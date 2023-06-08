УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9101 відвідувач онлайн
Новини Відео
14 688 35

Колишнього "регіонала", концерн якого постачав комплектуючі російській "оборонці", затримало ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Концерн виробляв на заводах в Сумах і Полтаві комплектуючі для російського військово-промислового комплексу. До РФ він продавав 95% своєї продукції.

Про це повідомили в пресслужбі Державного Бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

Серед затриманих - організатор злочинної схеми, колишній нардеп, член Партії регіонів.

"З 24 лютого 2022 року ділки поставили до РФ комплектуючих щонайменше на понад 160 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Діяльність концерну заблоковано з листопада 2022 року. Зараз слідчі та оперативники проводять понад 30 обшуків. Вони знайшли книги, які звеличують РФ, російські відзнаки, паспорти Росії, договори з нею.

Дивіться: Затримано чинного посадовця Херсонської ОВА, який у період окупації міста працював на ворога, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Промислово-інноваційна група компаній родини колишнього народного депутата України з 2014 року забезпечувала держпідприємства РФ високоефективними вузлами, агрегатами, деталями пневматичного обладнання. Компресори й компресорні установки є комплектуючими частинами, що використовуються у складі бойових залізничних ракетних комплексах 15П961 "Молодець", які знаходяться на бойовому чергуванні у складі ракетних військ стратегічного призначення у російській федерації. Крім того, використовуються у складі спеціальних броньованих потягів, які призначені для ведення інженерної розвідки залізничних маршрутів, розмінування, бойової охорони та супроводження військових ешелонів РФ", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Викрито ще 7 інтернет-агітаторів РФ, які поширювали кремлівську пропаганду в Україні, - СБУ. ФОТОрепортаж

Концерн займав друге місце у постачанні товарів для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції.

Після повномасштабного вторгнення РФ концерн продовжив співпрацю з агресором. Постачання налагодили через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки.

За даними ДБР, до складу злочинної організації входили щонайменше 14 осіб. 8 особам повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та пособництві державі-агресору (ст. 255, ст. 111-2 КК України). Покарання за цією статтею - до 12 років позбавлення волі. Іншим 6 фігурантам, зокрема й громадянам РФ, буде повідомлено про підозру заочно та оголошено в розшук.

Дивіться: Затримано ще одного зрадника, який катував учасників руху опору під час окупації Херсону, - СБУ. ФОТОрепортаж

Наразі затримано 6 осіб, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Колишнього регіонала, концерн якого постачав комплектуючі російській оборонці, затримало ДБР 01
Колишнього регіонала, концерн якого постачав комплектуючі російській оборонці, затримало ДБР 02
Колишнього регіонала, концерн якого постачав комплектуючі російській оборонці, затримало ДБР 03
Колишнього регіонала, концерн якого постачав комплектуючі російській оборонці, затримало ДБР 04
Колишнього регіонала, концерн якого постачав комплектуючі російській оборонці, затримало ДБР 05
Колишнього регіонала, концерн якого постачав комплектуючі російській оборонці, затримало ДБР 06
Колишнього регіонала, концерн якого постачав комплектуючі російській оборонці, затримало ДБР 07
Колишнього регіонала, концерн якого постачав комплектуючі російській оборонці, затримало ДБР 08
Колишнього регіонала, концерн якого постачав комплектуючі російській оборонці, затримало ДБР 09
Колишнього регіонала, концерн якого постачав комплектуючі російській оборонці, затримало ДБР 10
Колишнього регіонала, концерн якого постачав комплектуючі російській оборонці, затримало ДБР 11
Колишнього регіонала, концерн якого постачав комплектуючі російській оборонці, затримало ДБР 12
Колишнього регіонала, концерн якого постачав комплектуючі російській оборонці, затримало ДБР 13

Автор: 

