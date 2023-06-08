В акваторію моря на Одещині течією Дніпра винесло міни та невикористані боєприпаси, - ОВА. ВIДЕО

Жителів Одещини просять утриматися від відвідування узбережжя Чорного моря через появу там сміття та вибухонебезпечних предметів, які принесло Дніпро після підриву окупантами Каховської ГЕС.

Про це йдеться у зверненні начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера до жителів Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

"Через вибух на Каховській ГЕС велика кількість сміття та уламків потрапила з Дніпра до акваторії Чорного моря. Вздовж берега вже спостерігається дрейф великої кількості уламків, дерев, побутових відходів, сміття.

Виявляють тіла загиблих тварин. Крім того, вода виносить до берегів міни, розтяжки та нерозірвані боєприпаси. Це загроза життю і здоров'ю жителів регіону", - повідомив він.

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За словами Кіпера, відповідні служби вже займаються розчисткою акваторії. Очільник ОВА водночас закликав мешканців Одеської області утриматись від прогулянок узбережжям та пляжами.