До Росії поставили китайські бронетранспортери. Китай заперечує поставки до РФ, - Радіо Свобода. ВIДЕО

Чеченський підрозділ "Ахмат" отримав вісім бронетранспортерів ShaanXi Tiger 4х4, вироблених в Китаї. Раніше Пекін неодноразово заперечував постачання військових товарів до РФ.

Відео з бронетранспортерами опублікував в телеграмі голова Чечні Рамзан Кадиров. Він проїхав за кермом одного з них і заявив, що це "найкраща машина", яку "не ловить жодна куля", повідомляє Цензор.НЕТ.

Радіо Свобода звернуло увагу, що ці ж бронетранспортери є в каталозі компанії Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, розташованої в місті Баоцзи китайської провінції Шенсі.

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Закордонні джерела вже не раз повідомляли, що Китай постачає Росії техніку та комплектуючі для війни в Україні. Китай у відповідь стверджував, що країна дотримується нейтралітету і не продає зброю в зони конфлікту. Пекін наголошував, що не продавав і не продаватиме зброю та техніку ані Росії, ані Україні.