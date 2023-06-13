Стадіон скандує "ЗСУ" у німецькому місті Бремен під час футбольного матчу. ВIДЕО
У німецькому Бремені відбувся футбольний поєдинок збірної України з Німеччиною.
Мережею розлетілися відео, як вболівальники на стадіоні скандували "ЗСУ", передає Цензор.НЕТ.
Збірна України з футболу зіграла товариський матч в нічию із Німеччиною. Рахунок - 3:3.
Крім того, українці прийшли на матч із плакатами, на яких висловили подяку Німеччині за надану військову допомогу нашим Збройним силами, зокрема за танки Leopard.
Топ коментарі
+48 Вадим Карапіщенко
показати весь коментар13.06.2023 00:08
+33 Панас Стець #551129
показати весь коментар13.06.2023 00:10
+22 Денис Власенко #415292
показати весь коментар13.06.2023 00:05
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Удачі нашій збірній у двох матчах відбору цього тижня ! Перемоги в обох !
Абревіатуру ФРН промовляють ФЕ-ЕР-ЕН, хоча правильно ЕФ-ЕР-ЕН.
П с. Дружок єрьмака нам всі перемоги поверне....
Круто...!
Слава ЗСУ!!! Подяка Німеччині!!!
П.с. якщо б хтось захотів поїхати на футбол з України, повболівати????)))