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Врятовані від затоплення херсонці сварять російського диктатора: "Горіти Путіну в пеклі! Скотиняка! Не зміг нас убити, вирішив втопити!". ВIДЕО

Українські рятувальники на Херсонщині продовжують допомагати людям евакуюватися із затоплених через підрив окупантами Каховської ГЕС населених пунктів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковані кадри евакуації та реакції врятованих на скоєний загарбниками терористичний акт.

"Горіти Путіну в пеклі! Скотиняка! Не зміг нас убити, вирішив втопити!", - емоційно говорить російською мовою одна із евакуйованих жінок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підірвати Каховську ГЕС наказав Путін, - Данілов

Автор: 

путін володимир (23881) порятунок (119) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+15
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08.06.2023 14:09
+13
Хай буде проклятий путін і вся його расєя! Амінь!
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08.06.2023 14:23
+9
Врятовані від затоплення херсонці сварять Путіна. В Керчі навпаки вимагають води, бо хочуть пити і вмиватися. І все це наробив великий стратег ********** Путін і його банда. Це він так рятує російськомовних. Ще трохи почекайте, то цей стратег розвалить Росію
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08.06.2023 14:26
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08.06.2023 14:09 Відповісти
Тут напрошується лаконічний комннтар:"путлєр-*****". Коротко і ясно.
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08.06.2023 15:17 Відповісти
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08.06.2023 14:18 Відповісти
Хай буде проклятий путін і вся його расєя! Амінь!
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08.06.2023 14:23 Відповісти
Врятовані від затоплення херсонці сварять Путіна. В Керчі навпаки вимагають води, бо хочуть пити і вмиватися. І все це наробив великий стратег ********** Путін і його банда. Це він так рятує російськомовних. Ще трохи почекайте, то цей стратег розвалить Росію
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08.06.2023 14:26 Відповісти
Горе от ума
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08.06.2023 14:29 Відповісти
в 2014-у кричали, можливо не всі, "путєн ввєді!". Пройшло 9 років, війна, потоп, почало доходити...
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08.06.2023 14:32 Відповісти
Вони не кричали , це вимушені жертви зеленої зради - розмінування Чонгару , "
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08.06.2023 14:49 Відповісти
В Херсоні не було ХНР, не вигадуй, тоді швидко закрили тему
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08.06.2023 14:55 Відповісти
в Одесі також не було ОНР і в Харкові ХНР..але купа колоборантів і совкодрочерів кричали на мітингах. І всі знають події в Одесі в травні того року...Так що з "невигадуй" то якось не склалось
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08.06.2023 15:12 Відповісти
Відносно того піздорезу, що наразі відбувається. То все було дитячий белькіт на галявині.
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08.06.2023 16:17 Відповісти
Навіть мишенятко врятували (1.05 хв ) , які у нас неймовірні українці !
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08.06.2023 14:47 Відповісти
Пекло є обителлю цього виродка.
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08.06.2023 14:54 Відповісти
Де **** Буданов, котрий казав що каховську ГЕС росіяни підривати не будуть??
І ці данні, лягали на стіл тих самих центрів прийняття рішень і виходячи із розвідувальних даних приймалися рішення..Не робити нічого, бо ж підривати небудуть, а отже не готувати плани евакуації, плани сповіщення населення, плани протидії і плани що до залучення служб і підрозділів до евакуації і порятунку, тощо.
БУДАНОВ МАЄ СІСТИ НА ЛАВУ ПІДСУДНИХ, після цих подій!
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08.06.2023 14:54 Відповісти
Як ти з лівого берега евакуював би людей, вони в окупації. А служби всі зреагували одразу
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08.06.2023 15:04 Відповісти
А звідки цих людей що з відео евакуюють???
Ще раз для особливих, голова розвідки сказав що підривати каховську ГЕС НЕБУДУТЬ! А отже всі рішення влади що до підготовки дій на випадок лих приймалися відповідно!
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08.06.2023 15:19 Відповісти
Жодна розвідка в світі не може взнати точний час теракту, бо тоді і терористів би не було.
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08.06.2023 16:15 Відповісти
Хто казав про точний час? Розмова була про саму можливість того що станеться і про підготовку всіх відповідних структур до цього, або як у нашому випадку повну бездіяльність у плановій підготовці до неминучої катастрофи.
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08.06.2023 16:57 Відповісти
Де ви побачили повну бездіяльність, приклади можна, а не просто слова? Вже зранку 6-го всі комунальні і рятувальні служби працювали на повну, ще з інших областей поприїзжали. Я не захищаю цю зелену владу, але то що є, то є.
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08.06.2023 17:28 Відповісти
Годі відмазувати цю зелену шоблу, навмисно читаючи дупою те що вам пишуть.
Бездіяльність у ПІДГОТОВЦІ до протидії наслідкам катастрофи.
БУДАНОВ же сказав що каховську ГЕС росіяни підривати небудуть! Отже жодних попередніх заходів і планів що до евакуації, попередження населення і навчань із залученням відповідних структур НЕВІДБВУВАЛОСЯ!
А тепер наведіть мені приклад зворотнього, що такі підготовчи заходи відбувалися, хочаб один?
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08.06.2023 18:32 Відповісти
Приведіть приклад хоча б одного заходу, який було б можна реально зробити?
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08.06.2023 20:20 Відповісти
По-перше, що до вашого питання, відповідь неоднорозово написано вище.
По-друге, у вашої дво-копійочної дупи VPN відпав..
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08.06.2023 20:32 Відповісти
Це набор слів, ви жодного РЕАЛЬНОГО І КОНКРЕТНОГО примера не привели ,як можна було підготуватися . ВПН мені потрібен. щоб читати російські сайти, що вони брешуть
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09.06.2023 12:16 Відповісти
Ваші дво-копійочні дупи всі однакові із однаковими прийомчиками і відмазками. Нехай щастить 😼
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09.06.2023 12:20 Відповісти
Дайте хоч гривню, так ніхто не дав і копійчини.)) Ви ніхто і звуть вас ніяк, геть звідси..
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09.06.2023 12:44 Відповісти
як такого садити, на нього аж десять замахів було ... правда всі невдалі
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08.06.2023 18:41 Відповісти
У 2014-15 роках там були і такі, що ходили воєнізованими колонами з хоругвами та гундяєвцями і волали, ***** введі…
Час змінює мабуть, щось і у головах зкацаплених ходків з хоругвами…
Можливо і дійшло, бо «мижепалітікай неінтересуємся»…
Пильнуймо Україну, ворог скаженіє і відступаючи гадить!!
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08.06.2023 15:06 Відповісти
Навіть в Києві такі були
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08.06.2023 16:14 Відповісти
Дуже вам співчуваю, але просто цікаво: хто тричі обирав Сальдо міським головою Херсона?! Чим думали тоді і чого чекали, і на що надіялись? Може хоч зараз, це вас заставить хоч трохи думати головою і нарешті зрозуміти, що наша батьківщина - УКРАЇНА!
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08.06.2023 16:39 Відповісти
До чого цей прокацапський вкид, щоб знову ділити українців на білих і червоних? Хиба Сальдо розмінував Чонгар і замість тероборони готувався до шашликів, точно він?
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08.06.2023 17:30 Відповісти
А подумати трохи ширше не виходить? Добре лягає і гарно родить там де є гарний "ґрунт". На то і був розрахунок орків.
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08.06.2023 18:40 Відповісти
 
 