Бійці на двох автомобілях Humvee штурмують позиції окупантів у лісосмузі. ВIДЕО бою
В мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований штурм позицій окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни атакували ворожу позицію на двох американських автомобілях Humvee. Запис зроблений з позиції кулеметника на бронемашині. Він постійно підтримував штурм. Частина бійців спішилася і почала штурмувати окупантів.
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2. Подъехав к окопам на такое расстояние можно использовать и ручные гранаты, в том числе и дымовые.
их там море обычно.
тут на кадрах не видно ответного огня, от слова совсем.
все же машины должны быть динамичны на поле боя, а не стоять на одном месте, да еще и менять БК в это время
Не Украина эту войну начала