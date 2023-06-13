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Колишнього депутата Чорновола облили зеленкою і сечею та кинули у смітник через образи на адресу дівчини Да Вінчі Михайлової. ВIДЕО

Колишнього депутата Тараса Чорновола облили зеленкою та сечею і кинули в смітник після того, як він публічно образив дівчину покійного Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) Аліну Михайлову.

Відео нападу публікують в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Група невідомих облила Чорновола зеленкою та сечею, а потім кинула у смітник. При цьому вони вигукували "Ганьба!" та обіцяли, що "так буде з кожним зрадником".

Вони не приховували, що розправляються з Чорноволом за образи на адреси Аліни Михайлової.

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Після нападу Чорновіл вибрався зі смітника та зателефонував до поліції. Він каже, що ця акція це "замовлення" Офісу президента за критику влади.

Чорновіл наприкінці травня публічно образив дівчину покійного Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі). Він опублікував у своєму телеграм-каналі фрагмет інтерв’ю Михайлової журналістці Яніні Соколовій і обурився, що нібито "зелено-ватних мразот" запрошують на передачі, а "чесним людям" і слова не дають сказати. Окрім цього Чорновіл назвав військовослужбовицю "підолігархічною шмарою". За два дні він видалив пост та заявив, що він не ображав Михайлову, хоч і ставиться до неї негативно.

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Колишнього депутата Чорновола облили зеленкою і сечею та кинули у смітник через образи на адресу дівчини Да Вінчі Михайлової 01

Автор: 

напад (1130) Чорновіл Тарас (37) Михайлова Аліна (9)


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Топ коментарі
+140
Тобто до Чорновола який покаявся за участь в партії ригів питання є. А до катів Майдану - Татарова і Єрмака у вас питань нема))
Доречі янелох взяв собі тітушок у спадок від ригів, адже Єрмак був правою рукою Ельбруса Тадеєва - керівника тітушок антимайдану в Києві. Разом з ригом Поповим
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13.06.2023 13:10
+125
Ця "дівчина" хоче з забрати у батьків, братів і сестер Давінчі квартиру і гробові. Відчувається у неї школа Каламойського.
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13.06.2023 12:57
+96
А де найвеличніший був з 2014 ти випадково не забуло?
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13.06.2023 13:16
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чмонька наклала незнайомих слів)
татко бухав та прутнем виховував, кацапський пдр?
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15.06.2023 12:42 Відповісти
навіть про порохоботів тупа хєрмацька тваринка встигла прокукарікати.
де вас, таких безпорадних та тупих, набирають? кріворізька інтелектуальна еліта з мухосранського свинарника?
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15.06.2023 12:46 Відповісти
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15.06.2023 12:57 Відповісти
Коментарі Тараса Чорновола щодо ранкового нападу на нього!

https://www.youtube.com/watch?v=0jc6TWNZlbg

PRM Live радіо
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13.06.2023 23:21 Відповісти
Дивіться коментар Тараса і зрозумієте, що проблема не тільки у "вдові"...

Акція була чітко спланована і, можливо, без участі "вдови", треба копати глибше
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14.06.2023 10:15 Відповісти
Якщо боєць під час війни не захотів одружуватися або залишати заповіт, то "вдовою" його співмешканка не є.
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14.06.2023 10:25 Відповісти
Це дійство мені нагадує дії гітлерівських штурмовиків в 1938 р по знищенню "неарійців",а тупа насистска-Михайлова бажає знищити частину українців (порохоботів) точно як гітлерівська підстилка, ця Коломойська тварюка свідомо розколює суспільство бо окрім порохоботів, бютоботів,голособотів на фронті захищають Україну і ті хто проти всіх.
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13.06.2023 23:35 Відповісти
Ха . а саме інтересне в тому , що відео цього зєленого ******** виклало ну саме "проукраїнське " видання - страна уа. Тут навіть не запідозриш москалів,ригів і їх тателітів слуг урода. А Яніна соколова це окрема тема про те , як правильно лизнути зєлєній владі.
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13.06.2023 23:51 Відповісти
дивно...

на Україну напав і вбиває обнулений чекіст-сатаніст пук ін, а в мусорці чомусь Чорновіл!

дуже дивно...
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14.06.2023 01:50 Відповісти
Напасти на беззахисного публіциста це велика сила! А як щодо батальйону Монако? Або кгбіста Гетманцева, помічника Сівковича, який вас за гусей тримає і мріє общіпувати
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14.06.2023 04:00 Відповісти
Недоэксперт, на яйцо говорил, что это камень....... что-то забыто его сотрудничество с ВЯ, а было ж
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14.06.2023 06:34 Відповісти
про хєрмака з татаровим щось додати можеш, чмоня?
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14.06.2023 12:37 Відповісти
Нічого собі, скільки написали.

Давно вже не було такого різкого розшарування в коментах.

Я дуже довго не могла вибачити Чорноволу його підтримку яника. Зараз ставлюся нейтрально.

