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Бійці 92 ОМБр частково залишили росіян без зв’язку на Сватівсько-Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Під час розвідки бійці ударної роти БПЛА 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка виявили систему супутникового зв’язку окупантів 2 Антени VSAT. Вони дозволяли росіянам оперативно обмінюватися інформацією. Оператори БПЛА знищили ворожу систему супутникового зв’язку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішного знищення системи супутникового зв’язку окупантів опублікували у соцмережі. 

Автор: 

знищення (7322) 92 окрема штурмова бригада (252)


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Первые же штурмы « великих линий обороны» доказали, что из самых мощных блиндажей -путинские мобики бегут так же резво, как и из загаженных «норок».

А так, да - все правда. Построено добротно, землянки «в три наката», окопы глубоченные. Данную «закрепу» ( на видео) предполагалось удерживать три месяца.
ВСУ взяли ее за полтора дня. https://t.me/nevzorovtv/9250
Невзоров
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12.06.2023 23:23 Відповісти
М-да. Не сравнить, как они брали Бахмут.
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12.06.2023 23:33 Відповісти
кацап зело труслив и брезгует пользоваться рпг когда блиндаж обстреливают тридцатым калибром. РПГшки так и остаются брошенные в целофане когда наши штурмуют позиции.
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12.06.2023 23:37 Відповісти
Пора уже переходить на новый уровень и задуматься как рашистские спутники приземлять. А на минуточку, по спутникам наводятся все рашистские ракеты и шахеды
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13.06.2023 00:04 Відповісти
По офлайн мапі можна прокласти маршрут і так само запустити.
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13.06.2023 08:39 Відповісти
На відео спалена трава біля супутників.Редактори відео взагалі не перевіряли.
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13.06.2023 01:00 Відповісти
А що там не так? Ліси в такому вигляді уже давно. Там війна.
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13.06.2023 03:28 Відповісти
На відео ********* тільки підпалив траву за пару метрів від супутників.Влучання не має
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13.06.2023 10:10 Відповісти
 
 