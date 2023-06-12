П’ять полонених окупантів без штанів вітають своїх співгромадян з Днем Росії. ВIДЕО
П’ять полонених окупантів щойно захоплених українськими воїнами привітали своїх співгромадян з Днем Росії.
Відеозапис з вітанням окупантів опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Правильне вітання з днем незалежності Росії. Незалежності від розуму та штанів", - пише в коментарі до відео Бутусов.
Топ коментарі
+60 Пачкуале
показати весь коментар12.06.2023 10:43
+57 Прощай немытая раССея
показати весь коментар12.06.2023 10:46
+27 Ole Lahti
показати весь коментар12.06.2023 10:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
,
Отрезали голову пленному украинцу - та все норм, резал же какой-то вагнеровец украинского происхождения (точно?) - это какой-то ваш внутренний конфликт.
Расстреляли человека после последней сигареты на краю выкопанной могилы - так все норм, расстреляли же украинского гражданина белорусского (точно?) происхождения якобы за лозунг. **** вы укро-нацисты пенитесь.
А тут бедного мальчика стукнули по ножке злые укро-нацисты.
Какие же вы, русня, конченные люди. Друх, ты еще очень пожалеешь за то, какое конченное дерьмо ты есть. Потом не плачь и не кричи в небо "За что!!!!". Еще вспомнишь мои слова.
Да и зафоршмачиться можно об вот это😀
Но пленной русни Украине нужно побольше. Во-первых, это всё же обменный фонд. Во-вторых, восточная Украина сильно заминирована, а тут если что будет кого гнать на минные поля для разминирования живцами.