росія (65394) колабораціонізм (1161) ДБР (3509)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
от так - Україна поставляє комплектуючі для виготовлення зброї в кацапії. Це відповідь на питання чому кацапи досі мають в достатку танки, снаряди, ракети якими щодня пуляють на Київ та інші міста. Та все просто - санкції до сраки, навіть у нас під носом.
показати весь коментар
08.06.2023 14:18
+13
ви здивовані?так у нас ще вчора в СБУ працювали кроти з фсб яких туди призначили за підписом президента зе..
показати весь коментар
08.06.2023 14:39
+9
Странно, прошло 9 лет с начала войны, все это время предатели, аля багуслаев, продавали в милую рашку ЦЕЛЫЕ ДВИГАТЕЛИ К ВЕРТОЛЕТАМ, а наши родненькие таможни и прочие, которые ЗА ЗАРПЛАТУ ОБЯЗАНЫ БЫЛИ ЭТОГО НЕ ДОПУСКАТЬ, спакойненько за всем этим наблюдали. Может треба поглубже покопать всяким компетентным органам??? а то подробные случаи будут регулярно повторяться.
показати весь коментар
08.06.2023 14:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
от так - Україна поставляє комплектуючі для виготовлення зброї в кацапії. Це відповідь на питання чому кацапи досі мають в достатку танки, снаряди, ракети якими щодня пуляють на Київ та інші міста. Та все просто - санкції до сраки, навіть у нас під носом.
показати весь коментар
08.06.2023 14:18 Відповісти
це відповідь на питання чому Греція та Угорщина так ******вперто не погоджуються з новим пакетом санкцій
показати весь коментар
08.06.2023 16:10 Відповісти
Странно, прошло 9 лет с начала войны, все это время предатели, аля багуслаев, продавали в милую рашку ЦЕЛЫЕ ДВИГАТЕЛИ К ВЕРТОЛЕТАМ, а наши родненькие таможни и прочие, которые ЗА ЗАРПЛАТУ ОБЯЗАНЫ БЫЛИ ЭТОГО НЕ ДОПУСКАТЬ, спакойненько за всем этим наблюдали. Может треба поглубже покопать всяким компетентным органам??? а то подробные случаи будут регулярно повторяться.
показати весь коментар
08.06.2023 14:19 Відповісти
щодо цього чомусь ніхто й не думає спитати з сивочолого гетьмАна...
показати весь коментар
08.06.2023 15:48 Відповісти
Це який з кінця 2019 дозволив експортувати все це до РФ?
показати весь коментар
08.06.2023 16:41 Відповісти
"...колишній нардеп, член Партії регіонів. " ( С ) - это-же "черная метка" .
Все эти Члены должны проверятся СБУ по умолчанию . (неужели до сих пор не ясно ).
показати весь коментар
08.06.2023 14:20 Відповісти
ви здивовані?так у нас ще вчора в СБУ працювали кроти з фсб яких туди призначили за підписом президента зе..
показати весь коментар
08.06.2023 14:39 Відповісти
І чому я такий нездивований...
показати весь коментар
08.06.2023 14:22 Відповісти
Бо Ви або ніколи не голосували за опзж і їхнього молодіжного крила - "слуг народа", або якщо навіть і голосували, то розчарувалися у них.
показати весь коментар
08.06.2023 15:02 Відповісти
"з 2014 року забезпечувала держпідприємства РФ високоефективними вузлами" - яке дієве крило. Вже тоді діяло....
показати весь коментар
08.06.2023 15:28 Відповісти
розстріляти бо війна і решті неповадно буде і так с кожним. Але тут своїх зацеплять НІЗЗЯ
показати весь коментар
08.06.2023 14:23 Відповісти
Я,коли читаю таке,то дивуюся,як можна після року війни не знати про це? А там унизу мельник про мовчання по дамбі щось морозить. При такому підході до війни ,ще чекати і чекати на Перемогу України ,бо тей хто бомбосховища закрив премію хоче, замість звільнення, керівник рятувальних служб горючим торгує зі складів служб, кордон як решето для корупції.
показати весь коментар
08.06.2023 14:24 Відповісти
не року,а 15,5 міс. і хіба тільки це? хоча,вам там в Німеччині таке важко зрозуміти. у нас таке не розуміють аж73% мудрого але чомусь завжди багатостраждального наріду....
