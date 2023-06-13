Колишнього депутата Чорновола облили зеленкою і сечею та кинули у смітник через образи на адресу дівчини Да Вінчі Михайлової. ВIДЕО
Колишнього депутата Тараса Чорновола облили зеленкою та сечею і кинули в смітник після того, як він публічно образив дівчину покійного Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) Аліну Михайлову.
Відео нападу публікують в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Група невідомих облила Чорновола зеленкою та сечею, а потім кинула у смітник. При цьому вони вигукували "Ганьба!" та обіцяли, що "так буде з кожним зрадником".
Вони не приховували, що розправляються з Чорноволом за образи на адреси Аліни Михайлової.
Після нападу Чорновіл вибрався зі смітника та зателефонував до поліції. Він каже, що ця акція це "замовлення" Офісу президента за критику влади.
Чорновіл наприкінці травня публічно образив дівчину покійного Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі). Він опублікував у своєму телеграм-каналі фрагмет інтерв’ю Михайлової журналістці Яніні Соколовій і обурився, що нібито "зелено-ватних мразот" запрошують на передачі, а "чесним людям" і слова не дають сказати. Окрім цього Чорновіл назвав військовослужбовицю "підолігархічною шмарою". За два дні він видалив пост та заявив, що він не ображав Михайлову, хоч і ставиться до неї негативно.
Будь ласка, зачекайте...
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татко бухав та прутнем виховував, кацапський пдр?
де вас, таких безпорадних та тупих, набирають? кріворізька інтелектуальна еліта з мухосранського свинарника?
https://www.youtube.com/watch?v=0jc6TWNZlbg
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Акція була чітко спланована і, можливо, без участі "вдови", треба копати глибше
на Україну напав і вбиває обнулений чекіст-сатаніст пук ін, а в мусорці чомусь Чорновіл!
дуже дивно...
Давно вже не було такого різкого розшарування в коментах.
Я дуже довго не могла вибачити Чорноволу його підтримку яника. Зараз ставлюся нейтрально.
Даний вчинок тітушні абсолютно не схвалюю. ******** мають бути покарані.
Щодо Михайлової - інтуїція, виглядає, мене не підвела.
Про суд не була в курсі. Якось воно виглядає не дуже ...
Так ми далеко зайдемо, якщо в Києві почнуть діяти такі собі отряди "Путіна"
Треба якнайшвидше знайти організаторів цього дійства, розібратись до кого тягнуться "ниточки"-зв"язки.
Послухайте самого Тараса, будете знати більше.
Коментарі Тараса Чорновола щодо ранкового нападу на нього!
https://www.youtube.com/watch?v=0jc6TWNZlbg
PRM Live радіо
Або як "нацжони" від влади у свій час для цькування неугодних.
Дуже нехороша тенденція