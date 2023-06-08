Врятовані від затоплення херсонці сварять російського диктатора: "Горіти Путіну в пеклі! Скотиняка! Не зміг нас убити, вирішив втопити!". ВIДЕО

Українські рятувальники на Херсонщині продовжують допомагати людям евакуюватися із затоплених через підрив окупантами Каховської ГЕС населених пунктів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковані кадри евакуації та реакції врятованих на скоєний загарбниками терористичний акт.

"Горіти Путіну в пеклі! Скотиняка! Не зміг нас убити, вирішив втопити!", - емоційно говорить російською мовою одна із евакуйованих жінок.

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