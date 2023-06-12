П’ять полонених окупантів без штанів вітають своїх співгромадян з Днем Росії. ВIДЕО

П’ять полонених окупантів щойно захоплених українськими воїнами привітали своїх співгромадян з Днем Росії.

Відеозапис з вітанням окупантів опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Правильне вітання з днем незалежності Росії. Незалежності від розуму та штанів", - пише в коментарі до відео Бутусов.