Колишнього депутата Чорновола облили зеленкою і сечею та кинули у смітник через образи на адресу дівчини Да Вінчі Михайлової. ВIДЕО

Колишнього депутата Тараса Чорновола облили зеленкою та сечею і кинули в смітник після того, як він публічно образив дівчину покійного Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) Аліну Михайлову.

Відео нападу публікують в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Група невідомих облила Чорновола зеленкою та сечею, а потім кинула у смітник. При цьому вони вигукували "Ганьба!" та обіцяли, що "так буде з кожним зрадником".

Вони не приховували, що розправляються з Чорноволом за образи на адреси Аліни Михайлової.

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Після нападу Чорновіл вибрався зі смітника та зателефонував до поліції. Він каже, що ця акція це "замовлення" Офісу президента за критику влади.

Чорновіл наприкінці травня публічно образив дівчину покійного Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі). Він опублікував у своєму телеграм-каналі фрагмет інтерв’ю Михайлової журналістці Яніні Соколовій і обурився, що нібито "зелено-ватних мразот" запрошують на передачі, а "чесним людям" і слова не дають сказати. Окрім цього Чорновіл назвав військовослужбовицю "підолігархічною шмарою". За два дні він видалив пост та заявив, що він не ображав Михайлову, хоч і ставиться до неї негативно.

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