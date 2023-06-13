Вісім російських окупантів здалися у полон поблизу Старомлинівки на Донеччині. ВIДЕО
Вісім російських окупантів здалися у полон українським воїнам поблизу Старомлинівки на Донеччині.
Відеозапис із "трофеями" українських бійців опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Ще вісім російських військових здалися у полон поблизу Старомлинівки на Донеччині. Вони обрали життя і тепер підуть на обмін.Проскочивши поле перед російськими позиціями бійці атакували першу лінію оборони, а в контактних боях російська піхота не витримує і сиплеться. Та й правильно - повернуться додому, отримають гроші, а тут - чужа земля для росіян. Тут всіх окупантів, яким не вистачило розуму здатися, знищать", - пише Бутусов у коментарі.
Топ коментарі
+37 wadpas
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из последнего - отфотошопленный бело-негроидный с ДыНоРы
я ржал до рачки - забыли плечи мальчику в черный подкрасить - цепочка помешала "загореть наоборот"
це в протоколі марсн у всіх продвинутих підрозділах
Головне пройти мінні поля і укріпи.
А Ганя Маляр ще відбиває контратаки кацапів на Макарівку...