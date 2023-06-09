До Росії поставили китайські бронетранспортери. Китай заперечує поставки до РФ, - Радіо Свобода. ВIДЕО
Чеченський підрозділ "Ахмат" отримав вісім бронетранспортерів ShaanXi Tiger 4х4, вироблених в Китаї. Раніше Пекін неодноразово заперечував постачання військових товарів до РФ.
Відео з бронетранспортерами опублікував в телеграмі голова Чечні Рамзан Кадиров. Він проїхав за кермом одного з них і заявив, що це "найкраща машина", яку "не ловить жодна куля", повідомляє Цензор.НЕТ.
Радіо Свобода звернуло увагу, що ці ж бронетранспортери є в каталозі компанії Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, розташованої в місті Баоцзи китайської провінції Шенсі.
Закордонні джерела вже не раз повідомляли, що Китай постачає Росії техніку та комплектуючі для війни в Україні. Китай у відповідь стверджував, що країна дотримується нейтралітету і не продає зброю в зони конфлікту. Пекін наголошував, що не продавав і не продаватиме зброю та техніку ані Росії, ані Україні.
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Взагалі мені здається, що цією поставкою бронемашин (скажімо чесно, не особливо значуще озброєння, та ще й напевно проведене, як для правоохоронних органів), Китай вивчає реакцію Заходу на такі дії.
https://news.obozrevatel.com/abroad/kim-chen-***-zapretil-************-v-severnoj-koree-ih-priravnyali-k-izmene-sotsializma-smi.htm?_gl=1*e8ek29*_ga*MTY5MDc5MzcwMy4xNjgzNzQzMzk3*_ga_JBX3X27G7H*MTY4NjI1MjQyNi40NS4xLjE2ODYyNTQxNzUuNDQuMC4w Ким Чен Ын запретил самоубийства в Северной Корее
Я вот теперь в раздумьях, какое наказание за это будет - сразу расстрел, или всё таки пожизненное?..
Ну еще и жизнь не сахар, с рождения уже в долгах, правда рабочую неделю немного сократили с 68 до 52 часов.
Там нет Чучхе, однако ситуация плачевная.
Но их суицид всё равно к культуре, или религии имеет нулевое отношение, имхо.
Скорее это последствия депрессивных настроений.
А китаезы за что не берутся, все Черри Амулет получается.
Україна не китай!!
Ещё танки и истребители им поставьте, чтобы могли качественно защищать свой Байкал, Сибирь, ДВ от вас, тупоголовых китаёZ
Китай це ВОРОГ України.
под видом бурятов, тувинцев, корейцев, калмыков, якутов и т.д.
Це свята правда, якщо іздиш на ній коло дому в Чечні і ніхто по тобі не стріляє.
Все таємне колись стане відомим. Це стосується і буратінкіних таємниць про Оман, "вагнерівців", Чонгар з баклановим та його посіпаками та шашликами на "дєньпабєди". Готуйся, піаністе, до доволі неприємних речей, пов'язаних зі 111-ю Статтею. У Ростові на тебе вже не чекають.
Про цену вопрос третий.
Это будет покрывать возросшие потребности и не более.
Страны ЕС нам столько не дадут.
Нужно основательно и быстро готовиться к обороне.