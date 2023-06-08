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Окупанти сидять на деревах, рятуючись від затоплення після підриву Каховської ГЕС. ВIДЕО

В мережі опубліковане відео, на якому кілька російських окупантів сидять на деревах, рятуючись від повені, що спровокована підривом Каховської ГЕС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє скрутне становище зафільмував один із окупантів. На деревах їх сидить щонайменше п'ять.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Свині намагаються урятуватися на даху прибудови до сараю у селі Корсунка на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17538) підтоплення (196) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+65
Хер із ними, з окупантами. Що посіяли, те й зібрали. Він за що страждає?

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08.06.2023 17:40
+51
трохи про наших єкспертів
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08.06.2023 17:20
+50
Этим пи..ам самое место там по Дарвину.
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08.06.2023 17:16
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кацапи ********
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08.06.2023 20:54 Відповісти
****** мавпи, свинопідори
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08.06.2023 21:27 Відповісти
А внизу їх чекають злі українські раки.
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08.06.2023 21:38 Відповісти
і соми... з візиткою Яроша)))
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08.06.2023 23:15 Відповісти
Тризубі.
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08.06.2023 23:42 Відповісти
Скоро сдохнут.
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08.06.2023 23:00 Відповісти
Стало зрозуміло чому в паРаші села звуться деревні. Тому що люди там жили на деревах
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09.06.2023 00:49 Відповісти
А ти не знав? Що насправді означає вислів "избушка на курьих ножках" - знаєш? В лісі зрубувалися сосни (переважно) Чотири частіше всього Зрубувалися десь на висоті 2 м Стовбури розколювалися на плахи (надвоє) З них на залишених пеньках робився настил З тонших стовбурів робилися стіни і дах Виходила хатинка на стовпах Забиралися у неї знизу - по драбині Драбину на ніч піднімали нагору - щоб звірина не залізла (вовки ведмеді та леопарди - останні теж в ті часи жили там) А так як корені соснові переважно випирали з верхніх шарів грунту і мали кору жовтого кольору - тому й "на курьих ножках"
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09.06.2023 09:30 Відповісти
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