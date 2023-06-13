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Тут були російські позиції, багато БК після себе залишили, - воїни про деокуповане Благодатне на Донеччині. ВIДЕО

Збройні Сили України звільнили від окупантів село Благодатне на Донеччині. Проте на околицях села досі є окремі російські військові. Зачистка Благодатного триває. В 300 метрах ще є російські військові: Воїни ЗСУ продовжують зачистку деокупованого Благодатного на Донеччині

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у сюжеті проєкту "Український Свідок".

Кілька днів тому воїни 68ії Окремої Єгерської Бригади разом із іншими підрозділами Сил оборони України вибили звідси окупантів та підняли у населеному пункті український прапор.

Незважаючи на те, щоу  селі стоять українські захисники, сказати, що його повністю зачищено, поки не можна: так звані "штурмовики Z", які складаються з російських ув’язнених та військових регулярної армії, досі перебувають на околицях Благодатного. Тут їх було більше роти, близько 150 людей. У селі окупанти мали великий склад зброї.

Бійці ЗСУ вишукують залишки росіян по посадках та знищують їх — кулеметами та снайперськими гвинтівками. З околиць села постійно чути автоматні черги та роботу артилерії - реактивної та ствольної. Зачистка села триває. Українські оператори дронів також відпрацьовують по окупантах та передають координати нашим артилеристам та мінометникам. Відстань від села до ворожих позицій складає приблизно 3 км.

У Благодатному окупанти залишили численні БК, а будинки розмалювали власними позивними, буквою "Z" та іншими "гаслами".

У ході штурму Благодатного противник зазнав втрат живої сили. Також українські воїни взяли у полон кількох росіян. Отримана від них інформація може допомогти у подальшій деокупації українських територій.

"Ми звільнили, а вони розвалили. Це ж у них така тактика постійно. На все звільнене давай артилерією накривати. Така тактика, вони тупо випалюють все, що бачать перед собою", - розповів один із захисників.

"Донедавна тут були ще російські позиції. Дуже багато після себе БК залишили, понамальовували Z-ки, O, V", - додав воїн.

Автор: 

Донецька область (8558) деокупація (950)


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Топ коментарі
+23
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13.06.2023 10:58
+4
"Демографическая ситуация в РФ - одна из худших в мире, следует из последних данных Росстата. В апреле зафиксировали естественную убыль населения почти в 40 тысяч человек (рождений - 96,1 тысячи, смертей - 135,9 тысячи).

Апрельская рождаемость на уровне 3204 человека в сутки - это многолетний минимум, таких низких показателей не было как минимум с 2000 года."
Чекаю - "а у нас чьто, луччє?!"
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13.06.2023 11:07
+3
Сподіваюсь Україна посилить антиартілерійску боротьбу до рівня що Рашисти не зможуть стріляти більше 2х разів.
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13.06.2023 11:14
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13.06.2023 10:58 Відповісти
"Демографическая ситуация в РФ - одна из худших в мире, следует из последних данных Росстата. В апреле зафиксировали естественную убыль населения почти в 40 тысяч человек (рождений - 96,1 тысячи, смертей - 135,9 тысячи).

Апрельская рождаемость на уровне 3204 человека в сутки - это многолетний минимум, таких низких показателей не было как минимум с 2000 года."
Чекаю - "а у нас чьто, луччє?!"
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13.06.2023 11:07 Відповісти
Перше. Додайте приблизно 2-4 млн з окупованих за останні півтора роки територій України. У нас мінус, у них - плюс.
Друге. В найближчій перспективі - повне приєднання БРСР, це +9 млн.
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13.06.2023 11:21 Відповісти
2-4 млн українців під окупацією? Що-що а у війні це їм точно не допоможе
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13.06.2023 11:34 Відповісти
У наступній точно допоможе. Як зараз допомагає ОРДЛО, чиї АК укомплектовані "гражданамі ЛДНР", які за вісім років окупації досягли призовного віку.
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13.06.2023 11:35 Відповісти
Наступна війна буде вестися на кордонах 1991 року.
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13.06.2023 13:34 Відповісти
Сподіваюсь Україна посилить антиартілерійску боротьбу до рівня що Рашисти не зможуть стріляти більше 2х разів.
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13.06.2023 11:14 Відповісти
контрбатарейную)))
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13.06.2023 12:48 Відповісти
Нє свойо - нє жалко. Та і свого теж не шкода.
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13.06.2023 11:19 Відповісти
ВСУ - МОЛОДЦЫ , хорошо продвинулись !! Цель Амросиевка !!! ( дай Бог рашке перережут ж/д снабжение !!! )
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13.06.2023 17:21 Відповісти
 
 