12 загін спецпризначення знищує дронами танки, БМП, МТЛБ та позиції ЗС РФ на Запоріжжі. ВIДЕО
12 загін спецпризначення на Запоріжжі продовжує нищити військову техніку РФ та ліквідовувати російських окупантів.
Відповідне відео знищення російських окупантів опубліковано в мережі, передає Цензор.НЕТ.
На відео зафільмовано знищення двох російських танків, позиції російських кулеметників, розрахунку ПТУР, БМП окупантів, МТЛБ та власне ліквідації самих російських окупантів.
Топ коментарі
+19 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар08.06.2023 21:52
+13 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар08.06.2023 21:57
+11 Грицько Добрий
показати весь коментар08.06.2023 21:52
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Западные СМИ хоть и неохотно, но начинают говорить про начало контрнаступления. В украинском сегменте тишина и половина Бахмута под котролем.
Теперь подумай с каких ракурсов преподносят новости украинские СМИ своим гражданам.
Если ничего не проиходит откуда у них такие потери?
Получается что теперь нападающие несут меньше потерь чем наступающие? Видимо благодаря
непобедимой Натовской технике.
Конкретно человеку сверху нравится смотреть видосики как горят русские. Дальше занавески закрываются и он не думает, а как там у нас.
смерть шукає москаля.
Доки він один блукає,
за спиною рій злітає.
Незабаром привітають,
вам про все вони згадають.
Будуть всім свічки гасити,
до кобзона шлях точити.
Довго смерті не чекайте,
двері пекла відчиняйте,
подаруночки чекайте.