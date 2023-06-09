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У Маріуполі зараз смертність у 2,6 раза вища, ніж у пік COVID-19, - Андрющенко. ВIДЕО

У тимчасово захопленому Маріуполі відзначається велике зростання смертності серед населення.

Про це у телеграмі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Смертність в Маріуполі від "природніх причин" на цьому тижні перетнула позначку в 400 людей на тиждень.
У фізичних цифрах це в 2,6 раза більше за пік найбільшої ковідної смертності. Тоді майже дійшли позначки у 150 смертей на тиждень. Єдина різниця - 150 було на 500 тисяч, а зараз 400 на неповні 100 тисяч маріупольців. Якщо геноцид виглядає якось інакше, я не знаю як", - розповів Андрющенко.

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Автор: 

Маріуполь (3236) смертність (195) Андрющенко Петро (696)


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даже хз, если 150 на 500 тогда наверное 30 на 100к vs 400 на 100к - фактически на порядок больше. или метОды счета у "советников" автоматически включают немного откатов или так их в университетах (не) научили.
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09.06.2023 01:34 Відповісти
Эх вы, датя, детей. Методы подсчета откатов в универах не выучишь. Это практика и многолетняя, от старших к младшим. Где ж вас столько "умников" наковыряли?
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09.06.2023 01:41 Відповісти
- 2019 році указом Зеленського були закриті всі туберкульозні ізолятори та клініки в Україні і всі хворі, аж до 4 стадії, були випущені для заражень у світ, у громадський транспорт. Статистика закрита і всі померлі від туберкульозу отримали діагноз - різні за назвою легеневі захворювання. Число жертв невідоме.

- КОВІД - продані за кордон захисні засоби, про#обаний кисень, число жертв понад 100 тисяч.

- перед великою війною, продана на Ближній Схід зброя, знищена оборонка, скорочена армія, розформовані бригади, всі ракетні програми і ППО закатані в асфальт для російськіх танків, розміновані шляхи наступу, мудрий нарід покликали на шашлики і запевнили, що війни не буде. Кількість жертв - сотні тисяч.

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09.06.2023 01:55 Відповісти
Ее..що за указ такий? Бо в Києві працюють.
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09.06.2023 02:17 Відповісти
25/434. от 5. 02. 2020. Сам читал, все верно.
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09.06.2023 02:48 Відповісти
Ну і чого ти хвилюєшся. Прийде час виберемо собі нового президента. Так працює демократія.
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09.06.2023 09:24 Відповісти
а чому не з свинячим грипом порівнюєш?
засунь собі у дупу свій ковід.
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09.06.2023 08:20 Відповісти
на несуществующей болячке вы не хило людей поубивали и покошмарили. плюнуть в харю надо при одном упоминании любого чиновника этого шарлатанства
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09.06.2023 09:57 Відповісти
Як там так погано що аж геноцид, якого дідька 100 тисяч громадян України сидять у Маріуполі? Або не все для них погано, або їм до вподоби окупаційна влада. Немає чого за них журитися. Влада б переймалася пересічними на вільних землях.
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09.06.2023 16:43 Відповісти
 
 