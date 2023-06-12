Окупанти повідомили про знищення українського танка, а насправді знищили макет: "Прилетів "Ланцет" і підбив мій дерев’яний танк". ВIДЕО

Українські воїни спростували заяву росіян про знищення росіянами танка за допомогою дрона-камікадзе "Ланцет".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці повідомили, що ворожий дрон-камікадзе знищив дерев'яний макет та показали відеозапис з догораючим "танком".