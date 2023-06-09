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До Росії поставили китайські бронетранспортери. Китай заперечує поставки до РФ, - Радіо Свобода. ВIДЕО

Чеченський підрозділ "Ахмат" отримав вісім бронетранспортерів ShaanXi Tiger 4х4, вироблених в Китаї. Раніше Пекін неодноразово заперечував постачання військових товарів до РФ.

Відео з бронетранспортерами опублікував в телеграмі голова Чечні Рамзан Кадиров. Він проїхав за кермом одного з них і заявив, що це "найкраща машина", яку "не ловить жодна куля", повідомляє Цензор.НЕТ.

Радіо Свобода звернуло увагу, що ці ж бронетранспортери є в каталозі компанії Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, розташованої в місті Баоцзи китайської провінції Шенсі.

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До Росії поставили китайські бронетранспортери. Китай заперечує поставки до РФ, - Радіо Свобода 01

До Росії поставили китайські бронетранспортери. Китай заперечує поставки до РФ, - Радіо Свобода 02

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Закордонні джерела вже не раз повідомляли, що Китай постачає Росії техніку та комплектуючі для війни в Україні. Китай у відповідь стверджував, що країна дотримується нейтралітету і не продає зброю в зони конфлікту. Пекін наголошував, що не продавав і не продаватиме зброю та техніку ані Росії, ані Україні.

Автор: 

Китай (4624) зброя (7477) росія (65394) БТР (280)


