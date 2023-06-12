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Українські військові медики рятують поранених окупантів на полі бою задля поповнення обмінного фонду. ВIДЕО

Задля обміну військовополоненими між Росією та Україною наші військові медики продовжують рятувати життя окупантам на полі бою.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у соцмережі

Автор: 

військовослужбовці (4766) медична допомога (113)


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Топ коментарі
+6
Ето спецом чтобы позлить украинцев?
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12.06.2023 18:29
+5
Ета ікспіріменти над нашімі рібятамі праводят,вжівляют ім в рану натавскіє ценнасті,і ані патом переходять в РДК!
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12.06.2023 18:31
+5
Я вважаю це збочення!
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12.06.2023 18:32
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12.06.2023 18:23 Відповісти
ЗА ЧЬТО??!!
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12.06.2023 18:23 Відповісти
Ето спецом чтобы позлить украинцев?
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12.06.2023 18:29 Відповісти
Обменный фонд,скоро он неплохо пополнится.
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12.06.2023 18:31 Відповісти
НАБЕРИ В ПАЛАМЕНТІ СЛУГ УРОДА-ТОДІ ПОПОВНИТЬСЯ
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12.06.2023 19:46 Відповісти
Аякже , поповниться , проведуть обмін на тих хто відразу дремене назад до лугандонії (( Щось азовців не дуже поспішають кацапи обмінювати на своїх чмобіків .
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12.06.2023 23:20 Відповісти
Реально, помощь (спасение) оккупантов во время войны, это попахивает госизменой
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12.06.2023 18:32 Відповісти
Ета ікспіріменти над нашімі рібятамі праводят,вжівляют ім в рану натавскіє ценнасті,і ані патом переходять в РДК!
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12.06.2023 18:31 Відповісти
Я вважаю це збочення!
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12.06.2023 18:32 Відповісти
Что-то мне представляется что где-то там раненый украинский солдат, а ОНО с оккупантом возится.
Как это называется в условиях военного времени?
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12.06.2023 18:34 Відповісти
на@уй б они пошли,лечить их,забинтовал шею потуже и хорош
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12.06.2023 18:32 Відповісти
Интересно, ОНО (безмозглое существо в форме ЗСУ) его в попку поцеловало?
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12.06.2023 18:35 Відповісти
Ти ідіот?
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12.06.2023 18:46 Відповісти
воно кацап
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12.06.2023 18:54 Відповісти
То есть спасать врага на поле боя с риском для жизни (и еще неизвестно может где рядом был раненый украинский солдат) это признак ума? Как по мне или идиотизм или госизмена
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12.06.2023 19:15 Відповісти
В плен брать нужно, но не нужно сильно церемониться. С нашими пленными они поступают слишком жестоко. Поэтому , съёмки на камеру, по моему мнению, недопустимы, так как нужно основательно необходимо дать пи&людей, чтобы больше никогда не встал тот венерический отросток
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12.06.2023 20:41 Відповісти
за "безмозглое существо в форме ЗСУ"
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12.06.2023 20:43 Відповісти
Ще пів години до того рятування, той рашист міг випустити увесь магазин патронів у нашого медика. Двуяке відчуття.
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12.06.2023 18:39 Відповісти
Клятва Гиппократа.
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12.06.2023 19:36 Відповісти
Ти ту "клятву" в оригіналі читав чи так з часів совка фразу завчив ? Гіппократ повчав що лікувати безкоштовно не варто , бо безкоштовно пролікований здоров"я цінувати не буде ..... приблизно скорочений зміст "клятви " .
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12.06.2023 23:27 Відповісти
Что поделаешь, если этот биомусор может пригодиться при обмене на наших защитников
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12.06.2023 18:40 Відповісти
У нас медзабечення на волонтерах тримається , а його витрачають на ворогів!
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12.06.2023 18:41 Відповісти
Ну так давайте їх будемо також утримувати, як вони наших. А для картинки будемо ООНу і ЧХ показувати їх привелегії
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12.06.2023 18:45 Відповісти
пострілять би раша-фашистів на місці... але, якщо можна використати для обміну, то хай живуть.... пока.
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12.06.2023 18:45 Відповісти
Намотав йому партянку на ногу.
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12.06.2023 18:48 Відповісти
це мені нагадує мантри засланих(як потім виявилось) козачків, під час майдану, колит брали Пєркута, і були пропозиціі хочаб "скалічити" ногу або руку, так - НІ!!!! МЫ НЕ ТАКИЕ КАГ АНИ!! мы патом будем их судить, па закону!!
а мусора потім, після майдану, ходили далі у формі, і ржали з лохів!!!!
