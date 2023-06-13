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Танк Т-80БВМ зразка 2022 року затрофеїли українські воїни поблизу села Нескучне на Донеччині. ВIДЕО

Танк Т-80БВМ зразка 2022 року захопили українські бійці поблизу села Нескучне в Донецькій області.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережі та публікує відеозапис трофею.

"Т-80БВМ зразка 2022 року - перший трофейний танк на запорізькому напрямку, який "друга армія в Україні" залишила першій армії біля села Нескучне. Непоганий початок. Російський ленд-ліз триває", - пише Бутусов у коментарі до відео.

Автор: 

танк (2071) Донецька область (8558) Бутусов Юрій (3598) трофеї (185)


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Топ коментарі
+12
дивно, не засраний
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13.06.2023 09:39
+7
Молодці наші воіни , респект 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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13.06.2023 10:53
+4
Не вспєлі засрати - у тилу вже штани замиють.
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13.06.2023 10:51
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дивно, не засраний
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13.06.2023 09:39 Відповісти
Кацапи настільки тупі, що не могли підірвати або спалити, нам це на руку
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13.06.2023 11:18 Відповісти
Все кацапы обосрались ещё до боя...
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13.06.2023 11:24 Відповісти
маю на увазі не тільки фекалії
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13.06.2023 12:31 Відповісти
Не вспєлі засрати - у тилу вже штани замиють.
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13.06.2023 10:51 Відповісти
Молодці наші воіни , респект 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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13.06.2023 10:53 Відповісти
люблю вас, Хлопці!
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13.06.2023 12:00 Відповісти
хороший новый 1980 года)
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13.06.2023 12:25 Відповісти
ага цыфровой блочок с самого верха вееерняк 80 года выпуска)
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13.06.2023 12:38 Відповісти
Поржав, та і кулери блоків живлення з 80-х ...
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13.06.2023 13:39 Відповісти
....дбр.день.Я вибачаюсь, але з яких пір це льотчики почали у танках робиратися
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13.06.2023 15:24 Відповісти
Це-добре,але,нажаль, підори вже потихеньку підбивають українські леопарди,не кажучи вже про бредлі
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13.06.2023 19:27 Відповісти
 
 