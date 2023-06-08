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"З кожною годиною все прибуває і прибуває": Ситуація у Корабельному районі Херсона після підриву Каховської ГЕС. ВIДЕО

У деяких районах Херсону вода вже піднялася до рівня 1,5-2 метри та продовжує прибувати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у сюжеті "Українського свідка".

На відео - Корабельний район міста. Через високий рівень води потрапити сюди можна тільки в спецзахисті.

На підтоплених вулицях працівники ДСНС та поліції евакуюють місцевих жителів - з сумками, пакетами та клітками з домашніми тваринами. Серед евакуйованих також є підприємці, чий бізнес постраждав від злочинних дій окупантів.

"З кожною годиною все прибуває і прибуває", - зазначив місцевий.

"Все постраждало. Всі постраждали", - каже власник одного із затоплених магазинів.

Евакуація мирних жителів відбувається в умовах постійної небезпеки: росіяни, які знаходяться на лівому березі Дніпра, стріляють з мінометів та артилерії. В евакуації беруть участь не тільки місцеві жителі: так, волонтер на ім’я Павло приїхав сюди з Київської області.

Самі херсонці рятують не тільки власних тварин, а й безхатніх: одна з місцевих жительок забрала із собою собаку, який прив’язався до неї під час евакуації.

Як повідомляють співробітники патрульної поліції міста, станом на 7 червня евакуювали майже 1500 осіб. Волонтери, поліцейські та рятувальники вивозять людей евакуаційними автобусами у безпечні місця.

Також читайте: У Корабельному районі Херсону підтоплено понад 1800 будинків, - МВС

Автор: 

підтоплення (196) Херсон (3381)


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Будинок-музей Поліни Райко затоплено https://www.youtube.com/shorts/J0IRXU80X3Q
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08.06.2023 14:04 Відповісти
Зе приїхав: грудьми затулить воду і усе буде окей!
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08.06.2023 14:59 Відповісти
Ничего херсонцы, потерпите еще пару лет. Там и контрнаступление начнется...наверное.
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08.06.2023 15:15 Відповісти
 
 