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Топ коментарі
+34
Кадыров «спалил» поставки военной техники из Китая в РФ. Это первый случай, когда китайская техника была зафиксирована на вооружении российских войск:
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09.06.2023 10:30
+27
Слегка офф-топ, но всё таки...
https://news.obozrevatel.com/abroad/kim-chen-***-zapretil-************-v-severnoj-koree-ih-priravnyali-k-izmene-sotsializma-smi.htm?_gl=1*e8ek29*_ga*MTY5MDc5MzcwMy4xNjgzNzQzMzk3*_ga_JBX3X27G7H*MTY4NjI1MjQyNi40NS4xLjE2ODYyNTQxNzUuNDQuMC4w Ким Чен Ын запретил самоубийства в Северной Корее
Я вот теперь в раздумьях, какое наказание за это будет - сразу расстрел, или всё таки пожизненное?..
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09.06.2023 10:31
+26
Іран також спочатку заперечував
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09.06.2023 10:32
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Кадыров «спалил» поставки военной техники из Китая в РФ. Это первый случай, когда китайская техника была зафиксирована на вооружении российских войск:
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09.06.2023 10:30 Відповісти
Домовлялись що українсько китайський кордон пройде по уралу ? ВСЕ . Тепер і Сибир буде український
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09.06.2023 10:32 Відповісти
не Сибир а Сибір
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10.06.2023 18:47 Відповісти
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10.06.2023 21:14 Відповісти
1.2 з сухим однощеповим роботом?)))
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09.06.2023 10:35 Відповісти
Це тей ахмат, який сьогодні накрили? 56 трупаків, санітарних на уточненні
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09.06.2023 10:39 Відповісти
Горять вони так само як і кацапські,а може й краще.
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09.06.2023 12:31 Відповісти
С ароматом палочек для благовонья.
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09.06.2023 12:47 Відповісти
Не переживай ватан,є чим палити,є і кому вас палити
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10.06.2023 07:31 Відповісти
У тебя явные проблемы с головой
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11.06.2023 11:07 Відповісти
Мабудь через Казахстан чи Монголію ???
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09.06.2023 10:30 Відповісти
Та хоч через Гондурас, але на це потрібна офіційна згода уряду Китаю.
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09.06.2023 10:32 Відповісти
В основному військову техніку не можна перепродати без погодження з країною - виробником. Хіба що китайці "забули" прописати відповідні пункти в договір продажу, тому ж Казахстану (хоча більш вірогідним є Киргизстан чи Таджикистан, вони більш "прив'язані" до Росії з Китаєм).
Взагалі мені здається, що цією поставкою бронемашин (скажімо чесно, не особливо значуще озброєння, та ще й напевно проведене, як для правоохоронних органів), Китай вивчає реакцію Заходу на такі дії.
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09.06.2023 10:45 Відповісти
Казахи вже публікувавли відео, де по їх залізниці рухаються нескінченно потяги з военою технікою з Китаю до параші..
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09.06.2023 11:44 Відповісти
МабуТь
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09.06.2023 20:12 Відповісти
Слегка офф-топ, но всё таки...
https://news.obozrevatel.com/abroad/kim-chen-***-zapretil-************-v-severnoj-koree-ih-priravnyali-k-izmene-sotsializma-smi.htm?_gl=1*e8ek29*_ga*MTY5MDc5MzcwMy4xNjgzNzQzMzk3*_ga_JBX3X27G7H*MTY4NjI1MjQyNi40NS4xLjE2ODYyNTQxNzUuNDQuMC4w Ким Чен Ын запретил самоубийства в Северной Корее
Я вот теперь в раздумьях, какое наказание за это будет - сразу расстрел, или всё таки пожизненное?..
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09.06.2023 10:31 Відповісти
После совершения суицида трупы будут ещё и расстреливать
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09.06.2023 10:36 Відповісти
Не, в назидание будет бошки им отрезать, и выставлять на всеобщее обозрение. Как "пособникам мирового империализма". Всё по заветам чучхе.
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09.06.2023 10:43 Відповісти
Зря смеетесь. Это же Северная Корея - а расстрел родственников не хотите получить?
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09.06.2023 11:16 Відповісти
Во первых я смеюсь с непроходимой тупости этого закона, а во вторых в нём ничего не говорится в отношении родственников суицидников. А вот то что там целыми семьями кончают жизнь самоубийством - это факт.
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09.06.2023 11:40 Відповісти
Ю. Корея - по суицидам первое место в мире занимает, видимо у них это с культурой или религией связано.
Ну еще и жизнь не сахар, с рождения уже в долгах, правда рабочую неделю немного сократили с 68 до 52 часов.
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09.06.2023 12:05 Відповісти
Связь с религией - вряд ли. А вот из-за последствий влияния культа чучхе - более чем вероятно.
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09.06.2023 12:08 Відповісти
Я про другую Корею.
Там нет Чучхе, однако ситуация плачевная.
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09.06.2023 12:12 Відповісти
Прошу пардону, не сразу обратил внимание, что подразумевалась Ю.Корея.
Но их суицид всё равно к культуре, или религии имеет нулевое отношение, имхо.
Скорее это последствия депрессивных настроений.
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09.06.2023 12:19 Відповісти
Вообще - то речь идет о С. Корее
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10.06.2023 18:50 Відповісти
Ну тект закона ведь вы не читали, верно? А раз там суицид приравнивается к измене социализму - значит и родственники подлежат наказанию, как за измену социализму.
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09.06.2023 13:16 Відповісти
Судя по их другим драконовским законам Вы не далеки от истины. Хотя действительно, текст этого закона не знаком ни мне, ни Вам.
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09.06.2023 16:51 Відповісти
Реанімація.
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09.06.2023 13:31 Відповісти
А после всё равно суд и наказание.
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09.06.2023 16:53 Відповісти
типова тактика уйла.. Закидон , поки що "бронетранспортерів" для перевірки реакції. Реакції як завжди не буде. Далі піде весь спектр озброєння - танки, гаубиці, можливо ракети і дрони.
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09.06.2023 10:32 Відповісти
Іран також спочатку заперечував
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09.06.2023 10:32 Відповісти
pora Amerike vipravljati pomilku s kitaem.
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09.06.2023 10:32 Відповісти
я вже почав сумніватися що США впишется якщо Китай таки нападе на Тайвань
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09.06.2023 10:37 Відповісти
kitaicov nado bylo zamachitj kak tolko nachali palci tapiritj - Amerika sama sozdala sebe problemu🤬
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09.06.2023 10:50 Відповісти
вы правы 👍
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09.06.2023 10:51 Відповісти
Які можуть бути сумніви, коли nVidia з TSMC переходить на техпроцес Intel, а сама TSMC будує завод в Штатах.
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09.06.2023 11:22 Відповісти
ce nazyvaetsa "better safe than sorry" esli v Taiwani nachnetsa zavaruha - zavodi tochno neucelejut...
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09.06.2023 11:28 Відповісти
Десь у новинах вже анонсували візит Блінкена до комуняк; здається, 13 червня, якшо не помиляюся.
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09.06.2023 12:20 Відповісти
Все это скоро поедет на мацкву. Или будет основой армии будущего имарата Кавказ. Или вы думаете, что кадырка всю эту красоту купил за личные гроши, чтоб оно все сгорело за неделю под Бахмутом?
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09.06.2023 10:37 Відповісти
https://t.me/hyevuy_dnepr/54053 «Я вас, русских, ненавижу», - цілком заслужена реакція на русню в Фінляндії ВИДЕО
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09.06.2023 10:38 Відповісти
Могли бы сами видос запилить. Дело не хитрое. Нет никакого желания переходить на телеграм Кадырова.
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09.06.2023 10:45 Відповісти
чайники бракоделы ,это такое же гавно как тигры русни
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09.06.2023 10:45 Відповісти
По давней совковой традиции, в Тиграх хотя бы железо толстое. Херовое, но толстое.
А китаезы за что не берутся, все Черри Амулет получается.
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09.06.2023 11:15 Відповісти
всьонєтакадназначна! китай за мир! нєт вайнє! нєт ескалаціі!
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09.06.2023 10:45 Відповісти
Мир Дружба Жвачка !
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09.06.2023 11:36 Відповісти
Як були онуки *********** продажними, так і зараз, рахамія може підтвердити, він у захваті від них!!
Україна не китай!!
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09.06.2023 10:45 Відповісти
Це не БТР, а бронеавтомобіль.
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09.06.2023 10:45 Відповісти
Это только ты умный, а Мы так - погулять вышли.
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09.06.2023 11:01 Відповісти
Работящая, но тупорылая нация....🤡🤡🤡