показати весь коментар
08.06.2023 15:50 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/www.pravda.com.ua/news/2022/11/23/7377619/index.amp: а як щодо того, що ця новина від 23 листопада 2022 року. На цьому сайті і фото ідентичні. А сьогодні вже 8 червня 2023 року
показати весь коментар
08.06.2023 14:25 Відповісти
Діяльність концерну заблоковано з листопада 2022 року. Джерело:
показати весь коментар
08.06.2023 14:29 Відповісти
сумське-полтавське СБУ - чемпіони по дебілізму чи зраді..
йшов дев'ятий рік кацапсько-української війни
акакаяразніца, так же ж, зебіли?
показати весь коментар
08.06.2023 14:36 Відповісти
2014-2019 ЗЕбілів ще не було,були мудрі,сивочолі гетьмАни-кондитери і соєводи!!
показати весь коментар
08.06.2023 15:52 Відповісти
Ваша унікальна поінформованість може зацікавити "про.бавших усе" мешканців ОПи, які на живих людях вчаться керувати Державою і вже "почали ходити і навіть тримати голівку"
показати весь коментар
08.06.2023 17:07 Відповісти
Я так розумію-декілька власників і менеджерів випустилил , за короткий час, продукції на 250 мілліонів. Робітники, ІТП,весь працюючий персонал ні сном ні духом,що в країні вже війна і с ким.Люди працюють,одержують зарплату-спасибі керівникам.І ніхто на підприємстві не знає куда йде продукція...Ви самі в це вірите?Та там кожна собака,навіть не заводська,а з міста, знала що роблять,і кому продають.Але тут ми" справжні" українці-моя хата з краю,я нічо не знаю...Та і "регіонал" вчасно засвітився,хоча і бувший....
показати весь коментар
08.06.2023 14:49 Відповісти
Майже всі регіонали і опзж це вороги вони чекали росію ,чимало таких і серед інших партій зокрема і слуг.
показати весь коментар
08.06.2023 15:14 Відповісти
показати весь коментар
08.06.2023 16:21 Відповісти
На самом нижнем снимке, где портрет, это внизу блондинка минуэт ему строчит, или он парик снял и держит в руке?
показати весь коментар
08.06.2023 15:22 Відповісти
показати весь коментар
08.06.2023 17:36 Відповісти
Повесить нахрен!
показати весь коментар
08.06.2023 15:23 Відповісти
А хто? Прізвище? Чому не пишуть хто такий? І скільки ж такої пілядоти ще навколо...
показати весь коментар
08.06.2023 15:25 Відповісти
Дашутін його призвище. Гнида і крадій.
показати весь коментар
08.06.2023 15:32 Відповісти
Та того Дашутина вже арестовують-арестовують, та все ніяк не арестують. У ньго в Сумах стільки нерухомоті-якщо всю конфіскувати, можно купу грошей Державі заробити і на ЗСУ витратити. Але це тільки на папері. А в дійсності- знову буде все переоформлене на бабусь і дідусів. І про те,що його підприємства заарештовані, ми вже чули, але працюють і далі (((
показати весь коментар
08.06.2023 15:29 Відповісти
та що ви??! Господь з вами! Краще збирати гроші з наріду,з криком про те,що нашим героям щось потрібно! хоч у когось з цих Бєнь.Пінь,Шуфрічєй,Клімєнок.Бондарєнок,Азірових,Суркісов тощо щось відібрали??
показати весь коментар
08.06.2023 15:54 Відповісти
А для чого морду цього покидька закривають?
Нехай виборці знають кого обирали!
показати весь коментар
08.06.2023 15:48 Відповісти
виборцям по барабану.навіть якщо він їх завтра танком чавитиме...
показати весь коментар
08.06.2023 15:58 Відповісти
"Концерн займав друге місце у постачанні товарів для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції."

Перше вже накрили чи тільки збираються?
показати весь коментар
08.06.2023 16:03 Відповісти
Блін,а що за секретність?Чому затушоване прізвище зрадника? Це на випадок якщо встигне відкупитися,поки не дізналася спільнота?Знайома схема.
показати весь коментар
08.06.2023 16:20 Відповісти
Йшов 490-й день війни.
показати весь коментар
08.06.2023 17:13 Відповісти
 
 