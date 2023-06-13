Стадіон скандує "ЗСУ" у німецькому місті Бремен під час футбольного матчу. ВIДЕО

У німецькому Бремені відбувся футбольний поєдинок збірної України з Німеччиною.

Мережею розлетілися відео, як вболівальники на стадіоні скандували "ЗСУ", передає Цензор.НЕТ.

Збірна України з футболу зіграла товариський матч в нічию із Німеччиною. Рахунок - 3:3.

Крім того, українці прийшли на матч із плакатами, на яких висловили подяку Німеччині за надану військову допомогу нашим Збройним силами, зокрема за танки Leopard.