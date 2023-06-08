УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8756 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
13 155 23

12 загін спецпризначення знищує дронами танки, БМП, МТЛБ та позиції ЗС РФ на Запоріжжі. ВIДЕО

12 загін спецпризначення на Запоріжжі продовжує нищити військову техніку РФ та ліквідовувати російських окупантів.

Відповідне відео знищення російських окупантів опубліковано в мережі, передає Цензор.НЕТ.

На відео зафільмовано знищення двох російських танків, позиції російських кулеметників, розрахунку ПТУР, БМП окупантів, МТЛБ та власне ліквідації самих російських окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Харківщині оператори ССО нищать окупантів за допомогою дронів. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3987) СБУ (12857) знищення (7342) ССО (520)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
показати весь коментар
08.06.2023 21:52
+13
навєрна с участієм ізвєснава клоуна канашєнкава...
показати весь коментар
08.06.2023 21:57
+11
ХАроше кіно. Дивився б і дивився, дивився б і дивився як кацапня дохне
показати весь коментар
08.06.2023 21:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.06.2023 21:52 Відповісти
навєрна с участієм ізвєснава клоуна канашєнкава...
показати весь коментар
08.06.2023 21:57 Відповісти
на арєнє-Ігорьок 🤡 Клоунашєнков.
показати весь коментар
08.06.2023 22:09 Відповісти
ХАроше кіно. Дивився б і дивився, дивився б і дивився як кацапня дохне
показати весь коментар
08.06.2023 21:52 Відповісти
Зайди в Телеграм или Твиттер. Там за два дня добавилось видосиков с юга Украины. Тебе точно понравится.
показати весь коментар
08.06.2023 22:14 Відповісти
Лапоть,там твои козломордые сородичи одно и тоже с разных ракурсов крутят,ты настолько тупой,что не видишь этого?
показати весь коментар
08.06.2023 22:29 Відповісти
Ну допустим. Тогда предложите достоверные источники.
Западные СМИ хоть и неохотно, но начинают говорить про начало контрнаступления. В украинском сегменте тишина и половина Бахмута под котролем.
Теперь подумай с каких ракурсов преподносят новости украинские СМИ своим гражданам.
показати весь коментар
08.06.2023 22:37 Відповісти
Никто о половине Бахмута под контролем не говорит,а по поводу всего остального,то лично мне хватило одного видео на официальной(???!!!) странице вашего "министерства нападения),на котором зерноуборочные комбайны выдавали за немецкие"Леопарды".
показати весь коментар
08.06.2023 22:49 Відповісти
Давай возмем официальную сводку ВСУ о потерях россиян за последние два дня (приблизительно 1600 человек)
Если ничего не проиходит откуда у них такие потери?
Получается что теперь нападающие несут меньше потерь чем наступающие? Видимо благодаря
непобедимой Натовской технике.
показати весь коментар
08.06.2023 23:07 Відповісти
Давай возьмём официальную сводку минвойны ре-фе за последние сутки,в ней идёт речь о минимум 40 "уничтоженных" танках,бмп и БТР,ты вообще-то представляешь себе масштаб этого бреда,это я не говорю о "тысячах уничтоженных националистах",которые только в воспалённых черепных коробках"игорьков клоунашенковых",так сказать "существуют".
показати весь коментар
08.06.2023 23:31 Відповісти
Поэтому к сводкам обеих сторон подхожу с очень большим недоверием. Но нужно делать шоу и преукрашивать.
показати весь коментар
08.06.2023 23:41 Відповісти
Так вообще-то ты начал тут умничать о кацапских видео,если что.
показати весь коментар
08.06.2023 23:55 Відповісти
По украиснским источникам - под контролем у Украины только район самолета в Бахмуте и это же подтверждают пригожинцы. Так что не лги в малом.
показати весь коментар
09.06.2023 00:05 Відповісти
Нацисти теж кричали багато у "Дойче вохеншау" про "взятий Сталінград" "ЧИМ" закінчилося? Нагадать?
показати весь коментар
09.06.2023 03:07 Відповісти
А с чего ты решил, что украинцы не в курсе? Ты свои видосики видел, как красная армия зиговала на парадах с Вермахтом? Почему-то на россии не ищут видосики, как окочурилось на войне миллионы и миллионы красногвардейцев. Никого это не смущает. Лишь бы прыгать с салютами на празднике, не понимая, что все эти трупы были зря. США и союзники выиграли бы 2М и без русских.
показати весь коментар
08.06.2023 23:20 Відповісти
На 2М вообще не нужно переводить паралели. Победобесие не приветсвую.
Конкретно человеку сверху нравится смотреть видосики как горят русские. Дальше занавески закрываются и он не думает, а как там у нас.
показати весь коментар
08.06.2023 23:33 Відповісти
А чим тобі не подобається "вподобання чоловіка"? Ви прийшли на танках нас убивать Ми радіємо коли вас убивають і в танках спалюють Це - цілком нормальна реакція нормальної людини Адже вбитий чи згорілий "рассєянін" уже не візьме в руки зброю щоб убивать нас М ж вас не на площах розстрілюємо чи на вогнищах спалюємо - а в бою!
показати весь коментар
09.06.2023 03:14 Відповісти
Міфічна армія дронів стерненка-притули - 400 млн, міфічний супутник свояка хамутінніка - 600 млн. Я думаю мільярд гривень донатів українців могли б дуже допомогти реально, а не віртуально.
показати весь коментар
08.06.2023 21:53 Відповісти
Є ще армія дронів, там питань ще більше.
показати весь коментар
08.06.2023 22:08 Відповісти
В чому міфічність? А звідки по-вашому всі ці дрони, якими нищать кацапню?
показати весь коментар
09.06.2023 00:06 Відповісти
где здесь ******* израэльский...?\мабуть плачет возле стены...\
показати весь коментар
08.06.2023 21:53 Відповісти
Патєрь нєт, всьо ідьот па плану
показати весь коментар
08.06.2023 21:54 Відповісти
Летить дрончик в болота,

смерть шукає москаля.

Доки він один блукає,

за спиною рій злітає.

Незабаром привітають,

вам про все вони згадають.

Будуть всім свічки гасити,

до кобзона шлях точити.

Довго смерті не чекайте,

двері пекла відчиняйте,

подаруночки чекайте.
показати весь коментар
08.06.2023 22:35 Відповісти
 
 