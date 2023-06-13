Тут були російські позиції, багато БК після себе залишили, - воїни про деокуповане Благодатне на Донеччині. ВIДЕО

Збройні Сили України звільнили від окупантів село Благодатне на Донеччині. Проте на околицях села досі є окремі російські військові. Зачистка Благодатного триває. В 300 метрах ще є російські військові: Воїни ЗСУ продовжують зачистку деокупованого Благодатного на Донеччині

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у сюжеті проєкту "Український Свідок".

Кілька днів тому воїни 68ії Окремої Єгерської Бригади разом із іншими підрозділами Сил оборони України вибили звідси окупантів та підняли у населеному пункті український прапор.

Незважаючи на те, щоу селі стоять українські захисники, сказати, що його повністю зачищено, поки не можна: так звані "штурмовики Z", які складаються з російських ув’язнених та військових регулярної армії, досі перебувають на околицях Благодатного. Тут їх було більше роти, близько 150 людей. У селі окупанти мали великий склад зброї.

Бійці ЗСУ вишукують залишки росіян по посадках та знищують їх — кулеметами та снайперськими гвинтівками. З околиць села постійно чути автоматні черги та роботу артилерії - реактивної та ствольної. Зачистка села триває. Українські оператори дронів також відпрацьовують по окупантах та передають координати нашим артилеристам та мінометникам. Відстань від села до ворожих позицій складає приблизно 3 км.

У Благодатному окупанти залишили численні БК, а будинки розмалювали власними позивними, буквою "Z" та іншими "гаслами".

У ході штурму Благодатного противник зазнав втрат живої сили. Також українські воїни взяли у полон кількох росіян. Отримана від них інформація може допомогти у подальшій деокупації українських територій.

"Ми звільнили, а вони розвалили. Це ж у них така тактика постійно. На все звільнене давай артилерією накривати. Така тактика, вони тупо випалюють все, що бачать перед собою", - розповів один із захисників.

"Донедавна тут були ще російські позиції. Дуже багато після себе БК залишили, понамальовували Z-ки, O, V", - додав воїн.