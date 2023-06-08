Велика риба заскочила в люк української БМП-1 під час форсування річки. ВIДЕО
Під час форсування річки українськими воїнами на БМП-1 у відчинений люк бронемашини заскочила велика риба.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис курйозної риболовлі українські воїни опублікували у соцмережах.
"Приємний бонус у вигляді риби, що застрибнула у люк водія української БМП-1 під час форсування річки", - пишуть бійці у коментарі до відео і показують вже зварену з риби юшку.
Топ коментарі
+78 Прощай немытая раССея
показати весь коментар08.06.2023 12:37
+70 Ella Olyas #551394
показати весь коментар08.06.2023 12:35
+59 Серьога Харківський
показати весь коментар08.06.2023 12:35
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не повністю її загерметизував. Ось на відео видно, що екіпаж знатно обмазав усі люки ЗЗК і може спокійно подолати будь-яку водну перешкоду.
- На БМП-2.
четаржу
До появи так званих сонцеїдів у нас було про запас 5 мільярдів років. А тепер навіть не знаю...
Тепер вже є.
Я бачу, ЗСУ так непогано укомплектовуються. Помаленьку-помаленьку - гори звернемо, москалям в'язи скрутимо.