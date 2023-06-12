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Окупанти повідомили про знищення українського танка, а насправді знищили макет: "Прилетів "Ланцет" і підбив мій дерев’яний танк". ВIДЕО

Українські воїни спростували заяву росіян про знищення росіянами танка за допомогою дрона-камікадзе "Ланцет".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці повідомили, що ворожий дрон-камікадзе знищив дерев'яний макет та показали відеозапис з догораючим "танком".

Автор: 

танк (2071)


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Топ коментарі
+18
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12.06.2023 14:34
+17
не треба спростовувати. нехай собі рахують "победи". Побільше нехай підбивають такі "танки".
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12.06.2023 14:15
+12
навіщо про це зараз писати, тепер вони будуть уважнішими
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12.06.2023 14:19
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качество камер низкое, динамика процесса высокая... хорошо что в деревянный...
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12.06.2023 14:15 Відповісти
не треба спростовувати. нехай собі рахують "победи". Побільше нехай підбивають такі "танки".
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12.06.2023 14:15 Відповісти
Во-во.
Хай були б впевнені що підбили танк. Який сенс вказувати косорилим на їхні помилки?
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12.06.2023 14:28 Відповісти
- В щепки !

- в щепки ?

- Да а что ?
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12.06.2023 14:15 Відповісти
Лохи.
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12.06.2023 14:17 Відповісти
Це ж росіяни, сер....
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12.06.2023 14:18 Відповісти
Так ще англійці в другу світову використовували. Технологія стара.
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12.06.2023 14:26 Відповісти
Чехи зараз виготовляють. Продукція дуже високої якості. Є навіть підігрів, щоб вночі ІЧ-техніка ворога реагувала.
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12.06.2023 15:37 Відповісти
навіщо про це зараз писати, тепер вони будуть уважнішими
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12.06.2023 14:19 Відповісти
----
болтун находка для шпіона...
.....
Ця передчасна радість може обернутися слізьми..
...
не дай Бог..
....
Тепер вони стануть обережнішими та посилять розвідку
...
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12.06.2023 14:28 Відповісти
HIMARS забацайте.
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12.06.2023 14:25 Відповісти
Це з деревʼяних Хімарсів пішло
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12.06.2023 14:30 Відповісти
На руснявих тєлєгах це відео викликає приступи просто таки - божевільної люті . Двох блогерів вже змішали з лайном за те що вони виклали в себе цей відосік . Інші викладати побоялись .
Уявляю що було б з їхньою Z-сіточкою , якби виробництво макетів західної техніки було в нас поставлене на потік , і подібних відео гуляло б по мережі - сотні .!!!
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12.06.2023 14:28 Відповісти
Показували. Не пам'ятаю країну, у східній Європі виробляють все надувне (від оригінала зверху не відрізняється), що закажеш.
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12.06.2023 14:38 Відповісти
Чехія ..
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12.06.2023 14:43 Відповісти
Продукція дуже високої якості. Є навіть підігрів, щоб вночі ІЧ-техніка ворога реагувала.
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12.06.2023 15:38 Відповісти
Нєх..й геройствувати та на весь світ роздувати.
Тихенько радіти та новий танк зробити.
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12.06.2023 14:29 Відповісти
А краще два і більше, коли руху ремає.
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12.06.2023 14:39 Відповісти
Науковцями однієї з країн - партнерів з'ясовано, що член президіуму спілки журналістів Москви, генерал-лампасник Конашенков насправді є гумовим генералом - андроїдом "Конашенков" - військовою версією робота "Федор".
Які ознаки це підтверджують? Бреше - не червоніє, брехня груба, тупа і нахабна, мовні можливості суттєво обмежені.
Як повідомляється, ШНМ гумового андроїда "Конашенков" навчали у Сколково на терабайтних датасетах брехні МО РФ.
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12.06.2023 15:04 Відповісти
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12.06.2023 14:34 Відповісти
Ой дарма це автор виклав. Саме фігове тут, що в запорєбріку зараз йде массове серійне виробництво БПЛА різних видів, і китайози їм в цьому активно допомагають. Тобто будуть брати виключно кількістю. А закони діалектики, нажаль, ніхто не відміняв.
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12.06.2023 14:56 Відповісти
Не буде в них багато бпла буде те що дає Іран і все
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12.06.2023 15:02 Відповісти
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12.06.2023 15:03 Відповісти
Че-то не помню у них такого видоса. И разрешение у них не в пример лучше.
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12.06.2023 15:48 Відповісти
Ланцет- дуже небезпечна зброя. Цього разу в макет, іншого разу такого щастя може не статися.
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12.06.2023 16:04 Відповісти
Тут какое то видео подозрительно мутное. Я смотрел другое, где Ланцет попал в Leopard 2A6, там виде очень высокого качества вплоть до попадания
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12.06.2023 18:33 Відповісти
Попадания во встречный отстрел активной брони.
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12.06.2023 21:20 Відповісти
Леопард имеет шансы. А то что выбили С300 и Буки н- штук, значительно хуже.
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12.06.2023 23:27 Відповісти
 
 