, далі вибір або розстріл обо згвалтуемо, і що ти вибрав? Як бачите розстріляли.
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08.06.2023 20:58 Відповісти
Обоссаный сброд.
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08.06.2023 22:06 Відповісти
 
 