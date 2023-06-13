Танк Т-80БВМ зразка 2022 року затрофеїли українські воїни поблизу села Нескучне на Донеччині. ВIДЕО
Танк Т-80БВМ зразка 2022 року захопили українські бійці поблизу села Нескучне в Донецькій області.
Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережі та публікує відеозапис трофею.
"Т-80БВМ зразка 2022 року - перший трофейний танк на запорізькому напрямку, який "друга армія в Україні" залишила першій армії біля села Нескучне. Непоганий початок. Російський ленд-ліз триває", - пише Бутусов у коментарі до відео.
Топ коментарі
+12 alexey prus
показати весь коментар13.06.2023 09:39
+7 Amber
показати весь коментар13.06.2023 10:53
+4 Владислав Сварчевський
показати весь коментар13.06.2023 10:51
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
alexey prus
показати весь коментар13.06.2023 09:39 Відповісти Мені подобається 12
Злий Укр
показати весь коментар13.06.2023 11:18 Відповісти Мені подобається 0
Fox Zeint #542611
показати весь коментар13.06.2023 11:24 Відповісти Мені подобається 2
alexey prus
показати весь коментар13.06.2023 12:31 Відповісти Мені подобається 1
Владислав Сварчевський
показати весь коментар13.06.2023 10:51 Відповісти Мені подобається 4
Amber
показати весь коментар13.06.2023 10:53 Відповісти Мені подобається 7
shokolad
показати весь коментар13.06.2023 12:00 Відповісти Мені подобається 1
Денис Ахмедьянов #551445
показати весь коментар13.06.2023 12:25 Відповісти Мені подобається 0
Sanello Di
показати весь коментар13.06.2023 12:38 Відповісти Мені подобається 3
phantom4
показати весь коментар13.06.2023 13:39 Відповісти Мені подобається 2
vsbu vsbu
показати весь коментар13.06.2023 15:24 Відповісти Мені подобається 1
OLeg Alik
показати весь коментар13.06.2023 19:27 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль