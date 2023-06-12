"Спецоперація" з порятунку голубів-чемпіонів у підтопленому Херсоні: "Три дні, бідні, не їли". ВIДЕО
Херсонець, власник голубів-чемпіонів, уперше за три дні зміг дістатися по воді до своїх птахів та погодувати їх.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кореспондент каналу Бутусов плюс Ірина Сампан супроводжувала "спецоперацію" з порятунку птахів.
"Поки росіяни продовжують вбивати, українці рятують. Наша Ірина Сампан всі ці дні в Херсоні і сьогодні стала свідком "спецоперації" з порятунку голубів-чемпіонів", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+24 Andry Moon
показати весь коментар12.06.2023 14:20
+12 Теті Гризло
показати весь коментар12.06.2023 14:11
+10 SRK
показати весь коментар12.06.2023 14:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кілька мільйонів переглядів і 17 тисяч коментів різними мовами. Що там люди бажали русні це ппц. На таких мовах про які я навіть не чув.
Що буде далі невідомо, але таку репутацію кацапам вже нічим не виправить...
Особливо ця різниця очевидно , коли ватасамки радіють , що їм за дохлого чоловіка його дітям губернатор "від панської щедрості" пощастив квітками у цирк !