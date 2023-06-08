Підполковник армії РФ Веневітін про "напряженность" співпраці з ПВК "Вагнер": "Украли два танка Т-80, 4 пушки, КамАЗ и БМП. Не отдают. Считают своими трофеями". ВIДЕО
Підполковник та колишній командир 72-ї бригади армії РФ Роман Веневітін, який наче-то обстріляв автомобіль з "вагнерівцями" поблизу Бахмуту та віддавав накази про мінування тилів ПВК "Вагнер", опублікував відеозапис, у якому розповів про "напряженность" співпраці з найманцями у Бахмуті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Веневітін розповів про численні погрози "вагнерівців" на його адресу та адресу військослужбовців армії РФ. Окрім того, російський підполковник заявив, що найманці вкрали у військових два танки, чотори гармати, вантажівку та БМП і повертати військову техніку відмовляються, бо вважають її своїм трофеєм.
"У цьому відеозверненні мені б хотілося розповісти про своє бачення резонансного відео, у якому йдеться про співпрацю мого підрозділу з ПВК "Вагнер". На питання чи маю я особисті мотиви для непрязних стосунків з "вагнерівцями" відповім так - напруженість "вагнерами" у мене і моєї бригади почалися з моменту прибуття мого підрозділу на артемівський напрямок. Це було пов'язано не тільки з провокуванням наших бійців на конфлікти зухвалою поведінкою і постійними погрозами убивством, але і з конкретними діями. Зокрема, "вагнерівці" вкрали два танка Т-80, 4 гармати, КамАЗ і БМП. До цього часу ця військова техніка не повернута Міністерству оборони РФ. ПВК "Вагнер" вважає вкрадену техніку трофеями", - каже Веневітін.
Повна версія відеозвернення Веневітіна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це і є, зріз ******** мацковії!!!
Це та сама срюськая «ваєнная загроза» для ЗАПАДУ і НАТО!!
Тримайте мене семеро …
Вагнера тебя трахнули или пожалели, как жертву аборта ?
Колись, фраерок....
І насрали в генеральский самовар!
Тепер тобі света до народної міліції Білгородської Народної Республіки.
Вчись поважати суверенітет сусідніх держав та шукай земляків-волонтерів
Со времен совка изменений нет.