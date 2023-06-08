"З кожною годиною все прибуває і прибуває": Ситуація у Корабельному районі Херсона після підриву Каховської ГЕС. ВIДЕО
У деяких районах Херсону вода вже піднялася до рівня 1,5-2 метри та продовжує прибувати.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у сюжеті "Українського свідка".
На відео - Корабельний район міста. Через високий рівень води потрапити сюди можна тільки в спецзахисті.
На підтоплених вулицях працівники ДСНС та поліції евакуюють місцевих жителів - з сумками, пакетами та клітками з домашніми тваринами. Серед евакуйованих також є підприємці, чий бізнес постраждав від злочинних дій окупантів.
"З кожною годиною все прибуває і прибуває", - зазначив місцевий.
"Все постраждало. Всі постраждали", - каже власник одного із затоплених магазинів.
Евакуація мирних жителів відбувається в умовах постійної небезпеки: росіяни, які знаходяться на лівому березі Дніпра, стріляють з мінометів та артилерії. В евакуації беруть участь не тільки місцеві жителі: так, волонтер на ім’я Павло приїхав сюди з Київської області.
Самі херсонці рятують не тільки власних тварин, а й безхатніх: одна з місцевих жительок забрала із собою собаку, який прив’язався до неї під час евакуації.
Як повідомляють співробітники патрульної поліції міста, станом на 7 червня евакуювали майже 1500 осіб. Волонтери, поліцейські та рятувальники вивозять людей евакуаційними автобусами у безпечні місця.
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