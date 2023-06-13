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Два російські танкери з пальним зіштовхнулися на річці Лена в Іркутській області РФ: "Сейчас нас въ#бет. #бать в рот! Вот чего я и боялся!". ВIДЕО

Два російські танкери з пальним зіштовхнулися на річці Лена в Іркутській області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зіткнення опублікований у соцмережах. У результаті удару пошкоджено ємність, у якій було залито 138 тонн бензину. На записі видно, що він почав виливатися у воду.

Увага! Ненормативна лексика!

Автор: 

аварія (561) бензин (1221) росія (65346) танкер (334)


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Топ коментарі
+59
БЛИН, і нихто не закурів
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13.06.2023 11:38
+25
«Даві єво, Даві!»
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13.06.2023 11:38
+24
І шо,ні в кого сірничка не знайшлося?Ніщеброди.
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13.06.2023 11:41
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БЛИН, і нихто не закурів
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13.06.2023 11:38 Відповісти
теж чекав польоту "бичка" в сторону "огнеопасно")))
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13.06.2023 11:41 Відповісти
«Даві єво, Даві!»
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13.06.2023 11:38 Відповісти
І шо,ні в кого сірничка не знайшлося?Ніщеброди.
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13.06.2023 11:41 Відповісти
Кто то кинет туда горящую тряпку? Или слабо?
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13.06.2023 11:42 Відповісти
Абдула, ПОДЖИГАЙ!!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
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13.06.2023 11:42 Відповісти
Пора вже українських діточок змалечку російським матюкам вчити...бо як інакше вони зможуть щось читати чи дивитися?? нічого ж не зрозуміють!
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13.06.2023 11:43 Відповісти
Не цікаво. А заголовок "Сейчас нас въ#бет. #бать в рот! Вот чего я и боялся!" Думав феєрверки і на дно. Це цікаво.
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13.06.2023 11:45 Відповісти
Куй з ними
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13.06.2023 11:47 Відповісти
Екіпажі не постраждали. Вони бухали за 100 км в припортових барах.
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13.06.2023 11:52 Відповісти
Животные б....
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13.06.2023 11:52 Відповісти
"сiла ciбiрi"
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13.06.2023 11:56 Відповісти
куди ciла ?
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13.06.2023 11:59 Відповісти
в китай
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13.06.2023 12:01 Відповісти
Слили в Сибири - 2 (оба)
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13.06.2023 12:42 Відповісти
Цікаво , якщо їм заборонити матом говорити - вона - два слова звяжуть?
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13.06.2023 11:56 Відповісти
ВСУ продвинулись на Бердянском направлении - Генштаб
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13.06.2023 11:58 Відповісти
...
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13.06.2023 11:58 Відповісти
шо это ты выдал ?
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13.06.2023 12:03 Відповісти
гарно ллється....
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13.06.2023 12:23 Відповісти
Сірники де? закуріть тварі.
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13.06.2023 12:21 Відповісти
І ніхто не додумався закурити😡
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13.06.2023 12:33 Відповісти
Ну, теперь, слив балласт, резвее поплывет!
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13.06.2023 12:43 Відповісти
Мне швейцарский "писающий мальчик" вспомнился
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13.06.2023 13:01 Відповісти
Чё делать то , чё **@ть то?
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13.06.2023 13:15 Відповісти
Зразу видно, працюють профі, що не слово, то кацапський технічний термін. Одні духовні скрєпи у спілкуванні. Висока культура, сер, мля.
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13.06.2023 13:44 Відповісти
Я б не пожалів запальничку Zippo...
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13.06.2023 13:44 Відповісти
Там бензиновая дорожка скоро дойдёт до берега.
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13.06.2023 13:58 Відповісти
Nu i gdje spichki? - njekto njrzakuril? - a zrja!
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13.06.2023 19:02 Відповісти
Прикро визнавати, але у москальоти все літає і все плаває. А наші попередні можновладці обдерли Україну як липку, що без допомоги партнерів і мужності українського народу вже давно би держави Україна не існувало.
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20.10.2023 23:55 Відповісти
 
 