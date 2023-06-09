Бійці на двох автомобілях Humvee штурмують позиції окупантів у лісосмузі. ВIДЕО бою

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований штурм позицій окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни атакували ворожу позицію на двох американських автомобілях Humvee. Запис зроблений з позиції кулеметника на бронемашині. Він постійно підтримував штурм. Частина бійців спішилася і почала штурмувати окупантів.

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