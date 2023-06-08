Врятовані від затоплення херсонці сварять російського диктатора: "Горіти Путіну в пеклі! Скотиняка! Не зміг нас убити, вирішив втопити!". ВIДЕО
Українські рятувальники на Херсонщині продовжують допомагати людям евакуюватися із затоплених через підрив окупантами Каховської ГЕС населених пунктів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковані кадри евакуації та реакції врятованих на скоєний загарбниками терористичний акт.
"Горіти Путіну в пеклі! Скотиняка! Не зміг нас убити, вирішив втопити!", - емоційно говорить російською мовою одна із евакуйованих жінок.
Топ коментарі
+15 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар08.06.2023 14:09
+13 ПравдаЛюбка
показати весь коментар08.06.2023 14:23
+9 Kare Resa
показати весь коментар08.06.2023 14:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І ці данні, лягали на стіл тих самих центрів прийняття рішень і виходячи із розвідувальних даних приймалися рішення..Не робити нічого, бо ж підривати небудуть, а отже не готувати плани евакуації, плани сповіщення населення, плани протидії і плани що до залучення служб і підрозділів до евакуації і порятунку, тощо.
БУДАНОВ МАЄ СІСТИ НА ЛАВУ ПІДСУДНИХ, після цих подій!
Ще раз для особливих, голова розвідки сказав що підривати каховську ГЕС НЕБУДУТЬ! А отже всі рішення влади що до підготовки дій на випадок лих приймалися відповідно!
Бездіяльність у ПІДГОТОВЦІ до протидії наслідкам катастрофи.
БУДАНОВ же сказав що каховську ГЕС росіяни підривати небудуть! Отже жодних попередніх заходів і планів що до евакуації, попередження населення і навчань із залученням відповідних структур НЕВІДБВУВАЛОСЯ!
А тепер наведіть мені приклад зворотнього, що такі підготовчи заходи відбувалися, хочаб один?
По-друге, у вашої дво-копійочної дупи VPN відпав..
Час змінює мабуть, щось і у головах зкацаплених ходків з хоругвами…
Можливо і дійшло, бо «мижепалітікай неінтересуємся»…
Пильнуймо Україну, ворог скаженіє і відступаючи гадить!!