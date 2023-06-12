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Розмова з полоненим російським військовим: "Не отдавайте меня им обратно, я лучше здесь у вас срок отсижу". ВIДЕО

Деякі полонені росіяни не хочуть, щоб Україна їх повертала назад до Росії. Так окупант, який потрапив у полон до ЗСУ, відмовився повертатися до РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у соцмережі.

"Не отдавайте меня им обратно, я лучше здесь у вас срок весь отсижу и пойду работать, дома строить. Даже если отдадите я сбегу к вам сюда", - сказав полонений.

Автор: 

армія рф (17509) полонені (2267) ЗСУ (7579)


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Топ коментарі
+40
У нас таких повний Донбас. Привезли на роботи. А тепер - єто наша земля.
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12.06.2023 23:02
+33
🤣 чуть *** не заплакал! Орк работать будет!!!!!!!!😂
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12.06.2023 22:56
+32
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12.06.2023 22:55
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12.06.2023 22:55 Відповісти
🤣 чуть *** не заплакал! Орк работать будет!!!!!!!!😂
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12.06.2023 22:56 Відповісти
ну такоє, жрать і жить захоче прийдеться, якість тої роботи не дуже, але на некваліфіковану важку роботу згодиться.
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12.06.2023 23:38 Відповісти
Зануда.
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12.06.2023 23:47 Відповісти
Чучундри в них що солдати, що полковники, що цар
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12.06.2023 22:57 Відповісти
Поміняти ваньку. Наш українеуь нам більше потрібен. Не вірю, що насильно туди потрапив.
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12.06.2023 22:58 Відповісти
Як поміняють, буде казати "в расіі хорошо, заработать можно..."
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12.06.2023 23:03 Відповісти
А може, краще зберегти - тут можна гарний пропагандистський ролик зробити, і вони до нас косяками здаватись підуть.
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12.06.2023 23:09 Відповісти
Тут не до сентиментів у стилі Аржстовіча. Треба пам'ятати, що в кацапському полоні у нелюдських умовах сидить наш земляк - воїн ЗСУ, якого чекають вдома і якого можна витягнути лише через обмін на такого ваньку.
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12.06.2023 23:12 Відповісти
А я не про сентименти, а про конкретну користь від пропаганди - чим більше вони здаватимуться, тим слабше буде ворожа армія - і фізично, і морально.
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12.06.2023 23:16 Відповісти
Ви вважаєте, що кацапи можуть допомогти укрпїнській пропаганді? 😲 Чмоню пам'ятаєте? Як співав у полоні? І що? Повернувся до кацапії - і одразу пішов знову воювати. У цього зброду душа кріпака. Щоб вижити, вони навчилися брехати всім, хто над нии і від кого вони залежні. І це на генетичному рівні. Нагадаю вам, що німці свого часу набрали для власної пропаганди десятки тисяч таких полонениз, сформували навіть з них війсьеові пвдрозділи. Допомогло це їм? Їх просто ніхто не слухав. А підрозділи такого собі Буняченка у Празі взагалі своїм німецьким хажяям ніж у спину встромили у травні 1945 року, коли зрозумвли, що ркка виграє війну. Правда, це їх не врчтувало - моюзники їх все одно кацапам віддали. Без жодних сентиментів.
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12.06.2023 23:29 Відповісти

