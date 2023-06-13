Два російські танкери з пальним зіштовхнулися на річці Лена в Іркутській області РФ: "Сейчас нас въ#бет. #бать в рот! Вот чего я и боялся!". ВIДЕО

Два російські танкери з пальним зіштовхнулися на річці Лена в Іркутській області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зіткнення опублікований у соцмережах. У результаті удару пошкоджено ємність, у якій було залито 138 тонн бензину. На записі видно, що він почав виливатися у воду.

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