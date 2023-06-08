Рух "Жовта Стрічка" запускає на окупованих територіях нову безстрокову акцію "Пали російське". ВIДЕО

Рух "Жовта Стрічка" запускає нову безстрокову акцію "Пали російське".

Про це йдеться у повідомленні в телеграм-каналі руху, передає Цензор.НЕТ.

"12 червня рашисти хочуть святкувати день росії, а ми будемо палити їхні прапори та символи!

Усіх мешканців тимчасово окупованих територій ми закликаємо:

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- зривати та збирати російську символіку (але не забувайте про власну безпеку);

- спалювати російські триколори;

- спалювати російські газети та іншу пропагандистську продукцію;

- спалювати колорадські стрічки.

Відео спалення надсилайте нам на чат-бот "РАЗОМ" а також сюди @yellowribbonua", - йдеться у повідомленні.