Не думаю, що їх ніхто не слухає. У них за поребриком залишились рідні та знайомі, вони прислухаються.
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12.06.2023 23:40 Відповісти
Це ті рідні, які чекають на білу ладу? Впевнений, що Чмоню вдруге на війну саме рідні і виперли. Бо він їх підвів - залишив без лади.
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12.06.2023 23:44 Відповісти
А чи буде цей Чмоня воювати? І інші чмоні, дивлячись на нього?
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13.06.2023 00:09 Відповісти
Погляд з Америки.
Буде слабша кацапська армія? Чи ви жартєте? А вас не болить скільки він ваших поклав в домовину. І живий, і ви ж йому допомагаєте живим і залишитись.
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12.06.2023 23:33 Відповісти
Я думаю не про нього, а про наших хлопців, щоб їм було легше воювати.
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12.06.2023 23:41 Відповісти
Той хто воює не збирається в полон.
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12.06.2023 23:54 Відповісти
Щодо обмінного фонду: думаю, достатньо й тих, хто мріє повернутись за поребрик - от їх і міняти.
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12.06.2023 23:17 Відповісти
по перше вони їх не дивляться, по друге ета фсьо фейк і пастановка, ані наших рібят ... ну там всяка фігня хворих на голову.
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12.06.2023 23:41 Відповісти
Взагалі-то це падло мало б бути прив"язане до буксирувального гаку за ногу...Але то таке...Нехай "дама строїть" які зруйнувало.
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12.06.2023 22:58 Відповісти
У нас таких повний Донбас. Привезли на роботи. А тепер - єто наша земля.
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12.06.2023 23:02 Відповісти
тут у нас кацап на малоросе сидит и совком вату погоняет ...
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13.06.2023 03:39 Відповісти
Зараз трохи мізки помінялись у сепарів. Особливо у молоді. Це той напрямок, де треба працювати
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13.06.2023 05:40 Відповісти
Нічого у їхніх мізках не помінялося. Як був горбатий так ним і залишився. Какім ти біл такім ти і остался
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13.06.2023 07:09 Відповісти
Золотые слова....В точку....
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13.06.2023 06:40 Відповісти
это недоразвитое еще не поняло, что от кувалды оно никуда не убежит.
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12.06.2023 23:02 Відповісти
Треба нашим хакерам це відео загрузити на федеральні парашенські канали.Була би хохма
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12.06.2023 23:04 Відповісти
Ютуба вистачить. Молодь ютуб дивиться
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13.06.2023 05:42 Відповісти
Дурню Хохма це по твоєму жарт? Ти вивчи спочатку мову а потім ляпай дурню. Їхня Хохма це по нашому мудрість
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13.06.2023 07:11 Відповісти
Йди *****,це так щоб лаконічно.
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13.06.2023 22:30 Відповісти
Нахєр він тут рукожопий алкаш треба, в тим паче його самиця з личинкою? Тут своїх понаїхавших москалів вистачає, котрі ненавидять усе українське і мову вчити не хочуть.
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12.06.2023 23:04 Відповісти
так він підр - носільщік... БК носить
це гнида
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12.06.2023 23:05 Відповісти
Смешной орк. С таким языком не пропадет ) знает, что надо говорить, чтобы никого не злить )
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12.06.2023 23:12 Відповісти
країна яка будувала комунізм з великим успіхом побудувала оголтілий фашизм і збоченну "армію" мародерів і тупих вбивць
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12.06.2023 23:12 Відповісти
Вот вы зря недооцениваете Красную Армию. Она всегда была сборищем тупых мародеров и убийц. Просто не всегда ей позволяли убивать и мародерить.
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12.06.2023 23:24 Відповісти
Проблема в тому що після розпаду союзу, таких залишилось дуже багато. Військові після скорочення армії і виходу на пенсію старались поселитись в Україні. Але українцями вони так і не стали, і краще нехай валять в свій оркостан. А якщо хочуть жити як нормальні люди то нехай наводять порядок дома, а не лізуть до нас.
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12.06.2023 23:18 Відповісти
Так це ж працювати роками в статусі "бидло". А тут це бидло "вєлікоросом" себе уявляє....
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12.06.2023 23:38 Відповісти
заливає падло
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12.06.2023 23:19 Відповісти
чесслово, аж жалко
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12.06.2023 23:20 Відповісти
ги-ги)
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12.06.2023 23:32 Відповісти
Ось послухав би будь-яку людину, будь-якого ворога, крім кацапа. Кацап не людина, кацап не заслуговує на гуманність
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12.06.2023 23:20 Відповісти
До кацапів потрібно ставитись як до божевільних - кого в дурку "на родіну", а скажених відстріляти.
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12.06.2023 23:35 Відповісти
Там на 100 скажених 0.5 божевільних
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13.06.2023 07:14 Відповісти
Місія українського бути санітарами людства - знищувати кацапських не людських виродків.
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12.06.2023 23:24 Відповісти
"Проблєма" вирішується просто - депортація всіх без винятку окупантів. "Прийшов мечем" то хай радіє що живим лишився. А життя в ********** найкраще покарання з усіх які можна собі уявити. Кацапи нам тут з своїм алкодегенеративним генофондом не потрібні. Зовсім.
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12.06.2023 23:34 Відповісти
Рушницю в руки i на роззсiю, а потом побачимо чого вiн вартий
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12.06.2023 23:37 Відповісти
Погляд з Америки.
А вас не болить скільки він ваших поклав в домовину.
Та ні, мабуть не болить.
Це ж не ваш чоловік чи брат лежить під Донбасом у полі і вже ніколи не встане.
І ви ж йому допомагаєте живим і залишитись.
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12.06.2023 23:39 Відповісти
Його обміняють. Це ж не твій син, брат, батько страждає у кацапському полоні. Тому тримай свій ситий погляд при собі.
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12.06.2023 23:45 Відповісти
Погляд з Америки.

