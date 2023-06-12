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П’ять полонених окупантів без штанів вітають своїх співгромадян з Днем Росії. ВIДЕО

П’ять полонених окупантів щойно захоплених українськими воїнами привітали своїх співгромадян з Днем Росії.

Відеозапис з вітанням окупантів опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Правильне вітання з днем незалежності Росії. Незалежності від розуму та штанів", - пише в коментарі до відео Бутусов.

Автор: 

свято (682) росія (65346) Бутусов Юрій (3598) полонені (2267)


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Топ коментарі
+60
Штанов нет но вы держитесь.
Но чувство юмора у наших воинов на высоте! Слава ВСУ!
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12.06.2023 10:43
+57
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12.06.2023 10:46
+27
"Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве". (Иван Тургенев).
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12.06.2023 10:54
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ты психуешь потому что тебе кино не понравилось
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12.06.2023 14:42 Відповісти
Як там зараз в Чебоксарах?
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12.06.2023 15:19 Відповісти
ниже еще одно кино интересное
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12.06.2023 14:43 Відповісти
какой он пленный, обычный бомжара с помойки росии, 140млн таких же.
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12.06.2023 14:44 Відповісти
Нет канешно, просто все 30лет с ващей нищей страной имели тестные связи, поэтому далеко от вас не ушли, но в целом таки обустройство страны гараздо выше чем у вас.
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12.06.2023 15:00 Відповісти
Долго объяснять. Просто на банальном примере, сравнить ваши деревни и наши села
,
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12.06.2023 15:24 Відповісти
Выборочные фото не покажут картину в целом, все что за пределами Москвы начинается разруха, в первую очередь разруха из-за головы(власти), а голова у вас больная, вместо того чтобы строить государство для людей, построили люди как придаточное для государства.
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12.06.2023 16:01 Відповісти
Вы не туда написали коммент.
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12.06.2023 16:08 Відповісти
Будет, будет, всё будет. Будет вам и хутор, будет и ловля бабочек на нём, только не плачь.
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12.06.2023 15:18 Відповісти
Друх-правдолюб, а ты что-то написал подобное под видео, где расстреляли нашего военнопленного. Или под тем видео, где на камеру отрезали голову. Или те видео тебе норм?
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12.06.2023 15:31 Відповісти
Ага, то есть там все норм, в рамках правил войны
Отрезали голову пленному украинцу - та все норм, резал же какой-то вагнеровец украинского происхождения (точно?) - это какой-то ваш внутренний конфликт.
Расстреляли человека после последней сигареты на краю выкопанной могилы - так все норм, расстреляли же украинского гражданина белорусского (точно?) происхождения якобы за лозунг. **** вы укро-нацисты пенитесь.

А тут бедного мальчика стукнули по ножке злые укро-нацисты.

Какие же вы, русня, конченные люди. Друх, ты еще очень пожалеешь за то, какое конченное дерьмо ты есть. Потом не плачь и не кричи в небо "За что!!!!". Еще вспомнишь мои слова.
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12.06.2023 15:58 Відповісти
Ты вспомнишь мои слова За твою гниль получишь еще. Карма
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12.06.2023 16:01 Відповісти
Ну, вот на этой жизнеутверждающей ноте и расходимся Надеюсь, у тебя память хорошая, будешь помнить об этом разговоре.
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12.06.2023 16:19 Відповісти
https://t.me/DeepStateUA/16835 Хлопці з 88 бату 35 ОБрМП поділилися відео відбиття зустрічної атаки ворога на Сторожеве. уничтожили танк и взяли двух в плен ,один дохлый оказался
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12.06.2023 14:32 Відповісти
еще один дохлый с права лежит ,я не заметил
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12.06.2023 14:34 Відповісти
еще двоим придется штаны стирать
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12.06.2023 14:38 Відповісти
Так драпали на бмп, что никто и не заметил, как орк свалился.
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12.06.2023 14:53 Відповісти
День росии гавном пропах
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12.06.2023 14:37 Відповісти
На що одному з цих московитів далі куртку з української емблемою? По-перше, вони не заслуговують її носити, по-друге, на московії скажуть, що то українські полонені.
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12.06.2023 16:28 Відповісти
У рабів не може бути "ДНЯ НЄЗАВІСІМОСТІ"!
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12.06.2023 20:29 Відповісти
Зтягніть з цієї мерзоти нашу куртку !!!
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12.06.2023 21:01 Відповісти
Жесть какие опущенцы... Вторая армия мира😂 ребята, руками их не трогайте особо, только шваброй по рваной заднице. Ещё чесоткой заразить может эта пЕтушь.
Да и зафоршмачиться можно об вот это😀
Но пленной русни Украине нужно побольше. Во-первых, это всё же обменный фонд. Во-вторых, восточная Украина сильно заминирована, а тут если что будет кого гнать на минные поля для разминирования живцами.
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13.06.2023 00:52 Відповісти
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