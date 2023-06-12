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Путін із келихом шампанського в руках цинічно заявив, що ЗСУ б’ють по житлових кварталах. ВIДЕО

Президент Росії із келихом ігристого вина заявив, що Україна нібито б’є по гуманітарних об’єктах. За його словами, такі дії не мають військового сенсу.

Під час спілкування з лауреатами держпремій після вручення медалей у Кремлі до Дня Росії Путін звинуватив Україну в атаках по житлових районах, передає Цензор.НЕТ.

"Но зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Ради чего? Зачем? В чем смысл? По гуманитарным объектам. Удивительно просто. Военного смысла нет никакого", - сказав Путін.

Автор: 

обстріл (28657) путін володимир (23869) росія (65346)


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Топ коментарі
+93
Нах вы постите этого пида.са??????????
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12.06.2023 21:44
+39
У ***** паніка. Жестикуляція і театральне»обурення» . Переграє
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12.06.2023 21:46
+38
Яка мерзотна, смердюча потвора!
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12.06.2023 21:46
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это Берлускони его подсадил на Батокс
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13.06.2023 07:59 Відповісти
Та яке це х*ло? Це аватар, видно неозброєним оком і чутно неозброєним вухом.
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13.06.2023 08:01 Відповісти
а хайла як такого може і не існує. Скоріше маріонетка від лиця якогось синдикату. Типу, хтіли, то нате вам царя, і за одно цапа відбувайла.
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13.06.2023 10:23 Відповісти
Не треба його відмазувати, хоч і дотично. Є воно, ****, сидить в бункері і не вилазе - сцить. Скрізь своїх аватарів шле
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13.06.2023 10:30 Відповісти
Коли запив таблетку шампанським
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13.06.2023 08:13 Відповісти
******* вонючий когда ты уже сдохнеш мразь.
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13.06.2023 09:59 Відповісти
*****, заднеприводной!
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13.06.2023 10:48 Відповісти
Шарамыжник питерский,сдохни от поноса!
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13.06.2023 11:34 Відповісти
)(уйло юродствує про себе від третьої особи.
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13.06.2023 20:12 Відповісти
Тут без мікроскопу видно, що це двійник. Але цей двійник увійшов у раж і це дуже небезпечно.
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14.06.2023 02:34 Відповісти
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