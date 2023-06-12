Путін із келихом шампанського в руках цинічно заявив, що ЗСУ б’ють по житлових кварталах. ВIДЕО

Президент Росії із келихом ігристого вина заявив, що Україна нібито б’є по гуманітарних об’єктах. За його словами, такі дії не мають військового сенсу.

Під час спілкування з лауреатами держпремій після вручення медалей у Кремлі до Дня Росії Путін звинуватив Україну в атаках по житлових районах, передає Цензор.НЕТ.

"Но зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Ради чего? Зачем? В чем смысл? По гуманитарным объектам. Удивительно просто. Военного смысла нет никакого", - сказав Путін.