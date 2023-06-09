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Новини Відео Війна
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Бійці на двох автомобілях Humvee штурмують позиції окупантів у лісосмузі. ВIДЕО бою

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований штурм позицій окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни атакували ворожу позицію на двох американських автомобілях Humvee. Запис зроблений з позиції кулеметника на бронемашині. Він постійно підтримував штурм. Частина бійців спішилася і почала штурмувати окупантів.

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Автор: 

зброя (7477) США (23065) бойові дії (3889)


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Топ коментарі
+33
Хлопці, не залишайте жодного кацапа не добитим. За дітей наших, за стариків, за бійців наших,за природу нашу, за тварин тільки смерть нелюдям.
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09.06.2023 13:54
+20
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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09.06.2023 14:02
+17
Слава хоробрим . Повертайтеся живими.
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09.06.2023 14:08
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Значит или разведка боем, или знали куда шли.
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09.06.2023 14:33 Відповісти
Уточніть будь ласка, що це?
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09.06.2023 17:47 Відповісти
Тут прокатило, но прокатило не везеде, верне практически нигде((
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09.06.2023 14:04 Відповісти
Тобі, я бачу, видніше, ніж тим, хто планував зачистку. Навіщо марно бздіти у калюжу і робити хвилі?
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09.06.2023 14:06 Відповісти
Робити глобальні висновки за відео з інтернету вміють тільки на рашко-змі.
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09.06.2023 14:21 Відповісти
Кинь посилання людям.
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09.06.2023 14:24 Відповісти
только рашист будет уточнять что бмп американские
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09.06.2023 14:27 Відповісти
Яким чином пропонуєш довозити піхоту га поле бою?
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09.06.2023 14:31 Відповісти
Так , а ссылка будет на видео ?
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09.06.2023 14:36 Відповісти
Именно так и происходит при артогне.Всегда и везде. А,да,в WoT, по другому. **@е "знатоки"...
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09.06.2023 14:38 Відповісти
А откуда такая информация, где можно об этом подробнее почитать?
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09.06.2023 14:42 Відповісти
А что видео, там ничего не разберёшь, может, там были российские танки и БМП..
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09.06.2023 14:47 Відповісти
А что, с такой высоты и при таком качестве видео можно различить где какая коробка?
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09.06.2023 14:59 Відповісти
И класно мнить себя стратегом - смотря на бой со стороны...
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09.06.2023 14:09 Відповісти
1. Стрельба на ходу не эффективна - нужны остановки на 4-5 секунд.
2. Подъехав к окопам на такое расстояние можно использовать и ручные гранаты, в том числе и дымовые.
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09.06.2023 14:12 Відповісти
это скорее заградительный огонь, а не огонь на поражение. чтобы ближе подъехать
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09.06.2023 14:26 Відповісти
Накрывать позиции противника на которые наступаешь дымовой завесой, это гениальная тактика
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09.06.2023 14:30 Відповісти
І велика ймовірність влучити по авто що їде попереду.
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09.06.2023 17:35 Відповісти
у них несколько эшелонов обороны, на каждую птуров не напасёшься.Впереди обычно фарш-отряды и не у всех даже гранаты есть.
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09.06.2023 14:13 Відповісти
Ето сказка из той же оперы что у рашистов закончились ракеты. ПТУРов на рашке предостаточно и даже больше чем у нас. И ето их самое любимое занятие расстреливать колоны из-засады. Даже если на передовой линии сидит мясо то за ними в пару сотнях метров могут быть ПТУРисты, которые используют ето мясо как наживку. Тем более для рашистов весь смысл жизни уничтожить американскую технику и показать ето на своих пропагандонских каналах
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09.06.2023 14:20 Відповісти
лаптерогий, как видишь, птуров нет. И оттого что ты тут подгораешь, они не появятся.
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09.06.2023 15:01 Відповісти
ПНХ кацапоид. Я помню как ты так же говорило перед полномасштабным вторжением что не нужно зрады все идет па плану. Теперь расхлебываем твой план
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09.06.2023 15:26 Відповісти
скрин твоего зхвиздежа?
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09.06.2023 15:27 Відповісти
Воно ванюшко
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09.06.2023 15:40 Відповісти
Думаю що аерозвідка подивилась , що там у кацапів є , якщо і могли буть ПТУРИ наші б не рипались б так . Хлопці там не дурні Спробуйте на ходу попасти в той хамві , якщо він швидко рухається)
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09.06.2023 14:14 Відповісти
Зачем ПТУР, любой РПГ подойдет.
их там море обычно.

тут на кадрах не видно ответного огня, от слова совсем.
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09.06.2023 14:28 Відповісти
Потому что кацапы в норах обосранные лежат, а ты не знал?
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09.06.2023 14:35 Відповісти
мало того, выгрузили пехоту, отъехали назад, в сторону, в одну-другую....
все же машины должны быть динамичны на поле боя, а не стоять на одном месте, да еще и менять БК в это время
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09.06.2023 14:30 Відповісти
Хлопці, не залишайте жодного кацапа не добитим. За дітей наших, за стариків, за бійців наших,за природу нашу, за тварин тільки смерть нелюдям.
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09.06.2023 13:54 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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09.06.2023 14:02 Відповісти
Слава хоробрим . Повертайтеся живими.
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09.06.2023 14:08 Відповісти
У нас появились тик-ток войска?
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09.06.2023 14:13 Відповісти
Кацап, иди за русским кораблем
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09.06.2023 14:34 Відповісти
Из за таких видео Народ Украины перестает верить в победу!!! Заехали две техники по броне они слабые, в поле на ходу пошла стрельба в поле пустое, просто молодцы наши ребята, считая нас за идиотов, и тем самым показывая какие они никчемные!!!! Мои знакомые ребята, перед тем как так ехать, проверяют наличие кацапов дронами, даже если там будет хоть 1-3 сидеть в окопе, то в закрытую приехали на машине и уничтожили!!!!! А не такая езда сверху, чистая показуха для сми!
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09.06.2023 14:36 Відповісти
Тільки зареєструвався і вже зневірився.
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09.06.2023 14:41 Відповісти
Сміливо! Скоріше за все це підтримка нашої піхоти, яка залігла перед траншеями ворога і не дає тому висунутись. Ми всі сподіваємося, що крупнокаліберні аргументи вкупі з гранатами нашіх бійців успішно перетворили тих кацапів на хароших русскіх.
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09.06.2023 14:50 Відповісти
Це Генеральний контрнаступ?
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09.06.2023 15:00 Відповісти
где Киев за 3 дня?
Не Украина эту войну начала
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09.06.2023 15:16 Відповісти
 
 