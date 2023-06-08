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Рух "Жовта Стрічка" запускає на окупованих територіях нову безстрокову акцію "Пали російське". ВIДЕО

Рух "Жовта Стрічка" запускає нову безстрокову акцію "Пали російське".

Про це йдеться у повідомленні в телеграм-каналі руху, передає Цензор.НЕТ.

"12 червня рашисти хочуть святкувати день росії, а ми будемо палити їхні прапори та символи!

Усіх мешканців тимчасово окупованих територій ми закликаємо:

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Активісти створили для партизан карту відеокамер на окупованих територіях

- зривати та збирати російську символіку (але не забувайте про власну безпеку);
- спалювати російські триколори;
- спалювати російські газети та іншу пропагандистську продукцію;
- спалювати колорадські стрічки.

Відео спалення надсилайте нам на чат-бот "РАЗОМ" а також сюди @yellowribbonua", - йдеться у повідомленні. 

Автор: 

партизани (192) деокупація (950)


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Топ коментарі
+11
Краще передавати координати російської техніки. Це точно прискорить деокупацію
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08.06.2023 18:17
+6
Бережіть себе. Бог у поміч
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08.06.2023 18:33
+6
Схоже на провокації по виявленню нелояльного населення
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08.06.2023 18:34
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Краще передавати координати російської техніки. Це точно прискорить деокупацію
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08.06.2023 18:17 Відповісти
Підтримайте петицію «Про установлення Дня партизанів і підпільників України».
Репостніть на своїх каналах. Запросіть друзів.
Наші партизани того варті.
https://petition.president.gov.ua/petition/193896
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08.06.2023 22:30 Відповісти
Ще салют непогано б на червоній площі зробити..мавзолей підірвати..аврору втопити..
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08.06.2023 18:20 Відповісти
Бережіть себе. Бог у поміч
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08.06.2023 18:33 Відповісти
Схоже на провокації по виявленню нелояльного населення
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08.06.2023 18:34 Відповісти
З язика зняв.
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08.06.2023 21:22 Відповісти
Отправляясь в поход, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD Тамерлан приказал, чтобы каждый из его воинов взял по одному камню и сложил из них курган. По возвращении из похода каждый воин его войска забирал из оставленного кургана по одному камню, и не хватило камней.
Скоро желтой подводной лод ленты будет больше чем жителей под оккупацией. Уже поди и списки награждений утверждены.
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08.06.2023 19:12 Відповісти
Мудачество или провокация. Зачем об этом говорить заранее? Чтобы гестаповцы отлавливали людей заранее? Или они наивно думают, что рашисты забоятся и попрячут свои флаги?
Мудачество.
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08.06.2023 20:32 Відповісти
Акция очень опасная но при этом абсолютно бесполезная
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09.06.2023 23:47 Відповісти
 
 