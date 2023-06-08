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В акваторію моря на Одещині течією Дніпра винесло міни та невикористані боєприпаси, - ОВА. ВIДЕО

Жителів Одещини просять утриматися від відвідування узбережжя Чорного моря через появу там сміття та вибухонебезпечних предметів, які принесло Дніпро після підриву окупантами Каховської ГЕС.

Про це йдеться у зверненні начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера до жителів Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

"Через вибух на Каховській ГЕС велика кількість сміття та уламків потрапила з Дніпра до акваторії Чорного моря. Вздовж берега вже спостерігається дрейф великої кількості уламків, дерев, побутових відходів, сміття.

Виявляють тіла загиблих тварин. Крім того, вода виносить до берегів міни, розтяжки та нерозірвані боєприпаси. Це загроза життю і здоров'ю жителів регіону", - повідомив він.

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За словами Кіпера, відповідні служби вже займаються розчисткою акваторії. Очільник ОВА водночас закликав мешканців Одеської області утриматись від прогулянок узбережжям та пляжами.

Автор: 

Одеська область (3243) Чорне море (1673) міна (361)


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Топ коментарі
+13
І це тільки початок... Затоплені очисні споруди, дохла риба та тварини, розмиті кладовища...
Яких тільки хвороб вони з собою не несуть! А ще сморід від розкладання...

Цікаво: ті, що репетували "хуже нє будєт" і "хоч паржом" будуть ржати і вихваляти покращення?
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08.06.2023 21:22
+8
До Криму навряд чи дойде, Одесса так
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08.06.2023 21:22
+8
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08.06.2023 21:26
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Це саме те , про що я писав вчора , що Чорне море стане непригодним
для відпочинку і в Криму 😠
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08.06.2023 21:13 Відповісти
дурня
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08.06.2023 21:19 Відповісти
До Криму навряд чи дойде, Одесса так
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08.06.2023 21:22 Відповісти
Так, ще вітер і течія в бік Одеси.
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08.06.2023 21:33 Відповісти
Масштаби катасрофи не ті аби чорному морю ставати непридатним.так що не сци.
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08.06.2023 21:58 Відповісти
все одно якийсь ідіот піде на пляж купатись та загаряти
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08.06.2023 21:14 Відповісти
в нас протитанкові і протипіхотні міни вже набули плавучості?
коли набудуть хоч крихт інтелекту ставленики зеленоду пих?
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08.06.2023 21:21 Відповісти
Трупи пливут, а народ влада оберігає від такого, адже в нас уже все добре ми всіх перемогли і взагалі ми живем в часи створення нового народу переможця, великий лідер уже є.
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08.06.2023 21:55 Відповісти
І це тільки початок... Затоплені очисні споруди, дохла риба та тварини, розмиті кладовища...
Яких тільки хвороб вони з собою не несуть! А ще сморід від розкладання...

Цікаво: ті, що репетували "хуже нє будєт" і "хоч паржом" будуть ржати і вихваляти покращення?
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08.06.2023 21:22 Відповісти
Кому " хуже не будет"? Слугам дійсно гірше не стало
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08.06.2023 21:24 Відповісти
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08.06.2023 21:26 Відповісти
розмиті кладовища вже спостерігали люди старшого за мене віку, коли запрацювала Кременчуцька ГЕС. Кажуть - гроби пливли. Хоч кладовища раніше ніколи не були в зоні повені, а лише на підвищеннях, тоді рівень підняли настільки, що всі ті підвищення були затоплені. Багато сіл і навіть містечок були переселені, а от з кладовищами - комуняки махнули рукою. Хрести прибрали, аби не мішали рибальству і судноплавству і будя. В Кременчуці і інших містах вода все одно хлорувалася, чи були якісь спалахи інфекції - влада не повідомляла. Не прийнято було когось з рабів інформувати.
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08.06.2023 23:10 Відповісти
На пляжах Одеси можна поставити загороджувальні сіті, щоб усяка херня не заважала, не запливала.
А дохлу русню риба поїсть.
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08.06.2023 21:25 Відповісти
І краби, нажаль багато свійських тварин теж загинуло.
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08.06.2023 21:59 Відповісти
І не свійських..
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08.06.2023 22:07 Відповісти
Пісєц, як не кацапські морські міни, так сміття. Схоже чергове літо буде без туристів.
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08.06.2023 21:56 Відповісти
Жила собі Україна раділа, війна була тільки на Донбасі, ні завзятим дебілам у 2019 му захотілось справжньої війни на всій території України.
Маєте, розпіщіться і не жалійтесь - ви за це проголосували.
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08.06.2023 21:58 Відповісти
цікаво, а як розтяжка може дрейфувати? Або нерозірваний *********?
Чи це така лякалка, щоб ніхто не ходив на берег та ненароком не побачив принесені водою загиблих, про яких в телемарафоні не кажуть?
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08.06.2023 22:35 Відповісти
А начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер може пояснити як вода виносить до берегів розтяжки? Чи так просто ляпнув.
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09.06.2023 11:23 Відповісти
 
 