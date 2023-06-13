Сирський про Бахмутський напрямок: Наші воїни просуваються вперед, ворог втрачає позиції на флангах. ВIДЕО
Сили оборони продовжують оборонну операцію на Бахмутському напрямку.
Про це командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші воїни просуваються вперед, ворог втрачає позиції на флангах", - зазначає він.
Сирський також нагадує, що за даними Міноборони Великої Британії "росія втрачала по солдату за кожні 48 см територій у Бахмуті".
Сили оборони продовжують рухатися на флангах на Бахмутському напрямку.
Про це командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Бахмутський напрямок. Сили оборони продовжують рух вперед на флангах, ворог втрачає позиції під Бахмутом", - зазначив Сирський.
Він також оприлюднив відео роботи 3 ОШБр на зазначеному напрямку.
Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони рухаються широким фронтом на Бахмутському напрямку, мають успіх та займають панівні висоти. За її словами, угруповання військ "Хортиця" просунулося на декількох напрямках на східному фронті. Просування від 100 до 700 та 200-1600 м.
За даними секретаня РНБО Олексія Данілова, у Бахмуті загинуло майже 23 000 росіян, втрати України в 7,5 раза менші.
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По-моему лутшая штурмовая группа Азова пригодилась бы больше на Запорожском направлении....ну может я тупой и не прошариваю стратегической мысли Генштаба.
але у Бахмуті на північному фланзі у Вас щось робиться не те що треба
є 2-3 перспективні удари але їх не використовують
одне з них на благодатне
готовий котел і каскадний обвал північного фронту
які з дивану роздають поради бойовому генералу Сирському, як йому воювати!