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Сирський про Бахмутський напрямок: Наші воїни просуваються вперед, ворог втрачає позиції на флангах. ВIДЕО

Сили оборони продовжують оборонну операцію на Бахмутському напрямку.

Про це командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші воїни просуваються вперед, ворог втрачає позиції на флангах", - зазначає він.

Сирський також нагадує, що за даними Міноборони Великої Британії "росія втрачала по солдату за кожні 48 см територій у Бахмуті".

Сили оборони продовжують рухатися на флангах на Бахмутському напрямку.

Про це командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Бахмутський напрямок. Сили оборони продовжують рух вперед на флангах, ворог втрачає позиції під Бахмутом", - зазначив Сирський.

Він також оприлюднив відео роботи 3 ОШБр на зазначеному напрямку.

Також читайте: Знищення ворога триває, ЗСУ рухаються вперед під Бахмутом, - Сирський

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони рухаються широким фронтом на Бахмутському напрямку, мають успіх та займають панівні висоти. За її словами, угруповання військ "Хортиця" просунулося на декількох напрямках на східному фронті. Просування від 100 до 700 та 200-1600 м.

За даними секретаня РНБО Олексія Данілова, у Бахмуті загинуло майже 23 000 росіян, втрати України в 7,5 раза менші.

Автор: 

Бахмут (1561) Сирський Олександр (623)


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Топ коментарі
+4
Ви прослухали секретаршу ОПЗЄ...
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13.06.2023 09:53
+3
Огидно читати коментарі якихось недоумків,
які з дивану роздають поради бойовому генералу Сирському, як йому воювати!
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13.06.2023 10:19
+2
Дай Боже здоров"я та наснаги нашим воїнам!
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13.06.2023 09:49
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Дай Боже здоров"я та наснаги нашим воїнам!
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13.06.2023 09:49 Відповісти
Ви прослухали секретаршу ОПЗЄ...
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13.06.2023 09:53 Відповісти
Я один не понимаю нафига они тратят силы и ресурсы на Бахмут...ведь ясно что полуокружение миф...орки выйдут в любое время с города ,когда захотят и окружите вы груду пустых развалин по итогу а дальше шо...
По-моему лутшая штурмовая группа Азова пригодилась бы больше на Запорожском направлении....ну может я тупой и не прошариваю стратегической мысли Генштаба.
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13.06.2023 10:06 Відповісти
Лишить рашу иллюзий о возможности атаки на Константиновку и Славянск.
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13.06.2023 10:20 Відповісти
пане Сирський я поважаю Вас за блискучу Харківську операцію
але у Бахмуті на північному фланзі у Вас щось робиться не те що треба
є 2-3 перспективні удари але їх не використовують
одне з них на благодатне
готовий котел і каскадний обвал північного фронту
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13.06.2023 10:17 Відповісти
З яких пір дєрьмаковський медіа-генерал має відношення до успіху Харьківської операції? Там скоріше пан Залужний та воїни ЗСУ мають право пишатись успіхом.
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13.06.2023 14:47 Відповісти
Огидно читати коментарі якихось недоумків,
які з дивану роздають поради бойовому генералу Сирському, як йому воювати!
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13.06.2023 10:19 Відповісти
Як у футболі з трибуни.
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13.06.2023 10:21 Відповісти
Так над диваном пули не свистят.
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13.06.2023 10:23 Відповісти
Над Сирским тоже. Как показала практика, он лихо умеет ховаться в "зеленке", при наличии вышеупомянутых.
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13.06.2023 14:50 Відповісти
от би...трупи орків показати по раша ТВ...
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13.06.2023 11:19 Відповісти
Задовбали цього дєрьмаковського клоуна сувати в усі новини.Цікаво,йому не сняться солдати з Дебальцево і Іловайська,які загинули з його вини?
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13.06.2023 14:45 Відповісти
якщо будуть брати всю Украйну як Бахмут, то на повний пздць вистачить 1.5 лiмони вагнерiвцiв. 1.500.000 Треба якийсь спец тараканний спрей проти такого натовпу.
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14.06.2023 04:51 Відповісти
 
 