Два російські танкери з пальним зіштовхнулися на річці Лена в Іркутській області РФ: "Сейчас нас въ#бет. #бать в рот! Вот чего я и боялся!". ВIДЕО
Два російські танкери з пальним зіштовхнулися на річці Лена в Іркутській області РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зіткнення опублікований у соцмережах. У результаті удару пошкоджено ємність, у якій було залито 138 тонн бензину. На записі видно, що він почав виливатися у воду.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+59 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар13.06.2023 11:38
+25 Tema9
показати весь коментар13.06.2023 11:38
+24 Sveta Yatsenko
показати весь коментар13.06.2023 11:41
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар13.06.2023 11:38 Відповісти Мені подобається 59
Сеня Тузик
показати весь коментар13.06.2023 11:41 Відповісти Мені подобається 13
Tema9
показати весь коментар13.06.2023 11:38 Відповісти Мені подобається 25
Sveta Yatsenko
показати весь коментар13.06.2023 11:41 Відповісти Мені подобається 24
Пачкуале
показати весь коментар13.06.2023 11:42 Відповісти Мені подобається 5
vita gunesh
показати весь коментар13.06.2023 11:42 Відповісти Мені подобається 8
віктор федорович #394174
показати весь коментар13.06.2023 11:43 Відповісти Мені подобається 2
Quiet
показати весь коментар13.06.2023 11:45 Відповісти Мені подобається 7
Андрей Емельянов #560896
показати весь коментар13.06.2023 11:47 Відповісти Мені подобається 2
CrossFirenko
показати весь коментар13.06.2023 11:52 Відповісти Мені подобається 2
Вадим Владимирович #550978
показати весь коментар13.06.2023 11:52 Відповісти Мені подобається 7
Alexander Savely
показати весь коментар13.06.2023 11:56 Відповісти Мені подобається 3
Дональд
показати весь коментар13.06.2023 11:59 Відповісти Мені подобається 2
Alexander Savely
показати весь коментар13.06.2023 12:01 Відповісти Мені подобається 3
Nick Nemo
показати весь коментар13.06.2023 12:42 Відповісти Мені подобається 2
Олександр САТ РЕМ
показати весь коментар13.06.2023 11:56 Відповісти Мені подобається 7
Дональд
показати весь коментар13.06.2023 11:58 Відповісти Мені подобається 9
Иван Иванов #467345
показати весь коментар13.06.2023 11:58 Відповісти Мені подобається 1
Дональд
показати весь коментар13.06.2023 12:03 Відповісти Мені подобається 0
Панас Стець #551129
показати весь коментар13.06.2023 12:23 Відповісти Мені подобається 2
Панас Стець #551129
показати весь коментар13.06.2023 12:21 Відповісти Мені подобається 7
Анжей #509087
показати весь коментар13.06.2023 12:33 Відповісти Мені подобається 5
Nick Nemo
показати весь коментар13.06.2023 12:43 Відповісти Мені подобається 0
Сергей Медведев #99583
показати весь коментар13.06.2023 13:01 Відповісти Мені подобається 0
Amber
показати весь коментар13.06.2023 13:15 Відповісти Мені подобається 0
Злющий Атас
показати весь коментар13.06.2023 13:44 Відповісти Мені подобається 0
Николай Водяной #551433
показати весь коментар13.06.2023 13:44 Відповісти Мені подобається 1
Colt
показати весь коментар13.06.2023 13:58 Відповісти Мені подобається 0
Dr. Andris Avots
показати весь коментар13.06.2023 19:02 Відповісти Мені подобається 0
Юрій #582536
показати весь коментар20.10.2023 23:55 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль