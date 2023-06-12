Українські військові медики рятують поранених окупантів на полі бою задля поповнення обмінного фонду. ВIДЕО
Задля обміну військовополоненими між Росією та Україною наші військові медики продовжують рятувати життя окупантам на полі бою.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у соцмережі.
Топ коментарі
+6 FT FT
показати весь коментар12.06.2023 18:29
+5 Василь Непийпиво #570847
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+5 Ри Лайли
показати весь коментар12.06.2023 18:32
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Как это называется в условиях военного времени?
а мусора потім, після майдану, ходили далі у формі, і ржали з лохів!!!!
це настояща зрада тисячів убитих українців
згвалтованих жінок і дівчат
вбивство дітей і покалічених
покидьок -другого слова для цього екземпляра у мене немає
А если военнопленные не ранены - то их меняют "один на один". Понял, чувырло?
Не понимаю, зачем так возбуждаться, вроде, их логика правильная и что в этом плохого, и что меняет в инфополе их высказывание, да ничего..
Вы хоть сами поняли что написали? Какое-то перевозбуждение, или крепкого кофе, что-ли, перепили?
Как я могу распознать "ворожих агентів , що приховано функціонують в органах влади України", если их до сих пор не смогли распознать даже соотетствующие органы безопасности? )
Лучше идите проспитесь - и всё пройдёт.. )
..Я просто выдал информацию которую слышал, а в ответ были агрессивные злобные комменты, а могли бы просто спокойно, как цивилизованный человек, ответить что, "возможно, что это было не так". Разница есть? Огромная.