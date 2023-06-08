Українські воїни полонили двох окупантів та затрофеїли БТР на запорізькому напрямку. ВIДЕО

Українські воїни полонили двох окупантів та затрофеїли БТР на запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому бійці показали свої трофеї, опублікований у соцмережах.

"Перші публічні підсумки роботи на Запорізькому напрямку. Трофейний БТР та два орка до "обмінного фонду", - пише автор публікації у коментарі.

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