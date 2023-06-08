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20 023 25

Українські воїни полонили двох окупантів та затрофеїли БТР на запорізькому напрямку. ВIДЕО

Українські воїни полонили двох окупантів та затрофеїли БТР на запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому бійці показали свої трофеї, опублікований у соцмережах.

"Перші публічні підсумки роботи на Запорізькому напрямку. Трофейний БТР та два орка до "обмінного фонду", - пише автор публікації у коментарі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кадирівці масово грабують магазини та офіси на окупованій частині Запоріжжя, - Центр Нацспротиву

Автор: 

Запоріжжя (2283) полонені (2267) трофеї (185)


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Топ коментарі
+20
8 років у ЗСУ. Два контракта. І це для мене зараз жопа. Бо дуже багато тих кого довелось знати загинули, як друзів так і знайомих.
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08.06.2023 15:17
+15
Нашим Воякам щира подяка і респект ‼️
МОЛОДЦІ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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08.06.2023 15:14
+15
свинособаки кацапські. Чого ви приперлися взагалі, потвори!!
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08.06.2023 15:24
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Че саколики поникли?
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08.06.2023 15:10 Відповісти
І це вказує що москалі вели оборону з коліс, тобто задіювали резерви.
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08.06.2023 15:10 Відповісти
Мадам, Ви дивуєте і думаю не тільки мене. Ви які війскові академіі закінчували?
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08.06.2023 15:11 Відповісти
8 років у ЗСУ. Два контракта. І це для мене зараз жопа. Бо дуже багато тих кого довелось знати загинули, як друзів так і знайомих.
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08.06.2023 15:17 Відповісти
Сум.. (
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08.06.2023 15:25 Відповісти
там опорник орков в 0 срыт ландшафтный дизайн работает фактически не встречая сопротивления
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08.06.2023 17:06 Відповісти
Емели на бутылку сели
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08.06.2023 15:11 Відповісти
А по ипалу настучали для профилактики!
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08.06.2023 15:13 Відповісти
І обов'язково димохода прочистити…. Вони це дуже поважають….
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08.06.2023 15:29 Відповісти
Нашим Воякам щира подяка і респект ‼️
МОЛОДЦІ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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08.06.2023 15:14 Відповісти
Кацапчики голівки опустили від страху і думають , коли ж
іх кувалдою битимуть по морді
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08.06.2023 15:17 Відповісти
потенциальные две лады казлины
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08.06.2023 15:18 Відповісти
не зрослися "лади-каліни". Потрапили рашисти не до нелюдів, а до Людей у руки, тож, неушкодженими поїдуть додому.
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08.06.2023 15:23 Відповісти
Роман Свитан: "Любой контакт с противником, кроме огневого, это госизмена"
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=YVtIVSs__vQ https://www.youtube.com/watch?v=YVtIVSs__vQ

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08.06.2023 15:19 Відповісти
свинособаки кацапські. Чого ви приперлися взагалі, потвори!!
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08.06.2023 15:24 Відповісти
Руки ноги отрубати, заштопати и на кацапію в сім'ю.
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08.06.2023 15:31 Відповісти
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08.06.2023 15:33 Відповісти
Хоч одного з двох втопіть у калюжі.
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08.06.2023 16:04 Відповісти
захопи в полон і топи скільки хочеш.
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08.06.2023 16:38 Відповісти
Обов'язково, тільки для початку твою зрадливу щурячу сраку притягну в Україну.
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08.06.2023 21:45 Відповісти
Что б кацапы не стояли на коленях - нужно им нижние оконечности рубить выше колен.
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08.06.2023 16:38 Відповісти
Ше прибило на 10000 довольствіе,а загубити в посадці з дирками в башці облом.
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08.06.2023 17:49 Відповісти
Шкода, що вони не попались у підрозділ де воює мій син. Не було б цього відео.
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08.06.2023 21:13 Відповісти
Теперь будут украинским борщем обжираться.
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08.06.2023 22:43 Відповісти
Дулю їм, а не борщу, нехай як худобі в корито помиїв наливають.Вони наших пологених як годують?
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20.08.2023 15:23 Відповісти
 
 