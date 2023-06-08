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Велика риба заскочила в люк української БМП-1 під час форсування річки. ВIДЕО

Під час форсування річки українськими воїнами на БМП-1 у відчинений люк бронемашини заскочила велика риба.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис курйозної риболовлі українські воїни опублікували у соцмережах.

"Приємний бонус у вигляді риби, що застрибнула у люк водія української БМП-1 під час форсування річки", - пишуть бійці у коментарі до відео і показують вже зварену з риби юшку.

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Автор: 

курйоз (573) риба (224) БМП (413)


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Топ коментарі
+78
Когось в МО жаба дуже почала душити.....іжа попала до бійців не через потрібну фірму-прокладку...
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08.06.2023 12:37
+70
Сама природа допомагає ЗСУ!
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08.06.2023 12:35
+59
Тут не в рибі цікавість а в факті форсування...
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08.06.2023 12:35
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Сама природа допомагає ЗСУ!
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08.06.2023 12:35 Відповісти
Я бачив у твітері це відео з протилежного боку !
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08.06.2023 12:49 Відповісти
Форма на 0:14 не оркiвська
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08.06.2023 12:53 Відповісти
орки усе крадуть і перекручують. у них яйця українці русскомозглим відрізають. а не навпаки
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08.06.2023 13:17 Відповісти
це товстолобик - в інеті багато відео де вони цілими зграями у човен плигають
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08.06.2023 13:16 Відповісти
схоже на товстолобиків
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08.06.2023 13:17 Відповісти
Товстолобики - великі.
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09.06.2023 00:18 Відповісти
Веган?
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08.06.2023 15:00 Відповісти
дебил.
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08.06.2023 16:15 Відповісти
Мабуть так і є...
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08.06.2023 16:16 Відповісти
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08.06.2023 16:47 Відповісти
Тут не в рибі цікавість а в факті форсування...
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08.06.2023 12:35 Відповісти
це два окремих факти. обід за планом сам уплигнув у баняк
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08.06.2023 13:18 Відповісти
Форсування на грані добра. Ще коли служив строкову в СРСР- БМП, топились регулярно. Ця машина, непристосована для плавання по воді, хіба що перетнути коротку перепону...
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08.06.2023 13:32 Відповісти
Навпаки, БМП стійко по воді ходить, якщо і тоне то екіпаж недбайливий,
не повністю її загерметизував. Ось на відео видно, що екіпаж знатно обмазав усі люки ЗЗК і може спокійно подолати будь-яку водну перешкоду.
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08.06.2023 15:02 Відповісти
Це ти в книжках, чи у рядянському кіно надивився? Від екіпажу залежить наскільки як задраєні отвори, більш нічого. А далі- як Бог дасть. Ще раз- БМП не призначена задля пресування по воді. Для форсування невеликих водних перешкод. Хочеш вірити казкам- будь ласка.
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08.06.2023 17:52 Відповісти
Дійсно БМП не катер,не БТР-50,БРДМ,БТР-60пб з водометеми,але вона має досить не погану плавучість..Якщо ти на ней по воді не ходив то краще помовчати..
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08.06.2023 19:38 Відповісти
"Ходив по воді", ти часом не "морський вовк"? . Перечитай той мій пост на який ти написав свої фантазії.
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08.06.2023 21:58 Відповісти
Надеюсь сковородка найдется
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08.06.2023 12:36 Відповісти
Знайшовся казан.
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08.06.2023 12:49 Відповісти
до кінця дись відео. а не поперед батька ...
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08.06.2023 13:19 Відповісти
Не сковородка, а пательня! 😁
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08.06.2023 17:52 Відповісти
Когось в МО жаба дуже почала душити.....іжа попала до бійців не через потрібну фірму-прокладку...
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08.06.2023 12:37 Відповісти
викликайте гетьманцева, хай наведе податковий марафет
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08.06.2023 12:42 Відповісти
Рєзніков виставить рахунок, як за харчування.)
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08.06.2023 12:46 Відповісти
Пам'ятаєте, як Ісус п'ятьма рибинами людей нагодував? Зараз по накладних виявиться, що Рєзніков цією рибиною "нагодував" не менше, як дивізію!
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08.06.2023 12:54 Відповісти
а ще з води зробив би річку виніща
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08.06.2023 13:04 Відповісти
І попала за призначенням😊
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08.06.2023 12:39 Відповісти
Мабуть це виглядало б весело як би не було так гірко і сумно від того що відбувається в країні Нашим захисникам велика подяка Бережіть себе,
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08.06.2023 12:40 Відповісти
Тікала від потопу.
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08.06.2023 12:43 Відповісти
приятного аппетита
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08.06.2023 12:43 Відповісти
Это все биолаборатории! Вырастили рыб шпионов, вернулась с докладом!
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08.06.2023 12:46 Відповісти
- На шо ловив?
- На БМП-2.
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08.06.2023 12:49 Відповісти
Ні, на БМП-1 точніше ))
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08.06.2023 14:17 Відповісти
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08.06.2023 17:54 Відповісти
Это рыба-камикадзе, боевые испытания.
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08.06.2023 12:50 Відповісти
Дві хлібини і три рибини
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08.06.2023 12:50 Відповісти
Шо за рыба, рыбаки? Карп?
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08.06.2023 12:51 Відповісти
морской окунь
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08.06.2023 13:00 Відповісти
