Окупанти повідомили про знищення українського танка, а насправді знищили макет: "Прилетів "Ланцет" і підбив мій дерев’яний танк". ВIДЕО
Українські воїни спростували заяву росіян про знищення росіянами танка за допомогою дрона-камікадзе "Ланцет".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці повідомили, що ворожий дрон-камікадзе знищив дерев'яний макет та показали відеозапис з догораючим "танком".
Топ коментарі
+18 Вольный Каменьщик #566019
показати весь коментар12.06.2023 14:34
+17 Анна Сергеева #552705
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+12 untrollable
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Хай були б впевнені що підбили танк. Який сенс вказувати косорилим на їхні помилки?
- в щепки ?
- Да а что ?
болтун находка для шпіона...
.....
Ця передчасна радість може обернутися слізьми..
...
не дай Бог..
....
Тепер вони стануть обережнішими та посилять розвідку
...
Уявляю що було б з їхньою Z-сіточкою , якби виробництво макетів західної техніки було в нас поставлене на потік , і подібних відео гуляло б по мережі - сотні .!!!
Тихенько радіти та новий танк зробити.
Які ознаки це підтверджують? Бреше - не червоніє, брехня груба, тупа і нахабна, мовні можливості суттєво обмежені.
Як повідомляється, ШНМ гумового андроїда "Конашенков" навчали у Сколково на терабайтних датасетах брехні МО РФ.