Все тараторите "обмінний фонд, обмінний фонд". Який в дупу обмінний фонд. Кацапи міняють на тих, які на фронті не воювали, а тільки чекали у блінджах коли кацапи вб'ють тих що воюють а їх візьмуть у полон. Де солдати Азову? Міняють усіх, крім полку Азов. Не вірите мені? Подивіться, в інтернеті є багато відео де сержанти під зогрозою розстрілу, виганяють солдат з бліндажів відбивати (саме відбивати, а не наступати) атаки кацапів, які йдуть їх убивати. Щось не так я сказав?
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12.06.2023 23:52 Відповісти
Ти сказав все так, як у твоїй *********** методичці, тупе кацапське мудило.
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13.06.2023 00:01 Відповісти
Я ж її писав.
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13.06.2023 00:03 Відповісти
А тепер ше й відсмокчеш, валянку.
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13.06.2023 00:05 Відповісти
П]здить, як Орбан.
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12.06.2023 23:39 Відповісти
Погляд з Америки.
А вас не болить скільки він ваших поклав в домовину. І живий, і ви ж йому допомагаєте живим і залишитись. Та ні, мабуть не болить. Це ж не ваш чоловік чи брат лежить під Донбасом у полі і вже ніколи не встане.
Все тараторите "обмінний фонд, обмінний фонд". Який в дупу обмінний фонд. Кацапи міняють на тих, які на фронті не воювали, а тільки чекали у блінджах коли кацапи вб'ють тих що воюють а їх візьмуть у полон. Де солдати Азову? Міняють усіх, крім полку Азов. Не вірите мені? Подивіться, в інтернеті є багато відео де сержанти під зогрозою розстрілу, виганяють солдат з бліндажів відбивати (саме відбивати, а не наступати) атаки кацапів, які йдуть їх убивати. Щось не так я сказав?

