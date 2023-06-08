12 загін спецпризначення знищує дронами танки, БМП, МТЛБ та позиції ЗС РФ на Запоріжжі. ВIДЕО

12 загін спецпризначення на Запоріжжі продовжує нищити військову техніку РФ та ліквідовувати російських окупантів.

Відповідне відео знищення російських окупантів опубліковано в мережі, передає Цензор.НЕТ.

На відео зафільмовано знищення двох російських танків, позиції російських кулеметників, розрахунку ПТУР, БМП окупантів, МТЛБ та власне ліквідації самих російських окупантів.

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