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"Спецоперація" з порятунку голубів-чемпіонів у підтопленому Херсоні: "Три дні, бідні, не їли". ВIДЕО

Херсонець, власник голубів-чемпіонів, уперше за три дні зміг дістатися по воді до своїх птахів та погодувати їх.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кореспондент каналу Бутусов плюс Ірина Сампан супроводжувала "спецоперацію" з порятунку птахів.

"Поки росіяни продовжують вбивати, українці рятують. Наша Ірина Сампан всі ці дні в Херсоні і сьогодні стала свідком "спецоперації" з порятунку голубів-чемпіонів", - йдеться у коментарі до відео.

Автор: 

Херсон (3380) Бутусов Юрій (3598) Сампан Ірина (36) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+24
Вчора бачив твіт з якогось французького каналу. На відео спасали собаку яка по шию занурилась в мул і лише жалібно скавчала.
Кілька мільйонів переглядів і 17 тисяч коментів різними мовами. Що там люди бажали русні це ппц. На таких мовах про які я навіть не чув.
Що буде далі невідомо, але таку репутацію кацапам вже нічим не виправить...
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12.06.2023 14:20
+12
Як він голубів своїх любить… як діток своїх.
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12.06.2023 14:11
+10
Это - люди, а кацапы - мрази дрожащие
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12.06.2023 14:08
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Наче знущання якесь..
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12.06.2023 14:04 Відповісти
Это - люди, а кацапы - мрази дрожащие
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12.06.2023 14:08 Відповісти
Як він голубів своїх любить… як діток своїх.
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12.06.2023 14:11 Відповісти
Вчора бачив твіт з якогось французького каналу. На відео спасали собаку яка по шию занурилась в мул і лише жалібно скавчала.
Кілька мільйонів переглядів і 17 тисяч коментів різними мовами. Що там люди бажали русні це ппц. На таких мовах про які я навіть не чув.
Що буде далі невідомо, але таку репутацію кацапам вже нічим не виправить...
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12.06.2023 14:20 Відповісти
Це не репутація, а клеймо прокажених.
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12.06.2023 15:19 Відповісти
https://twitter.com/SobiNewsCom/status/1667567605438197760 Це воно?
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12.06.2023 15:32 Відповісти
Відео те саме, але обрізаний лого телеканалу.
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12.06.2023 15:55 Відповісти
жуткое видео
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12.06.2023 23:14 Відповісти
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12.06.2023 14:49 Відповісти
не зрозумів
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12.06.2023 16:14 Відповісти
Й це не дивно , бо українці до своїх голубів ставляться крайще ніж московитянин до своєї родини !

Особливо ця різниця очевидно , коли ватасамки радіють , що їм за дохлого чоловіка його дітям губернатор "від панської щедрості" пощастив квітками у цирк !
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12.06.2023 15:01 Відповісти
В них є ще совість залишатись в Каховці ...Сьогодні було відео як дроном знищили орка який біля самісінького зруйнованого ГЕС прав свої смердючі онучі у Дніпрі ..Там і здохло падло
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12.06.2023 15:23 Відповісти
 
 