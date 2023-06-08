Окупанти сидять на деревах, рятуючись від затоплення після підриву Каховської ГЕС. ВIДЕО

В мережі опубліковане відео, на якому кілька російських окупантів сидять на деревах, рятуючись від повені, що спровокована підривом Каховської ГЕС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє скрутне становище зафільмував один із окупантів. На деревах їх сидить щонайменше п'ять.

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