Товстолобик . Невеличкий до речі . Вони інколи вистрибують з води на метр .
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08.06.2023 13:05 Відповісти
а тут така шумна штука бмп, налякалася і ... в юшку
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08.06.2023 13:21 Відповісти
Мне показалось что белый амур. Голова для толстолоба маловата. Но главное что сварили конечно не долго думая.
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09.06.2023 10:31 Відповісти
товстолобик
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08.06.2023 12:54 Відповісти
Це що - середньовіччя??? Дуже смішно на красиве створіння, яке щойно перелякане випригувало з річки, в супі дивитися? Неможна було просто відпустити??? Ганьба!
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08.06.2023 12:58 Відповісти
Какая ви нєрвная - я є_у!(С). не ешь мясо, рыбу. не пей молочку, дойка - это унижение животного. Зелень, овощи, фрукты не ешь - вони красиві створіння.
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08.06.2023 13:12 Відповісти
А Ви не матюкайтеся і спробуйте розмовляти українською, тоді, можливо, мізки включаться і зрозумієте, що йдеться не про вегетаріанство. Те ж і інших ботів стосується.
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08.06.2023 13:31 Відповісти
то есть все кто говорят по-украински - умные? не голосуют за идиотов, не пишут всякойкухуйни,ит.д.
четаржу
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08.06.2023 17:59 Відповісти
Ви готові взагалі відмовитися від їжі? І не треба тут про вегетаріанство та інші дурниці. Капуста з морквою теж "красиві створіння".
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08.06.2023 13:13 Відповісти
Та шо вегетаріанство? Бери вище - сонцеїди, ото екологія
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08.06.2023 13:22 Відповісти
Стає страшно жити...
До появи так званих сонцеїдів у нас було про запас 5 мільярдів років. А тепер навіть не знаю...
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08.06.2023 13:26 Відповісти
Кажуть, лишилось всього 2 млрд років до фази поглинання. От до чого вегетаріанці довели ))
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08.06.2023 14:33 Відповісти
На світі завше вистачало охочих вірити у комунізм, лібералізм, сонцеїдство, рептілоїдів та іншу дурню. Була б та дурня, а кому увірувати - знайдеться. Воістину: блажен, хто вірує.
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08.06.2023 23:08 Відповісти
ну если бы вы пригласили солдат к себе на обед, возможно рыбу бы они и отпустили...
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08.06.2023 13:15 Відповісти
Або якби відомий яйцетряс&Co не крав гроші на харчах для військових.
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08.06.2023 13:29 Відповісти
Ніт. Якби Яйцетряс з компашкою не крали б ті гроші, то це зробили б... солдати НАТО / Йулька / Гриценко / Порошенко / рептілоїди / інше (потрібне підкреслити).
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08.06.2023 23:13 Відповісти
Гарні товстолобики
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08.06.2023 13:00 Відповісти
Що ж ви так, хлопці, зразу унічтожать? Спочатку треба було спитати "паляниця?", "залізниця"! А раптом це ССО з завдання, вони ж маскуванню навчені)
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08.06.2023 13:04 Відповісти
Дуже цікао чому в бмп1 люк з правої, а не з лівої як і має бути 😏
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08.06.2023 13:13 Відповісти
это буржуйский БМП
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08.06.2023 13:15 Відповісти
😁😄
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08.06.2023 17:56 Відповісти
Дуже часто трапляються "віддзеркалені" відео, зняті на телефон. Особливо помітно по тексту "навиворіт".
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08.06.2023 13:17 Відповісти
Коли знімають на фронтальну камеру ))
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08.06.2023 14:25 Відповісти
ну очень большая ,вчера была маленькая
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08.06.2023 13:14 Відповісти
По ландшафту - низов'я Дніпра, десь район Білозірки. Там багато таких проток у дельті.
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08.06.2023 13:15 Відповісти
Смачного і дякуємо.🥰
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08.06.2023 13:21 Відповісти
Бог послав бійцям рибу на обід...Божої Вам підтримки до нашої перемоги.
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08.06.2023 13:35 Відповісти
Форсування Дніпра вже почалось?
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08.06.2023 13:36 Відповісти
Скільки б така рибина коштувала при яйцях у 17 грн?
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08.06.2023 13:45 Відповісти
Яка красна))
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08.06.2023 15:12 Відповісти
А если видео прокрутить обратно?
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08.06.2023 13:45 Відповісти
Товстолобики завжди шугаються гучних звуківі виплигують з води, в Штатах з цим проблема
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08.06.2023 13:57 Відповісти
Цікаво... Ми 3 роки назад запустили білий амур і товстолоб в приблизно 20 га ставків. Вони всередині покриті очеретом і рогозом. Заборонили заходити туди човнами, ловимо тільки з берега - в основному короп і безліч карася. Що ж там за крокодили тепер водяться?
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08.06.2023 14:45 Відповісти
Мабуть тепер там жирні тушки. Для себе на смак товстолоба ******** ніж звичайного коропа, гарна риба хоч і трохи кістлява.
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08.06.2023 15:56 Відповісти
У 88-му гребли ми по Бурштинському водосховищі на академках, такі й більші ТАК скакали, шо деколи збивали когось з нас
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08.06.2023 14:03 Відповісти
Треба було випустити...
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08.06.2023 15:45 Відповісти
а может она уже зажареная к ним в люк прыгнула?
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08.06.2023 18:00 Відповісти
Форма не пікселька, на другому бійці. Точно це наш БМП?
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08.06.2023 16:00 Відповісти
Бідна рибка, могла б ще плавати і плавати, а так потрапила до цих рибожерів!
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08.06.2023 21:47 Відповісти
Бойових риб ще не було до цього часу.
Тепер вже є.

Я бачу, ЗСУ так непогано укомплектовуються. Помаленьку-помаленьку - гори звернемо, москалям в'язи скрутимо.
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09.06.2023 00:17 Відповісти
 
 