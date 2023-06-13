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Новини Відео Війна
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Вісім російських окупантів здалися у полон поблизу Старомлинівки на Донеччині. ВIДЕО

Вісім російських окупантів здалися у полон українським воїнам поблизу Старомлинівки на Донеччині.

Відеозапис із "трофеями" українських бійців опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Ще вісім російських військових здалися у полон поблизу Старомлинівки на Донеччині. Вони обрали життя і тепер підуть на обмін.Проскочивши поле перед російськими позиціями бійці атакували першу лінію оборони, а в контактних боях російська піхота не витримує і сиплеться. Та й правильно - повернуться додому, отримають гроші, а тут - чужа земля для росіян. Тут всіх окупантів, яким не вистачило розуму здатися, знищать", - пише Бутусов у коментарі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розмова з полоненим російським військовим: "Не отдавайте меня им обратно, я лучше здесь у вас срок отсижу". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17509) Донецька область (8558) Бутусов Юрій (3598) полонені (2267)


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Топ коментарі
+37
Ого! Вже Старомлинівка. А ми навіть нічого не починали.
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13.06.2023 14:41
+36
- Как видишь, моя дорогая, мы здесь не скучаем. Скажи маленькому Вилли, что папа его целует и скоро пришлёт ему живого русского. Вилли будет на нём ездить, как на лошадке.(с)
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13.06.2023 14:50
+35
"Никогда не выстрелит Царь-пушка..для острастки вражеских Держав..Догорает в памяти избушка..Курьи ножки ..судорожно сжав.."Аркадий Кутилин...
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13.06.2023 14:38
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"Никогда не выстрелит Царь-пушка..для острастки вражеских Держав..Догорает в памяти избушка..Курьи ножки ..судорожно сжав.."Аркадий Кутилин...
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13.06.2023 14:38 Відповісти
- Как видишь, моя дорогая, мы здесь не скучаем. Скажи маленькому Вилли, что папа его целует и скоро пришлёт ему живого русского. Вилли будет на нём ездить, как на лошадке.(с)
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13.06.2023 14:50 Відповісти
есть творчество на болотах "посильнее"
из последнего - отфотошопленный бело-негроидный с ДыНоРы
я ржал до рачки - забыли плечи мальчику в черный подкрасить - цепочка помешала "загореть наоборот"



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13.06.2023 15:13 Відповісти
На це можна дивится годинами...
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13.06.2023 14:40 Відповісти
навоювались... тепер дилема... чи на обмін. чи в могилу...
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13.06.2023 14:41 Відповісти
Друге "чи"😂
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13.06.2023 14:51 Відповісти
Пусть кацапы тянут спички...
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13.06.2023 14:54 Відповісти
Редактор говорит, якщо хоч одні побіжать, то інші також. Потрібний тільки початок
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13.06.2023 14:56 Відповісти
редактор ними дирегує? це все одно, що побіжать безногі, або обдумають безмозкі...
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13.06.2023 15:14 Відповісти
Поведінка череди, а редактор має рацію
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13.06.2023 15:20 Відповісти
я розумію... є хотєлки... окрім них є й реальність.
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13.06.2023 15:26 Відповісти
Ого! Вже Старомлинівка. А ми навіть нічого не починали.
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13.06.2023 14:41 Відповісти
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13.06.2023 14:49 Відповісти
Мразота, стільки наших хлопців загинула, що ти взагалі пишеш кацапське ти гівно
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13.06.2023 14:51 Відповісти
Біля а не в. Почекаємо трохи.
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13.06.2023 14:59 Відповісти
******** ти деванний, ось би я тебе таку суку зустрів у Києві!
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13.06.2023 15:30 Відповісти
А в красивом пакетике уже остывает?
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13.06.2023 14:42 Відповісти
не то тяжёлый хз как но попробуют спасти обменный фонд пополнять надо
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13.06.2023 14:45 Відповісти
Вялится на ужин.
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13.06.2023 14:55 Відповісти
там того cвиней нема кому сгодувати тай якщо і були навіщо сало псувати кацапсиною
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13.06.2023 14:58 Відповісти
А пленных все-равно нужночем-то кормить! Мы же - гуманисты, нас не нужно расчеловечивать!
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13.06.2023 15:35 Відповісти
тот что в пакетике - живой, просто его все уже *******, он от этого ******** отморозился, и мозоли ногтями ретуширует.
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13.06.2023 23:20 Відповісти
Того что в Красивом Пакетике в Духовку и пусть зашквариться))))
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13.06.2023 16:32 Відповісти
Почему никогда не показывают их лиц.
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13.06.2023 14:47 Відповісти
ещё ты папку узнаешь - а оно тебе надо...?
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13.06.2023 14:51 Відповісти
доказательство для кого - для тебя свиноцабаки...?
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13.06.2023 14:55 Відповісти
А вдруг они захотят к РДК или Легиону свободы присоединится.
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13.06.2023 15:01 Відповісти
Можеш переклад?Нічого не зрозуміло.
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13.06.2023 15:18 Відповісти
Так ти кацапська свінособака?🤣🌹
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13.06.2023 15:01 Відповісти
это правильный ответ...!
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13.06.2023 15:05 Відповісти
Потому что у них морды.
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13.06.2023 14:51 Відповісти
Воно вам треба....

