"Спецоперація" з порятунку голубів-чемпіонів у підтопленому Херсоні: "Три дні, бідні, не їли". ВIДЕО

Херсонець, власник голубів-чемпіонів, уперше за три дні зміг дістатися по воді до своїх птахів та погодувати їх.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кореспондент каналу Бутусов плюс Ірина Сампан супроводжувала "спецоперацію" з порятунку птахів.

"Поки росіяни продовжують вбивати, українці рятують. Наша Ірина Сампан всі ці дні в Херсоні і сьогодні стала свідком "спецоперації" з порятунку голубів-чемпіонів", - йдеться у коментарі до відео.