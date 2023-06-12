Бійці 92 ОМБр частково залишили росіян без зв’язку на Сватівсько-Куп’янському напрямку. ВIДЕО
Під час розвідки бійці ударної роти БПЛА 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка виявили систему супутникового зв’язку окупантів 2 Антени VSAT. Вони дозволяли росіянам оперативно обмінюватися інформацією. Оператори БПЛА знищили ворожу систему супутникового зв’язку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішного знищення системи супутникового зв’язку окупантів опублікували у соцмережі.
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А так, да - все правда. Построено добротно, землянки «в три наката», окопы глубоченные. Данную «закрепу» ( на видео) предполагалось удерживать три месяца.
ВСУ взяли ее за полтора дня. https://t.me/nevzorovtv/9250
Невзоров