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13.06.2023 14:53 Відповісти
Чтобы акула не запомнила. А вдруг после войны кто-то из них поедет в Хургаду.
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13.06.2023 14:55 Відповісти
Патамушта-патаму, турбуєшся чи не спіймали твоїх родичів?
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13.06.2023 15:01 Відповісти
Старомлинівка? Цікаво, блін, з якого боку? Урожайне чи Кременчик?
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13.06.2023 14:52 Відповісти
А може Ключове? Спокійно, спокійно. В нас настав час добрих новин. Оперативність тут вже ні до чого.
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13.06.2023 21:39 Відповісти
а ті 8 кацапів що в нижньому сюжеті не змогли здатися в полон
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13.06.2023 14:56 Відповісти
Ті, що здалися розумніші виявилися. Єстєствєнний отбор називаєцця. Через 10-15 тисяч років в результаті цього отбору більшість популяції кацапів стануть розумними і нам капєц!
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13.06.2023 15:10 Відповісти
Эта партия в штанах в плен попала.
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13.06.2023 14:57 Відповісти
Так ще не вечір. Штани можна відмародерити, тобто познімати з кацапотварюк.
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13.06.2023 15:03 Відповісти
От рабссейского говна ни одни штаны отстирать невозможно.
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13.06.2023 15:16 Відповісти
Чого деяких з них замотують в фольгу?
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13.06.2023 15:01 Відповісти
термо накидка щоб незахолов до стола хірурга
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13.06.2023 15:03 Відповісти
Щоб не смерділи. Бо мабуть задвохсочені.
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13.06.2023 15:04 Відповісти
без фольги быстро портятся
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13.06.2023 15:06 Відповісти
зігрівають поранених
це в протоколі марсн у всіх продвинутих підрозділах
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13.06.2023 15:08 Відповісти
Відповідними засобами давно всі забезпечені. "Продвинутий" від "непродвинутого" відрізняється тільки тим, примусив сержант відповідні заняття пройти і мінімум визубрити чи ні.
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13.06.2023 21:43 Відповісти
Судячи з відео вони не здалися, а їх взяли в полон та ще й конкретно вмовляли.
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13.06.2023 15:04 Відповісти
абсолютно вірно...раком живуть,раком в плєн попадають...
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13.06.2023 15:10 Відповісти
Якось рашисти тугувато здавалися в полон, судячи з кількості бинтів на їхніх мощах.
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13.06.2023 15:07 Відповісти
То вони намагались білий прапор нашвидкоруч зробити, але заплутались й перемотались де попало. Трохи рукожопі...
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13.06.2023 16:42 Відповісти
Саме головне - в контактних боях російська піхота не витримує і сиплеться (як пише Цензор).
Головне пройти мінні поля і укріпи.
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13.06.2023 15:10 Відповісти
Кацапський ти виродок, помри сам поки до тебе не дісталися. Панас............
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13.06.2023 15:33 Відповісти
Старомлиновка - это место расположения штаба 5-й армии. Это основа обороны вроде как района. Может и посыпаться...
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13.06.2023 15:23 Відповісти
А почему может)))
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13.06.2023 15:32 Відповісти
А чому їм голови не відрізали? Дивно якось!👀
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13.06.2023 15:23 Відповісти
Це якщо наші біля Старомлинівки, то виходить, що наші просунулись десь на 6км в тому районі.
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13.06.2023 15:37 Відповісти
Тобто, вже пройшли Старомайорське і Завітне Бажання.
А Ганя Маляр ще відбиває контратаки кацапів на Макарівку...
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13.06.2023 15:42 Відповісти
Просто інформація туди приходить із запізненням.
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13.06.2023 15:51 Відповісти
Предпочел бы ,что бы ****** пошли не на обмен ,а на удобрение...Удивляюсь выдержке наших ребят,что не прикололи...
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13.06.2023 16:28 Відповісти
Всё же лучше взамен получить своих из плена,а этих потом кормить не надо.
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13.06.2023 17:21 Відповісти
Кого своїх? Тих що сиділи в бліндажах і не відстрілювались коли кацапи наступали, щоби не розізлити їх і вони їх не повбивали.
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14.06.2023 00:11 Відповісти
У Росії зменшилася бідність. Цікаво, хто наступний у черзі на мобілізацію?
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13.06.2023 19:57 Відповісти
Здалися ті, що поранені, щоби "хахли лєчілі".
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14.06.2023 00:09 Відповісти
Стабілізувати і відразу на обмін. З рідними зв,язатись
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14.06.2023 09:39 Відповісти
Які ж вони огидні чухани,це людскій мотлох ,продали душу Дьяволу ,як іх ще Бог терпить цих ********* орків які за стіралки,унітази,газові плити та холодильникі готові померти !!які ж вони всі кончені ці московити!!!
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14.06.2023 08:16 Відповісти
 
 