Велика риба заскочила в люк української БМП-1 під час форсування річки. ВIДЕО

Під час форсування річки українськими воїнами на БМП-1 у відчинений люк бронемашини заскочила велика риба.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис курйозної риболовлі українські воїни опублікували у соцмережах.

"Приємний бонус у вигляді риби, що застрибнула у люк водія української БМП-1 під час форсування річки", - пишуть бійці у коментарі до відео і показують вже зварену з риби юшку.

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