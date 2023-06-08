Рух "Жовта Стрічка" запускає на окупованих територіях нову безстрокову акцію "Пали російське". ВIДЕО
Рух "Жовта Стрічка" запускає нову безстрокову акцію "Пали російське".
Про це йдеться у повідомленні в телеграм-каналі руху, передає Цензор.НЕТ.
"12 червня рашисти хочуть святкувати день росії, а ми будемо палити їхні прапори та символи!
Усіх мешканців тимчасово окупованих територій ми закликаємо:
- зривати та збирати російську символіку (але не забувайте про власну безпеку);
- спалювати російські триколори;
- спалювати російські газети та іншу пропагандистську продукцію;
- спалювати колорадські стрічки.
Відео спалення надсилайте нам на чат-бот "РАЗОМ" а також сюди @yellowribbonua", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+11 адвокат офіс
показати весь коментар08.06.2023 18:17
+6 Чайка Київ
показати весь коментар08.06.2023 18:33
+6 Oxanka
показати весь коментар08.06.2023 18:34
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Репостніть на своїх каналах. Запросіть друзів.
Наші партизани того варті.
https://petition.president.gov.ua/petition/193896
Скоро желтой
подводной лодленты будет больше чем жителей под оккупацией. Уже поди и списки награждений утверждены.
Мудачество.