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12.06.2023 19:24 Відповісти
підтримую всіх дописувачів які говорять про зраду
це настояща зрада тисячів убитих українців
згвалтованих жінок і дівчат
вбивство дітей і покалічених
покидьок -другого слова для цього екземпляра у мене немає
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12.06.2023 19:35 Відповісти
Если они после лечения больше не способны воевать - то они не подпадают под "обменный фонд", и их просто выдают, как с одной так и с другой стороны..
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12.06.2023 20:02 Відповісти
Що ти мелеш, їбанат?
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12.06.2023 22:56 Відповісти
Ещё раз: это сказал кто-то из украинского руководства что в дальнейшем уже небоеспособных раненых после излечения просто передают другой стороне помимо всяких списков "обменных фондов".
А если военнопленные не ранены - то их меняют "один на один". Понял, чувырло?
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12.06.2023 23:10 Відповісти
Безруких і безногих поранених азовців ніхто Україні за " просто так " не повернув , якби повернули то кацапська пропаганда про це б тринділа на весь світ , а так - поміняли на своїх виродків . Щодо "ізлєчєнія " ..... наших полонених кацапи "лікують" так , що ампутантами стають ті хто міг відбутися швом на кінцівці . Ну і хотілося б почути від жителя Євросоюзу як йому той факт , що член Євросоюзу Угорщина таємно утримує на своїй території українських військовополонених , без доступу дипломатичних служб України ?
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12.06.2023 23:37 Відповісти
Не знаю, я ничего не выдумываю, что слышал то сказал, у меня нет никакого интереса здесь что-то придумывать..
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12.06.2023 23:45 Відповісти
Уважно перевіряйте що іноді ляпають наші сьогоднішні посадовці , іноді таке враження , що вони з власною головою не товаришують . Це у вас прийнято за "трьоп" у відставку подавати , а у нас можуть за таке і орденом нагородити ((
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13.06.2023 00:09 Відповісти
"Уважно перевіряйте що іноді ляпають наші сьогоднішні посадовці.."
Не понимаю, зачем так возбуждаться, вроде, их логика правильная и что в этом плохого, и что меняет в инфополе их высказывание, да ничего..
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13.06.2023 06:43 Відповісти
Збудженість у ваших коментарях , я б сказав що навіть якась гіперактивність у відбілюванні кацапської орди (( Ще раз повторю - нікого кацапи за просто так Україні не повертають , навіть інвалідів , після того як зробили такими цілком здорових людей у полоні , і нічого тут посилатися на коментарі ворожих агентів , що приховано функціонують в органах влади України , звісно якщо ви особисто сам не кацапський агент ((
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13.06.2023 11:58 Відповісти
"..і нічого тут посилатися на коментарі ворожих агентів , що приховано функціонують в органах влади України , звісно якщо ви особисто сам не кацапський агент (("
Вы хоть сами поняли что написали? Какое-то перевозбуждение, или крепкого кофе, что-ли, перепили?
Как я могу распознать "ворожих агентів , що приховано функціонують в органах влади України", если их до сих пор не смогли распознать даже соотетствующие органы безопасности? )
Лучше идите проспитесь - и всё пройдёт.. )
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13.06.2023 13:38 Відповісти
Судячи з ходу ваших думок , недосипаєте саме ви , ну або перепили чогось за каву міцнішого ((
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13.06.2023 17:51 Відповісти
"Судячи з ходу ваших думок , недосипаєте саме ви , ну або перепили чогось за каву міцнішого.."
..Я просто выдал информацию которую слышал, а в ответ были агрессивные злобные комменты, а могли бы просто спокойно, как цивилизованный человек, ответить что, "возможно, что это было не так". Разница есть? Огромная.
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14.06.2023 08:25 Відповісти
"Кто-то из руководства сказал..." - уїбан кацапорилий, кому ти втираєш?
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13.06.2023 08:51 Відповісти
Дурачок, что-ли.. Что тебе, в штатах не живётся нормально, что-ли?
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13.06.2023 09:39 Відповісти
Ну ви ж і довбо..оби. Який обмінний фонд? Ви що не бачите, що війну програєте? Та кацапія їх забере без ніякого обміну коли крїна впаде. Невже не зрозуміло, що кацапів потрібно вбивати?
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12.06.2023 22:13 Відповісти
Неа, не спасёт - токо срочная ампутация до колена могла бы спасти страдальца!
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12.06.2023 22:14 Відповісти
і обох рук по лікті !
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12.06.2023 23:39 Відповісти
Причому лише ампутація обох ніг.
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13.06.2023 00:30 Відповісти
Повне відео - https://www.youtube.com/watch?v=qiJzUUF5EiE https://www.youtube.com/watch?v=qiJzUUF5EiE

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13.06.2023 02:03 Відповісти
Наш медик ему у ноге противопехотную мину примотал, что бы не сбежал.
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13.06.2023 13:35 Відповісти
 
 