Ещё танки и истребители им поставьте, чтобы могли качественно защищать свой Байкал, Сибирь, ДВ от вас, тупоголовых китаёZ
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09.06.2023 10:57 Відповісти
Не бойся, узкопленочные в свои тарантайки специальный приемник встроили, в случае китайско-кацапской войны, они их будут глушить прямо на поле боя с пультика, типа того, что идет с дешевыми китайскими колонками.
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09.06.2023 11:18 Відповісти
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09.06.2023 11:14 Відповісти
Сойгу мая брат, аднака!(с)
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09.06.2023 11:19 Відповісти
Бухает наверно
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09.06.2023 12:40 Відповісти
Дали китель разносить
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09.06.2023 12:49 Відповісти
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10.06.2023 07:07 Відповісти
шось у нього спільне з герасимовим є
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10.06.2023 07:08 Відповісти
Это ж надо быть такими тупоголовыми что бы включить этих людоедов в глобальную цепочку поставок.
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09.06.2023 11:14 Відповісти
Кацапи виділяють на війну біля 300 млрд $ на рік (2023), чому тут дивуватися.
Китай це ВОРОГ України.
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09.06.2023 11:21 Відповісти
Вместо CHINA надо Beijing
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09.06.2023 12:50 Відповісти
China то всім ясно що то Китай, а що таке Beijing ніхто не знає.
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09.06.2023 17:27 Відповісти
китайцы и северокорейцы воюют на стороне москалей с 15 года
под видом бурятов, тувинцев, корейцев, калмыков, якутов и т.д.
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09.06.2023 11:33 Відповісти
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09.06.2023 11:41 Відповісти
Ну що, Зеля, Резніков та інши, хочете ще Кітай як посередника?
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09.06.2023 12:02 Відповісти
"це "найкраща машина", яку "не ловить жодна куля"

Це свята правда, якщо іздиш на ній коло дому в Чечні і ніхто по тобі не стріляє.
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09.06.2023 12:05 Відповісти
Здав кадирка косооких комунячок...
Все таємне колись стане відомим. Це стосується і буратінкіних таємниць про Оман, "вагнерівців", Чонгар з баклановим та його посіпаками та шашликами на "дєньпабєди". Готуйся, піаністе, до доволі неприємних речей, пов'язаних зі 111-ю Статтею. У Ростові на тебе вже не чекають.
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09.06.2023 12:07 Відповісти
якщо Захiд захоче це зупинити, то це легко зробити - лише треба скоротити купiвлю Made in China на 10%
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09.06.2023 12:10 Відповісти
Это как раз не легко, надо как минимум что то у себя подобное построить.
Про цену вопрос третий.
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09.06.2023 12:16 Відповісти
Та вже потихеньку переносять виробництва в сусідні з китаєм країни.Років зо 5.Але поки що недостатньо швидко
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09.06.2023 12:29 Відповісти
Переносят в Индию, одну из стран БРИКС.

Это будет покрывать возросшие потребности и не более.
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09.06.2023 12:35 Відповісти
Ліпше у нас частину виробництв розміщали починаючи з 1991 року .
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09.06.2023 12:49 Відповісти
Казахи кілька днів поспіль виставляли відео в Тік-Ток, як через Казахстан ідуть ешелони китайськох техніки на росію! 🤬
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09.06.2023 12:50 Відповісти
ЭТОМУ ВИДЕО 5 ЛЕТ, китай ждет когда труп остыне
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09.06.2023 13:48 Відповісти
В Китае 43000 БТР - могут легко поставить в рашу 3000 - 4000 штук.И поставят думаю не только БТР.
Страны ЕС нам столько не дадут.
Нужно основательно и быстро готовиться к обороне.
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09.06.2023 13:09 Відповісти
сеййчас главное наступление на сегоднящний день,а там будем посмотреть что и как?оборона или дальше попрем
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09.06.2023 13:49 Відповісти
ну, ****** хламідія, де твої вітання кпк? недоумку, іще хочеш "пєрєдавой опит" китайських комуняк переймати?
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09.06.2023 13:57 Відповісти
Це так Китай де факто приєднався до Будапештського меморандуму, паставляючи зброю агресору який порушив Мир , за який так "піклується".
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09.06.2023 17:16 Відповісти
і китайози пи₴дять що нейтральні
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09.06.2023 18:13 Відповісти
Разового використання, як і все китайське.
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09.06.2023 19:27 Відповісти
не бачу ні на фото, ні на відео жодного БТР....
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09.06.2023 20:05 Відповісти
Закончится тем, Китай получит санкции, которых нет.
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09.06.2023 22:35 Відповісти
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09.06.2023 23:13 Відповісти
Тепер Я точно знаю, хто іграв Шарикова в "Собачем сердце"!
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10.06.2023 18:56 Відповісти
Усі у попіл перетворитись урюкі срані
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10.06.2023 09:55 Відповісти
 
 