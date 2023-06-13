На Херсонщині зберігається тенденція на спад рівня води, наразі відомо про 10 загиблих, - ОВА. ВIДЕО

Внаслідок підриву Каховської ГЕС наразі відомо про 10 загиблих, ще 42 особи вважаються зниклими безвісти.

Про це у відеозверненні повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Зберігається тенденція на спад рівня води. Станом на ранок середній рівень підтоплення становить 2 м 70 см, що на 27 см менше, ніж вчора ввечері. На правобережжі підтопленими залишаються 3 600 будинків в 31 населеному пункті. Протягом минулого дня вода відійшла від 200 осель.

На жаль, маємо загиблих. Вчора у Херсоні виявили тіла двох потопельників - невідомої жінки та 50-річного чоловіка. Зараз відомо про 10 загиблих через підрив Каховської ГЕС", - зазначив очільник обладміністрації.

Водночас 20 осіб дістали поранення, безвісти зниклими вважають 42 особи.

"Лівий берег. Ситуація надалі залишається надзвичайно критичною. Там під водою 17 населених пунктів і в жодному з них Росія не поспішає рятувати людей, котрі через неї опинилися в смертельній небезпеці. Нині з лівобережжя вдалося вивезти 133 людини", - додав він.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади РФ, яку підозрюють в підриві дамби, про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.

У Херсонській області внаслідок підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС затопило території національного природного парку "Нижньодніпровський".

На окупованих територіях у перші дні повністю провалили евакуацію населення, рашисти не пускають волонтерів рятувати людей.

Міністерство охорони здоров’я закликає не вживати рибу, яка загинула через падіння рівня води внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Безпечного способу її приготувати не існує.

У Херсонській області станом на ранок 8 червня затоплено вже 600 квадратних кілометрів. Найважча ситуація на лівому березі Дніпра.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба та координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун домовились, що організація негайно сформує групи для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей на окупованих територіях на лівому березі Дніпра за умови, що Росія надасть доступ і гарантії безпеки.

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В Укргідроенерго прогнозують, що потоп на Херсонщині триватиме приблизно ще два тижні. Лише в середині липня Дніпро відступить із затоплених населених пунктів півдня країни.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає про збільшення загрози спалаху в Україні через підрив Каховської ГЕС низки інфекційних хвороб, зокрема холери та інших захворювань, що передаються через воду.