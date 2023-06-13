Танк Т-80БВМ зразка 2022 року затрофеїли українські воїни поблизу села Нескучне на Донеччині. ВIДЕО

Танк Т-80БВМ зразка 2022 року захопили українські бійці поблизу села Нескучне в Донецькій області.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережі та публікує відеозапис трофею.

"Т-80БВМ зразка 2022 року - перший трофейний танк на запорізькому напрямку, який "друга армія в Україні" залишила першій армії біля села Нескучне. Непоганий початок. Російський ленд-ліз триває", - пише Бутусов у коментарі до відео.