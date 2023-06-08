Українські воїни полонили двох окупантів та затрофеїли БТР на запорізькому напрямку. ВIДЕО
Українські воїни полонили двох окупантів та затрофеїли БТР на запорізькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому бійці показали свої трофеї, опублікований у соцмережах.
"Перші публічні підсумки роботи на Запорізькому напрямку. Трофейний БТР та два орка до "обмінного фонду", - пише автор публікації у коментарі.
Топ коментарі
+20 Люба Бусько
показати весь коментар08.06.2023 15:17
+15 Amber
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показати весь коментар08.06.2023 15:24
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МОЛОДЦІ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
іх кувалдою битимуть по морді
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=YVtIVSs__vQ https://www.youtube.com/watch?v=YVtIVSs__vQ