Той хто воює не збирається в полон.
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12.06.2023 23:55 Відповісти
Чому б тобі не піти в сраку, трикопійковий кацапський провокаторе?
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13.06.2023 00:03 Відповісти
Перепрошую шановний. Не можна вживати такі грубі халопські слова. Потрібно культурно: " в дупу". Так звучить більш аристократичніше.
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13.06.2023 01:38 Відповісти
Свинособак саме в сраку посилають, звикай.
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13.06.2023 03:04 Відповісти
Ну, як кажуть: можна вивезти дівчину з села, але неможна вивести село з дівчини. Якось так.
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13.06.2023 04:53 Відповісти
В будь-якому разі кацапам від свого гівна ніколи не відмитися.
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13.06.2023 16:39 Відповісти
Цілком згоден з тобою. Тільки кацапи від нафти відмиваються, а інша нація від цього, що ти сказав.
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14.06.2023 00:06 Відповісти
Кретинізм москальских даунів розчулює і тішить. )))
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14.06.2023 01:29 Відповісти
Тобі з підробного IP видніше Але українці гуманніші за тебе і неможуть вбити неозброєного полоненого.
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13.06.2023 00:12 Відповісти
То це як: привітати чи поспівчувати. Я думаю-поспівчувати. Кацап обезброєний. Ой бідненький. На фронт пішов з балалайкою, тільки ця балалайка 10-ть ваших в могилу закопала, перед тим як він її викинув.
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13.06.2023 01:15 Відповісти
Ну то йди, і зроби що вважаєш потрібним. Чому на форумі варнякаєш з підробленого IP?
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13.06.2023 02:08 Відповісти
Зразу ж після тебе піду. Довго летіти до вас.
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13.06.2023 02:30 Відповісти
А коли проти України воюють нелюди то що їх теж потрібно брати в полон. Як то кажуть скільки вовка не годуй все одно в ліс дивиться. Та вони чхали на всі людські закони. Проти них діє тільки їхнє правило ОКО ЗА ОКО ЗУБ ЗА ЗУБ. До піру згадайте хто ще з людей живе за цим правилом, яка релігійна конфесія.. То яким християнством кичиться росія? Старого Завіту.
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13.06.2023 07:23 Відповісти
...что тут скажешь,если не стрелял не воевал,проверить и пусть воююет против ************ войск
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13.06.2023 00:02 Відповісти
За поребрик *****, ещё не хватало чтоб нелюдь тут срала на Украинскую землю
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13.06.2023 07:06 Відповісти
треш і фантазія, як під час запою... - "если ви меня поменяете я сбегу к вам" - смішно від такої хрюканини.
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13.06.2023 00:07 Відповісти
Ніхто його питати не буде, а росіяни захочуть його отримати назад в першу чергу. Даремно його засвітили. Потрібно всіляко підтримувати бажання росіян здаватися у полон
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13.06.2023 00:13 Відповісти
Не засвітили, а зробили пром акцію. Не вбивай, здавайся у полон і отримаєш дозвіл на вільне життя поза поребриком
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13.06.2023 06:10 Відповісти
Голова працює у русака, причинно - наслідковий зв'язок є. Не вміє та не хоче вбивати требо залишти його.
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13.06.2023 00:24 Відповісти
Белка у тебя свіст в голове бо мозгов нема. Хороший рузкий мертвый рузкий
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13.06.2023 07:05 Відповісти
Вот ребята..а это уже реально проблема..,запоребрик или цывылизация!!!
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13.06.2023 00:56 Відповісти
Взагалі-то, якщо кацап сам здався у полон, то це злочин міняти його наших полонених, як поступили з тим вагнеровцем, якому проломили голову кувалдою. Таким чином у кацапів пропадає стимул здаватися у полон, бо вони розуміють, що свої ж покарають після обміну, і будуть воювати до останнього, вбиваючи наших вояків.
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13.06.2023 01:04 Відповісти
Добровільно в полон"- проект "Хочу жить" для російських військових можна тоді викинути на смітник.
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13.06.2023 01:08 Відповісти
Словами кота - надо отдавать, шоб не нарушать отчетности.
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13.06.2023 01:06 Відповісти
Zетники пишут, что украинцы целого генерала росармия задвухсотили.
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13.06.2023 01:37 Відповісти
Он, честно говори я овощь,не отдавайте меня обратно,я тут готов работать,если отдадите меня, снова отправят вас убивать я думаю он все честно сказал
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13.06.2023 02:39 Відповісти
Отак подивишся здаля
На москаля -
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - СКОТИНА!
Т.Г.Шевченко
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13.06.2023 04:41 Відповісти
Після капітуляції Вермахту союзники інтернували до СРСР комбатантів, що здались до них у полон. Були різні національності. Деякі ще в дорозі робили суїцид. Деяких розстрілювали відразу по прибутті нквдісти. Карались усі. Британці українських повстанців залишили
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13.06.2023 05:58 Відповісти
***** завалить ****** бесполезного, он тут будет жить и срать
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13.06.2023 07:02 Відповісти
а в Европу он не хочет в Сан Тропе
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13.06.2023 07:45 Відповісти
разговоричивій пид@р
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13.06.2023 08:14 Відповісти
Наставити на передку "матюкальники" і нехай агітує орків до здачі в полон ЗСУ,щоб наш хліб задарма не їв..
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13.06.2023 19:15 Відповісти
"Я к вам сбегу..." ого цей орк нам ще і погрожує.
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14.06.2023 00:29 Відповісти
 
 