Даний вчинок тітушні абсолютно не схвалюю. ******** мають бути покарані.

Щодо Михайлової - інтуїція, виглядає, мене не підвела.

Про суд не була в курсі. Якось воно виглядає не дуже ...
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14.06.2023 06:48 Відповісти
Шайка , яка напала на Чорновола уже погрожує і Ігорю Кондратюку, який висловився про цю акцію

Так ми далеко зайдемо, якщо в Києві почнуть діяти такі собі отряди "Путіна"

Треба якнайшвидше знайти організаторів цього дійства, розібратись до кого тягнуться "ниточки"-зв"язки.
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14.06.2023 10:21 Відповісти
Шось підсказуе, шо Беня за цю шоблу знае.
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14.06.2023 14:17 Відповісти
знає? та вони у нього зарплатню отримують)))
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14.06.2023 14:55 Відповісти
Скоріше про неї знає Єрмак
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14.06.2023 16:33 Відповісти
А ви бачите різницю?
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14.06.2023 16:34 Відповісти
Особливої не бачу, але є деяка інформація, що тітушня десь зорганізуваласяв за лаштунками ОПи

Послухайте самого Тараса, будете знати більше.

Коментарі Тараса Чорновола щодо ранкового нападу на нього!

https://www.youtube.com/watch?v=0jc6TWNZlbg

PRM Live радіо
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14.06.2023 16:40 Відповісти
І ще страшніше те, що ця тітушня може застосовуватись на постійній основі, як застосовуються рашистські "отряди Путіна"

Або як "нацжони" від влади у свій час для цькування неугодних.
Дуже нехороша тенденція
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14.06.2023 16:45 Відповісти
Із останніх подій в Україні, не на фронті, бо там ніби моноліт, там виборюють незалежність і свободу, намалювалася картинка, де фігурують сили: проукраїнські,(партія "ЄС", частина "Голосу" і "правий сектор", "Рух" можливо ще якісь не дуже відомі) і проросійські, антиукраїнські ("Риги(ОПЗЖ), рідні брати "слуг", бо вся "еліта" перейшла від яника до Нелоха). І якщо "риги" продовжують на місцях свою проросійську політику, розділившись на "відродження", "наш край", то "слуги" корчать із себе патріотів, перевзулися і намагаються через марафони і окремі відоси зайти на поле проєвропейських сил, прикриваючись послугами олігархів Бені, Ахметова, Пінчука, Фірташа та інших. Геть десь пропали палкі прихильники "Батьківщини" і "Радикалів" Ляшка. Видно брехати одна справа і корчити із себе патріотів, а бути патріотами інша. Ще раз нагадую, що підтримую Тараса Чорновіла. Він дійсно був у партії регіонів, звідти вийшов самостійно і давно покаявся. А ті, що стараються його вколоти цим ганебним явищем - сьогодні користуються послугами тих "ригів", з ними заодно, на всіх щаблях влади виключно риги-антимайданівці. Просто вони не можуть гадити по-дорослому, бо мільйон громадян на війні і зі зброєю і захід пидьно дивиться на їх дії. Тогму вирішили ніби через маси нарроду розправлятися із неугодними старими ригівськими методами - тітушками і нацжонами.
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14.06.2023 11:20 Відповісти
Чорновіл неправий,образивши дівчину Героя України. Але,на мій погляд,достатньо було його вибачення. Обливати людину зеленкою,та кидати у смітник - то *********** у чистому вигляді. Так рлбили провокатори тітушуи,за часів диктатури януковича.
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14.06.2023 14:29 Відповісти
кого він образив? конкретно про неї він не говорив,хто мав би більше образитись,то це Соколова,але видно розуміє що зашквар зробила,тому й мовчить,аМихайлова якщо вона це сприйняла на свій рахунок,то хто їй лікар,мало хто що в неті говорить,і так відколи "дівчина Героя" це якась посада.чи прерогатива?
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14.06.2023 14:57 Відповісти
а это яныковские титухи и есть, им без разницы кто платит
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14.06.2023 19:59 Відповісти
Зеля вирішив мабуть закрити ЦН, бо вже з утра зе ЗМІ не працює.
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14.06.2023 17:36 Відповісти
а этим отморозкам хватит духу кинуть ермака или арахамию?)))) они всех украинцев имели. Дурные малолетки
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14.06.2023 19:56 Відповісти
деваха этого да виньчи оказывается говорила что всех порохоботов и тех кто смотрит 5й канал нужно вешать)))) а не пора ли ей к психиатору сходить?)))
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14.06.2023 20:05 Відповісти
это просто позор Украины. если не найдут то это зелиных рук дело. нужно что бы все посольства в киеве увидели этот срам. а зеленые получили байкот по всему цивилизованному миру
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14.06.2023 20:11 Відповісти
Шуфрича, бойка та іншу ******* слабо кинути в смітник?
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14.06.2023 20:17 Відповісти
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