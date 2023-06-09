У Маріуполі зараз смертність у 2,6 раза вища, ніж у пік COVID-19, - Андрющенко. ВIДЕО
У тимчасово захопленому Маріуполі відзначається велике зростання смертності серед населення.
Про це у телеграмі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Смертність в Маріуполі від "природніх причин" на цьому тижні перетнула позначку в 400 людей на тиждень.
У фізичних цифрах це в 2,6 раза більше за пік найбільшої ковідної смертності. Тоді майже дійшли позначки у 150 смертей на тиждень. Єдина різниця - 150 було на 500 тисяч, а зараз 400 на неповні 100 тисяч маріупольців. Якщо геноцид виглядає якось інакше, я не знаю як", - розповів Андрющенко.
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- КОВІД - продані за кордон захисні засоби, про#обаний кисень, число жертв понад 100 тисяч.
- перед великою війною, продана на Ближній Схід зброя, знищена оборонка, скорочена армія, розформовані бригади, всі ракетні програми і ППО закатані в асфальт для російськіх танків, розміновані шляхи наступу, мудрий нарід покликали на шашлики і запевнили, що війни не буде. Кількість жертв - сотні тисяч.
засунь собі у дупу свій ковід.