Колишнього "регіонала", концерн якого постачав комплектуючі російській "оборонці", затримало ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Концерн виробляв на заводах в Сумах і Полтаві комплектуючі для російського військово-промислового комплексу. До РФ він продавав 95% своєї продукції.

Про це повідомили в пресслужбі Державного Бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

Серед затриманих - організатор злочинної схеми, колишній нардеп, член Партії регіонів.

"З 24 лютого 2022 року ділки поставили до РФ комплектуючих щонайменше на понад 160 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Діяльність концерну заблоковано з листопада 2022 року. Зараз слідчі та оперативники проводять понад 30 обшуків. Вони знайшли книги, які звеличують РФ, російські відзнаки, паспорти Росії, договори з нею.

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"Промислово-інноваційна група компаній родини колишнього народного депутата України з 2014 року забезпечувала держпідприємства РФ високоефективними вузлами, агрегатами, деталями пневматичного обладнання. Компресори й компресорні установки є комплектуючими частинами, що використовуються у складі бойових залізничних ракетних комплексах 15П961 "Молодець", які знаходяться на бойовому чергуванні у складі ракетних військ стратегічного призначення у російській федерації. Крім того, використовуються у складі спеціальних броньованих потягів, які призначені для ведення інженерної розвідки залізничних маршрутів, розмінування, бойової охорони та супроводження військових ешелонів РФ", - йдеться у повідомленні.

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Концерн займав друге місце у постачанні товарів для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції.

Після повномасштабного вторгнення РФ концерн продовжив співпрацю з агресором. Постачання налагодили через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки.

За даними ДБР, до складу злочинної організації входили щонайменше 14 осіб. 8 особам повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та пособництві державі-агресору (ст. 255, ст. 111-2 КК України). Покарання за цією статтею - до 12 років позбавлення волі. Іншим 6 фігурантам, зокрема й громадянам РФ, буде повідомлено про підозру заочно та оголошено в розшук.

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Наразі затримано 6 осіб, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

























