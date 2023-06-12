Розмова з полоненим російським військовим: "Не отдавайте меня им обратно, я лучше здесь у вас срок отсижу". ВIДЕО

Деякі полонені росіяни не хочуть, щоб Україна їх повертала назад до Росії. Так окупант, який потрапив у полон до ЗСУ, відмовився повертатися до РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у соцмережі.

"Не отдавайте меня им обратно, я лучше здесь у вас срок весь отсижу и пойду работать, дома строить. Даже если отдадите я сбегу к вам сюда", - сказав полонений.