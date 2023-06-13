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Стадіон скандує "ЗСУ" у німецькому місті Бремен під час футбольного матчу. ВIДЕО

У німецькому Бремені відбувся футбольний поєдинок збірної України з Німеччиною.

Мережею розлетілися відео, як вболівальники на стадіоні скандували "ЗСУ", передає Цензор.НЕТ.

Збірна України з футболу зіграла товариський матч в нічию із Німеччиною. Рахунок - 3:3.

Крім того, українці прийшли на матч із плакатами, на яких висловили подяку Німеччині за надану військову допомогу нашим Збройним силами, зокрема за танки Leopard.

Стадіон скандує ЗСУ у німецькому місті Бремен під час футбольного матчу 01

Автор: 

Німеччина (7379) футбол (1582)


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Топ коментарі
+48
Велика подяка Німецькому народу та Уряду за допомогу!
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13.06.2023 00:08
+33
Захватує дух!! Слава ЗСУ!!!
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13.06.2023 00:10
+22
Super
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13.06.2023 00:05
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13.06.2023 00:05 Відповісти
Велика подяка Німецькому народу та Уряду за допомогу!
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13.06.2023 00:08 Відповісти
Захватує дух!! Слава ЗСУ!!!
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13.06.2023 00:10 Відповісти
Батальйон Бремен?
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13.06.2023 00:23 Відповісти
Молодці. Хай Шольцу його команда покаже.

Удачі нашій збірній у двох матчах відбору цього тижня ! Перемоги в обох !
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13.06.2023 00:25 Відповісти
Там Шредер був на матчі. Зайшло.
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13.06.2023 00:44 Відповісти
От зараза ! І не вдушило його од такого ?!
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13.06.2023 00:46 Відповісти
Тільки правильно казати зе-Ес-у, а не зе-се-у.
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13.06.2023 00:46 Відповісти
Абревіатуру США промовляють СЕ-ШЕ-А, хоча правильно ЕС-ША-А.
Абревіатуру ФРН промовляють ФЕ-ЕР-ЕН, хоча правильно ЕФ-ЕР-ЕН.
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13.06.2023 08:34 Відповісти
Ребров поверне в Україну українську перемоги у футболу ( якщо суркиси і Ахметов зупиняться продавати гравців )
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13.06.2023 00:56 Відповісти
Будь-який проданий гравець, без проблем залучається до збірній, якщо його ігрові кондиції відповідають вимогам головного тренера.
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13.06.2023 06:10 Відповісти
А вона різницю між клубом і збірною знає??)))
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13.06.2023 15:32 Відповісти
нажаль гру не показали обидві збірні, зарано співати дифірамби Реброву
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13.06.2023 06:54 Відповісти
Нахрін нам Мирон Маркевич, колт є оце(((
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13.06.2023 07:03 Відповісти
Ти ще й на футболі розумієшся??? )))Краще граматику підтягни!
П с. Дружок єрьмака нам всі перемоги поверне....
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13.06.2023 15:31 Відповісти
Неймовірно!
Круто...!
Слава ЗСУ!!! Подяка Німеччині!!!
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13.06.2023 01:50 Відповісти
Колись люди прилетять на Марс - а там вже є плакат "ДОЛИНА" !
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13.06.2023 05:31 Відповісти
Навіть Штанмаєр вболівав за наших, він дуже зрадів коли Циганков забив
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13.06.2023 06:49 Відповісти
Благодаря пОслу- идиоту Мельнику ( назначенному ЗЕбанутой сранью, наверняка завхозом -шпионом ФСБ Ермаком ), который как моська, обгавкал немецкое руководсство на начальном этапе войны, немцы нам поставили 5 тыщ касок. Зеленскому как-то удалось сгладить прокол своей сявки, пОсла Мельника, и теперь немцы наш самый крупный поставщик оружия из Европы. Спасибо, немцы !
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13.06.2023 07:38 Відповісти
Vielen Dank für die Leoparden
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13.06.2023 10:27 Відповісти
Ну от! Лишився в Україні - ти ніхто! Змився в німеччину - отримав допомогу- сходив на футбол- прокричав слава Зсу і ти великий патріот!)))) Нормальний алгоритм!
П.с. якщо б хтось захотів поїхати на футбол з України, повболівати????)))
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13.06.2023 15:36 Відповісти
 
 