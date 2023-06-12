Бійці 92 ОМБр частково залишили росіян без зв’язку на Сватівсько-Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Під час розвідки бійці ударної роти БПЛА 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка виявили систему супутникового зв’язку окупантів 2 Антени VSAT. Вони дозволяли росіянам оперативно обмінюватися інформацією. Оператори БПЛА знищили ворожу систему супутникового зв’язку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішного знищення системи супутникового зв’язку окупантів опублікували у соцмережі.