Розмова з полоненим російським військовим: "Не отдавайте меня им обратно, я лучше здесь у вас срок отсижу". ВIДЕО
Деякі полонені росіяни не хочуть, щоб Україна їх повертала назад до Росії. Так окупант, який потрапив у полон до ЗСУ, відмовився повертатися до РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у соцмережі.
"Не отдавайте меня им обратно, я лучше здесь у вас срок весь отсижу и пойду работать, дома строить. Даже если отдадите я сбегу к вам сюда", - сказав полонений.
Топ коментарі
+40 wadpas
показати весь коментар12.06.2023 23:02
+33 Дмитрий Чечикай #551018
показати весь коментар12.06.2023 22:56
+32 Yevgeny Mironov #551272
показати весь коментар12.06.2023 22:55
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Не думаю, що їх ніхто не слухає. У них за поребриком залишились рідні та знайомі, вони прислухаються.
Буде слабша кацапська армія? Чи ви жартєте? А вас не болить скільки він ваших поклав в домовину. І живий, і ви ж йому допомагаєте живим і залишитись.
це гнида
А вас не болить скільки він ваших поклав в домовину.
Та ні, мабуть не болить.
Це ж не ваш чоловік чи брат лежить під Донбасом у полі і вже ніколи не встане.
І ви ж йому допомагаєте живим і залишитись.
Все тараторите "обмінний фонд, обмінний фонд". Який в дупу обмінний фонд. Кацапи міняють на тих, які на фронті не воювали, а тільки чекали у блінджах коли кацапи вб'ють тих що воюють а їх візьмуть у полон. Де солдати Азову? Міняють усіх, крім полку Азов. Не вірите мені? Подивіться, в інтернеті є багато відео де сержанти під зогрозою розстрілу, виганяють солдат з бліндажів відбивати (саме відбивати, а не наступати) атаки кацапів, які йдуть їх убивати. Щось не так я сказав?
А вас не болить скільки він ваших поклав в домовину. І живий, і ви ж йому допомагаєте живим і залишитись. Та ні, мабуть не болить. Це ж не ваш чоловік чи брат лежить під Донбасом у полі і вже ніколи не встане.
Все тараторите "обмінний фонд, обмінний фонд". Який в дупу обмінний фонд. Кацапи міняють на тих, які на фронті не воювали, а тільки чекали у блінджах коли кацапи вб'ють тих що воюють а їх візьмуть у полон. Де солдати Азову? Міняють усіх, крім полку Азов. Не вірите мені? Подивіться, в інтернеті є багато відео де сержанти під зогрозою розстрілу, виганяють солдат з бліндажів відбивати (саме відбивати, а не наступати) атаки кацапів, які йдуть їх убивати. Щось не так я сказав?
Той хто воює не збирається в полон.
На москаля -
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - СКОТИНА!
Т.Г.Шевченко